DHA YURT BÜLTENİ - 18

Bakan Gül: Çocukları dağa değil spor merkezlerine götüreceğiz (2)

BAKAN GÜL: DÜNYADA KÜRESEL BİR ADALETSİZLİK VAR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şahinbey Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen yaz okulları kapanış törenine katıldı.

Programda konuşan Bakan Gül, dünyada küresel adaletsizlik olduğunu bu adaletsizliğe de karşı duran bir lider olduğunu söyledi.

Bakan Gül, “Gençler spordan sakın kopmayın. Gelecek gençlerin elinde şekillenecek. Bugün dünyada küresel bir adaletsizlik var. Dünyada 200 bin kişi milyarlarca kişinin geleceğini sömürüyor. Yanı başımızda Suriye’de çocuklar ölüm döşeğinde. Bizler adaletin yanında olacağız. İnşallah Türkiye’nin geleceği sizlerin elinde şekillenecek. Yaz spor okullarında çok güzel eğitimler yapılmış, bundan dolayı bakanlığımıza tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Spor sadece yaz sporlarında yapılan bir etkinlik değildir. 12 ay boyunca spor alanlarında sizleri görmek istiyoruz. Etrafınızda kötü alışkanlıklara sahip olanlar olabilir ama sizle sporla iyi alışkanlıklar edineceksiniz. Bu çalışmalara sizlerin de verdiği gayret çok önemli” diye konuştu.

KASAPOĞLU: ‘ÇOCUKLARI ÇELERİN ELLERİNE DÜŞÜRMEYECEĞİZ’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem de yapılan spor etkinlikleri ile gençleri ve çocukları uyuşturucudan uzak tutmaya çalıştıklarını söyledi. Daha fazla çalışıp gençleri şebeke ve çetelerin ellerine düşürmeyeceklerinin altını çizen Kasapoğlu, "Yüzme havuzundan spor salonlarına kadar her alandaki tesislerin, en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir. Bizler sizleri kötü şebekelerin ve çetelerin eline düşürmemek için çabalıyoruz. İnşallah sizler o kötü şebekelerin ellerine düşmeyeceksiniz. Bizler her daim sizin yanınızda ve sizin hizmetinizde olacağız. Gaziantep gençleriyle, kadınlarıyla tüm yönleriyle bizim gözümüzde olan bir şehir. Gaziantep’te çok yakın zamanda pek çok branşta uluslararası şampiyonaları düzenleyebiliriz. Bütün uluslararası müsabakalarda şampiyonların Gaziantep’te çıkacağına inanıyorum” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kentte yapılan spor çalışmaları hakkında bilgi vererek, spor tesisi sayılarının arttıracaklarını ifade etti.

Törende Gençlik Merkezi öğrencilerinin oditoryum, halk oyunları ve jimnastik gösterileri beğeni ile izlendi. Konuşmaların ve gösterilerin ardından Bakan Kasapoğlu’na hemşerilik beratı verildi. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, ()

=============

Alanya merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 kişi tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesi merkezli Antalya, Kumluca ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışma başlattı. 2 ay boyunca çalışmalarını sürdüren ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin adreslerini belirledi. Polis, 24 Eylül Salı günü Alanya merkezli Antalya, İstanbul ve Kumluca'daki adreslerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.G., M.D., O.L., R.K., S.G.G., U.G., M.A., Y.D., K.C.Y., N.D., C.O., T.Ş., Ç.O., K.T., U.A., A.K., A.G., E.D. ve Ç.O. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 37 gram esrar, 467 gram 'skunk' uyuşturucu madde, 451 uyuşturucu hap, 0,4 gram metamfetamin, 33 gram eroinle kırmızı ve yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu etkili haplar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden T.Ş., M.A. ve Ç.O., dün sabah adliyeye sevk edildi. T.Ş. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ç.O. ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 16 şüpheli ise bugün işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. A.G. savcılık talimatıyla serbest kalırken, E.D., U.A., A.K., H.H., K.T., S.G., N.D., K.C.Y., Y.D., C.O., M.D., O.L., A.G., U.G. ve R.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Adliye binasından görüntü

- Şüphelilerin adliyeye çıkarılmasından görüntü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

==========================

Şüpheli çantalardan bebek eşyaları çıktı

KÜTAHYA’da iki farklı noktada polis ekiplerine şüpheli olarak ihbar edilen ve bomba imha uzmanlarında fünyeyle patlatılan çanta ile valizden bebek elbiseleri çıktı.

Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerindeki belediye tarafından yaptırılan bebek emzirme kabini yanında meydana valiz görenler bomba şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri valiz çevresi güvenlik şeridi çekerken, özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı fünye ile valizi kontrolü olarak patlattı. Valizden çocuk eşyaları çıktı. İkinci şüpheli çanta ihbarı ise Meydan Mahallesi Okur sokaktan geldi. Su kanalının demirlerine asılı şüpheli çanta, yine bomba imha ekiplerince kontrollü olarak patlatıldı. Çantada da bebek bezi, mama ve elbiseler çıktı.

Görüntü Dökümü:

-Şüpheli çantanın görüntüsü

-Bombacının patlayıcıyı koyması

-Patlama anı

-Çantadan çıkanlar

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()-

=====================

Edremit Körfezi’nde erken hasattan ilk zeytinyağı sıkıldı

BALIKESİR’in Edremit Körfezi’nde erken hasat zeytinden ilk zeytinyağı protokol mensuplarının da katılımıyla sıkıldı. Zeytinler dalından toplanıp sıkıma giderken, elde edilen erken hasat yağlar konuklara tattırıldı. Zeytin üreticisi Mehmet Agah Ferhatoğlu, az bir miktarda üretilen erken hasat zeytinyağlarının antioksidan bakımından daha zengin olduğunu söyledi.

Edremit Körfezi’nde erken hasat zeytinden elde edilen ürünlerin sıkımına başlandı. 2019-2020 sezonunun ilk sıkılan zeytinlerinden elde edilen yağlar, katılımcılar tarafından ilk üretim esnasında tadıldı. İlk zeytinyağı sıkımının yapıldığı tesisin sahibi Mehmet Agah Ferhatoğlu, erken hasattan elde edilen yeşil zeytinle salamura olarak hazırladıklarını ve belirli bir miktarda da erken hasat zeytinyağı ürettiklerini belirtti. Erken hasatta 100 kilo zeytinden yaklaşık 10-11 litre zeytinyağı çıktığını söyleyen Ferhatoğlu, erken hasat zeytinyağının antioksidan bakımından daha zengin olduğunu belirtti.

Zeytin üreticisi Ferhatoğlu, "Kazdağları bölgesinde olan zeytinliklerimizin farklı yapısı var. Bizim Kazdağları’ndaki arazilerimiz güney eğilimli, Ege Denizi'ne paralel bir şekilde uzanıyor ve zeytin ağaçlarımız Kazdağıları’nın havasıyla, güneşiyle çok iyi besleniyor. Çok iyi ürün elde ediyoruz. Bizim zeytinimizin, zeytinyağımızın en büyük özelliği sıkıldıktan sonra tüketim ömrü çok uzun bir yağ. Tüketim ömrü iyi saklanma koşuluyla 2- 2,5 yılı bulabiliyor. Zeytin hasadına yeni başladık. Hem salamura yapıyoruz hem yeşil zeytin yapıyoruz, hem de erken hasat zeytinden belli bir miktarda yağ üretiyoruz. Şu an belli bir kapasitede az bir sıkım yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha büyük tonajlara ulaşacağız" dedi.

Fabrikadaki çalışmalar hakkından bilgi alan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ise "Edremit ilçemizde zeytin hasadımız başladı. Zeytinlerimiz sıkım için, zeytinyağı için fabrikada üretime girdiler. Edremit ilçemiz zeytini ve zeytinyağı ile ünlü bir ilçe. Edremit içimizde 3 milyon civarı zeytin ağacı bulunmakta. Yıllık 70-80 bin toz civarı zeytin ve 14-15 bin ton civarı da zeytinyağı üretimi bulunmakta. Yaklaşık 5-6 bin civarı ailemiz, zeytin ve zeytinyağı ile geçimini sağlamakta. Ben bu yıl ürünün bol ve bereketli olmasını diliyorum ve bütün çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Zeytinimizin özellikle değer kazanması anlamında bizlere düşen bütün görevleri yapmaya hazırız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zeytin hasadı detay görüntü

-Zeytinlerin sıkıma girme aşamalarından genel ve detay görüntüler

-Zeytinyağının sıkılması

-Mehmet Agah ferhatoğlu röp

-Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), ()

==========================