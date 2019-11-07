DHA YURT BÜLTENİ - 18

HDP önündeki eylemde 66'ncı gün (2)

AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN, HDP ÖNÜNDEKİ ANNELERE ZİYARET

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Çek üyesi Tomas Zdechovsky, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemini sürdüren aileleri ziyaret etti. Nöbet tutan anneleri tek tek dinleyen Zdechovsky, annelerin acılarını paylaştığını, konuyu Avrupa Parlamentosu'na taşıyacağını söyledi.

'KONUYU AP'YE TAŞIYACAĞIM'

Avrupa Parlamentosu üyesi ve Avrupa Parlamentosu'nun İstihdam ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Yardımcısı Zdechovsky, bazı temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Ziyaretleri kapsamında bugün Diyarbakır'a gelen Zdechovsky, terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak il başkanlığının önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Ziyaretinde çocukları kaçırılan anneleri tek tek dinleyen Zdechovsky, PKK'nın bir terör örgütü olduğunu belirterek, ailelerin yaşadığı bu durumunu Avrupa Parlamentosu'na taşıyacağını söyledi.

Ziyarette, aileler, çocuklarının nasıl kaçırıldığını Zdechovsky'e anlattı.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Tomas Zdechovsky'nin ziyareti

Ailelerin derdini anlatması

Tomas Zdechovsky'nin ailelerle konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 752 MB

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Aksaray Valiliği'nden 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama (2)

OTİZMLİ ÖĞRENCİ VELİSİ: AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİ KAYNAŞTIRMAK

Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencilerin bulunduğu sınıfların kapatılması iddiasıyla ilgili otizmli öğrenci velileri, duruma tepki gösterip, amaçlarının çocuklarının diğer çocuklarla kaynaşmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Oğlunun 4 yıldır aynı okulda eğitim gördüğünü ve bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade eden Betül Sever, şunları söyledi:

''Bazı velilerimiz, bizim çocuklarımızı istemiyor. Bizim çocuklarımızın zarar verdiğini söylüyorlar. Kesinlikle bizim çocuklarımız zarar vermiyor. Hiçbirimiz çocuklarımızı teneffüslerde dahi elini bırakıp gezdirmiyoruz. Bizler evdeki işlerimizi bırakıp, her gün okula gelip, ders süreleri boyunca okulda oluyoruz. Mahalle muhtarıyla bazı veliler bir araya gelip, dilekçe toplayıp, bizim çocuklarımızı göndermek istiyor. Bizim amacımız, çocuklarımızın diğer çocuklarla kaynaştırmaktır. İş Uygulama Okulumuz var; ama biz orayı istemiyoruz. Niye? Bizim çocuklarımız, diğer çocuklarımızla kaynaşsın, sosyalleşsin. Diğer çocuklar arasında olsun istiyoruz. Tek isteğimiz bu, yoksa bizim başka amacımız yok. Niye istemiyorlar biz de anlamış değiliz. 4 yıldır oğlum bu okulda. Herhangi bir sorun olmadı. Aksine çocuklarımıza olabildiğince iyilerdi. Hiçbir sıkıntımız yoktu.''

Velilerden Nurcan Kara da ''Bizim yanımızda olan veliler de var. Bizim çocuklarımızı seven insanlarımız da var. 5 gündür ne oldu bilmiyoruz? Bizim çocuklarımız hayata kaynaşsın" dedi.

Veliler, ders saatinin bitmesiyle birlikte evlerine döndü.

DERNEK BAŞKANI: OLAY TATLIYA BAĞLANDI

Bazı otizmli öğrenci velisiyle birlikte Aksaray Valisi Ali Mantı ile görüşme yapan Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı Ergül Arık, sorunun çözüldüğünü belirterek, ''Şu an bizim istediğimiz gibi olay sonuçlandı. Vali Bey sağ olsun gerekli incelemeleri başlattı. Okul yönetimi ve muhtarla ilgili soruşturma başladı. Olay tatlıya bağlandı. Bizim çocuklarımızı endişelendirici bir durum yok. Çocuklarımız okullarına gitmeye devam edecek. Diğer velililerle görüşüp, konuyu tatlıya bağladık" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Velilerle röportaj

- Öğrenci ve velilerin okuldan ayrılmaları

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY ))

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Telefon dolandırıcıları; 4 telefon, yüklü miktarda para ve altınla yakalandı

MALATYA'da, cep telefonu ile aradıkları kişileri, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Kentte telefonla aradıkları kişilere kendileri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 2 şüpheli, vatandaşların parasını ve ziynet eşyalarını alarak ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan kişilerin başvurusu üzerine polis çalışma başlattı. Şüphelilerin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da olduklarını belirleyen polis ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramada ise 4 cep telefonu, 78 bin 500 TL, 1 bilezik, 1 çift küpe, 3 çeyrek altın, 1 Cumhuriyet altını, 7 Ata altını, 2 yarım altın, 1 altın yüzük, 36 Suudi riyali ve Suriye uyruklu kişiye ait bir kimlik ele geçti.

Gözaltına alınarak Malatya'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dolandırıcıların adliyeye sevki

- Adliyeden detaylar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 69 MB

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Cezaevi firarisi 'seri bisiklet hırsızı' yakalandı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde son günlerde meydana gelen 25 bisiklet hırsızlığının şüphelisi, Yunus ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Kent genelinde artan bisiklet hırsızlıklarının ardından harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 hırsızlığı aydınlatmak için çalışmalara başladı. Hırsızlığın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameraları ile mobese kameralarını incelemeye alan ekipler, hırsızlık şüphelisini tespit etti. Şüpheli Atilla Y. (25), Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde bisiklet çaldığı sırada esnaf tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen yunus ekipleri, hırsızlık şüphelisini kovalamaca sonucunda yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelinin 27 suçtan sabıkası olduğu ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından karakola götürüldü.

Görüntü dökümü;

-Şüphelinin emniyetten çıkarılışı

Süre: 30 saniye, Boyut: 5 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

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Havadan denetimde ceza yağdı

ADANA'da helikopter destekli trafik denetiminde, 48 sürücüye toplam 10 bin 849 lira para cezası kesildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyol ve şehirlerarası yol güzergahında, helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Şerit izleme, yakın takip, kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak gibi kural ihlalleri yapan sürücüleri belirlemek amacıyla yapılan denetim, Adana ve Mersin sınırları içerisindeki otoyolda gerçekleştirildi. Denetimde, 31 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 9 sürücüye seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, 6 sürücüye hatalı yükleme yapmak, 2 sürücüye de sürücü belgeleri geçici süreyle geri alındığı halde araç kullanmak suçlarından toplam 10 bin 849 TL ceza kesildi.

Görüntü Dökümü

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- Helikopterin havalanması

- Helikopterden araçların incelenmesi

- Otoyoldaki polisin helikopterden aldığı plakalı araçları durdurması

- Ceza kesmeleri

- Genel ve detaylar

SÜRE:03'36" BOYUT: 400 MB

Haber-Kamera: ADANA,()

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Kruvaziyer gemisi 'Jewel Of The Seas', 3 yıl aradan sonra Kuşadası'nda

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine 3 yıl aradan demir atan 'Jewel Of The Seas' adlı kruvaziyer gemisi, çoğunluğu Amerikalı 2 bin 183 yolcu getirdi.

Bahama Bayraklı kruvaziyer gemisi 'Jewel Of The Seas', bu sabah Kuşadası'ndaki limana yanaştı. Gemiyle birlikte çoğunluğu Amerikalı 2 bin 183 yolcu ile 850 personeli kente getirdi. Dev yolcu gemisinden inen yolcuların bir kısmı, otobüslerle Efes ve Meryem Ana Evi turuna katıldı. Tur programına katılmayan yolcular ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı. Liman Müdürü Aziz Güngör, "Bu sefer, dünyanın en büyük gemi firmasının Kuşadası'nı tekrar sefer programına dahil ettiğini göstermesi bakımından önemli. Nitekim Royal Caribbean Cruises firması, bağlı tüm alt markalarıyla bu yıl Kuşadası'na 5 sefer planlamışken, 2020 itibariyle sefer sayısının 44'e çıkarmıştır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Geminin yanaşması

- İskelede yolcuların iniişi

- Sahilden çekimler

- Çarşı içinden çekimler

Haber- Kamera: Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), ()

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