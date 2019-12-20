DHA YURT BÜLTENİ - 18 

OĞLUNU BOĞARAK ÖLDÜRÜP, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Anne kazadan yaralı kurtuldu, çocuğu evinde ölü bulundu (2)

Hatay'da, 150 metre yükseklikten otomobiliyle uçuruma yuvarlanıp yaralanan Gökben O.'nun, 2 yaşındaki oğlu Efe'yi boğarak öldürdükten sonra otomobiliyle intihar girişiminde bulunduğunu itiraf ettiği iddia edildi.

Çarşamba akşamı meydana gelen olayda, Gökben O.'nun kullandığı otomobil, Döver Mahallesi'nde, yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Eşinin kaza yapıp yaralandığı bildirilen Mehmet O., hemen kaza yerine gitti. Ancak 2 yaşındaki oğlunun otomobilde olmadığını gördü. Bunun üzerine Subaşı Mahallesi'ndeki evine giden baba, oğlu Efe'yi yatağında hareketsiz yatarken buldu. Babanın ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından küçük Efe'nin cansız bedeni, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Yapılan otopsinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen küçük çocuk, bugün Zülüflühan Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kazanın ardından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve bir süre kapalı kalan bilinci açılan annenin, ilk ifadesinde oğlunu boğarak öldürdüğünü söylediği iddia edildi. Tedavisi süren genç kadının bir süredir ailevi problemler yaşadığını, oğlunu öldürdükten sonra da otomobiliyle uçurumun kenarına gidip, intihar girişiminde bulunduğunu anlattığı öne sürüldü.

Annenin, taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Gökben O.'nun 5 Ocak günü, İskenderun ilçesinde babası tarafından şiddet uygulanarak öldürülen 6 yaşındaki Mertcan Yılmaz ile ilgili yapılan bir paylaşımı sosyal medya hesabından paylaşıp, 'Diyecek söz bulamıyorum, Allah senin belanı versin, senin gibi baba olmaz olsun' yazdığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Halil İbrahim KARAÇAY- Hüseyin BOZOK ()

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Bolu'da 83 attan 8'i ruam şüphesiyle karantinaya alındı (1)

Bolu Abant Tabiat Parkı'nda fayton ve bireysel gezintilerde kullanılan 83 attan 8'ini ruam hastalığı şüphesi üzerine karantina altına alındı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin "Şu an inceleme yapılıyor. Kesin birşey yok ve atlarımızı tedbir amaçlı karantinaya aldık" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU ()

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Minik Helin gözyaşları içinde toprağa verildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, oturdukları apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Helin Uztemur (2) toprağa verildi. Minik kızın anne ve babasının gözyaşları, yürekleri dağladı.

Olay, dün (Perşembe) saat 16.00 sıralarında, 6005 Sokak'taki apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Nadide Uztemur'un büyük çocuğu Derin'in (4) tuvaletini yapmasına yardım ettiği sırada, diğer çocuğu 2 yaşındaki Helin Uztemur, pencerenin sinekliğine dayandı. Bu sırada ağırlık nedeniyle sinekliğin kilidi yuvasından çıkınca Helin, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu fark eden Nadide Uztemur, apartmandan indiğinde, kanlar içindeki Helin'i görünce sinir krizi geçirdi. Gelen sağlık görevlileri, minik Helin'e önce kalp masajı yaptı. Helin Uztemur, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TABUTUN BAŞINA BİBERON KOYULDU

İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından Uztemur'un cenazesi, Hicret Camisi'ne getirildi. Tabutun başına minik kızın biberonu koyulurken, anne Nadide Uztemur ve baba Cuma Uztemur'un gözyaşları yürekleri dağladı. Anne Nadide Uztemur, "Senin için ağlayamayacağım kızım ama yemin ederim yanına geleceğim. Söz veriyorum seni bırakmayacağım. Sen orada beni bekle. Sana kurban olurum. Ben, sensiz yaşayamam" diyerek feryat etti. Kılınan cenaze namazının ardından Helin Uztemur'un cenazesi, Tırazlı Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan Uztemur Ailesi'nin, kısa bir süre sonra taşınma planları yaptığı öğrenildi. Bir evleri tadilatta olan çiftin, taşınmak için tadilatın sona ermesini bekledikleri ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tabuttan görüntü

- Anne ve babadan görüntü

- Cenaze namazı görüntü

- Cenaze taşınırken görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Mücahit BEKTAŞ /İZMİR, ()

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Obruklu köy taşınıyor

Çankırı merkeze bağlı İnandık köyü sakinleri, 2000 yılından itibaren oluşmaya başlayan obruklar nedeniyle 3 kilometre uzaklıkta yapımı devam eden konutlara taşınacak. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Abdullah Özçelik, 65 konutun yapımının önümüzdeki yıl tamamlanacağını söyledi.

2000 yılında Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin İnandık köyünde obruklar oluşmaya başladı. 2014 yılına kadar 5 obruk oluşan köyde, evlerin duvarlarında da çatlaklar oluştu. Köylüler, bunun üzerine AFAD Müdürlüğü'ne başvurdu. Köyde inceleme yapan uzmanlar, obruklar nedeniyle köyün taşınmasına karar verdi. İnandık köyü sakinleri için, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki alanda afet konutları inşaatına başlandı. Yapımı planlanan 65 konuttan 45'inin yapımına başlanırken, bir kısmı tamamlandı.

'15 METRE DERİNLİĞİNDE 5 OBRUK'

AFAD İl Müdürü Abdullah Özçelik, köylülerin dilekçe ile başvurmaları üzerine çalışmalara başladıklarını söyleyerek, "Yapılan incelemeler sonucunda obruk oluşumu tespit edildi. Yerin altında meydana gelen erimelerle, binalarda çatlaklar olduğunu gördük. 15 metre derinliğindeki 5 obruğun tespitini yaptık ve köyün boşaltılmasına karar verdik. 2 yıl süren yer tespiti sonrasında Ankara yolu kenarında yeni yeri seçtik. 2 yıl sürmesinin sebebi aynı tehlikenin burada olmamasını sağlamaktı. 3 kilometre mesafe var eski köye" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL TÜM KONUTLAR BİTECEK'

Yeni yerleşim yerinde inceleme yapan Özçelik, "Yeni yerleşim yerinde 65 konut inşaatı planlandı. Bunlardan 45'inin yapımına başlandı, bir kısmı bitti, bir kısmı devam ediyor. Önümüzdeki yıl tüm 65 konutu bitirip, vatandaşları yerleştirmek istiyoruz. Ayrıca 44 ahır yapılacak. 20 bin metre kare sosyal donatı alanı, okul, cami alanı gibi yerler olacak şekilde planlamamızı yaptık. Her vatandaşın yaklaşık 750 metrekare kullanım alanı olan bir arsası var. Örnek nitelikte bir köy olmasını sağlıyoruz. Önümüzdeki yıl tüm konutları teslim edip vatandaşları bu tehditten kurtaracağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İnandık köyünden görüntü

-Röportajlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, ()

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Rus Ortodoks Kilisesi Fethiye'de ayin gerçekleştirdi

Muğla'nın Fethiye İlçesine gelen Rus Ortodoks Kilisesi temsilcileri, dünyaca ünlü Saint Nicholas Adası'ndaki tarihi kilise kalıntılarında ayin gerçekleştirdi. Moskova Patrikhane Temsilcisi Peder Georgiy Sergeev, Rum Ortodoks Kilisesi'nden ayrıldıktan sonra Türkiye'de kilisesiz kalan Ruslar'a ibadet özgürlüğü sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti.

Rusya'daki Moskova Patrikhanesi'ne bağlı olarak Türkiye'de faaliyet gösteren Rus Ortodoks Kilisesi temsilcileri ile beraberindeki Rusya uyruklu vatandaşlardan oluşan 25 kişilik kafile, sabah saatlerinde Kayaköy Mahallesi'ndeki Gemile Koyu'na geldi. Tekneyle Saint Nicholas Adası'ne geçen kafile, adanın en yüksek noktasında bulunan 3 numaralı kilisede ayin gerçekleştirdi. Aziz Nicholas'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen ayini, Moskova Patrikhane Temsilcisi Peder Georgiy Sergeev yönetti. Moskova Patrikhanesi Haç Turizm Merkezi Başkanı Sergey Turkeev ve Moskova Din Akademisi Korosu eşliğinde yaklaşık 1 saat süren ayinde Rus hacılar da dua etti. Kafile dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ manzarası eşliğinde gerçekleştirilen ayinin ardından adadan ayrıldı.

'BİZİ DESTEKLEYEN VE ÖZGÜRLÜK SAĞLAYAN TÜRKİYE'YE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Ayini yöneten Peder Georgiy Sergeev, Rusya uyruklu vatandaşların önceki yıllarda Rum Ortodoks Kilisesi'ne bağlı olarak ibadetler gerçekleştirdiğini söyledi. Rum Ortodoks Kilisesi'nin Rusya-Ukrayna gerginliği sırasında tek taraflı bir karar alarak Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni özgürleştirdiğini anlatan Sergeev, bu gelişmenin ardından ayrılık kararı alındığını kaydetti. Bu kararla birlikte Antalya başta olmak üzere Türkiye'de yaşayan 100 binden fazla Rus vatandaşının kilisesiz kaldığını anlatan Sergeev, "Türkiye'deki Ruslar, Yunan kiliselerine gidemiyordu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşme sonrası gerekli izinler sağlandı. Böylelikle Ruslar'ın ibadet ihtiyacını karşılamak için Moskova Patrikhanesi'nin de onayıyla Rus Ortodoks Kilisesi olarak ibadetlere başladık. Bizi destekleyen ve özgürlükler sağlayan Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'BU ADAYA TEKRAR GELECEĞİZ'

Aziz Nicholas'ın peygamber Hz. İsa ve annesi Meryem'den sonra Rus Ortodokslar için büyük öneme sahip olduğunu anlatan Peder Sergeev, "Ruslar, 988 yılında Ortodoksluğu kabul ettiler. Ancak Aziz Nicholas çok daha önce Rusya'da biliniyordu. Şu an da neredeyse tüm şehirlerimizde Aziz Nicholas kiliseleri var. Bugün burada onun ölüm yıl dönümü nedeniyle dua ettik. Bu ada bizim için büyük öneme sahip. Tekrar Rus hacılarımız ile birlikte buraya gelerek ayinler gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ayinden görüntü

-Dua okunmasından görüntü

-Ölüdeniz ve Babadağ manzaralarından görüntü

-Moskova Patrikhane Temsilcisi Peder Georgiy Sergeev ile röp.

Haber - Kamera: Ergün TOS / MUĞLA, ()