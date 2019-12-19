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DHA YURT BÜLTENİ-18 

Hem oynadı hem temizledi (2)   1 MAAŞ ÖDÜL Mersin'de denk geldiği düğünde müziğin ritmine kapılarak oynayan ve fenomen olan temizlik işçisi Sait İsnaç (59), Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak tarafından bir maaş ikramiye ile...

GÜNDEM 19.12.2019, 16:04
DHA YURT BÜLTENİ-18 

Hem oynadı hem temizledi (2)
 
1 MAAŞ ÖDÜL
Mersin'de denk geldiği düğünde müziğin ritmine kapılarak oynayan ve fenomen olan temizlik işçisi Sait İsnaç (59), Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak tarafından bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi. İsnaç'ı makamında ağırlayan Başkan Gültak, işçilerin mutlu bir şekilde çalışmasının kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, "Dün akşam işçimizin görüntülerini gördüm. En az 5 defa izledim. Hem işini yapıyor hem eğleniyor. Biz de bunu istiyoruz. İnsanlar işini severse, sokağı sever insanları sever. Seni tebrik ederim. İşini severek yapıyorsun. Böyle olduğu sürece belediyenin her yeri tertemiz olur. Vatandaş da memnun olur. Çok da güzel oynuyorsun. Bir dahaki düğüne birlikte gidip oynayalım" dedi.

MÜZİĞİ DUYUNCA DAYANAMIYORUM
Gördüğü ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen fenomen işçi Sait İsnaç ise şunları söyledi:
"23 yıldır belediyede çalışıyorum. Her zaman böyle neşeliyimdir. Müziği duyunca oynayama başlıyorum, dayanamıyorum. Görüntülerin çekildiğinden haberim yoktu. Görüntülerin bu kadar ilgi çekeceğini düşünmemiştim. Çok şaşkınım."

'SAİT ABİYİ ÇOK SEVİYORUZ'
Çevre sakinleri de Sait İsnaç'ın her zaman neşeli olduğunu söyleyerek, "Sait abiyi çok seviyoruz. İşini severek yapıyor. Kendisini tebrik ediyoruz" diye konuştular
Fenomen işçi daha sonra belediye bahçesinde kısa bir oyun sergiledi. İşçinin performansı vatandaşlardan büyük beğeni aldı.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Fenomen işçi odaya girerken

-Fenomen işçi konuşurken

-Belediye başkanı Mustafa Gültak işçiyi tebrik ederken

-Belediye başkanı işçi ile oynarken

-Temizlik işçisi belediyeden çıkarken

-Temizlik işçisi bahçede oynarken

-Vatandaşlarla röp

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/Soner AYDIN/MERSİN, ()

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Drift yaparken suçüstü yakalanan sürücüye 9 bin lira para cezası

Konya'da bir akaryakıt istasyonu içerisinde drift yapan ehliyetsiz sürücü M.Ş., polis tarafından suçüstü yakalandı. Sürücü M.Ş.'ye 'sürücü belgesiz araç kullanmak ve drift yapmak' suçlarında 9 bin 46 lira  para cezası uygulandı.  
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, akaryakıt istasyonu içerisinde otomobille drift yapan sürücüyü suçüstü yakaladı. Ehliyeti olmadığı tespit edilen sürücü M.Ş.'ye 'su¨ru¨cü belgesiz arac¸ kullanmak ve drift yapmak' suçlarından toplamda 9 bin 46 lira para cezası uygulandı. Aracı da trafikten men edildi. Sürücünün drift atması ve polis ekibi tarafından yakalanması ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından  kaydedildi.

Görüntü Dökümü 
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- Aracın drift yapması 

Haber: Tolga YANIK KONYA ()

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Trafik polisi, eşine ceza yazdı

Batman'ın Gercüş ilçesinde trafik polisi Ahmet Eroğlu, denetimler sırasında durdurduğu eşi Kadriye Eroğlu'nun aracında evrak eksikliği nedeniyle 108 lira para cezası kesti.

Gercüş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Ahmet Eroğlu, ilçede yaptığı trafik denetimi sırasında adliyede memur olarak görev yapan eşi Kadriye Eroğlu'nun aracını durdurdu. Otomobilindeki evrakı inceleyen polis memuru Eroğlu, eksiklik nedeniyle eşine 108 lira para cezası yazdı.


GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR 

GERCÜŞ (Batman), ()


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Osmangazi’de kaldırım işgaline taviz yok
 
Bursa'da Osmangazi Belediyesi, kaldırım işgallerinin önüne geçmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tüm sokak ve caddelerdeki kaldırımlara işyerleri tarafından malzeme, tabela ve ürün bırakılmaması adına yoğun bir çalışma yürütüyor. Zabıta ekipleri, Çarşamba ve Altıparmak bölgesinde yaptığı denetimlerde yaya ve araç ulaşımını engelleyerek vatandaşların huzur ve can güvenliğini tehdit edecek şekilde kaldırımları işgal eden esnafın mallarını kaldırdı. Ekipler, bazı iş yerlerinin yol üzerinde bulunan reklam tabelalarını da kaldırarak ulaşımı rahatlattı. Bursalı Tahir Caddesi üzerinde yapılan denetimler sonrasında kaldırımlar, tamamen yayaların kullanımına açıldı. Vatandaşlar, kaldırımlarda yürümelerini rahatlatan çalışma nedeniyle belediye ekiplerine teşekkür etti.

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Muammer İRTEM/BURSA,() 
 

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