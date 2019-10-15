DHA YURT BÜLTENİ - 18

Sürücünün çarpıp kaçtığı kadın öldü



NEVŞEHİR’de, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Yasemin Gül (22), olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kadına çarpan sürücü ise otomobiliyle kaçarak kayıplara karıştı.

Kaza saat 23.45 sıralarında Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Gül'e sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kaza sonrası genç kadına çarpan sürücü, aracıyla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiği belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gül'ün cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Genel detay

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR,()

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Alkollü sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu



DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz 13 Ekim'de devriye görevini sürdürürken, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Yücel Başpınar (49), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Kaza, geçtiğimiz 13 Ekim'de saat 03.00 sıralarında Siteler Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. 1.33 promil alkollü olduğu belirlenen Aykut Memiş yönetimindeki 20 DM 567 plakalı otomobil, devriye görevini yapan polis memuru Süleyman Topaloğlu yönetimindeki 20 A 7551 plakalı resmi polis aracına kavşakta sağ yandan çarptı. Kazada polis memurları Yücel Başpınar ve Süleyman Topaloğlu ile otomobilin sürücüsü Memiş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralılar Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan polis memuru Yücel Başpınar, tedavi gördüğü hastanede saat 23.00 sıralarında şehit oldu.

Kazanın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otomobil sürücüsü Aykut Memiş ise polis memurunun şehit olmasının ardından bugün tekrar gözaltına alındı. Polis memuru Başpınar'ın görevi başında şehit olması Emniyet Müdürlüğü'nde üzüntü yarattı. Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, hastaneye giderek, şehit polis memurunun ailesine başsağlığı diledi.

Görev şehidi olan evli ve 2 çocuk babası Yücel Başpınar için salı günü saat 10.00'da Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek. Şehit polis Başpınar, törenin ardından Afyonkarahisar'da toprağa verilecek.

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,()

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KSPK, Hatay'da toplandı

TOPLANTILARINI her ay farklı bir şehirde gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu (KSPK), bu ay Hatay’da bir araya geldi.

Hatay Valiliği’nde yapılan toplantıya Vali Doğan’ın yanı sıra Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Abdulkadir Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, KSPK Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, kurul üyeleri ve kent protokolü katıldı. Toplantıda konuşan Vali Doğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini Hatay'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek şehrin tarihi, kültürel ve sanatsal değerleri hakkında bilgi verdi. Kurul üyeleri adına konuşan Başkan Vekili Prof. Dr. Pala, Türkiye'nin sadece İstanbul ve Ankara'dan ibaret olmadığını, yerel olarak bulunduğu yerden de kültür ve sanata katkısını sağlamak için toplantıyı düzenlediklerini söyledi. Hatay'da çeşitli tarihi ve kültürel yerlerde incelemelerde bulunacaklarını ifade eden Pala, ayrıca sınır karakoluna giderek Mehmetçiğin yanında olduklarını göstereceklerini de belirtti.

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU'NDAN KONSER

Gün boyu kenti gezen KSPK üyeleri, Antakya Medeniyetler Korosu Evi'ni ziyaret etti. Koro hakkında bilgiler veren Şef Yılmaz Özfırat, koronun semavi üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluştuğunu belirterek, bugüne kadar dünyanın birçok ülkesinde sahne aldıklarını dile getirdi. KSPK üyereleri daha sonra Antakya Medeniyetler Korosu'nun verdiği konseri dinledi. Konserin ardından konuşan Başkan Vekili Pala, "Dünyanın her insanı, bu birlikteliği duymak durumunda. Bunu duyurabildiğimiz ölçüde bizim kadim zamanlardan bu yana bu topraklarda hep beraber nasıl yaşadığımızı ancak o zaman anlatabiliriz. Bunu anlattığımız zaman da ülkemizde zaten terör, iç savaş, bütün sıkıntılarımız da bitecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Korodan genel ve detay görüntü

- Protokolden genel görüntü

- Konserden genel ve detay görüntüler

- Prof. Dr. İskender Pala’nın konuşması

- Konser sonrası toplu görüntü

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK / HATAY,()

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Pekmez kazanına düşen kişi 4 gün sonra yaşamını yitirdi

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesinde, kaynayan pekmez kazanına düşmesi sonucu yaralanan Ahmet Yörük (71), ambulans helikopter ile sevk edildiği İzmir'deki hastanede 4 günlük mücadelenin ardından yaşamını yitirdi.

Olay, geçtiğimiz 10 Ekim Perşembe günü ilçeye bağlı Poyralı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, ateşte pekmez kaynatan Ahmet Yörük, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek kaynayan kazanın içine düştü. Vücudunda yüzde 42 oranda 2'nci dereceden yanık oluşan Yörük, yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, Burada ilk tedavisi tamamlanan Yörük, Kırklareli Atatürk Stadyumu'na inen ambulans helikopter ile İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi gören Yörük, yapılan müdahalelere rağmen kazadan 4 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Yörük'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz adamın cenazesi, yapılacak olan otopsiden sonra memleketi Kırklareli'ne gönderileceği öğrenildi.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

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Nevşehir'de otopark kavgası kanlı bitti



NEVŞEHİR'de, iki komşu arasında otopark nedeniyle çıkan kavgada pompalı tüfekle yaralanan İsa C. (35) hastanede tedavi altına alındı.

Esentepe Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre komşu olan Arif Ş. ile İsa C. arasında otopark yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Arif Ş., komşusu İsa C.'yi pompalı tüfekle yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı İsa C.'yi ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Polis, olay sonrası kaçan Arif Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR,()

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