DHA YURT BÜLTENİ - 18

Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği sürüyor



SURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanına dün inen Rusya'ya ait olduğu belirlenen 50 kişilik asker ve askeri danışmanı taşıyan uçağın ardından uçak hareketliği bugün de devam etti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı kentindeki Suriye rejimi kontrolündeki havaalanına Rus uçağı hareketliliği sürüyor. Dün 50 kişilik asker ve askeri danışmaların bulunduğu uçağın indiği Kamışlı Havaalanı'na bugün 3 Rus uçağının daha iniş yaptığı gözlendi. Kamışlı'ya inen Rus uçaklarının asker taşıdığı öğrenilirken, uçakların iniş ve kalkışları Nusaybin'den görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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Kamışlı’dan havalanan uçak

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),()

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TERÖRİSTLER, METAL ÖRTÜLERİ SİVİLLERİN YAŞADIĞI MAHALLELERE DÖŞEMİŞ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nın önemli noktalarından Resulayn'da teröristlerin SİHA VE İHA'lardan korunmak için yaptığı sac örtüyle kaplanmış caddelerin sivillerin yaşadığı mahallelere döşediği ortaya çıktı.

TSK ve SMO askerleri, bugün, teröristlerin terk edip kaçtığı ilçe merkezinde karargah olarak kullandıkları binaya girdi. İlçe merkezi tamamen kontrol altına alınırken, teröristlerin kaçarken ev ve iş yerlerini ateşe verdikleri gözlendi.

İHA VE SİHALARDAN SAKLANDIKLARI METAL ÖRTÜLERİ SİVİLLERİN MAHALLELERİNE KURMUŞLAR

Teröristlerin, Resulayn'ın ana caddelerine örttükleri sac plakalar da görüntülendi. Kentin doğusu, batısı ve Türkiye sınırına kadar uzanan koridorların harekat başlamadan birkaç ay önce yapıldığı öğrenildi. Havadan görüntülerde de kenti dört bir yanını saran sac plakaları sivillerin yaşadığı mahallelere de döşedikleri ortaya çıktı. YPG/PKK'lı teröristlerin, koridorları SİHA ve İHA'lardan korunmak için yaptığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan DÖNMEZ- Uğur CAN/RESULAYN (Suriye), ()

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Uşak'ta yangın faciası: Baba ve 3 çocuğu öldü, anne tedaviye alındı (4)

BABA VE 3 ÇOCUĞUNUN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Uşak'taki yangın faciasında yaşama yitiren Bülent Yaşar ve çocukları Muhammet Nurkan Yaşar, Muhammet Furkan Yaşar, Aişe Yaşar'ın cenazeleri Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimi ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Baba ve 3 çocuğunun cenazeleri Elmalıdere Mahallesi'ndeki Zemzem Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Yaşar Ailesi'nin yakınları ve komşuları katıldı. Cenazeler tabutlar içinde camiye avlusuna geldiğinde gözyaşları sel oldu. Tek tek kılınan namazın ardından cenazeler Elmalıdere Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi.

Öte yandan eşi ve 3 çocuğunun yaşamını yitirdiği faciadan yaralı olarak kurtulan Yasemin Yaşar'ın ise Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimi ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Genç kadının, hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenazeletdrin camiye getirilmesi

-Cenaze namazlarının tek tek kılınmasından görüntü

-Cenazeye katılanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / UŞAK, ()

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Kazada yaralanan küçük kız, elindeki çikolatayı bırakmadı



BURSA’nın İnegöl ilçesinde, bakkaldan dönerken hafif ticari aracın çarptığı Suriye uyruklu Riham Amin (7), yaralandı. Yaralı çocuğun, sedye ile taşınırken elindeki çikolatayı bırakmadığı görüldü.

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Riham Amin, 2 kardeşi ile birlikte yol kenarındaki bakkala gitti. Riham bakkaldan çikolata ve top aldı. Topu yola düşen çocuk arkasından koştu. Bu sırada yoldan geçen Dinçer Alp (63) yönetimindeki 16 AHH 599 plakalı hafif ticari araç, çocuğa çarptı. Yaralı çocuk kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedaviye alındı. Çocuğun sedye ile taşınırken, bakkaldan aldığı çikolatayı elinden bırakmadığı görüldü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- genel görüntü

-yaralının görüntüsü

-güvenlik kamera görüntüsü

-detaylar

HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,()

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Faturasız telefon ve aksesuar satan esnaf, polisle kavga etti: 5 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde faturasız telefon ve aksesuar sattığı belirlenen işyerine cezai işlem uygulamak isteyen polis ekipleri ile işyeri sahibi ve akrabaları arasında kavga çıktı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi Suat Karataş Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu dükkanında meydana geldi. İşyerinde faturasız cep telefonu ve aksesuar sattığı saptanan İsmail Acar ve yakınlarının bulunduğu işyerine giden polis ekipleri işlem yapmak isteyince yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşyerinde kavgaya karışan polis ekiplerinin haber vermesi üzerine çok sayıda takviye ekp sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler toplanan kalabalığı dağıtıp kavgaya karıştığı belirlenen Acar ve akrabaları gözaltına aldı. Gözaltına alınırken de olaya tepki gösteren aile fertleri ve polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Gözaltına alınan 5 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilirken, polis faturasız cep telefonlarını ve aksesuarlarını muhtar eşliğinde toplayarak emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ve işyeri arasında yaşanan arbede

- Müdahale eden polis ekipleri

- Kalabalığın dağıtılması

-Gözaltına alınan şahıslar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 257 MB

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Yağmurda sığındıkları ağaca yıldırım düşen çift yaralandı

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Ali Koç ve eşi Hanım Koç, yağmurdan sığınmak için girdikleri ağaca yıldırım düşmesi ile yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncirli köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan Mehmet Ali Koç ve Hanım Koç, yağmurun başlamasıyla tarlada bulunan ceviz ağacının altına sığındılar. Bir süre sonra çiftin bulunduğu ağaca büyük bir gürültüyle yıldırım düştü. Yıldırımın etkisi ile yere yığılan çift olayı görenlerin ihbarı ile gelen sağlık ekipleri tarafında Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralıların hastaneye gelmesi

- Sağlık görevlileri ve hastane görüntüleri

- Genel ve detay görüntüleri

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

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Tarım işçileri taşıyan minibüs takla attı: 14 yaralı

NİĞDE’de, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, 4’ü ağır 14 işçi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Çamardı yolu Ovacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan, 01 MA 3159 plakalı minibüsün seyir halindeyken sağ arka lastiği patladı. Minibüsün ismi açıklanmayan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada 14 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan minibüsten görüntü

- Jandarma ekiplerinden görüntü

- Detay görüntüler

SÜRE:1'22'' BOYUT: 152MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE, ()

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Otomobilde tartıştığı kişiyi vurdu, saklandığı bodrumda yakalandı

ANTALYA’da otomobille seyir halindeyken çıkan tartışma sonrasında Y.A., tabanca ile N.G.’yi vurdu. Araçtan inip otobüse binerek olay yerinden kaçan Y.A., bir süre sonra bir binanın bodrum katında yakalandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki 07 ADF 729 plakalı otomobilde bulunan Y.A., G.A. ve sürücü N.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A., yanındaki tabancayı çıkararak sürücü N.G.’ye ateş etti. N.G.’nin durdurduğu otomobilden inen Y.A., araç dışaından da N.G.’ye 2 el ateş etti.

Silah seslerinin duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu sırada elindeki tabancayı da yanına alan Y.A., yolun karşısındaki duraktan otobüse binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun farklı yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan N.G.’yi yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü.

Görgü tanıklarının şüpheli Y.A.’nın otobüse bindiğini söylemesi üzerine polis ekipleri otobüsü aramaya başladı. Polislerin kendisini aradığını anlayan Y.A., Teomanpaşa Mahallesi’nde otobüsten inerek yaya kaçmaya başladı. Bu sırada olay yerinden ayrılan G.A. ise N.G.’yi görmek için hastaneye gidince polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdüren polis, Teomanpaşa Mahallesi 2210 Sokak’taki bir binanın bodrum katına indi. Burada saklanan Y.A.’yı yakalayıp gözaltına alan polis ekibi, olayda kullanılan tabancayı da aynı binanın çatı katında buldu. Y.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden görüntüler

-Olayın yaşandığı araçtan görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışmalarından detaylar

154 MB / 01.22’’

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,()