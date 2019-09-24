DHA YURT BÜLTENİ-18 

Emniyet kemerini arkadan takan sürücü kazada yaralandı

İzmit’te, ciple otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Kazım Murat'ın uyarıyı kapatmak için emniyet kemerini arkadan taktığı ortaya çıktı.

Kaza, akşam saatlerinde, Tüysüzler Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Başal yönetimindeki 41 PL 827 plakalı cip, caddede dönüş yapan Kazım Murat'ın kullandığı 41 JB 081 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil olduğu yerde dönerken, cip ise yolun karşı tarafındaki kaldırıma çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Kazım Murat ile cipte bulunan Ersan Karataş’ı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün emniyet kemerini arkadan taktığı görüldü. Uyarıyı kapatmak için emniyet kemerini takmadan sadece yuvaya yerleştiren sürücü Kazım Murat tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- Kazaya karışan araçlardan görüntü

- Otomobilin takılı olan emniyet kemerinden görüntü

- Ekiplerin çalışmaları

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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Foça ve Menemen'deki sulama kanalında kirlilik devam ediyor



İzmir'in Menemen ve Foça ilçelerinin kırsal mahallelerindeki tarım arazilerine su aktaran kanallardaki kirlilik oranının tarımsal sulama için mümkün olmadığını belirten Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş, çiftçinin tarlalarını ekebilmek için yağmurun yağmasını beklediğini söyledi.

Foça'nın kırsal Gerenköy ve Bağarası mahallelerindeki sulama kanalları ile Menemen'deki sulama kanallarında, geçen 17 Eylül'de kirlilik ve toplu balık ölümleri görüldü. Başta sazan olmak üzere tatlı su balığı ölümlerinin daha çok kanal kapaklarının bulunduğu noktalarda yoğunlaştığı dikkati çekti. Üyelerin ihbarı üzerine kanalda inceleme yapıp, durumun ciddiyetini yerinde gören Foça Zeytinyağı Kooperatifi ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Yüksektepe, yetkililerden acil önlem almalarını isteyip, üreticilerden de tarım arazileri için zararlı olan ve insan sağlığı için tehlike oluşturma ihtimali yüksek olan bu suyun kullanılmaması uyarılarında bulundu. Foça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de bölgede araştırma yapıp, kanaldaki su ve telef olan balıklardan incelenmek üzere numune aldı. İncelemelerin halen sürdüğü bildirildi.

'İŞİMİZ ALLAH'A KALDI'

Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş, sulama kanalındaki kirllik ve balık ölümlerinin ilk günlere oranla azaldığını belirterek "Ancak, kirlilik devam ettiği için sulama suyu olarak kanallardan çok zorunlu olmadıkça su almıyoruz. Bazı üyelerimiz, artezyen kuyusu açmak için kredi derdine düştü. Her bakımdan zorluk yaşıyoruz. 15 günden beri gelen bu kirli sular yüzünden ovamız çok kötü durumda. Tarlalarımız ıspanak, pırasa, brokoli ekmek için ekime hazır. Ama üretici bir türlü ekim yapamıyor. 'Yağmurlar yağsın da ekim yapalım' diye bekliyoruz. Yoksa sulama kanalından gelen pis suyla tarla sulanıp, yetiştirilen ürünler insanlara yedirilmez. Bu suda zaten mahsül de yetişmez. Beş yıldan beri sulama kanalında bu kadar kötü su görmedim. İlk defa bu kadar kirlilik görüyorum. Yetkililerden hiçbir açıklama yok. İşlem yok. Menemen DSİ Müdürü'nü bu nedenle görevden aldıklarını, yeni müdürün 3 gün önce göreve başladığını biliyoruz" dedi.

'KASIM - ARALIK AYLARINDA İSTANBUL'DA ISPANAK 15 LİRA OLURSA ŞAŞIRMAYIN'

Barajın kapaklarının ağustos ayı sonunda kapatıldığını ve 5 yıldır sorunun ve kirliliğin büyüyerek devam ettiğine dikkat çeken Demirbaş, "Eylül ayı boyunca bu su boşa akıyor. Çiftçi suyu kullanamadığı için gelen su komple denize gidiyor. Bu suda kurbağalar bile zor yaşıyor. Ben dahil pek çok üretici kuyu açmak, yeraltı damlaması döşemek için kredi derdine düştük. Ancak, bu şekilde üretim yapabiliriz. Bu süreçte, yetkililerden kanaldaki suyun temizlenmesini, bu arada destek primlerin açıklanmasını, tohuma bir çare bulunmasını istiyoruz. Bugün 5 kilo ıspanak tohumu 2 bin liradan aşağı değilr. Çiftçi bunu alacak, bu kirli suyla sulayıp ne üretecek ki? Sonra bakacağız kasım, aralık ayında İstanbul'da Ispanak 10-15 lira olmuş" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sulama kanalı ve çevresinden görüntü

-Kanaldaki kirlilik ve balık ölülerinden görüntü

-Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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Aynı anda 2 ameliyat yapılmasa yaşamını yitirecekti



Şanlıurfa'da, merdivenden düşünce sağ bacağı kırılan Rahibe Kurtaran (66), ameliyata alındı. Operasyonda kalp krizi geçiren Kurtaran, ameliyathaneye çağrılan Kalp ve Damar Cerrahisi Op. Dr. Ziya Bağış tarafından da ameliyat edildi.

Şanlıurfa'da yaşayan Rahibe Kurtaran, evde merdivenden düşerek sağ bacağını kırdı. Yakınları tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Kurtaran, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Utku Uyan tarafından muayene edildi. Hastaya yapılan tetkiklerden sonra hastanın sağ bacağında parçalı kırık olarak tespit edilerek hemen ameliyat edilmesine karar verildi. Ailenin onayıyla ameliyata alınan Kurtaran, operasyonda kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine ameliyathaneye Kalp ve Damar Cerrahisi Op. Dr. Ziya Bağış çağırıldı. Bağış hastaya yaptığı tetkiklerde kalbe giden ana damarla birlikte 4 damarın tıkalı olduğunu tespit etti. Hastayı kaybetme riski üzerine Doktor Bağış bacak kırığı ameliyatının yapıldığı sırada açık kalp ameliyatı operasyonuna başladı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyat başarıyla tamamlandı.

'OLDUKÇA NADİR BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYA KALDIK'

Ameliyathaneden Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Rahibe Kurtaran, oldukça zor bir operasyonun ardından hayatta kaldığını belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Op.Dr. Ziya Bağış şunları söyledi:

"Hastamız bacakta parçalı kırık nedeniyle hastanemize başvurdu. Yapılan tetiklerin ardından hastanın acilen ameliyata alınması gerekiyordu. Bunun için ameliyathaneye alındı. Travma sonrası hastanede yatış sürecinde kalp krizi geçirilmesi oldukça nadir bir durumdur. Bununla beraber, bu tür hastalardan açık kalp cerrahisi geçirecek düzeyde damar hastalığı tespit edilenler çok daha azdır ve bu durumda nasıl bir yöntem seçileceğine dair tıp dünyasında henüz net bir karar yoktur. Hastamızın, travma sonrası, bacağında ayak bileğini oluşturan her iki kemiğinde parçalı kırık oluşmuş ve iki seanslı ortopedik cerrahisi planlanmıştır. İlk müdahalesi kemiğin içerden ve dışarıdan implantlar ile tespiti belinden uygulanan anestezi ile yapılmıştır. Kalıcı ameliyat hazırlığı sürecinde kalp krizi geçirmiştir. Yapılan anjiyografisinde bir damarının tam tıkalı, üç damarının ise tama yakın dar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle açık kalp cerrahisi yöntemi ile by-pass yapılması kararı alınan hastaya hangi ameliyatın öncelikle yapılacağı konusu gündemimize geldi."

'AYNI ANDA AMELİYAT OLMASA HAYATINI KAYBEDECEKTİ'

Türkiye'de oldukça nadir görülün vakanın aynı anda iki ameliyatın yapılmaması durumunda hastanın hayatını kaybedebilecek riskinin çok yüksek olduğunun altını çizen Bağış konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sancılı bir ön araştırma süreci de başlamış oldu. Ameliyatlardan herhangi birinin ertelenmesi durumunda ciddi sağlık sorunları yaşanması durumu vardı. Kalp Damar Cerrahisi ve Ortopedi Doktorları olarak yaptığımız araştırmada, aynı seansta ameliyatı yapmanın en ideal çözüm olacağına karar verdik. Araştırmamız sonucunda, dünya literatüründe sadece üç hastaya bu şekilde yaklaşıldığı ve ülkemizde ise bildirilen vaka olmadığını gördük. Gerekli ameliyat hazırlıklarından sonra genel anestezi altında sağ bacağındaki parçalı kırık, kemiğin içerisine kırık bölgesi açılmadan yerleştirilen implant ile kalıcı tespiti ve kalbinin dört damarına by pass ameliyatları aynı seansta başarı ile yapıldı. Ameliyat sonrası ertesi gün ayağa kalkan, iki günlük yoğun bakım sürecini sorunsuz olarak atlatan hastamız şu anda serviste günlük yürüyüşlerini küçük desteklerle yapmaktadır. Önümüzdeki birkaç gün içinde kendisini sağlıkla eve taburcu etmeyi planlıyoruz."

Ameliyatın ardından Kurtaran ailesi hastane yönetimine ve doktorlara teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aynı andan iki ameliyat olan Rahibe Kurtaran hasta

- Ameliyata katılan doktorlar hastayı muayene etmesi

- Gerçekleştirilen ameliyat hakkında açıklama yapan doktor Ziya Bağış

- Hastaneden genel görüntü

- Hasta yürütülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA-)

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İkinci kattan düşen bebeği komşuları kurtardı



Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşen ve dili boğazına kaçınca nefes alamayan Suriyeli Ali Şavi (1) komşuları tarafından kurtarıldı. Dili boğazından çıkarılan Ali bebek, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Sırakapılar Mahallesi 1522 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu anne Ghufran Şavi (33) mutfaktayken ikinci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynayan oğlu Ali, korkuluk demirleri arasından düştü. Ali'nin düştüğünü gören çevredekiler yardıma koştu. Komşular, solunum güçlüğü çeken bebeğe ilk müdahalede bulundu. Bebeğin boğazına kaçan dili çıkartıp tekrar nefes alması sağlayan komşular dana sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bebeğin düştüğünü fark edip, hemen yardıma koştuğunu belirten komşulardan Ramazan Yıldız, "Yerde bir süre kıpırdaman durdu. Solum güçlüğü çekiyordu. Gereken müdahaleyi çevredekilerle yaptık. Ardından gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Komşuların dikkati bebeğin hayatını kurtardı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Balkondan görüntü

-Apartmandan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Görgü tanığı Ramazan Yıldız ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 yaralı



Adıyaman'da, kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Resul Yörük yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Kahta-Adıyaman yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Resul Yörük yönetimindeki 34 EC 2867 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Yörük'ü çıkardı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yörük, ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yörük'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Takla atan otomobil

-Otomobil parçaları

-Kırılan ağaçlar

-Polis ekipleri

-jandarma ekipleri

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)