DHA YURT BÜLTENİ - 18

Doğum günü kutlamasında kaza kurşunuyla öldü



DENİZLİ’nin Honaz ilçesinde, lise öğrencisi Zeynep Atagün (17) kendi doğum günü için evine gittiği arkadaşı Umut K.’nın elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi Şehit Eyüp Altın Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Umut K., yakın arkadaşı Zeynep Atagün’ü (17) doğum gününü kutlamak için evine çağırdı. Ailesinin de evde başka bir odada bulunduğu sırada Umut K. babasına ait pompalı tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada tüfek bilinmeyen bir nedenle ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği Zeynep Atagün yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri başından yaralanan Atagün’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan ve olay yerine gelen Atagün'ün yakınları sinir krizi geçirdi.

Savcının incelemesinin ardından genç kızın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Umut K. ise gözaltına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Umut K.’nın ilk ifadesinde kız arkadaşına tüfeğini gösterdiği sırada kazayla ateş aldığını söylediği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()-

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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü



ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde özel bir firmaya ait ömür ocağında meydana gelen göçükte, işçi Ramazan Katırcı (41) yaşamını yitirdi.

Göçük, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Gelik beldesindeki özel bir firmaya ait kömür ocağında meydana geldi. Ocakta çalışan işçilerden Ramazan Katırcı, kömür üretimi sırasında tavan çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Katırcı, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Katırcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, göçüğün meydana geldiği ocakta inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastane önünden detaylar

Gürkay GÜNDOĞAN/KİLİMLİ (Zonguldak), () -

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Bursa'da yaya alt geçidinde kimyasal sızıntı endişesi(2)

ALT GEÇİTTE AMONYAK MADDE BULUNDU

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara karayolu üzerinde bulunan yaya alt geçidini kullanan vatandaşların boğaz yanması, nefes darlığı ve öksürme gibi şikayetler nedeniyle olay yerine gelerek incelemelerde bulunan AFAD ekipleri, alt geçitte amonyak olduğunu tespit etti. İtfaiye ekipleri alt geçidi yıkama çalışmalarına başlarken polis amonyak maddenin alt geçide nasıl geldiğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-AFAD ekiplerinin alt geçitteki kimyasalı incelemesinden görüntü

-Detaylar

Süre: 1.30 Boyut: 168 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),()

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Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil yoldan çıkması sonucu su kanalına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Gür (19) yaralandı.

Kaza, İbrice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İbrice Mahallesi'nden Malkara yönüne giden Mustafa Gür, idaresindeki 59 ZK 415 plakalı otomobil sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına uçması sonucu kaza meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Gür yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden kendi imkânlarıyla çıkan sürücü Gür, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

Görüntü dökümü:

Ambulans gelişi

Sağlık ekipleri müdahalesi

Kazayerinden detay

Otomobilden detay

Kaza yerinden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA,(Tekirdağ)()

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Kayseri polis korosundan 30 Ağustos konseri

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı '1845' isimli polis korosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen konsere, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve çok sayıda davetli katıldı. Konserin şefliğini Samet Mutugan yaparken, koroda 8 kadın, 7 erkek toplamda 15 kişilik polis ekibi yer aldı. Konserde polis korosu 'Benim Bayrağım, Türk Polisi, Özel Harekat, Anadolum, Bahçe Duvarı ve Gesi Bağları' gibi türküleri seslendirdi. Davetliler konseri beğeniyle izledi.

Görüntü Dökümü:

-Polis korosundan görüntü

-Davetlilerden görüntü

-Polis korosunun türküleri seslendirmesi

-Genel detay

Süre:5 dakika-560 MB

Haber-Kamera:Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Mutluluğu huzurevinde buldular

DÜZCE Neriman Çilingir Huzurevinde kalan Halil İbrahim Selçukoğlu (70) ve Gülden Şengül (72) düzenlenen rüya gibi düğünle hayatlarını birleştirdiler.

Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Düzce Arama Kurtarma ve Yardımlaşma derneği , Düzce Neriman Çilingir Huzurevini ziyaretleri sırasında huzurevinde kalan ve daha sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Halil İbrahim Şelçukoğlu ve Gülden Şengül’ün evlenmek istediklerini öğrendiler. Bunun üzerine dernek üyeleri yaşlı çift için düğün töreni organize etti. Huzurevinden limuzinle kuaförde olan gelini almaya giden damat Halil İbrahim Selçukoğlu’na çok sayıda otomobil eşlik etti. Oluşturulan konvoyla gelini alan damat tekrar huzurevine döndü. Burada hazırlanan alanda Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu çiftin nikahını kıyarak şahitler ve konuklar huzurunda tekrar evlenmek isteyip istemediklerini sordu. Çiftin evet demesi üzerine nikah töreni tamamlandı.

Nikahın ardından çift düğün pastalarını keserek birbirlerine ikram ettiler. İkramın ardından müzik eşliğinde huzurevinde ki arkadaşları ile doyasıya eğlenen ve çiftetelli oynayan çift düğüne davet edilenler tarafından büyük alkış aldı.Damat Halil İbrahim Selçukoğlu, huzurevinde huzur bulduklarını belirterek “2 senedir huzurevindeyim. Bugüne gelene kadar çok şey yaşadık. Acı, tatlı herşey. Şu an çok mutluyum. Huzurevinde eşimi gördüm. Huzurevinde huzuru bulduk” dedi.

Gelin Gülden Şengül ise “Huzurevine geldim. Yemek yerken masada onların yanından geçiyordum. Onlara bereketli olsun deyip geçiyordum. Ben nerden bileyim o bana aşık olmuş benim haberim yok. Sonra bana çay ocağında ben seni seviyorum dedi. Benimle ilgileniyordu, çay veriyordu. Ben de benimle ilgilenme, neden ilgileniyorsun dedim. O yine bana seni seviyorum dedi. Ben de seni sevebilirim ama kardeşçe dedim. O da bana yok seni istiyorum dedi. Evlenme teklifini etti bende bir şey diyemedim. Seviyorum seni alacağım benimle evlen dedi. Sonra huzurevi müdürüne söyledi. Müdür bey anlaşın benim yanıma gelin dedi. Çok mutluyum Allah’a binlerce kez şükürler olsun. Sebep olan herkesten Allah razı olsun” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Gelin almadan görüntü

Nikah töreninden görüntü

Gelin ve damat ile röp

Oyun oynayanlardan görüntü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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