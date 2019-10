DHA YURT BÜLTENİ - 18

Göller Ekspresi yeniden raylarda (2)

BAKAN TURHAN: ÜLKEYİ BAŞTAN BAŞA YENİDEN İNŞA ETTİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Isparta'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Valilik, belediye ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Turhan, iktidara geldiklerinden beri ülkeyi bir baştan diğer başa yeniden inşa ettiklerini söyledi. Türkiye'de ulaşım adına sıkıntı yaşanan bir yer kalmadığını belirten Turhan, Osmanlı'nın varisi bir ülke olarak 'coğrafya bir milletin kaderidir' anlayışından hareketle, istikbali ve istiklali sekteye uğratacak risklere karşı her türlü mücadeleyi verdiklerini kaydetti. Turhan, "Sadece bu sınırları korumak yetmez, bu sınırlar içinde yaşayan insanların çağın imkanlarını kullanarak yaşam kalitesini yükseltmek çalışmalarımız içinde yer alıyor. Dünyada mağdur, mazlum ve mahsur olan insanların dertleriyle ilgilenen, onlara da elimizden gelen desteği sağlıyoruz" dedi.

TERÖRE 1 TRİLYON DOLAR HARCADIK

"Türkiye'de dış düşmanlar kadar içeride onlarla işbirliği yapan gerek sivil toplum örgütleri, gerekse siyasetin içinde fertler var" diyen Bakan Turhan, "Başımızda bir terör sıkıntısı var. 10 yıllardır devlet ve millet olarak çok bedeller ödedik. Bir çok insanımız hayatını kaybetti. Maddi fatura ödedik. 1 trilyon dolar, PKK terör örgütüne yönelik bu ülke para ödedi. Gayri safi milli hasılamız 830 milyar dolar. Bizim yıllık bütçemiz 1 milyar lira. Bir yıllık bütçenin 5-6 katı teröre bedel ödemiş milletiz. Bu sıkıntımız olmasaydı bütün yollarımızın hepsi tamamlanmış, bitmişti. Hızlı tren yollarımız bitmişti. Bulunduğumuz coğrafyamız kaderimizidir diyoruz ya, bu bedelleri bize ödettiler. Bu bedelleri bize ödettirenleri son bir yılda Suriye sınırımızdan ülkemize yapılan akrepleri püskürttük, uzaklaştırdık. Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın nedeni buydu" diye konuştu.

'RACONU TÜRK MİLLETİ VE LİDERİ KESER'

Bundan sonra her şeyin çok daha güzel olacağını kaydeden Turhan, aydın günlerin Türkiye'yi beklediğini vurguladı. Türkiye'nin ve liderinin büyüklüğünü bütün dünyanın kabul ettiğini dile getiren Turhan, "Onunla masada oturup konuşmak için hepsi sırada bekliyor. Raconu bu coğrafyada Türk milleti, onun lideri keser. Bunu herkes anladı hamdolsun" dedi.

Suriyeli yetimlerin, zeytin hasat şöleni

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde ‘Minik eller bereket topluyor’ etkinliği kapsamında Reyhanlı Eğitim Köyü’nde öğrenim gören Suriyeli yetimler zeytin topladı.

Reyhanlı ilçesinde 2017 yılında kurulan Reyhanlı Eğitim Köyü’nde öğrenim gören Suriyeli 1000 yetim için tesis içerisinde ‘Minik eller bereket topluyor’ adı altında zeytin toplama şenliği düzenlendi. Çeşitli oyun ve gösterilerle başlayan etkinliğe Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Arslan, Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu ile Yetim Vakfı Başkan Vekili Hüsamettin Orhan, AK Parti eski Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti eski Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı ile çok sayıda davetli katıldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte öğrenciler yöresel oyunlarını sergiledi, daha sonra tesis içerisinde zeytin hasadı yapıldı. Etkinlikte konuşan Yetim Vakfı Başkan Vekili Hüsamettin Orhan, vakfın birçok marka projesi bulunduğunu belirterek, "Bunlar arasında en kıymetlilerinden bir tanesi de Reyhanlı Eğitim Köyümüzde düzenlendiğimiz zeytin toplama etkinliğimizdir. Yetimlerimizin mutluluğuna ortak olduk" dedi.

Yetim çocuklar, şenlik sonunda üzerinde barış dileklerinin yazılı olduğu balonları gökyüzüne bıraktı.

Sokak ortasında tartıştığı eski eşi ve akrabasını bıçakladı

ÇORUM'da, Erdal Eker (39) sokak ortasında tartıştığı eski eşi Meryem Üstek'i (39) ve akrabası Nurcan Üstek'i (38) bıçakladı. Ağır yaralanan 2 kadın hastanede tedaviye alınırken, polise teslim olan Eker, mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Kale Mahallesi Milönü Caddesi'nde meydana geldi. Akrabası Nurcan Üstek ile alışverişten dönen Meryem Üstek, sokakta 6 yıl önce boşandığı Erdal Eker ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal Eker elindeki bıçakla iki kadını yaraladı. Meryem Üstek ve Nurcan Üstek kanlar içinde yere yığılırken, Erdal Eker ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 kadın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Meryem Üstek ve Nurcan Üstek'in hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Kaçan Erdal Eker, kısa süre sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KADIN MECLİSİNDEN TEPKİ

Ayrıca Çorum Kadın Meclisi üyeleri de hastaneye gelip, Meryem Üstek ve Nurcan Üstek'in yakınlarıyla ve doktorlarıyla görüşerek bilgi aldı. Çorum Kadın Meclisi sözcüsü Avukat Burçin Solmaz Polat, olayı kınadıklarını belirterek, "Yine bir erkek şiddetiyle karşılaştık. Bu şiddette her gün bir yenisi ekleniyor. Bu durum bizim için gerçekten çok üzücü. Yaralı 2 kadın, yoğun bakımda, durumları ağır. Yakınlarıyla görüştük. Onların her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Takımı ilk yarıyı geride kapatınca futbolcuları tokatlamış (2)

AÇIKLAMA YAPTI

Kayseri'de 3 yıl önce Kayseri İdmanyurdu takımıyla oynanan amatör maçın devresinde futbolcuları tokatladığı görüntüler ortaya çıkan Meysuspor teknik direktörü Halit Kurt, açıklama yaptı. Olayın 3 yıl önce yaşandığını kaydeden Kurt, "Takım devreye 3-1 mağlup girmişti. Devre yarısında ben bu eylemde bulunmuşum, ikinci yarıda takım 5-3 galip geldi. İşin orasında değilim, ancak aradan geçen onca zamandan sonra bu videonun servis edilmesi beni farklı düşüncelere sevk etti. 'Acaba neden?' diye düşünüyorum. Onlar da cevabını bulacaktır. Bu benim oyuncularla aramda kurduğum baba-oğul ilişkisiyle ilgili bir durum. Çocuğu 12-13 yaşında yanıma alıyorum. 5-6 yıl bende oynamış, benim terbiyemle büyümüş. Videoya dikkat ederseniz hiç bir futbolcunun bana tepkisi yok. Bu tamamen benim onlara evlat olarak bakmamdan kaynaklanan bir durum" dedi.

'BUNU YILMAZ VURAL'DA YAPABİLİYOR'

Kurt, 25 yıldır antrenörlük yaptığını, bazı futbolcularının kendisini telefona 'baba' diye kaydettiğini söyledi. Kurt, "Ben oyuncularımın ve ailelerinin yanımda olduğunu bildiğim için müsterihim. Yaşanan süreçte bana destek olanlara teşekkür ediyorum. Böyle durumda dost ve dost gibi görünenler ortaya çıkıyor. Bunu anlamış oldum. Ben iki üniversite mezunu bir antrenörüm. Hangi takımda çalıştıysam bu gibi olaylar olmuştur. Alex Ferguson, David Backham'a vurdu. Bunu Yılmaz Vural da yapabiliyor. Bu işi yapan ancak videoya çekilmemiş bir çok arkadaş tanıyorum. Bunlar futbolun içinde olabilen şeyler. Benim tek üzüldüğüm videoyu bazı hanım arkadaşlar izlemiş. Onlardan, arada geçen birkaç kelime için ve olayın bu şekilde sonuçlandığı için spor kamuoyu adına özür diliyorum. Müsabaka esnasında olduğu için durum bu şekilde olmuş oldu. Sebep-sonuç ilişkilerine bakınca durum bu şekilde ortaya çıkmış oldu" şeklinde konuştu.

'BENDEN SAVUNMA İSTENİRSE VERECEĞİM'

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun açmış olduğu bir soruşturma var mı?' sorusuna ise Kurt, "Onunla ilgili soruşturma yok. Araştırdım, bir yılı aşkın sürelerde ceza söz konusu değil. Bu 2-3 yıllık bir süreç olduğu için bu anlamda bir şey yok. Benden bir savunma istenirse savunmamı vereceğim. Bu gayet doğal bir şey. Sorun yok" şeklinde yanıt verdi.

Bakan Kasapoğlu: Kadın sporu stratejisi geliştiriyoruz

GENÇLİK ve Spor Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bakın bu çok önemli kadın sporu stratejisi geliştiriyoruz. Kadınlarımız bir eş, bir anne olarak bir abla olarak toplumun öncüleri. Kadınlarımızın öncülüğün de herkesin spor yaptığı günlük yaşamını mutlaka bir zaman dilimin de hiç bir bahanenin arkasına gizlenmeksizin spor yaptığı bir toplum olmasını istiyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaptırılan Sporcu Fabrikası'nın açılış törenine katıldı. Kasaoğlu'nu, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Goncagül, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, protokol üyeleri ve sporcu öğrenciler ile velileri karşıladı. Bakan Kasapoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ulaşımdan saniye, tarıma kadar bir çok alanda yatırımlarının olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Eğitimden ulaştırmaya, sanayiden tarıma, sağlığa ve spora kadar her alanda ciddi yatırımlar gerçekleştirildi. Bugün bunlardan bir tanesini Sporcu Fabrikası'nı sizlerle birlikte açıyoruz. Şunu onurla ve gururla ifade etmek isterim ki ülkemizin sporda gerçekleştirdiği devrimin bu kadar kısa sürede tesisleşmenin dünyada hiç bir örneği yok. Salonlardan, havuzlara, kortlara açık ve kapalı alanlara kadar her alanda devasal bir gerçekleşme gerçekleştirdik ve gerçekleştiriyoruz. Tekirdağ ve Çorlu'daki çalışmalarımızı da eksiklerimizi gözden geçirip hızlı bir şekilde ihtiyaçları güçlü yarınlar için gerçekleştireceğiz. Spor demek sağlık demek. Spor hem ruhen hem de bedenen sağlıklı bir toplum demek. O yüzden inşallah bu spor tesislerin de ve bundan sonra yapacağımız tesislerde hem spor ülkesi olma yolun da hem de sporda başarılarıyla sporcularımızı olimpiyatlar da uluslararası müsabakalar da madalyaları ile gurur duyacağımız bir ülke olma yolunda ilerliyoruz" dedi.

Bakan Kasapoğlu her branşın yanında sporu çok önemsediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Hep birlikte bir spor başarısını yaşıyoruz. Tabi ki bundan sonraki süreçte inşallah her alan da burada sporcularımız var, biz bakanlık olarak her branşı önemsiyoruz. Tekirdağ bir çok branşta mükemmel bir potansiyele sahip bir ilimiz. Bugüne kadar bütün imkanları ortaya koyduğumuz gibi bundan sonra da ortaya koymaya devam edeceğiz. Tesislerimizi sizlerin erişimine kolay bir şekilde sağlamak için gece gündüz açık olacak. Bakın 24 saat bu tesis sizlerin gençlerimizin hizmetinde olacak, kadınlarımızın hizmetinde olacak. Bakın bu çok önemli kadın sporu stratejisi geliştiriyoruz. Kadınlarımız bir eş, bir anne olarak bir abla olarak toplumun öncüleri. Kadınlarımızın öncülüğün de herkesin spor yaptığı günlük yaşamını mutlaka bir zaman dilimin de hiç bir bahanenin arkasına gizlenmeksizin spor yaptığı bir toplum olmasını istiyoruz. Bu tesislerimize ve bu emanetle sahip çıkmanızı ve gece gündüz değerlendirmenizi özelilikle istiyorum. İnşallah buradan nice sporcuları hep birlikte alkışlayacağız. Buradan yetişen sporcular dünyanın dört yanında ülkemizi milletimizi başarı ile temsil edecek ve bu şanlı bayrağımızı çok güzel bir şekil de temsil edecekler."

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte Sporcu Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdi. Kasapoğlu daha sonra beraberindekilerle birlikte tesisleri gezip, incelemede bulundu. Burada sporcular ile sohbet eden Kasapoğlu, Tekirdağ'a hareket etti.

Elazığ'da 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçti

ELAZIĞ'da bir iş yerinde gümrük kaçağı 70 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla kent genelinde çalışma başlattı. Kent merkezindeki denetimlerde bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 70 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Kaçak tütüne imha edilmek üzere el konulurken, M.Ö. gözaltına alındı.

