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DHA YURT BÜLTENİ - 18

Şanlıurfa’da zabıta ekiplerinden 'şırınga çikolata' denetimi   Şanlıurfa’da zabıta ekipleri daha önce 2 çocuğun ölümüne neden olduğu iddia edilen şırınga şeklindeki çikolata için okul kantini ve bakkallarda denetim yaptı....

GÜNDEM 17.12.2019, 17:44
DHA YURT BÜLTENİ - 18

Şanlıurfa’da zabıta ekiplerinden 'şırınga çikolata' denetimi
 
Şanlıurfa’da zabıta ekipleri daha önce 2 çocuğun ölümüne neden olduğu iddia edilen şırınga şeklindeki çikolata için okul kantini ve bakkallarda denetim yaptı. Ekipler tarihi geçmiş ürünlere ve şırıngalı çikolatalara el koyarak imha etti. 

Ankara ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın neden olduğu ölümler sonrası, Şanlıurfa’da zabıta ekipleri, okul kantinleri ve çevredeki bakallarda denetim yaptı. Kantinlere giren ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve TSE damgası olup olmadığını tek tek kontrol etti. Kantinlerde ve bakkallarda satılan çok sayıda şırınga çikolataya el koyan ekipler, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin ve personelin genel hijyen durumu ve kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu gibi konularda da denetim yaptı. Zabıta ekipleri, baskında tarihi geçmiş ürünler ile ölüme yol açan şırıngalı çikolatalara el koyarak imha etti. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Denetime çıkan ekipler
- Okul kantini ve bakkalarda ürünleri inceleyen zabıta
- Ele geçirilen ürünler
- Genel ve detay görüntüler
Haber:Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - )

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Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı
 
Kahramanmaraş'ta kendisini üsteğmen olarak tanıtıp 2'si kadın 5 kişiyi iş bulma vadiyle 12 bin lira dolandıran Turgay Atmaca (29) polis tarafından yakalandı. Evinde üniforma ile kurusıkı tabanca bulunan Atmaca, tutuklandı.

Polise başvuran 2'si kadın 5 kişi, bir üsteğmenin kendilerini iş bulma vadiyle dolandırdığını iddia ederek, şikayetçi oldu. Şikayetçiler, "Çarşıda buluştuğumuzda üniforması ve silahı vardı. Komutan olduğuna inandığımız için arkadaş olduk ve borç para verdik. 'Görevli olduğum askeriyede çevrem var, size iş ayarlarım' dedi. İş bulacağını söylediği için para verdik" dediler.

REZİDANSTA YAKALANDI
Şikayetçilerin verdiği eşkal üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcının, poliste 'bilişim yoluyla hırsızlık' suçundan kaydı olan Turgay Atmaca olduğunu belirledi. Bir rezidansta yaşadığı tespit edilen Turgay Atmaca, düzenlenen operasyonla yakalandı.  Evde yapılan aramada ise üsteğmen rütbesinin takılı olduğu üniforma ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

'SENİ ASKERİYEYE TEMİZLİKÇİ OLARAK ALIRIM'
Polisteki  sorgusunda suçunu itiraf eden Atmaca'nın ifadesinde, "İnternetten tanıştığım bir kadının 'Seni askeriyede kantine görevli olarak alabilirim' diyerek,1500 lirasını aldım. Yine internette tanıştığım bir başka kadından da 'Seni askeriyeye temizlikçi olarak alabilirim' diyerek 1400 lira dediği öğrenildi.
Turgay Atmaca, sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Turgay A. polisler arasında
- Hastaneye alınması
- Doktor odasına götürülmesi
- Hastaneden çıkarılması
- Polis otosuna bindirilmesi
- Polis otosunun gidişi
Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ ()

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Tekirdağ'da 'dumansız hava sahası' denetimi

Tekirdağ'da, Vali Yardımcısı Ahmet Narinoğlu'nun da katılımıyla işletmelerde 'dumansız hava sahası' denetimleri yapılarak, bazı işletmelere para cezası uygulandı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün uygulamaya koyduğu '2018-2023 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı' kapsamında Tekirdağ Vali Yardımcısı Ahmet Narinoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Ferhat Akın, Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Turgut Ünsal ile sağlık personelinin katılımıyla bazı işletmelerde denetim yapıldı. Denetimlerde, tütün ve tütün mamullerini usule aykırı şekilde kullanılan işletmelere para cezası uygulandı.

Vali Yardımcısı Ahmet Narinoğlu, denetim gerçekleştirdiği kafe ve lokanta sahipleri ile kapalı ortamlarda sigara içip içilmediğinin kontrol edildiğini söyledi. İşletmelerin, sigara içilmez tabelalarını asması gerektiğini belirten Narinoğlu, "İşletme sahiplerinin bu konuda hassas davranmaları gerekir. Özellikle kapalı alanlarda sigara içilmez tabelaları görünecek bir yere asılmalıdır" dedi. Narinoğlu, denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Denetime katılan protokol ve yetkililer
-Denetlenen iş yerlerinden detaylar
-Zabıtanın ceza yazması
-Vali yardımcısının iş yeri sahiplerine uyarıları
-Detaylar
Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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Burdur'da farkındalık maçı

Burdur'da engellilere yönelik farkındalık etkinliği kapsamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve beraberindekiler tekerlekli sandalyeye oturup, engelli öğrencilerle basketbol maçı yaptı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Engelsiz Erişim Topluluğu tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi. Şartların eşit olduğu etkinlik kapsamında Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca, rektör danışmanları Doç. Dr. Ali Murat Alparslan ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kılınç, tekerlekli sandalyeye oturarak, engelli öğrencilerle basketbol maçında mücadele etti. Rektörlük Takımı ile Yıldızlar Takımı'nın mücadelesinde kazanan olmadı.

Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, hem kendilerinin hem de öğrencilerin tekerlekli sandalyede oturma, yaşama, mücadele etme farkındalığını hissettiklerini vurgulayarak, "Çok anlamlı bir organizasyondayız. Engelli sporcularımızın çabalarına biz de ortak olduk ve gerçekten çok zor olduğunu anladık. Güzel bir mücadele oldu. Bu farkındalık etkinliği bize konuya onların dünyasından bakmak, sahip olduğumuz sağlığın kıymetini bilmek ve engellilerimizi düşünme fırsatını verdi. Hepimiz engelli adayıyız. Engelli insanları anlamamız gerekiyor. O yüzden engelsiz üniversite olmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
Karşılaşma sonrasında Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz takım oyuncularına çiçek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Maçtan detay
- Rektör Korkmaz ile röportaj

HABER: Mesut MADAN- KAMERA: BURDUR, ()


 

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