DHA YURT BÜLTENİ - 18

Şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü

SPİKER, LİSE ARKADAŞI ŞEHİT İÇİN AĞLADI

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) cenazesi baba ocağına getirildi. Teğmen Ablak'ın yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak ağıt yakarken, baba Orhan Ablak oğluyla tabutunu öperek vedalaştı.

Kuzey Irak'ta Pençe-3 Harekatı kapsamında görev yapan ve 7 ay önce evlenen Piyade Teğmen Kamuran Ablak, dün arama tarama görevi sırasında rahatsızlandı. Helikopter ile Şırnak'a getirilen Ablak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehit teğmenin naaşı uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na buradan da helallik alınması için Gölcük Çiftlik Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Aile son kez oğullarının yüzünü görmek isteyince şehit teğmenin naaşı, binaya alındı. Daha sonra da evin önünde helallik alındı.

TABUTA SARILIP AĞIT YAKTILAR

Baba Orhan Ablak, oğlunu, evlerinin önünden son kez tabutunu öperek, gözyaşları arasında yolcu etti. Anne Elif Ablak ve acılı eş Esma Ablak da gözyaşlarına boğuldu. Tabuta sarılan aile ve yakınları, ağıtlar yaktı. Şehit teğmenin naaşı ikindi vakti kılınacak cenaze namazı için Hicret Camii'ne getirildi.

Kocaeli’de yayın yapan Kocaeli TV’de, gün ortası haberlerini sunan Gülcihan Bilgili, görev aldığı Pençe-3 Harekatı’nda kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın acı haberini verirken gözyaşlarını tutamadı. Ablak ile liseden arkadaş olan Bilgili, "Lise arkadaşım Kamuran Ablak ruhun şad olsun" dedikten sonra ağlayarak, programı bitirdi.

Tel Abyad'da teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Barış Pınarı Harekatı' ile PYD/YPG'li teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentindeki ev ve araçlara tuzaklanan patlayıcıların imhası sürüyor.

TSK tarafından Fırat'ın doğusunda, terör örgütleri PYD/YPG ve DEAŞ'a yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad'da, arama- tarama faaliyetlerine devam ediliyor. Evin bahçesinde patlayıcı tespit ettiklerini belirten Suriye Milli Ordu (SMO) askerleri, yakınında ise günlerdir park halinde duran, terk edilmiş aracın imha edildiğini belirtti. Aracı kontrollü olarak imha eden SMO askerleri, ardından çevrede detaylı arama yaptı.

'TÜRK ASKERLERİ BİZE ÇOK YARDIMCI OLUYOR'

Arama- tarama faaliyetlerine katılan SMO askerlerinden biri, "Burada bomba bulduk. Evde de bomba vardı. Arabayı kontrol ettik. Yaralanan ve hayatını kaybeden olmadı. Sürekli çevreye bakıyoruz. Dün Türk askerleri geldi, kontrol yapıldı. Türk askerleri, burada bize çok yardımcı oluyor. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

EVE TUZAKLANAN PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Bölgede arama- tarama faaliyetlerini sürdüren Türk askerleri ise Tel Abyad'daki eve teröristler tarafından patlayıcı tuzaklandığını tespit etti. Çevre evlerde oturanlar, güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırıldıktan sonra eve tuzaklanan patlayıcı kontrollü olarak imha edildi.

Cumhuriyet'e borcunu eğitime destekle ile ödüyor

Uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşayıp, emekli olduktan sonra İzmir’e yerleşerek tüm servetini eğitime bağışlayan klinik psikolog doktor Güngör Özbek (82), kendi ismiyle eğitim vermekte olan ortaokul ve liseye şimdi de müzik ve resim atölyesi açtı. Yakın zamanda da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün kampüsü içene fen lisesi açacak olan Özbek, "Cumhuriyet olmasa bugün bu okulları yapamazdık. Cumhuriyet'in içinde hürriyet, eğitim, her şey var. Cumhuriyet tek kelimeyle her şey demektir" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 36 yıl yaşadıktan sonra, emekli olup İzmir’e yerleşerek, çalışıp kazandığı tüm servetini eğitime bağışlayan Niksarlı klinik psikolog Dr. Güngör Özbek (82), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kendi ismiyle eğitim vermekte olan ortaokul ve liseye, yaptırdığı resim ve müzik atölyesinin açılışını yaptı. Güngör Özbek Ortaokulu’nda yapılan törende bayramı kutlayan Özbek, yetiştirdiği öğrencilerin daha iyi ortamlarda eğitim görmeleri ve sanatsal faaliyetlerine devam edebilmeleri için atölyelerin önemli olduğunu söyledi. Güngör Özbek Anadolu Lisesi öğrencilerinin, öğretmenlerinin ve velilerinin de katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkuyla kutlandığı açılışta, öğrenciler yeni dersliklere sahip olmanın heyecanını yaşadı. Bu atölyelerin okulların daha ileriye gidebilmesi için açıldığı anlatan Özbek, "Ne yazık ki okullarımızda yeteri kadar derslik yok. Atölyenin bir kısmını annemin ve babamın anısına yaptırdım. Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken buranın açılmış olması çok güzel. Cumhuriyet’e yeni nesiller yetiştireceğiz. Ümidim bu gençlerin de benim gibi bir gün bu vatana borçlarını ödemesi. Ben ABD'ye giderken, bir gün bu imkanlara sahip olup bu vatanın bana yaptıklarını ödemeyi düşünürdüm. Ben Tokat Niksarlıyım, insanlar Karadeniz’den İstanbul’a çalışmaya giderler, kazançlarını memleketlerine gönderirler. Ben daha büyük bir köye, Amerika’ya gittim. Klinik açarak kazancımı sağladım. Buraya seve seve geldim, bu iki okuldan sonra atölyeler açtık. Bir fen lisesi hayalimiz de var. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün kampüsü içerisinde açmayı planlıyoruz, valilik onayı geldi, bakanlıktan da tasdik bekliyoruz."

'CUMHURİYET HER ŞEY DEMEKTİR'

Cumhuriyet Bayramı’nın önemini de hatırlatan Özbek, sözlerini şöyşle sürdürdü:

"Cumhuriyet’i bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’tür. Hayatımdaki en önemli insanlar, çocukluğumda babam, kendime geldikten sonra hayatıma yön veren ise Atatürk’tür. Hatta 2,5 yaşlarında daha dilim dönmezken, evimizde sedirin önünde Atatürk’ün portresi vardı. Ben onun üzerine çıkıp, Atatürk’ü göstererek, ‘Ben Atüt olacağım’ dermişim. O zamanlar Ata’mızın hayatını kaybedişinden bir buçuk sene geçmişti. Demek ki evde en çok konuşulan konu Atatürk’müş ki, bir çocuk olarak onun gibi olmak istemişim. Vatan sevgisi, Atatürk sevgisi ailede başlıyor. Onu derin sevgi ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet olmasa bugün bu okulları yapamazdık. Cumhuriyet’in içinde hürriyet, eğitim, her şey var. Cumhuriyet tek kelimeyle her şey demektir. Ata’mızın da dediği gibi, hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İlimin içinde de eğitim vardır."

Özbek’in açtığı resim atölyesinde kendi yaptığı resimleri sergileyen, Güngör Özbek Anadolu Lisesi’nin öğrencilerinden Azra Danış (15), "Kendimi bildim bileli resim yapıyorum. Annem küçükken elime kalemi alıp duvarlara bir şeyler çizdiğimi söylüyor. Kendimi resimle ifade ettiğimi düşünüyorum. Resim içimden akıyor, çok güzel bir şey. Onları yaptıkça, gördükçe, evimin her yerini tablolarla doldurmak istiyorum. Çoğu resmimde kadına şiddet ön planda, günümüzde kadın cinayeti ve kadına şiddet olaylarını çok duyuyoruz. Ben de bunlara karşı neler hissettiğimi anlatmaya çalıştım. Bunlardan birinde, bir çift göz var ve kadının gözyaşlarının içinde oyuncaklar var. Bir kadın çocukluğunu yaşayamamış ve onun acısını yansıtmaya çalıştım. Koyu renkler kullandım, çünkü onun hayatı da karanlık" diye konuştu.

Pamukkale'de 1600 metre yüksekte çifte bayram

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bindikleri balonla 1600 metre yüksekliğe çıkan Ecem Şare ve Gökhan Ekbiç çifti, gökyüzünde dünya evine girdi. Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümünde hayatlarını bulutlar üzerinde birleştiren çift, iki bayramı birden yaşadı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 'Beyaz cennet' Pamukkale, renkli bir nikah törenine sahne oldu. En büyük hayali Pamukkale semalarında balonda evlenmek olan Ecem Şare (28) ve Gökhan Ekbiç (30) çiftinin bu isteği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı günün ilk ışıklarında gerçekleşti. Balona binip yerden 1600 metre yükseğe havalanarak bulutlar üzerine çıkan çiftin nikahını, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki kıydı. Çifte mutluluklar dileyen Örki, nikah cüzdanını geline takdim etti. Hayalleri gerçek olan çift, iki bayramı birden yaşadı. Pamukkale'nin Türkiye'nin önemli turizm alanlarından olduğunu kaydeden Başkan Örki, "Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. İstiyoruz ki bütün bu güzellikleri, Dünyanın dört bir tarafından gelen bütün misafirlerimiz yaşasın, görsün. Pamukkale ve Denizli, Dünya'da çok daha fazla konuşulur bir ilçe ve il haline dönüşsün. Gayretimiz hep bu noktadadır. Çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Onlar sayesinde bizde böyle güzelliklere şahitlik yapmış olduk" dedi. Gelin Ecem Şare, unutamayacağı bir nikah merasimi yaşadığını belirterek, "Hayallerimiz gerçek oldu. Nikahımızı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda özellikle Pamukkale'de balona binerek gerçekleştirmek istedik. Başkanımız Avni Örki de bizi kırmadı. Her şey için çok teşekkür ederiz. Her şey çok güzeldi" dedi. Damat Gökhan Ekbiç ise çifte bayram yaşadıklarını belirterek, "Çok mutluyuz. Bu anı hep hayal etmiştim. Gökyüzünde nikahımız kıyıldı. Çifte bayram oldu bizim için" diye konuştu.

Büfeden çikolata hırsızlığı kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadının büfeden çikolata çalma anı kameralara yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde bulunan büfede meydana geldi. Elektrik Sokak üzerinde bulunan büfenin önüne gelen 4 kadından biri, kapı önünde durup, elini uzatarak çikolata çaldı. Bu sırada müşteriler ile ilgilenen iş yeri sahibi Reyis Y., hırsızı yakalamak için hamle yaptı. Ancak çikolataları alan kadın taçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hırsızlık yapan kadın ve yanındakilerin olay sırasında gülerek rahat hareket etmeleri dikkat çekti.

