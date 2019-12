DHA YURT BÜLTENİ - 18

Sörfçüler, 'kırmızı alarm'ı fırsata çevirdi - (ÖZEL)

Meteorolojinin 'kırmızı alarm' verdiği Antalya'da sağanak öncesinde Konyaaltı Sahili'ne gelen sörfçüler, boyu 2-3 metreyi bulan dalgalarda sörf yapmanın keyfini çıkardı.

Meteorolojinin Antalya için 'kırmızı kod' alarmı vermesinin ardından kentte hazırlıklar tamamlandı. Metrekareye 100- 250 kilogram yağışın beklendiği Antalya'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı 14, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece ölçüldü.

Antalya'da akşam saatlerinde beklenen şiddetli sağanak öncesinde amatör balıkçılar Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahile gelen 4 sörfçü ise boyu 2 metreyi bulan dalgalarda sörf yapmanın keyfini çıkardı. Denizin turkuaz rengine büründüğü Konyaaltı Sahili'nde sörfçüler keyifli dakikalar yaşadı.

Kaza yapan otomobilden düşen bayrağı katlayıp, araca koydu



Adapazarı'nda, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Bir polis memuru, kaza sırasında otomobilden düşen bayrağı kaldırıp, katlayarak aracın içerisine koydu.

Kaza, öğle saatlerinde, D-650 karayolu Güneşler mevkisinde meydana geldi. Yücel Haymana yönetimindeki 54 AY 154 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, Haymana yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Haymana, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bir trafik polisi, hurdaya dönen otomobilden düşen Türk bayrağını yerden kaldırıp, katlayarak aracın içine geri koydu. Polis memurunun hareketi çevredekilerin takdirini kazandı.

Araç çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı



Muğla merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.

Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalışan bir şebekeyi tespit etti. Yapılan çalışmada 2'si Suriye uyruklu 9 kişilik şebekenin yakalanması için harekete geçildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla Muğla, İzmir, Antalya ve Sakarya'da polis ekiplerince eş zamanlı operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 9 kişiden 6'sı, evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 3 zanlıya ulaşamayan ekipler, yakalanmaları için çalışma başlattı. Ayrıca zanlıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda can yeleği ve şişme botun yanı sıra 1 kısa namlulu ruhsatsız tüfek ele geçirildiği belirtildi. Yine yapılan aramalar sonucu, 6 tekneye el konulduğu ve yasa dışı geçiş için hazırlanan 110 göçmenin yakalandığı kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hisarcıklıoğlu: Arabuluculuk sistemi ile davaların yüzde 70'i anlaşmayla sonuçlanıyor



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk sistemi ile işçi ile işveren arasındaki davaların yüzde 70'inin anlaşma yöntemiyle çözüldüğünü söyledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu, Gaziantep Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin (GTO TAM) açılış törenine katıldı. Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk sistemi kullanımının her geçen gün arttığına dikkat çekti ve 6 yılda gelen dosya sayısının 1 milyona ulaştığını ifade etti. İş dünyası için önem taşıyan, çalışma hayatına ilişkin konulardaki başvuru sayısının 800 bini geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu, işçi ile işveren arasında görülen dava dosyalarının yüzde 70'inin arabuluculuk sistemi vasıtasıyla anlaşmayla sonuçlandığının altını çizerek şöyle dedi:

"Arabulucuk sistemi kullanımı her geçen gün artıyor. 6 yılda 1 milyon dosyaya ulaştı. İş dünyası için önem taşıyan ve çalışma hayatına ilişkin konularda başvuru sayısı ise 800 bini geçti. Bu sistem ile görülen davaların yüzde 70'i anlaşma ile sonuçlandı. İşçi ile işveren bu sistemde kendi rızaları ile birbirlerinden helallik isteyerek el sıkışıyorlar. Diğer türlü bir mağdurlar ordusu yaratılıyordu. Şimdi her iki taraf kolay bir şekilde helalleşerek işi bitiriyor. Eskiden aylar süren davalar bu sistem ile günler, haftalar içerisinde biter hale geldi."

'SİSTEM MAHKEME YOLUNU KAPATMIYOR'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işçi ile işveren arasında görülecek olan davaların arabuluculuk sistemi ile uzlaşma sağlanamadığı taktirde mahkeme yolunun açık olduğunu da belirterek, "Taraflar aralarında anlaşamaz ise yine mahkeme yolu açık. Bu sistem kesinlikle mahkeme yolunu kapatmıyor. İlla bu sistemde anlaşılacak diye bir şey yok. Mahkeme yolu açık.

Bu sistem ile insanlar uzun süren mahkemelerden ve maddi külfetten kurtulurken, adalet sistemimizde önemli bir iş yükünden kurtulmuş oluyor" diye konuştu.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ise işçi ve işveren arasında olan davaların arabuluculuk sistemi ile zaman ve paradan tasarruf edildiğini belirterek, bu sistem ile yargıda oluşan iş yoğunluğunun da azaldığını kaydetti.

Açılış konuşmaları ve kurdele kesiminin ardından Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na plaket takdim etti.

