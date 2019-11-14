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DHA YURT BÜLTENİ - 18

Ceylanpınar karşısında Resulayn'da akaryakıt istasyonunda yangın ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesindeki akaryakıt istasyonunda...

GÜNDEM 14.11.2019, 17:27
DHA YURT BÜLTENİ - 18

Ceylanpınar karşısında Resulayn'da akaryakıt istasyonunda yangın

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesindeki akaryakıt istasyonunda yangın çıktı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iftaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında istasyon ile 10 tanker, 4 kamyon ve 2 otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, dün gece geç saatlerde Suriye’nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Nereden geldiği bilinmeyen merminin isabet etmesi ile çıktığı iddia edilen yangına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun süren uğraşlar sonucu söndürülen yangında akaryakıt istasyonu ile 10 akaryakıt tankeri, 4 kamyon ve 2 otomobil kullanılmaz hale gelirken, depolardaki 250 ton ile 200 varil akaryakıt yandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Akar yakıt istasyonundan yükselen dumanlar
- Çıkan yangında yaşanan patlamalar
- İtfaiye erlerinin yangına müdahalesi
- Yanan akar yakıt tankerleri
- Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ / SURİYE ()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 108 MB

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Annesi, babası ve ağabeyinin öldürüldüğü saldırıdan okula gittiği için kurtulmuş

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, İbrahim A.(45), eşi Döndü A.(38), oğulları Kemal A.(16) ve amca oğulları Erol A.'nın (35) hayatını kaybettiği saldırıdan kısa süre önce çiftin 12 yaşındaki oğulları Yasin'in okula gitmek için evden çıktığı, böylelikle hayatta kaldığı ortaya çıktı. Ölen 4 kişi, otopsilerinin tamamlanmasının ardından yarın toprağa verilecek.

Kiraz'ın kırsal Çayağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat A., iddiaya göre, dün saat 09.00 sıralarında, amcasının oğlu İbrahim A.'nın Bağarası Sokak'taki evine geldi. Murat A.'nın kapıyı yumruklayıp, tekmelemesi üzerine İbrahim A. ve eşi  Döndü A. panikle kapıya çıktı. Bu sırada Murat A. belindeki tabancayı çıkarıp, çifti, peş peşe ateş ederek öldürdü. Silah seslerini duyup, dışarı çıkan çiftin oğulları Kemal A., Murat A.'yı elinde silahla görünce kaçmaya başladı. Ancak zanlı, Kemal A.'yı da tabancayla vurarak, öldürdü. Murat A., olay yerinden ayrılacağı sırada, 10 metre ilerideki evinden silah sesini duyup, gelen diğer amcasının oğlu Erol A. ile karşılaştı. Murat A., kendisini gördüğü gerekçesiyle Erol A.'yı da tabancayla vurup, öldürdü. Murat A., olayın ardından jandarmaya gidip, teslim oldu. Gözaltına alınan Murat A.'nın ilk ifadesinde, "İbrahim A., eşimi rahatsız edip, sarkıntılık ediyordu. O nedenle cinayetleri işledim" dediği öğrenildi.

Öldürülen 4 kişinin cesetleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri süren İbrahim A.,Döndü A., Kemal A. ve Erol A.'nın cenazelerinin yarın toprağa verilmesi planlanıyor.

KÜÇÜK OĞULLARI OKULA GİTTİĞİ İÇİN KURTULMUŞ

Öte yandan, İbrahim ve Döndü A. çiftinin küçük oğulları Yasin A.'nın, saldırıdan kısa süre önce okula gitmek için evden çıktığı, böylelikte kurtulduğu ortaya çıktı. Teslim olduktan sonraki ilk ifadesinde "İbrahim A., eşimi rahatsız edip, sarkıntılık ediyordu. O nedenle cinayetleri işledim" dediği öğrenilen saldırgan Murat A.'nın jandarmadaki sorgusu ise sürüyor.

GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLMİŞTİ

Davut CAN/ İZMİR, ()-

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Polis olduğunu bilmeden ateş etmiş

ESKİŞEHİR’de sokak ortasında tartıştığı Hamza Ş.’yi (36) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kendisine müdahale eden polislere de ateş açan ve bir merminin adı açıklanmayan polisin arka cebindeki cep telefonunu sıyırıp geçmesine neden olan Kudret K. (43), adliyeye sevk edildi. Kudret K., ateş ettiklerinin polis olduğunu bilmediğini savundu.

Olay, önceki gün Cumhuriye Mahallesi Başkan Sokak'ta meydana geldi. Kudret K., yolda karşılaştığı daha önceden husumetli olduğu Hamza Ş.’ye tabancayle ateş etti. Hamza Ş. bacağı ile kalçasından vurularak, yaralandı. Tesadüfen sokakta devriye gezen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde görevli polis memurları, saldırgana müdahale etmek istedi. Ancak Kudret K., kaçmaya başladı. Bu sırada da polis memurlarına ateş açtı. Kurşunlardan biri, sivil polis memurunun arka cebinde taşıdığı cep telefonunu sıyırıp, geçti. Şüpheli, aynı polis ekibi tarafından yaklaşık 500 metre ileride yakalanarak, gözaltına alındı. Yaralı Hamza Ş. ise ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan Kudret K.’nin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlandı. ‘Kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edilen Kudret K., “Hamza ile aramızda küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Daha sonra ateş ettiğim kişinin polis olduğunu bilmiyordumö dedi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:
-Şüpheli Kudret T.’nin adliyeye gelişi
-Eskişehir adliyesi
-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,()-

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Tomruk yüklü TIR, alev alev yandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki tomruk yüklü TIR'da yangın çıktı. Kabin kısmı alev alan TIR, kullanılamaz hale geldi.
Sümer Mahallesi'nde, Yasin Kurabulut'a ait park halindeki 20 H 7795 plakalı tomruk yüklü TIR'ın kabin kısmında, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, alevleri TIR'ın dorse kısmına ulaşmadan söndürdü. Kabin kısmı alev alan TIR, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

Görüntü Dökümü
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-Yanan TIR'ın görüntüsü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Öğrencilerin eşyaları merdiven boşluğuna atıldı (2)
İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bartın Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrencilerin sınıflarda bulunan çalışma çantaları ve resim kağıtlarının merdiven boşluğuna atıldığına ilişkin görüntüler üzerine Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çandıroğlu, "Görüntülerin sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde gördükten sonra 2 müfettişimizi görevlendirdik. Onların hazırlayacağı rapora göre, kanunlar çerçevesinde gerekeni yapacağız" dedi.

BARTIN ()

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Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu 

Bursa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, gözaltına alınan T.Ç.'nin, elektrikli süpürgenin içine sakladığı uyuşturucu maddeleri ele geçirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde yaşayan  T.Ç.'nin (28) uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler, T.Ç'nin adresine sabah saatlerinde baskın düzenledi. Şüpheli, T.Ç., gözaltına alınırken ekipler, evde detaylı arama yaptı. Yapılan aramalarda elektrikli süpürgenin içine saklanan 215 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca 1 adet ruhsatsız tabancaya el konuldu. Şüpheli T.Ç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:
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-Ekiplerin aramasından görüntüler

Süre: 0.22 Boyut: 6 MB
Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA ()

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Yeni incir ürünleri tanıtıldı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde faaliyet gösteren İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, incir cips ve lokumu ile siyah incirden sonra şimdi de incir suyu, unu, konservesi ve şurubunu üretti. İncir ürünleri, düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Erbeyli Mahallesi'nde faaliyet gösteren İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği proje kapsamında düzenlenen toplantıyla incir ve üretimini yaptıkları ürünlerini tanıttı. İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ndeki toplantıya İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü'nün yanı sıra Aydın ve İzmir'den sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, il, ilçe tarım müdürleri ve üreticiler katıldı. Toplantıda, enstitü tarafından 3 yıldan beri devam eden projeler kapsamında daha önce üretilen incir cips ve lokumu ile siyah incirin yanında yeni üretilen incir suyu, unu, konservesi ve şurubu da beğeniye sunuldu. Toplantıya katılanlar, ilk kez gördükleri incir unundan yapılan ekmek ile incir suyu, konservesi ve şurubunun tadına baktı. Yeni ürünler, katılımlar tarafından beğenildi. İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gıda Teknolojiler Bölümü Gıda Mühendisleri tarafından ilk etapta tanıtım amaçlı üretildiği belirlenen yeni ürünlerin imalatına devam edileceği bildirildi.

4 ÜRÜN İLK KEZ TADILDI
İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Selim Arpacı toplantıdaki konuşmasında, doğal olan incirden yine tamamen doğal olan incir şurubu, unu, konservesi,  suyu,  lokumu cipsi ve siyah incir gibi özellikle bu meyve ile ilgili sektöre katma değer katacak işlenmiş ürünleri tanıttıklarını söyledi. Türkiye'den kuru incirin kilosu 5 dolardan ihraç edildiğini belirten Arpacı, "Ama doğal olarak bu şekilde işlenmiş olması durumunda 500 gramı Avrupa pazarına 25 Euro'ya satılıyor. İncir ürünleri işleyerek yaptığımız bu yeni ürünlerle amacımız, hem ülkemizin döviz getirisini artırmak hem de ihracatçının ve incir üreticisinin gelir seviyesini artırmak" dedi. Arpacı, ilk kez ürettikleri incir unu, incir konservesi, incir suyu ve incir şurubunun 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu kaydetti.

Kuru incirin ülkemize yıllık 250 milyon dolar, taze incirin ise 50 milyon dolar ihracat geliri getirisi olduğunu vurgulayan Arpacı, "İncir üreticisinin ülke ekonomisine kazandırdığı toplam 300 milyon dolar ihracat gelirinin yüzde 80'i Aydın'a ait. Yapılan bu yeni ürünlerle daha fazla katkı sağlanacağını düşünüyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından toplantıya katılanlar, enstitüyü gezip, yeni ürünler hakkında bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ; 
- İncir cipsi, lokumu, incir suyu, unu, konservesi, şurubu ve siyah incirden görüntü
- Davetlilerin yeni incir ürünlerinin tadına bakmaları
- Toplantıdan görüntü
- İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Selim Arpacı'ın konuşması
- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN /AYDIN, ()

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