DHA YURT BÜLTENİ-18

Mardin'deki çatışmada yaralanan korucu şehit oldu (2)



TOPRAĞA VERİLDİ

Mardin'in Ömerli ilçesinde dün güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve bugün hastanede şehit olan güvenlik korucusu Evren Başçı'nın (35) cenazesi, hastane morgundan alınıp Artuklu ilçesine bağlı Sefa Mahallesine getirildi. Şehit korucu Başçı için burada cenaze töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından evli ve 4 çocuk babası olan şehit Başçı'nın geçmişi okundu. İl Müftüsü İsmail Çiçek'in duasının ardından helallik istendi. Törene katılan şehidin babası Abdi Başçı'yı, Ömerli ilçesinde Çarşamba günü teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar'ın babası Alaadin Acar teselli etmeye çalıştı. Cenaze namazı kılınan şehit korucu Başçı'nın Türk bayrağıyla örtülü tabutu, tekbirlerle defnedileceği aile mezarlığına getirildi. Şehidin annesi Şirin Başçı ve eşi Suphiye Başçı tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Burada İl Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu dua sonrası şehit Başçı'nın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi. Mardin Valisi Mustafa Yaman, şehidin babası Başçı'ya Türk bayrağı verdi.

Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir'in de katıldığı törende sık sık 'Kahrolsun PKK' ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıldı.

Görüntü Dökümü

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Cenazenin alana getirilmesi

Omuzlarda taşınması

Cenaze namazının kılınarak helallik istenmesi

Atılan sloganlar

İki şehit babası

Eşi ve annesinden görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,()

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Akşener: İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanması çılgınlığına Cumhurbaşkanı izin vermez (2)



AKŞENER, BAŞKAN BÖCEK'İ ZİYARET ETTİ

Antalya'da 'Türk'ün ilk er meydanı' olarak adlandırılan ve bu yıl 667'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ni izlemek için kente gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, güreşlerin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Meral Akşener, belediye binası girişinde çiçekle karşılandı. Akşener ardından şeref defterini imzaladı. Başkan Muhittin Böcek, Akşener'e makam koltuğunda oturmasını teklif etti. Ancak Akşener bu teklifi geri çevirerek, "Ben seçilmişlerin koltuğuna oturmuyorum, böyle bir prensibim var" dedi.

Başkan Böcek, mazbatasını aldığının 150'nci gününde Antalya'ya gelen Meral Akşener'i makamında ağırlamaktan dolmayı çok mutlu olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek kendisine güvenen tüm seçmenlerin güvenini boşa çıkarmayacağını belirten Başkan Böcek, teşekkür etti.

Meral Akşener ise Büyükşehir Belediyesi olarak 'alınması zor' anlayışını Muhittin Böcek'in yıkarak seçimi kazandığını söyledi. Akşener, "Görevinizde başarılar doiliyorum, en iyi şekilde hizmet edeceğinizden şüphem yok. Ancak vaatlerinizin de takipçisiyim" diye konuştu.

Başkan Böcek tarafından Akşener'e pano içerisinde Yörük fesi hediye edildi. Ardından belediye yönetimi, İYİ Parti il ve ilçe yönetimiyle birlikte basına kapalı toplantı yapıldı. Akşener, toplantının ardından kentten ayrılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Belediye dış plan

Meral Akşeher’in belediye önünde karşılanması

Meral Akşener’in belediye defterini imzalaması

Muhittin Böçek’in konuşması

Meral Akşener’in konuşması

Akşener’e hediye verilmesi

Birlikte gazetecilere poz verilmesi

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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Elektrik direğinde mahsur kalan hindi kurtarıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde yaklaşık 10 metrelik elektrik direğinde mahsur kalan bir hindiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir hindi, yaklaşık 10 metrelik elektrik direğinin tepesinde mahsur kaldı. Hindinin mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hindinin elektirik akımına kapılmadan kurtarılmasını sağladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

BİNGÖL ()

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Küçük Eymen’in hayalini itfaiyeciler gerçekleştirdi



Düzce'de, büyüyünce itfaiyeci olmak isteyen Eymen Öztürk (6), sünnet arabasının itfaiye aracından olmasını istedi. Konu hakkında bilgi verilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman'ın talimatıyla, itfaiye aracı sünnet arabası gibi süslenip, küçük Eymen bindirilerek tur attığırıldı.

Düzce Azmimilli Mahallesi’nde oturan ve büyünce itfaiyeci olmak istenen Eymen Öztürk, babası Adem Öztürk’e sünnet arabasının itfaiye aracından olmasını istediğini söyledi. Adem Öztürk durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman’a iletti. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman ise gerekli izinleri aldıktan sonra küçük Eymen’in talebinin gerçekleştirileceği sözünü verdi.

Bunun üzerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ve genel olarak kurtarma çalışmalarında kullanılan kamyonet süslenerek sünnet arabasına dönüştürüldü. İtfaiye erleri kendi elleriyle itfaiye aracının üzerine 'Eymen' ve 'Maşallah' yazıları yapıştırdı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne giden Eymen sünnet arabasını görünce mutlu oldu. Eymen Öztürk, "Ben büyüyünce itfaiyeci olmak istiyorum. Sünnet arabamın itfaiye arabasından olmasını istedim." dedi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman ise “Eymen’in babası bizi aradı ve ricada bulundu. Çocuğun sünnet aracı ile sünnet alanına gitmek istediğini söyledi. Bize de güzel geldi. Kullandığımız araç vaka aracı ama Eymen’in şansına da şu ana kadar bir vaka meydana gelmedi. Olurda yolda bir vaka olursa Eymen’i de vakaya götüreceğiz. Bu isteği bu ricası bizim için bir emirdir. Çünkü onların gönlünü kırmamak, itfaiyeciliğin ne kadar onurlu bir meslek olduğunu öğretmek, çocuklara bunu aşılamak amacıyla Eymen’i kırmadık.ö dedi.

Konuşmaların ardından Eymen’in sünnet aracı olan itfaiye aracı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden çıkarak şehir merkezinde konvoy turu attıktan sonra düğün salonuna gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiye aracından görüntü

İtfaiye erlerinin aracı süslerken görüntüsü

Eymen Öztürk’ün araca binerken görüntüsü

Eymen Öztürk’ün araç içinde görüntüsü

Eymen Öztürk ile röp

İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman ile röp

İtfaiye aracı ile düzenlenen konvoy görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Barselona'da Türkiye'yi temsil eden Hamza boğuldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde ailesiyle birlikte piknik yaptığı sırada dereye giren Hamza Avil (13), akıntıya kapılarak boğuldu. Hamza Avil'in İspanya'nın Barselona kentindeki futbol turnuvasında Türkiye'yi temsil ettiği öğrenildi.

Silopi ilçesine bağlı Babındak köyüne pikniğe giden Avil ailesinin oğulları Hamza, serinlemek için dereye girdi. Yüzme bilmeyen Avil, akıntıya kapıldı. Aile fertlerinin çığlığını duymasıyla dereden çıkarılan Avil, hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Hamza hayatını kaybetti. Avil'in cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMİŞTİ

Öte yandan Hamza'nın İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil ettiği ve Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi'nde (UYAFA) birincilik elde ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Boğulan çocuğun fotoğrafı

Hastane önünden detaylar

Morg önünde bekleyen kalabalık

Ağıt yakanlar

Cenazenin Şırnak'a sevk edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),()