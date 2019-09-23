DHA YURT BÜLTENİ - 18

Mardin'de, 'Kıran 2 Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi



JANDARMA Genel Komutanlığı, 'Kıran 2 Operasyonu' kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca Nusaybin ilçesinde terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve silahın ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen mühimmat ve silahların imha edildiği bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıran Operasyonu kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin ilçesinde çok sayıda mühimmat ve silahın ele geçirildiğini açıkladı. Komutanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kıran 2 Operasyonu kapsamında, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin’de gerçekleştirilen operasyonda; 2 füze ateşleyicisi, 2 biksi makinalı tüfek, 2 dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 M16 piyade tüfeği, 6 RPG7 roketatar, 16 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir" denildi. Ayrıca paylaşımda operasyon anına ait bir video da paylaşıldı. Videoda, ele geçirilen mühimmatlar ve sığınakların imha edilme anları yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Operasyon anına ait görüntüler

Haber: Fatih POYRAZ / ANKARA,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 8 TIR'lık gıda ve giyim yardımı

HATAY'da, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 8 TIR gıda yardımı gönderildi.

Suriye’nin İdlib ilindeki rejim saldırılarından kaçarak Türkiye sınırındaki bahçelerde yaşamaya çalışan binlerce Suriyeliye dağıtılmak üzere Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan 8 TIR'lık gıda ve kıyafet yardımı, Hatay'dan yola çıktı. Amaçlarının Suriyelilere bir cansuyu olmak olduğunu söyleyen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Hatay Temsilcisi Abdulhadi Bük, İdlib’ten yükselen çığlıkları duyup da yardım etmemenin mümkün olmadığını dile getirdi. Tüm dünyada yaşanan olaylara karşı duyarlılık gösteren bir dernek olarak Suriye’de de aynı duyarlılığı gösterme çabası içerisinde olduklarını belirten Bük, "İdlib’ten kaçarak zeytin ağaçları arasında veya bahçelerde kendi imkanları ile yaşamaya çalışan Suriyelilere de cansuyu olmak istiyoruz. En fazla ihtiyaç duydukları gıda yardımı, giysi ve sudan oluşan 8 TIR’lık bir yardım konvoyu oluşturduk. Bu yardım ilk değil son da olmayacak. Şu anda gönderdiğimiz gıda malzemeleri İdlib ve Türkmen Dağı bölgesi ile sınır boyunca en fazla göç alan bölgelere ulaştırmaya çalışacağız. Yardımların insanlara ulaştığından, ücretsiz olarak dağıtıldığında ve eşit olarak paylaştırıldığından emin olmak için biz de bölgede olacağız" dedi.

TIR'ların, yarın Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye geçeceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yardım malzemesi dolu TIR'lardan genel ve detay görüntü

- Gönderilen malzemelerden ve dernek personellerinden görüntü

- Cansuyu Hatay Temsilcisi Abdulhadi Bük ile röp.

- TIR'ların hareket etmesi genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: HÜSEYİN BOZOK / HATAY,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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'Süslü kadınlar', otomobilsiz kentler için pedal çevirdi



ÇANAKKALE’de bir araya gelen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Grubu' üyeleri, 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' için pedal çevirdi. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Çanakkale Sorumlusu Ece Evcin, "Turumuz bu yıl 15 ülkede, yaklaşık 115 şehirde aynı günde, eş zamanlı olarak gönüllü kadınların pedal çevirmesiyle gerçekleşiyor" dedi.

Türkiye’de bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' Çanakkale'de renkli görüntülere sahne oldu. Kadınlar bu kez, Türkiye ve dünyanın birçok yerinde eş zamanlı olarak ‘Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’ kapsamında, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla pedal çevirdi. Çanakkale’de yüzlerce kadın bisikletlerini süsleyerek Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Süslü kadınları gören vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Kadınlar müzik eşliğinde hem oynayıp hem de sürüş için son hazırlıklarını tamamladı.

Bisikletin çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracı olduğunu belirten Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Çanakkale Sorumlusu Ece Evcin, "Turumuz bu yıl 15 ülkede, yaklaşık 115 şehirde aynı günde, eş zamanlı olarak yine gönüllü kadınların pedal çevirmesiyle gerçekleşiyor. Biz bisiklete binen kadınlar neye dikkat çekmeye çalışıyoruz? Dünyanın gündeminde de yer alan iklim değişikliğinin nedeni bizim bireysel seçimlerimizle ilgilidir. Bisiklet yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından son hazırlıklarını tamamlayan süslü kadınlar, Çanakkale’nin en işlek caddelerinden; İnönü Köprüsü, Plaj Caddesi, Deniz Sokak, 100. Yıl Caddesi ve Atatürk Caddesi'nden bisikletlerin üstünde bulunan zilleri çalarak ilerledi. Başlangıç noktasına geri dönen süslü kadınlar, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Süslü kadınlar bisiklet grubundan genel ve detay görüntüler.

-Süslü kadınların bisiklet turundan genel ve detay görüntüler

-Süslü kadınlar Çanakkale Sorumlusu Ece Evcin açıklamaları

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Süslü kadınlar, farkındalık için pedal çevirdi



MESİN'de, 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' kapsamında düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda renkli görüntüler yaşandı.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Mersin Sorumlusu Ebru Petek Budur tarafından organize edilen tur, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleşti. Bisiklet turuna Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile yaklaşık 200 kadın, bisikletleri ile katıldı. Kişisel süslenmelerinin yanı sıra turda sürecekleri bisikletlerini de rengarenk süsleyen kadınlar, mesaj içerikli dövizler taşımayı da ihmal etmedi.

Bisiklet turlarının küresel bir kadın hareketine dönüştüğünü belirten Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Sorumlusu Ebru Petek Budur, bisikletin doğa dostu bir ulaşım aracı olduğunu söyledi.

Bisikletin insan yaşamında çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Budur, "Bisiklet yoğun kent trafiğine alternatif olabilir. Amacımız dikkat çekip farkındalık oluşturmak. Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu diyoruz. Bugün yollarda araç gürültüsü değil, bizim kahkahalarımız olacak" dedi. Konuşmanın ardından kadınlar, polisin aldığı yol güvenliği altında pedal çevirerek merkez Mezitli ilçesi Viranşehir sahiline kadar gitti. Burada müzik eşliğinde eğlenen kadınlar, daha sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Toplanan kadınlar

- Kadınlar ve bisikletlerden görüntü

- Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Sorumlusu Ebru Petek Budur'un konuşması

- Tur hazırlığı yapan kadınlar

- Bisiklet süren kadınlar

- Polisin kadınları güvenlik amaçlı takip etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN / MERSİN,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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Burdur'da 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'



BURDUR'da, 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' kapsamında 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenlendi.

Köprübaşı'ndan başlayan bisiklet turu Gazi Caddesi, Atatürk Caddesi, Şehit Kalmaz Caddesi, Kışla Caddesi'nden devam edip Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Etkinliğe Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in eşi Hülya Ercengiz de katıldı.

Etkinliği organize eden Saniye Tok, "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında bu etkinliği düzenledik. 2013 yılında İzmir'de Sema Gür bu turu birkaç gönüllü arkadaşıyla başlattı. Her yıl çoğalarak devam ediyor. Bu yıl 120 yerde düzenleniyor. Mutluyuz, gururluyuz. Bu yıl Burdur'da üçüncüsünü düzenledik. Geçen yıl 92 katılımcı vardı. Her yıl katılımcı sayısı artıyor. Bisiklet binmeyi bilmeyen kadınlarımıza da öğretiyoruz. Bizim herhangi bir derneğimiz yok. Siyasi bir girişim değiliz. Gönüllü kadınlarla bu etkinliği düzenliyoruz" dedi.

Burdur'un yollarının bisiklet binmek için çok uygun olduğunu söyleyen Tok, "Umarım ilerleyen yıllarda da bisiklet binen kadınları çoğaltmak amacımız" diye konuştu.

GÖRÜNÜTÜ DÖKÜMÜ:

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- Turdan detay

- Drone görüntüsü

- Saniye Tok'un açıklamaları

- Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN / BURDUR,()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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