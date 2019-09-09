DHA YURT BÜLTENİ - 18

Güvenlik kamerasına içki şişesi atan şüpheliye gözaltı

Kütahya'da, belediye parkındaki güvenlik kamerasını içki şişesi atarak, kıran S.Y., 'kamu malına zarar vermek' suçundan gözaltına alındı.

Maltepe Mahallesi'nde bulunan Ahmet Yakupoğlu Parkı'nda gece içki içen gruptan S.Y., bir süre sonra elindeki şişesini belediyenin güvenlik kamerasına attı. Kamera kırılırken, S.Y.'nin içki şişesi fırlattığını gören belediye görevlileri, polise haber verdi. S.Y., polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve 'kamu malına zarar vermek'le suçlanan S.Y., ifadesi için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, () -

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Derse alkollü geldiği iddia edilen öğretmen açığa alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde derse alkollü geldiği iddia edilen ilkokul öğretmeni M.T., velilerin şikayeti üzerine polis tarafından sınıftan çıkarıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınan öğretmen M.T. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, bugün, ilçe merkezindeki bir ilkokulda, 2019- 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk gününde meydana geldi. Heyecanla sınıflarına gelen öğrenciler ve aileleri, sınıf içerisinde alkolün etkisiyle konuşamadığı iddia edilen sınıf öğretmeni M.T. ile karşılaşınca, tepki gösterdi. Durum, okul müdürüne bildirilirken, bazı veliler 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yardım istedi. Okula gelen polis, alkollü olduğu iddia edilen öğretmeni sınıftan çıkarmak istedi. Ancak direnen M.T., polislerin ısrarı ile sınıftan çıktı. Sınıf öğretmeni M.T., polis tarafından karakola götürüldü. Sınıftaki veliler ise çocuklarını M.T.'ye teslim etmeyeceklerini belirterek yeni bir öğretmene atanmasını istediklerini söyledi.

AÇIĞA ALINDI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınan öğretmen M.T. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Öğrencilerin mağdur olmaması için yerine ise yeni öğretmen ataması yapılacağı, soruşturmanın sonucuna göre M.T. hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Okulun dış görüntüsü

- Velilerden detay

- Öğretmen ve velilerin tartışması

- Öğretmenin polis tarafından götürülmesi

- Velilerin açıklamaları

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), ()

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TIR alt geçitte sıkıştı

BOLU'da, bir markete ürün taşıyan TIR, 3 metre yükseklikteki alt geçide girince dorsesi parçalandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Umutkent Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Can idaresindeki 34 BPA 827 plakalı TIR, 3 metre yüksekliğindeki Kürkçüler alt geçidinden geçmeye çalıştığı sırada daha yüksek olan dorsesi tavana çarptı. Alt geçitte sıkışan TIR'ın sürücüsü durumu itfaiyeye haber verdi. TIR yaklaşık yarım saatlik çaba sonucu, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. TIR'ın dorse kısmında bulunan ürünler yola saçılırken, belediye ekipleri ürünleri yol kenarına taşıdı. Kazada yaralanan olmazken, TIR'ın dorsesi hasar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yerinden görüntüler

-TIR'ın bulunduğu yerden çıkarılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Çanakkale'de 127 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 127 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Sivrice ve Kadırga burnu açıklarında düzenlediği 3 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 127 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), ()

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MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü: Beceri uygulamalarına ağırlık verilecek

EDİRNE'de, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, yeni dönemde bakanlığın beceri ve tasarım uygulamalarına ağırlık verdiğini söyledi. Gül, "Her yavrumuzun bünyesinde doğuştan getirmiş olduğu bazı beceriler olduğuna inanıyoruz" dedi.

Edirne'de 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılı başlarken, İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında, 75'inci Yıl İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene Edirne Valisi Erkem Canalp, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri ile veliler katıldı. Okul bahçesindeki törende öğrenciler, protokolü halk oyunu gösterileriyle karşıladı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, öğrencileri yarının teminatı olarak gördüklerini ve çok güvendiklerini söyledi. Arpacı ayrıca Edirne'de yeni eğitim- öğretim yılında 10 türde 155 tasarım ve beceri atölyesi açıldığını dile getirdi.

'SEFERBERLİĞİMİZİ DEVAM ETTİRİYORUZ'

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Gül ise yeni dönemde bakanlığın ağırlık verdiği beceri ve tasarım uygulamalarına değinerek, "Kamuoyuyla da paylaştığımız 2023 vizyon belgesinde de bulunduğu üzere muasır medeniyet seviyesine çıkma doğrultusunda pek çok üstün ve yüce hedefler belirlemiş, bu hedefler giden yol haritamız ortaya konmuş, tüm taraflarla velilerle eğitimcilerle öğretmenlerimizle yöneticilerle sendikalarla tüm paydaşlarla yapılan istişareler ve değerlendirmeler sonucunda yol haritamız net olarak ortaya çıkmıştır. Eğitim vizyonumuzda ifade edildiği üzere çocuklarımızı sadece yaşadığımız döneme değil onların büyük insanlar olarak yaşayacağı çağa göre yetiştirmemiz gerektiği bizler için ayrı bir önem kazanmaktadır. O yüzden çocuklarımızın tasarım ve beceri atölyeler, müze ve okul dışı öğrenme imkanları, okul profili değerlendirilmeleri, mesleki ve teknik eğitim sektörüyle yapılan çalışmalar doğrultusunda en iyi biçimde yetiştirilmeleri için tüm eğitim camiası olarak seferberliğimizi devam ettiriyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZIN BECERİLERİNİ ORTAYA ÇIKARMAK GÖREVİMİZ'

Yeni dönemde en büyük hedeflerinin, öğrencilerin eğitimlerine devam ederken, var olan yeteneklerini de ortaya çıkarmak olduğunu dile getiren Gül, "Her yavrumuzun bünyesinde doğuştan getirmiş olduğu bazı becerilerin, kabiliyetlerin var olduğuna inanıyoruz. O nedenle çocuklarımızı okul ortamında, bir taraftan bilgi ile donatırken aynı şekilde tasarım ve beceri atölyeleri vasıtasıyla onlarda var olan becerileri de ortaya koyma çalışarak öğrenme süreçlerini daha dinamik bir hale getirmeye çalışmak, bakanlık olarak yeni dönemdeki en önemli görevlerimizden biridir" dedi.

'TARİH BİLİNCİ OLUŞMASI İÇİN MÜZEYLE EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ'

Çocuklarda müzede eğitim bilincini de ortaya çıkarmayı amaçladıklarını kaydeden Gül, "Farklı kültürlerde Anadolu medeniyeti dediğimiz çok zengin bir tarihi barındıran geçmişe sahibiz. O nedenle zaten Edirne'de bunu görüyorsunuz, her tarafı tarih kokan bir şehir; ama tarihi zenginliklere sahip olmamız yetmez. Bu birikimi en güzel biçimde aktarmamız gerekiyor. Buradan hareketle bakanlığımız müze ve okul dışı öğrenme imkanları çerçevesinde, gençlerimizde tarih bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla müzeyle eğitim çalışmasını başlatmıştır ki bu da yeni dönemde hassaten üzerinde durmamız gereken bir husus. Çocuklarımızı, yeteneklerine, ilgi ve alakalarına uygun bir şekilde mesleki eğitime yönlendirmeye çalışmamız da yeni dönemde üzerinde durmamız gereken önemli bir husus" diye konuştu.

VALİ CANALP: GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ BU ATÖLYELERDEN YETİŞECEK

Edirne Valisi Ekrem Canalp de toplumların ileri gidebilmesinin mutlaka eğitimle mümkün olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl 155 okulumuzda 10 farklı alanda tasarım ve beceri atölyelerini faaliyete koyacağız. Bunların büyük bir kısmını önümüzdeki hafta içinde faaliyete koymuş olacağız. İkinci faz olarak geri kalan kısmını da Ekim ayının 15'ine kadar eğitim öğretimin hizmetine sunacağız. Eğitimde 2023 vizyonunda en önemli noktalardan birisi de sadece teorik bilgi değil ama öğrencilerin yaşayarak, bilerek, görerek öğrenmesidir. Bu atölyelerimizin en önemli fonksiyonlarından bir tanesi de bu olacak. Burada öğrencilerimiz görerek, yaşayarak ve bilerek öğrenecekler. Öğrendikleri bilgiler de onları kalıcı olarak hayata hazırlayacak. Geleceğin bilim adamları, mühendisleri de inşallah bu atölyelerde öğrendikleriyle yetişecekler" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Canalp, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Gül ve Belediye Başkanı Gürkan, okulda yeni kurulan tasarım ve beceri atölyesinin açılışını yaptı ve ardından öğrencilere çalışmalarında yardım etti. Protokol üyeleri, daha sonra 1'inci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret ederek, yeni dönemde başarılar diledi.

Görüntü Dökümü

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Okul bahçesinde toplanan çocuklar

Protokolün okula gelmesi

Halk oyunları ve şiirlerin okunması

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın konuşmas

Mehmet Nezir Gül'ün konuşması

Vali Canalp'ın konuşması

Sınıfların gezilmesi

Beceri atölyesindeki öğrenciler

Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE, () -



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Hayvansever çift, barınakta evlendi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde oturan hayvansever çift, Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Barındırma Merkezi'nde, kedi ve köpeklerin arasında nikah kıydı.

Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Barındırma Merkezi'nde düzenlenen nikah töreninde Ayşe ve Mustafa Karaca çifti barınakta bulunan kedi ve köpekler eşliğinde 'evet' diyerek hayatlarını birleştirdi. Hayvansever çiftin nikah törenine, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Ödevoğlu, genç çiftin yakınları ve hayvanseverler katıldı. Merkezde bulunan kedi ve köpeklere papyon takıldı. Genç çift törene katılan davetlilere nikah şekeri yerine hayvan maması dağıttı. Çift nikahın ardından Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi görevlileriyle eğlendi.

Gazetecilere açıklama yapan Ayşe Karaca, hayalinin böyle bir ortamda evlenmek olduğunu belirterek, bunu gerçekleştirdiği için Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti. Ayşe Karaca, şunları söyledi:

"İnsanı insan yapan merhamet ve vicdan, bir kap mama, bir kap su ve çokça sevgi. Bizler en saf ve en temiz duygulara sahip olan dostlarımızla bu birlikteliğimizi gerçekleştirmek ve 'evet' demek istedik. Hayallerimiz gerçek oldu, tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Çok özel bir günde, patili dostlarımızla beraberiz. Çünkü her şeyden önce onlar bizden sevgi bekliyor."

Mustafa Karaca da "Bir kap su, bir kap sevgi. Başka bir şey değil" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Nikah öncesi görüntü

- Nikah kıyılması

- Ayşe ve Mustafa Karaca'nın açıklaması

- Nikahtan detay

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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Kars'ta Kerbela Şehitleri anıldı

HZ. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü nedeniyle birçok ilde olduğu gibi Kars'ta da anma yürüyüşü ve törenler düzenlendi.

Muharrem ayının 10'uncu günü olan bugün, binlerce Ehlibeyt dostu Hz. Ali Çarşı Camii ve Merkez Ehlibeyt Işıklı Camii önünde bir araya geldi. Ehlibeyt Işıklı Cami, Kamer Cami ve Hz. Ali Çarşı Cami tarafından düzenlen anma etkinliğinde, ellerinde büyük Türk Bayrağı, Atatürk posteri ile birlikte Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişini anlatan figürleri taşıyan binlerce Karslı, mersiyeler eşliğinde sine döverek Garnizon Şehitliğine ardından da Yeni Mahalle Asri Mezarlığı'na kadar yürüdü.

Kars Garnizon Şehitliğinde saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nın ardından dualar yapılarak, günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Görüntü Dökümü

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-Yürüyüşten genel ve detaylar

-Sine dövülmesi

-Zincir vurulması

ÇEKİM NOTU: Kaset DV. 693 MB - 6 DK 17 SN -

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

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İzmir'de 3'üncü Fashion Prime Fuarı (2)

DEFİLELER BÜYÜLEDİ

3. Fashion Prime'da açılışın ardından B Hol defile alanında sektöre genç ve yetenekli tasarımcılar yetiştiren Atölye İzmir Moda Okulu'nun solo defilesi sunuldu. Sektörün önde gelen firmaları 2019 trendlerinden oluşan defilesi ile ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Bir firmanın hazırladığı abiye modeller, Tuğba Melis Türk'ün de aralarında yer aldığı mankenler tarafından tanıtıldı. Kareograflığını Serkan Duman ve Gökhan Duman'ın gerçekleştirdiği defile, farklı sahne şovlarıyla büyük ilgi çekti. Etkinlikler defilelerle sınırlı kalmadı. B Fuaye'de sadece kumaşlardan oluşan dikişsiz, pratik çeşitli giysi yapım gösterileri düzenlendi. B Holü Fuaye Alanı'nda düzenlenen 'Sadece Kumaş' gösterisi, dikişsiz kumaşlarla ortaya çıkabilecek tasarımları gözler önüne serdi. Alanında eğitimli dikiş ustası Esra Şahin, sadece kumaştan, dikişsiz ve pratik giysi örneklerini manken üzerinde sergiledi. Şahin, "Bütün kadınların yaratılışında hem şık hem de farklı olmak vardır. Bu yüzden günü kurtarmak ya da farklılık yaratmak adına bazı girişimlerde bulunabiliyoruz bazen. Alternatif denemeleri sizlere gösteriyoruz. Dikişsiz, düğümleme yöntemiyle giysiler oluşturuyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Defilelerden görüntü,

-Sergilenen kumaşlardan görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

