DHA YURT BÜLTENİ - 18

Asfalt fabrikasında patlama: 4 işçi yaralandı



KIRIKKALE'de, asfalt üretimi yapılan bir fabrikaya tankerden ham madde boşaltıldığı sırada patlama meydana geldi. Olayda, 4 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir asfalt üretim fabrikasında meydana geldi. Fabrikaya ham madde bırakmak için gelen tankerden boşaltım yapıldığı sırada, iddiaya göre oluşan basınç nedeniyle patlama meydana geldi. Fabrika işçileri Ali Biçer (45), Mert Baş (48), Muammer Cihan (55) ile fabrikanın yabancı uyruklu çalışanı Hawkar Saleemfattah (32) patlamada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

VALİ SEZER: TANKER KAPAĞININ SIKIŞMASINDAN KAYNAKLANIYOR

Olay yerine gelen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, ekiplerden bilgi aldı. Sezer, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama olduğu haberi üzerine olay yerine geldik. Çok şükür öyle bir üzücü bir olay olmadı. Burada tamamen, petrol tankerindeki kapağın sıkışmasından kaynaklanan bir baskı sonucu üzücü bir patlama meydana geldi. Bu basınç nedeniyle meydana gelen patlamada 4 arkadaşımız da hafif yaralanmalar söz konusu. Onların tedavileri hastanemizde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fabrikadan görüntü

- AFAD ve İtfaiye ekiplerinden görüntü

- Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in açıklaması

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ / KIRIKKALE,()

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Freni patlayan kamyon, ışıkta bekleyen 11 aracı biçti: 12 yaralı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan kamyon, dehşet saçtı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun, trafik ışıklarında bekleyen 11 araca çarpması sonucu 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Prof Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 B 442 plakalı ev eşyası yüklü kamyon, iddiaya göre freni patlaması sonucu duramayarak, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. 11 araca çarpan ve bazılarını altında sürükleyen kamyon, güçlükle durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Kazaya karışan kamyondan görüntü

- Kazada hasar gören araçlar

- Kazada yaralanan vatandaşlar

- Yaralının ambulansa taşınması

- Kazayı gören vatandaşların, kaza anını anlatması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN(Hatay),()

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Işık bekleyen otomobile çarpmamak isterken faciaya neden oldu

AKSARAY’da ışıkta bekleyen araca çarpmamak için manevra yapan sürücü, bisikletli çocuğu çarptıktan sonra park halindeki başka bir araca, yolun kenarında ağaca ve bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet Canlıer (28), yönetimindeki 68 BB 972 plakalı otomobille, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpmamak için direksiyonunu sağa çevirdi. Bu sırada sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yolun sağındaki bisikletli Recep Bıyık'a (12) çarptı. Sonra park halindeki 68 BS 915 plakalı bir otomobille, yolun kenarındaki ağaca çarpan otomobil, ardından bir iş yerinin duvarına çarpıp durabildi.

Kazada sürücü Ahmet Canlıer, ağabeyi Adem Canlıer (34) ve bisiklet sürücüsü Recep Bıyık yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Recep Bıyık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

OĞLUMU BANA GÖSTERMİYORLAR DİYE AĞLADI

Recep Bıyık'ın kazada yaralandığı öğrenen babası Derya Bıyık ise hastaneye geldi. Derya Bıyık acil servis önünde "Recebime otomobil çarpmış. Oğlumu bana göstermiyorlar" diyerek ağladı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden detaylar

- Hastanede yaralılarından görüntü

- Kazada oğlunun yaralandığı duyan annenin acil serviste Derya’ın ağlaması

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY,()

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Alanya'da makilik ve çalılık alanda yangın

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde makilik ve çalılık alanda yangın çıktı. Yangın sonucu 4 dönümlük alan zarar gördü.

İlçenin Uğrak Mahallesi Aydap mevkiinde çalılık ve makilik alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine yangına Alanya ve Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 30 personel, 3 arazöz ve 3 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu, muz bahçelerine ve seralara ulaşmadan kontrol altına alınan yangında 4 dönümlük alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangından görüntü (Cep telefonu)

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- Ekiplerden görüntü

- Detay görüntüler

Haber-Kamera: Engin ANAK / ALANYA(Antalya),()

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Akşener'den tarihçi Prof. Dr. Kafalı'nın ailesine taziye ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vefat eden tarihçi Prof. Dr. Mustafa Kafalı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ünlü Türk tarihçisi Prof. Dr. Mustafa Kafalı, 85 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'daki evinde akşam saatlerine vefat eden Kafalı'nın sevenleri de ailesini ve yakınlarını yalnız bırakmadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, Kafalı'nın Çankaya ilçesi Yukarı Dikmen Mahallesi'ndeki evine gelerek aileye başsağlığı diledi. Akşener'e İYİ Partili Ümit Dikbayır ile Adana Milletvekili İsmail Koncuk da eşlik etti.

'KUTUP YILDIZIMIZI KAYBETTİK'

Akşener, taziye evi çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türk milliyetçileri camiasının manevi hocasıdır. Hepimizin bir şekilde feyz aldığı bir insandır ama ben 4 yıl öğrencisi olmuş bir insanım. Kutup yıldızımızı kaybettik. Bu akşam, kendimi çok yalnız hissettim. Allah mekanını cennet etsin" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenaze evinden görüntü

- Cenazenin çıkarılması

- Meral Akşener'in açıklaması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,()

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Sanatçılar Emine Bulut’un kızına destek için şarkılarını seslendirdi



İZMİR’in Çeşme ilçesindeki Açıkhava Tiyatrosu’nda sanatçı Zeynep Bastık ve 13 sanatçı konuğu, Kırıkkale’de eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un geride kalan kızı F.B.V.'ye yardım amacıyla konser düzenledi. Konserde konuşan Zeynep Bastık, “Kadın cinayetine kurban gitmiş bütün kadınlar, geride bıraktıkları çocuklar ve asıl en önemli olan ölmek istemeyen kadınlar için buradayız. Kadın cinayetlerini bitirmek, çocuklara bu ağır travmaları yaşatmamak mümkün. Devlet, halk, sivil toplum örgütleri, sanatçılar koordineli olarak bu konuda daha fazla çalışmaya başlarsak bunu durdurabilirizö dedi.

İzmirli sanatçı Zeynep Bastık, 13 sanatçı konuğu ile Kırıkkale’de eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un geride kalan kızı F.B.V.'ye destek olmak amacıyla konser düzenledi. Maddi gelirinin tümü küçük kız çocuğunun eğitimi ve psikolojik desteği için bağışlanacak olan konsere binlerce duyarlı vatandaş katıldı. Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konserde sanatçı Bastık’a sahnede Anıl Piyancı, Aybüke, Berkay, Can Ozan, Ceylan Ertem, Fikri Karayel, Grogi, Jabbar, Kalben, Nev, Oğuzhan Koç, Reynmen, Yase eşlik etti. 6 bin İzmirlinin tıka basa doldurduğu konser alanında, sanatçılar şarkılarını başta Emine Bulut olmak üzere Türkiye’de şiddet gören, cinayete kurban giden kadınlar ve geride kalan çocukları için söyledi. Seyircilerin bir yandan duygulanıp bir yandan da keyifli anlar yaşadığı konserde konuşan Zeynep Bastık şunları söyledi:

"Öncelikle bugün burada bir sürü güzel yürek, bir sürü güzel insan toplandık. İyi ki geldiniz, iyi ki buradayız. Bu gece burada bir müzik etkinliğinden çok, Emine Bulut’un yaşadığı vahşeti kınamak, geride bıraktığı kızına destek olmak için, geleceği için toplandık. Fakat sadece onlar için de burada değiliz. Kadın cinayetine kurban gitmiş bütün kadınlar, geride bıraktıkları çocuklar ve asıl en önemli olan ölmek istemeyen kadınlar için buradayız. Kadın cinayetlerini bitirmek mümkün, Emineleri kurtarmak, çocuklara bu ağır travmaları yaşatmamak mümkün. Devlet, halk, sivil toplum örgütleri, sanatçılar koordineli olarak bu konuda daha fazla çalışmaya başlarsak bunu durdurabiliriz. Bizim için tek bir konser değil bu, kadın cinayetleri konusunda canhıraş çalışan tüm sivil toplum kuruluşları ile çalışmaya devam edeceğimiz bir sürecin başlangıcı aslında. Şiddet gören kadınlara ve ailesini kaybeden tüm çocuklara söylemek istediğimiz şey; Asla yalnız yürümeyecekleri. Toplum ve erkek baskısına boyun eğmeyen kız çocuklarından ve kadınlardan inşa edeceğimiz yeni bir toplum için çalışmaya ve konuşmaya devam edeceğiz.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konserde söylenen şarkılardan görüntüler

-Zeynep Bastık’ın konuşmasından görüntü

-Seyircilerden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,()

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İzmir'de otomobil ağaca çarptı: 3 ölü, 1 yaralı



İZMİR'in Menemen ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Maltepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ulukent yönünden Foça istikametine giden Mehmet Yalçın Akdeniz yönetimindeki 06 HJ 797 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, sürücü Akdeniz ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Fikret Hale Gündoğan, Birsen Deniz ve Kerem Bora ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Yalçın Akdeniz, Fikret Hale Gündoğan ve Birsen Deniz'in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralanan Kerem Bora ise ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Bora'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF LI

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

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Annesini boğarak öldürdü, 112'yi arayıp yardım istedi



ORDU'nun Altınordu ilçesinde tartıştığı annesi Meryem K.'yı (50) boğarak öldüren M.K. (28), sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.Olay yerine gelen polis ekiplerine suçunu itiraf eden cinayet şüphelisi, gözaltına alındı.

Olay, dün ilçeye bağlı Şarkiye Mahallesi'nde meydana geldi. M.K., birlikte yaşadığı annesi Meryem K. ile henüz bilinmeyen nedenden tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen M.K., annesinin boğazını sıktı. M.K., bir süre sonra 112 Sağlık ekiplerini arayarak hareketsiz yatan annesi için yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Meryem K.'nın cansız bedeni, otopsi için Odu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerde, Meryem K.'nin boğazında darp izi olduğu ve boynunun kırıldığı tespit edildi.

Olayda cinayet bulguları üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.K.'nın ifadesine başvurdu. Soruşturma yürüten polis ekiplerine cinayeti itiraf eden M.K., gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunun ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Haber: Mustafa KIRLAK / ALTINORDU(Ordu),()

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5 aydır kayıp olan kişinin ormanda ağaca asılı cesedi bulundu



İZMİR'in Bornova ilçesinde, yaklaşık 5 aydır kayıp olan Nurettin Yıldızöz'ün, ormanlık alanda iple asılı ve vucut bütünlüğü bozulmuş cesedi bulundu.

Bornova ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi'nin yakınındaki ormanlık alanda, ipla ağaçta asılı bir ceset gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, vucut bütünlüğünün tamamen kaybolmuş cesetle karşılaştı. Olay yerine güvenlik şeridi çeken jandarma, ceset üzerindeki kıyafetlerde yaptığı aramada Nurettin Yıldızöz adına kimlik bulundu. Kiklik üzerinden yapılan araştırmada, Nurettin Yıldızöz'ün ailesinin yaklaşık 5 ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı. Ayrıca, olay yerinde yapılan incelemede Yıldızöz'ün kendini asarak intihar ettiği ileri sürülürken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yıldızöz'e ait olduğu ileri sürülen ceset, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

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