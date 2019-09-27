DHA YURT BÜLTENİ - 18

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Depremde Yalova için heyelan riski

MARMARA’da yaşanabilecek 7 ve üzerindeki büyüklükte bir depremden Yalova’nın da oldukça fazla etkileneceği bildirildi. Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir, olası büyük depremde Yalova için heyelan riskine dikkat çekti. Kendi, “6.5 ve üstündeki depremler Yalova’da binaları yıkmaya başlarö dedi.

Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir, Silivri açıklarında meydana gelen depremi yorumladı. Olası depremin ve meydana gelen depremlerin “İstanbul Depremiö olarak anıldığını söyleyen Kendir, “Aslında İstanbul Depremi denmesinin tek bir sebebi var oda nüfus yoğunluğu. 2 milyon kişi olması. İstanbul’da bir fay yok. Fay Yalova’nın önünde ve Marmara Denizi’nin içerisinde. Yalova’da nereler depremden etkilenebilir. Yalova’da topografik yapı itibariyle kuzey-güney uzanımlı dereler, bu kuzey-güney uzanımlarının oluşturduğu düzlük sahalar var. Sahil bölgelerindeki alüvyon bölgeler var. Yapı stokumuzun çoğu eski. Yenilenme durumu şu anda pat diye hemen olabilecek bir şey değil. Bunlara yönelmeliyiz" dedi.

"7 ÜZERİNDEKİ DEPREMLER CİDDİ HASARLAR BIRAKIRLAR"

Öncelikle riskli alanlardan iyileştirmelere bakılması gerektiğini kaydeden Kendir, "Haritada gördüğümüz üzere dağlık alanlarımız var. Köylerimiz genellikle daha güvenli. Çınarcık tarafında doğru ilerledikçe burada heyelan problemleriyle karşı karşıya kalacağız. Depremler aynı zamanda heyelanları da tetikliyor. Bununla ilgili de önlemler almamız gerekiyor. Çınarcık’ın içerisinde de eski ve yıkılmayı bekleyen yüksek ve bugünkü yönetmeliklerle hiçbir alakası olmayan yapılar bulunmakta. Bu yapılan Yalova’mız için de geçerli. Biz yapılarımızla 7 ve üzerindeki depremde yıkıldık. Marmara yıkıldı. 7 üzerindeki depremdeler ciddi hasarlar bırakırlar. Yani 6.5 üzerindeki depremler burada yıkmaya başlar. 7 ve üzerindekiler ciddi anlamda şiddetli deprem olarak karşımıza çıkar" diye konuştu.

Yalova'nın coğrafi konumu hakkında da bilgiler veren Kendir, "Yalova olarak güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ancak düzlük alanlarda alüvyon çökerlerden oluşuyor. Yamaçlarımız ise ayrışmaya çok müsait zemin alanlarından oluşuyor. Bunlar da lokal olarak heyelanlar meydana getiriyor. Yağışlı dönemlerde zeminler suya doygunken meydana gelen heyelanlar bir deprem olduğunda bu depremin tetiklemesiyle birlikte daha büyük heyelanlar meydana gelebilir. Bu heyelanlar sonucu evler yıkılabilirö ifadelerini kullandı.

“BİR TELSİZİMİZ BİLE YOKö

Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Başkanı Sabri Karaçam (Mag-Der) ise iletişim kanallarının kesilmesi durumunda olası afetlerde iletişim için gerekli olan alternatif iletişim teçhizatlarından mahrum olduklarını söyledi. “Bir telsizimiz bile yokö diyen Başkan Karaçam, “İstanbul için depremde 30 bin binanın yıkılacağı söyleniyor. 30 bin bina için yüzbinlerce arma kurtarma ekibi gerekiyor. Yalova’ya belki arama kurtarma ekibi gelmeyecek. Dolayısıyla biz Yalova olarak kendi yağımızla kavrulmak zorundayız. Biz hep bunu söylemeye çalışıyoruz. Biz yıllarca eğitimler veriyoruz ancak yeterli araç gerecimiz yok. Alternatif iletişim için telsizimiz bile yok. Malzeme noktasında eksikliklerimiz var. Daha modern malzemelerle de değiştirilmeleri gerekiyorö şeklinde konuştu.

Görüntü dökümleri;

-Jeoloji Mühendisleri Odası Osman Kendir ile röportaj

-Mahalle Afet Gönülleri Başkanı Sabri Karaçam ile röportaj

-Yalova'nın drone görüntüsü

Haber: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,()

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Kestiği ağacın altında kalarak öldü

KÜTAHYA’nın Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyünde Ali Korkmaz (65), tarlasında kestiği kavak ağacının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Aydıncık köyünde oturan Ali Korkmaz, arkadaşları ile birlikte gittiği tarlasında kavak ağaçlarını kesti. Kesilen ağaçlardan biri Korkmaz’ın üzerine düştü. Arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Korkmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Ali Korkmaz’ın cesedi otopsi için Emet Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Kesilen kavak ağaçları

-Köyden gelen kalabalık

-Yakınlarının ağlamaları

-Ölen Ali Korkmaz’ın cesedinin kaldırılması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ercan KOLKU(EMET),(Kütahya),()-

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Sivas'ta doktorlara yönelik FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 doktordan 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin doktor yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli ifadelerinde ve sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin ByLock görüşme içeriklerinde adları geçen doktorlardan M.A., M.Y., O.Y. ve M.Ü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ü., tutuklanırken M.A., M.Y., ve O.Y, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin adliyeye götürülüşü

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS, ()

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İki çuval fındık çalan 2 kişi tutuklandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 70 kilogram ağırlığındaki iki çuval fındığı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan O.D.(20) ve Y.D.(16), tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Süleymanbeyler Köyü'nde meydana geldi. Motosiklet ile Ahmet Uslu'ya ait eve gelen 2 kişi, 70 kilogram ağırlığındaki iki çuval fındığı çalarak kaçtı. Jandarma ekipleri, evin güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından kaçan şüphelileri kısa sürede yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan O.D. ve Y.D., adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan O.D. ve Y.D., tutuklandı.

Görüntü Dökümü

-Çuvalların çalınma anı

-Çuvalların taşınması

-Motosikletli zanlının gözetleme yapması

-Motosikletli zanlının uzaklaşması

-Şüphelilerin adliyeye çıkması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

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İmece usulü kışlık erişte yaptılar

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde sonbaharın gelmesiyle kışlık yiyecek hazırlıkları da başladı. Ören Mahallesi'nde bir araya gelen aileler imece usulü erişte yaptı.

Soğuyan havalarla beraber kış erzakları da hazırlanmaya başladı. Burhaniye Ören Mahallesi'nde bir araya gelen komşular da kışlık eriştelerini hazırladı. Mustafa Devrim’in evinin balkonunda düzenlenen erişte imecesine, erkekler de katıldı. Önce yoğrulan hamurlar oklavalarla açıldı pişirildi sonra da kesilerek kurumaya bırakıldı. Kışlık hazırlıklarının başladığını anlatan Fatma Bilecen, “Bu gün erişte imecesi yapıyoruz. Erkekler de bize destek oldu. Kışlık eriştemizi hazırlıyoruzö dedi.

Hüseyin Bilecen de "Biz de kadınlara yardımcı oluyoruz. Ben bu işi 20 yıldan beri yaptığım için biliyorum. Allah, yemek kısmet etsin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Erişte hazırlanmasından genel ve detay görüntüler

-Hüseyin Bilecen röp

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), ()