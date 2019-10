DHA YURT BÜLTENİ-18 

ROKET SALDIRISINDA YARALANAN ASKER, HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin askeri araca roketatar ile düzenlediği saldırıda yaralanan 5 askerden Er Zekeriya Altonuk (32), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Doğubayazıt'ta önceki gün, İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu ile Kozlu Üs Bölgesi arasında devriye görevi yapan askerleri taşıyan zırhlı araca, PKK'lı teröristler tarafından roketatarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Askerlerden 3'ü Doğubayazıt'a, biri Erzurum'a, biri ise Iğdır'daki hastanelere kaldırıldı.

Iğdır Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen Er Zekeriya Altunok, doktorların tüm çabasına karşın bugün öğle saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası Er Zekeriya Altunok'un Yozgat doğumlu olduğu, ancak ailesinin yaşadığı Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

'EŞİM ÇOK ŞEREFLİ BİR İNSANDI'

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin askeri araca roketatar ile düzenlediği saldırıda şehit olan er Zekeriya Altunok'un, hastane çıkışında annesi Nurgül ile eşi Vildan Altınok güçlükle ayakta durabildi. Acılı eş, "Allahım benim eşim çok şerefli bir insandı" dedi.

Şehit Zekeriya Altunok'un cenazesi bugün saat 18.00'de Şehit Bülent Aydın Havaalanı'nda yapılacak törenin ardından, toprağa verileceği Kayseri'ye gönderilecek.

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/IĞDIR, ()

TACİZ ŞÜPHELİSİNİ DÖVÜP, POLİS GELENE KADAR İŞ YERİNDE TUTTULAR



Manisa'da, oyun salonunda 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Afganistan uyruklu A.K. (25), çevredekilerce dövülüp, polis gelene kadar iş yerinde tutuldu. A.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi'ndeki oyun salonunda meydana geldi. Salona müşteri gibi gelen Afgan A.K., iddiaya göre, oyun oynayan çocuklardan birinin yanına yaklaşıp, cinsel tacizde bulundu. Oyun salonu işletmecisi, tacizi güvenlik kameralarından tespit etti. İşletmeci, daha sonra olayı çevredeki esnafa anlattı. Bunun üzerine toplanan esnaf, A.K.'yi tekme tokat dövmeye başladı. Polise haber verilirken, A.K. de ekipler gelene kadar oyun salonunda tutuldu. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, üzerinden kimlik çıkmayan A.K.'yi gözaltına aldı. Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen A.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Tacize uğradığı belirtilen çocuğun ailesi ise oyun salonunun sahibi ile Afgan A.K. hakkında emniyette şikayetçi oldu.

Öte yandan taciz şüphelisi A.K.'nin esnaf tarafından dövüldüğü anlar, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Haber - Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()

TÜRKİYE'NİN İLK KADIN HAVA ŞEHİDİNİN ADI, F-4 FANTOM SAVAŞ UÇAĞIYLA ANILACAK

Türkiye'nin ilk kadın hava şehidi Teğmen Ayfer Gök'ün adının yaşatılması için başlatılan proje kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinden ayrılan F-4 Fantom savaş uçağı, Burdur'a getirildi. Montajı tamamlanacak uçak, Ayfer Gök'ün adının verilmesi planlanan kavşakta sergilenecek.

Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'nde görev yapan Teğmen Ayfer Gök, 9 Şubat 2001'de, F-5 uçağıyla eğitim uçuşu sırasında, irtifa kaybı nedeniyle Ermenek ilçesinin Yunt Dağı eteklerinde düşmesi sonucu 24 yaşında şehit oldu. 'Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu' unvanına sahip olan ve kabri, memleketi Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan Ayfer Gök'ün adının yaşatılması için çalışma başlatıldı. Burdur Belediyesi'nce yürütülen proje kapsamında TSK envanterinden ayrılan F-4 Fantom tipi savaş uçağı, Eskişehir Ana Jet Üssü'nden Burdur'a getirildi. Montajı yapılacak uçak, şehit Teğmen Ayfer Gök'ün adının verilmesi planlanan kavşağa yerleştirilerek, sergilenecek.

'MONTAJLAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI'

Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, 2 yıl önce belediye meclisinden alınan kararla uçağın getirildiğini söyledi. Ercengiz, "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinden ayrılmış F-4 Fantom savaş uçağı sergilenmesi için Burdur'a getirildi. Şehir merkezi Şeker Fabrikası altındaki İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi ve Gül Yağı Fabrikası altındaki kavşakta sergilenmek üzere montajlama çalışmalarına başlandı. Özel hazırlanan alana montajı yapılacak. F-4 Fantom savaş uçağının sergilenme çalışması hafta sonuna kadar bitirilecek. Türkiye'nin ve Burdur'un ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök'ün ismini yaşatmak için de meclisten karar alıp, şehidimizin ismini kavşağa vermeyi planlıyoruz. Şehidimizin isminin, pilot olması sebebiyle uçağın bulunduğu kavşakta yaşatılmasının önemli olacağını düşünüyoruz. Şehit Pilot Ayfer Gök, Türkiye ve özellikle de Burdur için önemli bir değer. Bunu yaşatmak istiyoruz. Burdur'umuza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



'HER ŞEYİNİ SAKLIYORUM'

Türkiye'nin ilk kadın hava şehidi Teğmen Ayfer Gök'ün Burdur'un Bucak ilçesinde oturan annesi Ümmügülsüm Gök, kızının adının Burdur merkezdeki kavşağa konulacak F-4 Fantom savaş uçağında yaşatılacak olmasını değerlendirdi. Demirören Haber Ajansı () muhabirine konuşan anne Gök, "Burdur Belediyesi'ne teşekkür ederim. Unutulmadı, unutmadılar hiçbir zaman. Bucak'ta da böyle bir girişimde bulunmuştuk. Hatta arkadaşlarıyla da konuştuk, Konya'da. Onlar da 'Biz de yardımcı olalım olsun' dediler. Burdur'a olacakmış. Biz Bucak'a da istemiştik. İnşallah Bucak'a da yapılır" dedi.

Kızı Ayfer Gök'ün bir an bile aklından çıkmadığını söyleyen Ümmügülsüm Gök, "Şu an hayatta olsa yine aynı okula gönderirdim" diye konuştu.

Kızının fotoğrafları, oyuncakları, madalyaları ve çeşitli eşyalarının yanı sıra şehit olduğu uçağın enkazından kalan bazı parçaları da evindeki vitrinde saklayan anne Gök, "Ayfer'in hatıraları bunlar. Her şeyi bir hatıra. Her şeyini saklıyorum" dedi.

Ayfer Gök'ün ablası Güllü Kutsal da "Ayfer hep 'Burdur'un temsilcisi' olarak anıldı. Komutanları onu hep öyle gördü. Daha önce kaymakam bey bize bu fikri söylemişti. 'Bucak'a bir tane F-5 getirtelim' demişti. Biz de bunu Ayfer'in Konya'daki arkadaşlarına söyledik. Onlar da 'Böyle bir girişimde bulunulursa biz de yardımcı oluruz' dedi. Biz de bunu kaymakam beye ilettik. İnşallah en kısa zamanda Bucak'ımızda da olsun. Burdur'umuz için de böyle bir şey düşündükleri için çok teşekkür ederiz, sağ olsunlar. Burdur Belediyesi'ne de teşekkür ederiz. Bucak'taki kavşaklara isminin verildiğini duyduk, anneme de bildirdiler. En kısa zamanda annem isminin bulunduğu levhaları görmek istiyor. Bucak'ın Ayfer'in memleketi olduğunun görülmesini, bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.

- Şehidin annesi Ümmügülsüm Gök ile röportaj

- Abla Güllü Kutsak ile röportaj

HABER- KAMERA: Mesut MADAN- Halim AKCA/BUCAK (Burdur), ()

HIRSIZLIKTA KULLANDIKLARI VİNÇ SAYESİNDE YAKALANDILAR

Karaman'da, mermer ocağından 9 tonluk kantar ile iş makinesi ve çeşitli malzemeler çalan 4 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı. Yaklaşık 130 bin değerindeki malzemelere el konuldu.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT), 17 Ekim Perşembe günü Dereköy'deki mermer ocağından 9 tonluk kantar, 1 iş makinesi ve çeşitli teknik malzemelerin çalınması üzerine çalışma başlattı. Jandarma, 9 ton ağırlığındaki kantarın vinç veya başka bir araç yardımıyla çalınmış olabileceği üzerinde durup, bölgedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler, hırsızlığın gerçekleştiği gün Konya'dan Karaman'a bir vinç getirilldiğini belirledi. Vinç üzerinde çalışmasını yoğunlaştıran jandarma, Konya'da yaptığı araştırmada piyasa değeri yaklaşık 130 bin lira olan çalınan malzemelerin ikinci el iş makinesi ve malzemeleri satılan bir iş yerine satıldığını saptadı.

Malzemelere el koyan jandarma, malzemeleri çalıp satan R.D., Ü.K., M.Z. ve H.Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN-

'YÖRÜK ANA' MEHMETÇİK İÇİN KURBAN KESTİRDİ



Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 'Zeytin Dalı Harekatı' düzenlenirken, askerler için kurban kestiren ve 'Yörük ana' olarak tanınan Döndü Deveci, bu kez 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için kurban kestirdi.

Kırıkhan Jandarma Komutanlığı önünde, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için tören düzenlendi. Törene Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Murat Özanlağan katıldı. 'Zeytin Dalı Harekatı' yürütülürken, askerler için kurban kestiren ve 'Yörük ana' olarak tanınan Döndü Deveci de törene katıldı. Deveci, 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için de kurban kestirdi.

Kaymakam Karamehmetoğlu, törendeki konuşmasında, "Bu mücadelede görev alan bütün askerlerimize ve canla başla sınır bölgemizi savunan görevlilerimize başarılar diliyoruz" dedi.

Döndü Deveci ise "Sınır boyunda teröristlere dünyayı dar eden Mehmetçiklerimize Allah kolaylıklar versin. Askerimizin ayaklarına taş değmesin. İnşallah birliklerine ve ailelerine sağ salim geri dönerler. Kalbimiz her zaman onlarla birlikte. Allah askerlerimizi, devletimizi başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), ()