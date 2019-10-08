DHA YURT BÜLTENİ-18 

SINIRA SEVK EDİLEN ASKERLERE COŞKULU KARŞILAMA (2)



SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin olası Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonu öncesi Suriye sınır hattına sevkiyat sürüyor. Gün boyunca zırhlı araç, askeri personel ve zırhlı iş makinesi sevkiyatının yapıldığı Akçakale'ye akşam saatlerinde de obüs yönlendirildi. Güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye ulaşan TIR’lar, 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı. Sevkiyat sırasında, yol kenarındaki halk, askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sınıra askerler sevk edilmesi

- Askeri TIR’ların üstünde bulunan tanklar

- Sınara sevk edilen iş makineleri

- Genel detay görüntüler

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-

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HASTANEDEN DÖNÜŞÜ KAZA:1 ÖLÜ, 2 YARALI

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarpıp, takla attı. Kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Denizli-Serinhisar Karayolu Zeytinlik mevkisinde meydana geldi. Mehmet İşmal (42), 20 B 9209 plakalı otomobille, rahatsızlanan babası Ethem İşmal'i, annesi Güllü İşmal (81) ile birlikte, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanedeki işleri biten aile, Serinhisar'daki evlerine dönmek için aynı otomobille yola çıktı. Mehmet İşmal, dönüş yolunda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulmaya başlayan otomobil, bir ağaca çarpıp, takla attı.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralandığını tespit ettikleri sürücü Mehmet İşmal ve annesi Güllü İşmal'i (81), ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Baba Ethem İşmal (83) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cenazesi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Cesedin taşınmasından görüntü

- Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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TAMİR ETTİĞİ ASANSÖR KABİNİ ALTINDA KALAN TEKNİYSEN, ÖLDÜ

Çorum’un Sungurlu ilçesinde tamir ettiği asansörün altında kalan teknisyen Recep Tanrıkol (52), feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Hacettepe Mahallesi Elif Tuğba Sitesi Ömer Apartmanı'nda meydana geldi. Teknisyen Recep Tanrıkol, apartman asansörünü tamir ettiği sırada kabin aniden üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından asansörün altından çıkarılan Tanrıkol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen teknisyenin yakınları sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri sinir krizi geçiren Tanrıkol'un yakınlarına da müdahale de bulundu. Teknisyenin cansız bedeni savcının olay yeri incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-ÖlenRecep Tanrıkol foto

-Sağlık görevlileri

-Bina önü insanlar

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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TERASTAKİ TENTE ÇÖKTÜ: 1'İ ÇOCUK, 3 YARALI



ADIYAMAN'da, 3 katlı evin terasında, tütün kurutan Songül Ocak ve Şehriban Ocak ile yanlarındaki 2 yaşındaki Mahmur Ocak, çöken tentenin altında kalarak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, Yeşilyurt Mahallesi'nde 3 katlı evin terasında meydana geldi. Songül Ocak ve Şehriban Ocak, terasta tütün kuruturken bir anda, gölgelik olarak yapılan demir tente çöktü. Metal parçalarının altında kalan Songül Ocak ve Şehriban Ocak ile yanlarındaki Mahmur Ocak yaralandı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-Acilden genel görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

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Mesire alanında cesedi bulunan kadını öldüren zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'da, mesire alanında ölü bulunan Huriye Helvacı'nın (53) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Seydi Ildız (46) mahkemece tutuklandı. Ildız'ın ifadesinde, Helvacı'yla arasında para yüzünden tartışma çıktığını ve kadını başına taşla vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Afyonkarahisar'da yaşayan Huriye Helvacı, geçen günlerde oğlu Ali Helvacı ile birlikte memleketi Şuhut'un Anayurt köyüne gezmeye geldi. Bir süre memleketinde kalan Helvacı, salı günü de Balçıkhisar köyündeki akrabasına gitti. Geceyi akrabasında geçiren Helvacı, 2 Ekim Çarşamba sabahı ilçe merkezindeki banka şubesinden para çekeceğini söyleyip evden ayrıldı.

Huriye Helvacı'nın geri dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen Ali Helvacı, polise ihbarda bulundu. Helvacı'nın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatılırken, Ali Helvacı annesinin kaybolduğunu sosyal medya hesabından paylaşarak, yardım istedi.

BAŞINA SERT CİSİMLE VURULUP ÖLDÜRÜLMÜŞ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Huriye Helvacı'nın bulunması için çalışmalarını sürdürürken, 6 Ekim günü saat 15.00 sıralarında, kent merkezi Kanlıca Mahallesi Hıdırlık Mesire Alanı'nda, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli bir işçi, 40- 50 yaşlarında bir kadına ait ceset buldu. İhbar üzerine gelen polisin yaptığı incelemede başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenen cesedin, Huriye Helvacı'ya ait olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Cinayetle ilgili çalışma başlatan polis, yaptığı araştırmaların sonucunda şüphelinin Seydi Ildız olduğunu belirledi. Yapılan baskın ile gözaltına alınan Seydi Ildız, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sağlık kontrolü için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen Seydi Ildız çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar Cezaevi’ne gönderildi.

PARA YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Seydi Ildız'nın ifadesinde, Huriye Helvacı ile para nedeniyle tartışmaya başladığını, tartışmanın büyümesi üzerine kadının başına taşla vurup öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Devlet Hastanesi acilinden detay

- Polis araçlarından ve ambulanslardan detay

- Genel detaylar

- Şüphelinin hastaneye getirilmesi

- Şüphelinin hastaneye giriş ve çıkışından detay

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR,()

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BOLU'DA, ÜLKÜCÜLERDEN CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNE PROTESTO



BOLU'da, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili hakaret içeren fotomontajlı görseller paylaştığı iddia edilen CHP'li meclis üyesi Resmiye Kahruman, yaklaşık 100 kişilik ülkü ocakları üyesince, belediye meclis toplantısında protesto edildi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'den belediye meclis üyesi seçilen Resmiye Kahruman, iddiaya göre sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin fotomontajlı hakaret içeren görsellerini paylaştı. Kahruman, büyük tepki toplaması üzerine paylaşımını kaldırdı. Olayın ardından yaklaşık 100 kişilik ülkü ocakları üyesi, bugün düzenlenen belediye meclis toplantısına katılmak istedi. Toplantıdan yarım saat önce Bolu Belediyesine giden Ülkü Ocakları üyeleri bir süre zabıta ekiplerince belediyenin içinde bekletildikten sonra salona alındı.

AK PARTİ VE MHP'LİLER SALONU TERK ETTİ

Kapıların kapalı olması ve girişteki izdiham nedeniyle AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri salona geç girdi. İki partinin üyeleri girmeden önce yoklama alınması nedeniyle AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri yok yazıldı. Başkan Tanju Özcan, üyelere sadece izleyici olabileceklerini ve alınan kararlarda oy kullanamayacaklarını söyleyince yok yazılan üyeler salonu terk etti.

PROTESTO ETTİLER

Meclis üyelerinin salondan çıkmasının ardından Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül ve beraberindeki 100 kişi, toplantıya katılmayan meclis üyesi Resmiye Kahruman'ın Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı paylaşımları, elindeki kağıtla Başkan Özcan'a gösterdi. Akgül, Tanju Özcan'a hitap ederek, "CHP'li meclis üyesi paylaşıyor, bu ülkenin temsil makamını, hareketin liderini uygunsuzca, ahlaksızca. Cumhuriyetin çocukları burada. Biz kimseye hakaret etmiyoruz. Buradan esefle hepinizi kınıyoruz" dedi.

'SAYIN BAHÇELİ İLE İLGİLİ YAPILAN BU ŞEKİLDEKİ PAYLAŞIMLARI DOĞRU BULMAM'

Tanju Özcan da konuyu toplantıdan önce öğrendiğini ifade ederek Akgül'e şu cevabı verdi:

"Ben bu konuyu toplantıdan önce öğrendim. O ilgili meclis üyesi arkadaşımızı aradım. Dedi ki 'Seçim döneminde maksadımı aşan ifadeler kullandığımı anladım. Dün itibariyle bunu kaldırdım. Gerekli düzeltmeyi, özrü yapmaya da hazırım'. Siz de benim Sayın Devlet Bahçeli'ye olan sevgimi, saygımı, hürmetimi bilirsiniz. Sayın Bahçeli de beni şahıs olarak çok sever ve sayar. Böyle bir şeyimiz olmaz. Ben Sayın Bahçeli'ye yapılan, Sayın Bahçeli ile ilgili yapılan bu şekildeki paylaşımları doğru bulmam. Bu tür konularda bundan sonraki süreçte özür dilemesi gereken arkadaşlarımız derhal dilemeli. Her meclis üyemiz, her vatandaşımız yapacağı bu tür paylaşımlarda son derece dikkatli olmalıdır. Bu bir zorunluluktur. Bu ayıptır."

'CHP MECLİS ÜYELERİ VE BELEDİYE BAŞKANI BU KONUYLA İLGİLİ GEREĞİNİ YAPMALIDIR'

Protestonun ardından meclis salonundan çıkan ülkü ocakları üyeleri Bolu Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını yapan Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde CHP Belediye Meclis üyesi bir kadının ülkenin Cumhurbaşkanına, milliyetçi ülkücü hareketin liderine, Türkmen beyine, fütursuzca, yapmış olduğu sosyal medyadaki paylaşımlarına demokratik tepkimizi göstermek için buradayız. Bolu Belediyesi'nin CHP’li meclis üyelerine ve başkanına buradan sesleniyoruz. Bu saatten sonra gelecek özrü ülkücü hareket kabul etmiyor. Bu saatten sonra kadının istifasını talep ediyoruz. CHP meclis üyeleri ve belediye başkanı bu konuyla ilgili gereğini yapmalıdır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ülkücülerin belediye kapısındaki görüntüsü

-Zabıta ile diyalogları

-Salona giriş

-AK Parti ve MHP'lilerin salondan çıkması(Diyaloglu)

-İsmail Akgül'ün fotoğraf göstererek konuşması

-Tanju Özcan'ın cevabı

-Slogan atılarak salonun terk edilmesi

-Basın açıklaması

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,()

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