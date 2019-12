DHA YURT BÜLTENİ - 18

Rus askeri kargo gemisi 'Dvinitsa-50', Çanakkale Boğazı'ndan geçti



Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait, 'Dvinitsa-50' isimli askeri kargo gemisi saat 15.00'te, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Askeri kargo gemisi saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askeri kargo gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı

Edirne’de şehrin en işlek caddesinde görülen başı boş atlar yeniden gündem oldu. Atların trafiği birbirine kattığı anlar ise görüntülere yansıdı.

Edirne’de dönemin ‘yetki tartışması’ konusuna sahne olan ve Belediye Başkanlığı ile Valiliği karşı karşıya getiren başı boş atlar, Talatpaşa Caddesi’nde boy gösterdi. Araç trafiğine aldırmadan yolun ortasından ilerleyen atları, araç sürücüleri kornalarla uyarırken, vatandaşlar da şaşkın gözlerle izledi. Bir süre caddede dolaşan atlar çevredekilerin çabasıyla bölgeden uzaklaştırılırken geriye ilginç görüntüler kaldı.

Tunceli'de belediye ile minibüsçüler arasında '25 kuruş' krizi



Tunceli Belediye Meclisi, şehir içi yolcu taşınan minibüslerde sivil yolcu ücretinin 50 kuruş zamla 2 lira 50 kuruş olmasına karar verirken, 1 lira 50 kuruş olan öğrenci ücretine ise zam yapmadı. Minibüs sürücüleri, öğrenciler için de 25 kuruş zam isteyip olumsuz yanıt aldığı belediyeyi protesto etmek amacıyla 72 saat kontak kapatma kararı aldı.

Tunceli'de, merkezden Munzur Üniversitesi'nin bulunduğu Aktuluk ile Atatürk mahallelerine yolcu taşıyan minibüs sürücüleri, sivil için 50 kuruş, öğrenciler için ise 25 kuruş zam yapılması talebinde bulundu. Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında toplanan belediye meclisi, şoförlerin talebini değerlendirip, sivil yolcu başına alınan 2 liralık ücrete 50 kuruş zam yaptı. Belediye Meclisi, 1 lira 50 kuruştan taşınan öğrenciler için alınan ücrette ise değişiklik yapmadı. Minibüs sürücüleri, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile görüşüp öğrenciler için de 25 kuruş zam yapılmasını istedi. Ancak, minibüsçülerin bu talebi ret edildi. Bunun üzerine minibüs sürücüleri, belediyeyi protesto edip, 72 saat boyunca kontak kapatma kararı aldı. Dünden bu yana çalışmayan özel minibüs sürücülerinin aldığı karara karşı belediye, bünyesindeki otobüs seferlerini artırdı.

BELEDİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTILAR

Belediye ile minibüsçüler arasında başlayan 25 kuruşluk kriz sürürken, şoförler belediye önünde basın açıklaması yaptı. Minibüs şoförleri adına basın açıklaması metnini okuyan Mustafa Tayam, öğrenciler için de 25 kuruş zam istediklerini söyledi. Tayam, şunları söyledi:

"Biz daha önce iki ayrı hat olarak çalışıyorduk ve aramızda rekabet olduğu için hem normal vatandaş hem de öğrenci fiyatlarını o günün şartlarında aşağı çekmiştik. 2 yıl önce iki ayrı minibüs hattı birleştik ve tek hat olarak çalışıyoruz. Ancak bugün mazot fiyatları, enflasyon rakamları ortada. Çok makul bir talebimiz oldu belediyeden. Daha önce 2014 yılında zam yetkisi Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na aitti ve bize çok yüksek fiyat verilmişti. Biz o zaman yüksek fiyattan yolcu taşımadık. Şimdi minibüs fiyatlarını artık belediyeler belirliyor. Biz belediyeden öğrenci fiyatlarına 25 kuruş, yetişkin vatandaş için ise 50 kuruş zam istedik. Zaten taşıdığımız yolcuların büyük bölümü öğrenci. Üniversiteye gidip, geliyoruz. Normal yolcu çok az. Yani normal yolcuya yapılan 50 kuruş zam hiçbir anlam taşımıyor, gülünç bir durum. Biz burada toplanıp protesto yapmaktan rahatsızız. İstediğimiz 25 kuruş zam. Grevi yarın bitireceğiz ama zam talebimiz devam ediyor. Şu an çalışmıyoruz, bir sürü zararımız var."

BELEDİYE BAŞKANI: ASLA ÖĞRENCİ ZAMMI DÜŞÜNMÜYORUZ

Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu ise hat minibüsü şoförlerinin grev yapması ve belediyeyi protesto etmelerinin doğal demokratik hakları olduğunu kaydetti. Maçoğlu, öğrenciler için asla zam yapmayacaklarını ifade ederek, "Öğrencilerin taşıma ücretlerine zam yapılmasına karşıyız. Normal yolcuya 50 kuruş zam yaptık. Asla öğrenci zammı düşünmüyoruz. Gerekirse öğrencileri taşımak için ek otobüs seferleri koyarız. Zaten merkezde minibüs hatlarının olmadığı 3 mahalleye vatandaşı ücretsiz taşıyoruz. Bu uygulamamız devam edecek" diye konuştu.

'Siz hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü?’



İzmir'in Çiğli ilçesinde hapishaneden izinli çıkarak boşandığı eşi Habibe Çevik ile eski baldızı Fatma Akta’yı öldüren Göksel Sağlam hakkında açılan davanın ilk duruşması öncesi açıklama yapan, Fatma Akta'nın kızı Figen Akta, "Sizin hiç anneniz ve teyzeniz aynı gün aynı evde öldürüldü mü? Hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü? Bu katile ve kadın cinayetlerinin katillerine indirim uygulanmasını istemiyorum. Kadınlar size sesleniyorum, daha fazla susmayın. Bu mücadeleyi yalnızca biz kadınlar sürdürebiliriz" dedi.

Menemen’de bulunan açık cezaevinden 19 Haziran günü izinli çıkan Göksel Sağlam, Çiğli ilçesine bağlı Köyiçi Mahallesi’nde, boşadığı eşi Habibe Çevik ile eski baldızı Fatma Akta’yı tabancayla vurarak öldürdü. Kaçtıktan kısa süre sonra yakalanarak, tutuklanan Sağlam hakkında Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

KADIN ÖRGÜTLERİ DESTEK VERDİ

Davanın bugün görülen ilk duruşması öncesi, Fatma Akta'nın kızı Figen Akta, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, "Hepinizi dayanışmaya bekliyorum" çağrısı yaptı.

Akta'nın çağrısı üzerine Çiğli Kadın Platformu, İzmir Kadın Savunma Ağı, İzmir Kadın Meclisi, Karşıyaka Gönüllüleri Kadın Platformu üyesi yaklaşık 100 kadın, üzerinde ‘Kadın cinayetleri politiktir’, ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’, ‘Habibe ve Fatma için adalet’ yazılı pankartlar ile adliyeye önüne gelerek, Fatma Akta'ya destek verdi. Kadınlar, ‘Erkek adalet değil gerçek adalet’, ‘Kadın cinayetlerini durduracağız’, ‘Anaların öfkesi katilleri boğacak’ sloganları attı.

'DAHA FAZLA SUSMAYIN'

İstanbul’da aynı iş yerinde çalıştığı erkek arkadaşı tarafından katledilen Fatma Şengül’ün kızı Açelya Şengül'ün de destek verdiği Figen Akta beraberindeki dayısı Ahmet Çevik ile basın açıklaması yaptı. 21 yaşındaki Akta, "Sizin hiç anneniz ve teyzeniz aynı gün aynı evde öldürüldü mü? Hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü? Birazdan duruşmamız olacak ve katilin çok saçma sapan yalanlar söyleyip, iftiralar atacağına adım gibi eminim. Bu katile, kadın cinayetinin katiline indirim uygulansın istemiyorum. Kadınlar size sesleniyorum, daha fazla susmayın. Bu mücadeleyi yalnızca biz kadınlar sürdürebiliriz" dedi.

‘BABAM ÖLDÜ, ABİM ŞEHİT OLDU UNUTTUM AMA KARDEŞLERİMİ UNUTAMIYORUM’

Öldürülen kız kardeşlerin erkek kardeşi Ahmet Çevik de "Kardeşlerimi koruyamayan polisler şu an burada katili koruyorlar. Önlem alıyorlar. Biz şehit ailesiyiz. Ben buradan ülkeyi yönetenlere, vekillere sesleniyorum. Bu insanların suçu ne? Kadın olmanın suçu ne? Beni de doğuran bir ana, onları da doğuran bir kadın. Benim kardeşim çocukları için öldürüldü. Kaç kere evimiz taşlandı, karakola gitsek de hiç bir ceza verilmedi. Ben ne diyeyim? Gören duyan unutur ama yaşayan unutmaz. Kimse böyle bir acıyı yaşamasın ama buna neden olanlar yaşasın" diye konuştu.

'ANNEM GÖZLERİMİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ'

Fatma Şengül'ün kızı Açelya Şengül ise, "Annem evimizin önünde, 'Senin işini yapmak istemiyorum dediği için bir erkek tarafından 4 kurşunla katledildi. Katil ilk davada, 'Fatma'yı yolda gördüm ve selam vermek istedim' dedi. Annemin küçük düşürücü hakaretler söylediğini, anneme 5 kurşun sıktığını ve 4'ünün öldürücü yerlere isabet ettiğini itiraf etti. Fakat yaptığı eylemden pişmanlık duyarak, kendini öldürmek istediğini söyleyen katil kendini sadece kol altından yaralamıştı. Annem benim gözlerimin önünde öldürüldü. Bizler daha acımızı bile yaşayamadan sokaklarda adalet mücadelesi vermek zorunda kalıyoruz. Neden? Benim annem 6284 uygulanmadığı için öldürüldü. Biz bu katillere verilen iyi hal indirimlerini tanımıyoruz" dedi.

Kadınlar adına basın metnini okuyan Kadın Savunma Ağı üyesi Gizem Coşkun da şunları kaydetti:

"Haklarında koruma kararı alınan Fatma ve Habibe, defalarca darbedilmiş ve öldürülmüştür. Biz sorumlularını biliyoruz. Habibe’nin defalarca darbedilmesine ve tehdit edilmesine rağmen 1 yıl 8 ay gibi cezalar verip, ‘pişmanım’ dediği için cezasını erteleyenler, cezaevinden Habibe’nin adresini kullanarak çıkmasını sağlayan cezaevi yönetimi, kadın cinayetlerine iyi hal ve tahrik indirimleri verenler Habibe ve Fatma’nın çığlıklarına kulaklarını tıkayanlar bu cinayetin sorumlularıdır."

'BOŞANMAYI DEĞİL KADIN CİNAYETLERİNİ ENGELLEYİN'

2019’un ilk 8 ayında 1840 kadın hakkında koruma kararı verildiğini hatırlatan Gizem Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erkekler, 2019’un ilk yedi ayında en az 192 kadını öldürdü, 31 kadına tecavüz etti, 288 kadını seks işçiliğine zorladı, 138 kadını taciz etti, 139 çocuğu istismar etti. Ocak ve temmuz ayına kadar öldürülen 192 kadından en az 15’inin koruma kararı vardı. 6284 Sayılı Yasa'yı, İstanbul Sözleşmesi’ni uygulayın. Mağdur babalar safsatası ile nafaka hakkımıza göz dikmeyin. Boşanmayı değil kadın cinayetlerini engelleyin. Ceren’i, Fatma’yı, Habibe’yi ve daha nice katledilen kız kardeşimizi geri getiremeyeceğimizi biliyoruz ama siz de bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz olmadığını bilin. Sorumlulara soruyoruz; Fatma ve Habibe kızkardeşleri katleden Göksel Sağlam’a cezaevinden Habibe’nin adresini vererek izinli çıkmasını sağlayan cezaevi yönetimi hakkında herhangi bir işlem yapıldı mı? Sağlam’ı cezaevinde ziyaret ettiği ve tanık ifadeleri olmasına rağmen silah temin etmek ve cinayete yardım suçundan şikayetçi olduğumuz Adem Akta hakkında savcılık hangi gerekçelere dayaranarak kovuşturmaya gerek yoktur demiştir? Sağlam cinayeti kasten ve planlayarak yapmış olmasına rağmen daha az cezai yükümlülük gerektiren kasten öldürmekten neden iddianame hazırlanmıştır?"

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Melis KARAKUZULU, Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, ()-

==============================

Servi Erdemoğlu Camii ibadete açıldı



Gaziantep'te Erdemoğlu ailesince yaptırılan 4 bin 500 kişilik Servi Erdemoğlu Camii, törenle ibadete açıldı.

Cami açılışı için düzenlenen programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, ilçe belediye başkanları, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu ve vatandaşlar katıldı. 8 bin metrekare alana kurulu, Osmanlı mimarisinden izler taşıyan caminin içerisindeki tavan süsleme ve bezemelerinin Türkiye'de konusunda uzman kişiler tarafından altın işleme olarak yapıldığı belirtildi.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, caminin yapımında çok özenli çalışıldığını söyleyerek, "Bu cami annemizin isteği üzerine yapılmıştır. Cami, taziye evi ve Kur'an kursu yapımında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan kentimize yakışır bir eser inşa etmeye çalıştık. İçerisindeki tavan süsleme ve bezemeleri Türkiye'de konusunda uzman kişiler tarafından altın işleme olarak yapılmıştır. Biz bu eserin şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra Gaziantep'e gelen yerli yabancı tüm turistlerin de gezebileceği ve ibadet edebileceği bir eser olarak düşündük ve ona göre yaptık. Ülkemize, devletimize, milletimize ve bayrağımıza sahip çıkmak babamızın bize verdiği emirdir. Bu yolda devam ediyoruz" dedi

Vali Davut Gül ise, eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Osmanlı mimarisinden izler taşıyan, tavan ve duvar süslemeleriyle farklı bir iç dekora sahip camide aynı anda 4 bin 500 kişinin namaz kılacağı açık ve kapalı alan bulunduğu belirtiliyor. Gaziantep'e böyle güzel eserler yakışıyor. Hayırsever ailelerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin de "Şehrim adına ve ülkem adına böyle bir eser kazandırıldığı için çok mutluyum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok güzel bir eser olmuş" dedi.

Öte yandan, törenle açılışı yapılan camide ilk cuma namazı kılındı.

