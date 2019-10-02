DHA YURT BÜLTENİ - 18

Aile Bakanı Selçuk: 1064 geçici kamu işçimiz uzatmadan faydalanabilecek (2)

'AİLE ODAKLI ÇALIŞMALARA BİRİNCİ ÖNCELİK VERİYORUZ'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) bünyesinde kurulan 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin 2019- 2020 akademik yılı açılış törenine katıldı. Törende Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kültür ve Turizm eski Bakanı ve Bakan Selçuk'un babası Atilla Koç, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve 60 yaş üstü öğrenciler de yer aldı. Törende konuşan Bakan Selçuk, dünya nüfusunun yüzde 9'unun, 65 yaş üzeri olduğunu, bu oranın 2050'de yüzde 16'ya kadar yükselmesinin beklendiğini söyledi.

Türkiye'de 65 yaş üzerindeki nüfusun toplam nüfusa oranının 2018 sonu itibarıyla yüzde 8,8'ken, 2023'te yüzde 10,2'ye, 2050'de yüzde 21'e ulaşacağının tahmin edildiğini belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu açıdan yaşlılık giderek daha önemli, daha baskın bir sosyal gerçeğe dönüşüyor. Bizler bakanlık olarak toplumda aktif ve sağlıklı yaşlanmanın sayısını artırmak için alınması gereken önlemlerle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada birinci önceliğimiz, toplumun yaşlı ve gençleriyle bir arada olabilmesi için büyüklerimizi bulunduğu yerde ve ortamda desteklemek. Bizim kültürümüz açısından büyüklerin varlığı, bağlı olduğu ailenin temel direği ve köküdür. Bunun için sosyal yardım ve bakım hizmetlerimizde aile odaklı çalışmalara birinci öncelik veriyoruz. 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlarımıza yaşlılık aylığı veriyoruz."

168 BİN YAŞLIYA AİLESİNİN YANINDA EVDE BAKIM DESTEĞİ

Yaşla birlikte ortaya çıkan engellilik durumlarını da göz önüne alarak, 168 bin yaşlıya ailesinin yanında 'evde bakım desteği' verdiklerini anlatan Selçuk, "Belediyelerimiz ile işbirliğinde, koruyucu önleyici bir işlev de üstlenen Yaşlı Destek Programı'nı (YADES) yaygınlaştırıyoruz. Böylece yaşlılarımızın evde bakım ile gündüzlü bakım hizmetlerini destekleyerek özellikle biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşamlarının kolaylaştırılmasını hedefliyoruz. Çeşitli nedenlerle aileleriyle birlikte olamayan, bakıma muhtaç yaşlılarımızı, sıra gözetmeksizin derhal kurumsal bakım hizmetimizden yararlandırıyoruz" dedi.

'YAŞLILARI 45 GÜN MİSAFİR EDİYORUZ'

Bakan Selçuk, ülkenin dört bir yanına yayılmış huzurevleriyle sosyal güvencesi olan ya da olmayan tüm yaşlılara hizmet verdiklerini aktardı. Selçuk, "Ekonomik ihtiyacı olan yaşlılar hizmetlerimizden ücretsiz yararlanabiliyor. 2002 yılında 63 huzurevi ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerimizde 5 bin kadar yaşlıya hizmet verilirken bugün kamu ve özel dahil toplam 406 kuruluşta, 26 bini aşkın yaşlımız hizmet alıyor. Huzurevlerimizde gündüz bakım hizmeti de sunuyoruz. Bugün itibarıyla 17 ilde gündüz bakım hizmeti sunan toplam 27 kuruluşumuzdan 237 yaşlımız yararlanıyor. Bu sene sonuna kadar gündüz bakım merkezlerini bütün illere yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ailelerimizin hac, umre gibi uzun dönemli seyahatlerinde veya vefat gibi durumlarda gözleri arkada kalmaması için baktıkları yaşlı büyüklerimizi yatılı kuruluşlarımızda bir yıl içinde 45 güne kadar misafir ediyoruz" diye konuştu.

'YAŞLI YAŞAM EVLERİ'NİN SAYISI 32'YE ÇIKTI

'Yaşlı Yaşam Evleri' modelini geliştirdiklerini belirten Bakan Selçuk, "'Yaşlı Yaşam Evleri'nin Türkiye genelindeki sayısı şu an itibarıyla 32'ye, bakılan yaşlı sayısı ise 129'a ulaştı. Yaşlılarımız için daha fazla neler yapabiliriz, daha iyisini nasıl başarabiliriz, kaygısıyla çalışmalarımızı kararlı şekilde devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan 2019'u 'yaşlılar yılı' ilan etti. Biz de bu doğrultuda, yaşlılara yönelik politikalara yön vermek üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Şubat ayında '1'inci Yaşlılık Şurası'nı gerçekleştirdik. Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen 3 bin kişi, bakanlar, bilim insanları ve bürokratların katılımıyla düzenlenen Yaşlılık Şurası ülkemiz için bir ilkti. Şura sonrasında 2023 'Yaşlı Vizyon Belgesi'ni hazırladık" dedi.

TAZELENME ÜNİVERSİTELERİNİN SAYISI ARTACAK

İlki AÜ bünyesinde kurulan tazelenme üniversitelerine övgüde bulunan Bakan Selçuk, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile tazelenme üniversitelerini bütün üniversitelerle yaygınlaştırmayı planladıklarını söyledi. Konuşmasının ardından tazelenme üniversitesinin erkek öğrencisi, kendi ördüğü alışveriş filesini Bakan Selçuk'a hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantı salonundan detay görüntüler

-Bakandan detay görüntüler

-Salondaki öğrencilerden detay görüntüler

-Bakan selçuk ve babasının görüntüsü

-Bakanın konuşması

-Bakana verlen hediyeler

-Bakanın öğrencilerle selfi çekilmesi

518 MB ///4.40 SN (HD)

Haber:Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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MLKP'li 2 terörist, hücre evini sahte kimlikle kiralamış (2)

TERÖRİSTLERİN CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Adana'da içinde özel harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine yapılan bombalı saldırıyı düzenleyen ve Eskişehir’de hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen MLKP üyesi 2 teröristin otopsi işlemleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tamamlandı. Teröristler Fırat Şeran (31) ve Ozan Sökmen (28) cenazeleri, işlemlerinin ardından kente gelen ailelerine teslim edildi. Cenaze aracına konulan cenazeler aileleriyle birlikte şehirden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-Hastane morgu

-Aileler

-Cenazelerin teslim alınması

-Cenaze aracına konulması

-Aracın hastaneden ayrılması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,()-

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Yarı açık bagajında yolcu taşıyan sürücü ehliyetsiz çıktı

ISPARTA'da seyir halindeki otomobilin kapağı yarı açık bagajında yolcu taşındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin yayılmasının ardından takibe alınan araç yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye para cezası uygulanırken, araç ise trafikten men edildi.

Olay, 27 Eylül tarihinde meydana geldi. Eğirdir- Gelendost karayolunda seyir halindeki bir otomobilin yarı açık bagajında insan taşındığını gören başka bir araç sürücüsü bu anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti. Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, aracı takibe aldı.

32 YU 025 plakalı, beyaz renkli otomobil dün sabah saatlerinde Gelendost'a bağlı Bağıllı köyü yakınlarında durduruldu. Yapılan kontrollerde araçta fazla yolcu bulunduğu, sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre sürücüye 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 'emniyet kemeri takmamak', 'araca fazla yolcu bindirmek' ve 'araç muayenesi yaptırmamaktan' idari para cezası uygulandı. Araç ise trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aracın seyir halindeyken görüntüsü (Cep telefonu)

HABER: Ali ÇEVİKBAŞ- KAMERA: ISPARTA, ()

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Tedaviye yanıt veren Hayal’e, davullu zurnalı kutlama

İZMİR’in Bayraklı ilçesinde yaşayan ve 29 aydır Talesemi Major hastalığıyla mücadele eden 3 yaşındaki Hayal Söz’ün Küba Onkoloji Hastanesi’nde gördüğü tedaviye yüzde 100 olumlu yanıt vermesini ailesi davul zurna çaldırarak kutladı.

Bayraklı’da yaşayan Hayal Söz, 29 ay önce Talesemi Major hastalığına yakalandı. Türkiye’de bu hastalığa yakalanan 103’üncü kişi olan ve hastalığı organlarına zarar vererek metastas yaparak ilerleyen küçük Hayal, Ege Üniversitesi Hematoloji ve Onkoloji Bölümü’nde tedavi görürken ileri derecede taşikardisi bulunduğu için tedavisi yarıda kaldı. Hayal’in ailesi kızlarının tedavisi için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Gerekli paranın toplanmasının ardından Hayal, annesiyle birlikte Küba’ya gitti. Buradaki Onkoloji Hastanesi’nde 12 gün kalan ve tedaviye olumlu yanıt vererek iyileşme sürecine giren Hayal, İzmir’e döndükten sonra kutlama yapıldı. Sosyal medya üzerinden Hayal için lokma döküleceği ve davullu zurnalı kutlama yapılacağı duyuruldu. Ardından ailenin Bayraklı’daki evinin önünde Hayal için lokma döktürüldü. Hayal’in tedaviye olumlu yanıt vermesi ise davul ve zurna eşliğinde kutlandı. Hayal’in ablası kardeşinin mutluluğuna oynayarak eşlik etti. Hayal’in sosyal medyadan yaptığı kutlama davetini görerek Menemen’den geldiğini belirten Tuğçe Er, "Hayal’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı görünce buraya geldim. Onun mutluluğuna ortak olmak istedim. Benim de 23 yaşında hastalıkta savaşan bir kardeşim var. Çaresizlik içinde bizde umut arıyoruz. Hayal’in Küba’daki tedaviye cevap vermesi bizim içinde umut ışığı oldu. Bugün şenliğine katıldık. Hem Hayal’in yanında olmak, hem de kardeşim için Küba’daki hastane hakkında bilgi almak istedik. Çok tatlı kendisi. İyi ki onu görmeye geldik. Ailesi de çok iyi. Bizimle deneyimlerini paylaştılar. Bizde Küba’ya gitmek istiyoruz. Çünkü kardeşim buradaki tedaviye olumlu yanıt vermedi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Lokma dağıtımı

- Davul zurna çalınması

- Tuğçe Er ile röportaj

- Hayal’den görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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Öğrencilerden trafik için dövizli farkındalık

MERSİN’in Anamur İlçesinde uygulanan 'Yaya öncelikli trafik yılı’ nedeni ile yaya geçişi uygulamasında öğrenciler, hazırladıkları dövizlerle anlamlı mesajlar verdi.

Anamur Ortaokulu önünde bulunan kavşakta yapılan uygulamaya Kaymakam İsmail Gültekin Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici ile birlikte polis ve Jandarma trafik ekipleri ile öğrenciler katıldı. Programda öğrenciler, araç sürücülerine broşürler vererek uyarılarda bulundu.

Sürücülerin nerede olursa olsun yayayı gördüğü anda durması gerektiğini anlatan öğrenciler, 'Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz', 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük', ‘Dur yolda bende varım', 'Trafikte önce çocuğa, sonra çocuğa, sonra tekrar çocuğa bakın', ‘Önce yaya, dikkat hayat çıkabilir' gibi pankartlarla trafikte önceliğin yayalara ait olduğuna dair mesajlar verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Öğrenciler yolun karşısına geçerken

-Polisler araçları durdururken

-Sürücülere broşür verilirken

-Döviz taşıyan öğrenciler

-Öğrenciler broşür verirken

-Öğrenci Sudenaz Oktan’ın konuşması

-Genel ve detaylar

(Süre: 3 Dk) (Boyut: 150 MB)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()

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Kırıkhan'da 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' etkinliği

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte ilköğretim okulu öğrencileri büyüklerine trafik kurallarına uymaları konusunda mesajlar verdi.

Etkinliğe Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Tolga Üçdal, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri, yayalar, öğretmenler ve çeşitli ilköğretim okullarından gelen minik öğrenciler katıldılar.

Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, Emniyet Müdürü Hasan Kılıç ve Belediye Başkan Yardımcısı M.Tolga Üçdal Kanatlı Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinde öğrencilerle birlikte yürüyerek sürücülere yaya geçitlerinin önemini vurgulayan pankartlar gösterip bilgilendirici broşürler dağıttılar.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerden genel görüntüler

- Öğrencilerin pankartları ile caddedeki genel görüntüleri

- Protokol üyeleri ve öğrencilerin yaya geçidinden geçişleri

- Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu'nun konuşması

- Öğrencilerin "Önce Yaya, sonra Araba" sloganları atması

SÜRE:04'13" BOYUT:473 MB

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), ()