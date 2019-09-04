DHA YURT BÜLTENİ - 18

Akçakale’de helikopter hareketliliği

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, öğleden sonra ABD’ye ait 2 helikopter iniş yaptı. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı’na iniş yapan 2 helikopter, bir süre burada bekledikten sonra ilçeden ayrıldı.

Suriye’nin kuzeyine Türkiye ve ABD tarafından ortak güvenli bölge tesis edilmesi kararının ardından iki ülke yetkililerince Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezi çalışmalarını sürdürüyor. İki ülke askerlerinin çalışmalarını yürüttüğü Akçakale’deki İlçe Jandarma Komutanlığı’na öğleden sonra ABD’ye ait 2 askeri helikopter iniş yaptı. İçindeki bazı malzemelerin İlçe Jandarma Komutanlığına taşınmasının ardından ABD’ye ait helikopterler yeniden havalandı ve Şanlıurfa yönüne gitti.

Daha önce havadan 2 kez ortak devriye görevinin yapıldığı Suriye sınırındaki hareketlilik devam ederken, iki ülke askerlerinin havadan başlattığı devriye görevinin karadan da devam etmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İlçe jandarma

- Jandarmaya inene ABD’ye ait helikopter

- Helikopterlerin havalanması

- Genel detay görüntüler

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 33 MB

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Tekirdağ'da orman yangını

TEKİRDAĞ'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle de ağaçlık alana sıçrayan yangında 100 dönümlük alandaki ağaçlar zarar gördü.

Yangın, merkez Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi deniz kesiminde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ağaçların bulunduğu alanda dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirerek, kendi imkanları ile çıkan yangını söndürmeye çalıştı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın birçok alanı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Kısa sürede geniş alana yayılan yangın, TESKİ tankerleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yapılan müdahalelerle alevlerin bölgede bulunan Vali Konağı ve bazı evlere sıçraması önlendi. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de alanda güvenlik önlemleri aldı. Büyükşehir Belediye başkanı Kadir Albayrak, olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinin çalışmalarını koordine etti. Yangında 100 dönümlük ormanlık ve boş alan kül olurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangın bölgesinden detaylar

Yanan ağaçlar

Ekiplerin çalışmaları

Duman altında kalan olay yeri

İtfaiye erlerinin su sıkmaları

Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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İntihar eden Fatma ve bebeği Aybüke için duygusal paylaşım

SAMSUN'da, Fatma B.'nin (27) iple tavana asılı, 1 aylık bebeği Aybüke'nin de beşiğinde ölü halde bulunmasındaki sır perdesi aralanmaya başlandı. İlk bulgulara göre, bebeğin, kendi kusmuğu ya da annesinin emzirdiği sırada solunum yetersizliğinden nefessiz kalıp yaşamını yitirmiş olabileceği, bunun üzerine de bunalıma giren annenin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Hem eşini hem bebeğini kaybeden Tarık B.’nin sosyal medya hesabından yaptığı, "Ah be karım can parçam Fatma'm ay yüzlüm. Kızım Aybüke'm, ne yaptınız böyle, ben nasıl taşıyayım bu yükü" paylaşımı ise yürek burktu.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre işten eve dönen Tarık B., yatak odasında eşi Fatma B.’yi iple tavana asılı halde, 1 aylık bebekleri Aybüke'yi de beşiğinde hareketsiz yatarken buldu. Çocuğunun ve eşinin nefes almadığını fark eden Tarık B., durumu 112 Acil Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek, yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, Fatma B.ve Aybüke'nin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından anne ile bebeğinin cansız bedenleri, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

BEBEK NEFESSİZ KALMIŞ

Olayla ilgili soruşturma çok yönü sürdürülürken, otopsideki ilk bulgulara göre, bebek, kendi kusmuğundan ya da annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalıp, solunum yetersizliğinden hayatını kaybetti. Bebeğinin öldüğünü gören annenin de iple kendini asarak, yaşamına son verdiği üzerinde durulduğu belirtildi.

BABANIN PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Öte yandan hem eşini hem de bebeğini kaybeden Tarık B.’nin, sosyal medyadan yaptığı paylaşım yürek burktu. Acılı baba, eşiyle çekildiği fotoğrafı "Ah be karım can parçam Fatma'm, ay yüzlüm. Kızım Aybüke'm, ne yaptınız böyle, ben nasıl taşıyayım bu yükü. Rabbim, giderken öte dünyaya çektiğiniz acıya karşı, ana- kız güle oynaya, koşarak, cennetiyle karşılasın siziö notuyla paylaştı.

AYNI TABUTTAKİ ANNE VE KIZINA HÜZÜNLÜ UĞURLAMA

Fatma B. ile beşiğinde ölü bulunan 1 aylık bebeği Aybüke B. için bugün kentte cenaze töreni düzenlendi. Anne ve kızının aynı tabuta konulan cenazeleri Türkiş Camii'ne getirirken, eşini ve kızını kaybeden Tarık B., gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti. Anne ve kızın cenazeleri, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verileceği Zonguldak'a gönderilldi.

Görüntü Dökümü:

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-Tabutun taşınması

-Tabutun üzerine konulan küçük bebeğin kıyafeti

-Cenaze namazının kılınması

-Tarık B.'in taziyeleri kabul etmesi

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()

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Vali Güzeloğlu'ndan okul müdürlerine bağış uyarısı



DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, okul müdürlerine bağış konusunda uyarılarda bulunarak, "Okulda bağış ve benzeri adlarla çocukların ve ailelerin mağdur edilmesine, haksız bir kuruşun bile masraf edilmesine, gereksiz bir tek harcamanın yapılmasına karşıyız" dedi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 2019-2010 eğitim ve öğretim sezonu öncesi okul güvenliği konulu bir toplantı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'ndeki toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, 17 ilçe milli eğitim müdürü ile okul müdürleri katıldı.

'AİLELERİN MAĞDUR EDİLMESİNE KARŞIYIZ'

Toplantıda konuşan Vali Güzeloğlu, okulda öğrencilere birer değer oldukları hissinin verilmesi gerektiğini söyledi. Anne ve babaların temel amaçlarının çocuklarına güzel bir gelecek sağlamak olduğuna dikkat çeken Vali Güzeloğlu, okul müdürlerine bağış konusunda uyarılarda bulundu. Vali Güzeloğlu, "Her bir okul müdürümüzün temel eksikliklerinde biz yanında olacağız. Ama sakın ola ki, okulda bağış ve benzeri adlarla çocukların ve ailelerin mağdur edilmesine, haksız bir kuruşun bile masraf edilmesine, gereksiz bir tek harcamanın yapılmasına karşıyız. Net söylüyorum. Burada hiç müsamahamız yok. Anne babayı ve öğrenciyi rencide edecek, mecbur edecek, mağdur edecek hiç bir şey içerisinde, hiç bir okulumuz olmayacak. Bunların bir tek sorumluluğu okumak ve çocuğu üzerinden eğitimine katkı koymak olacak. Diğer sıkıntılarınız var ise biz onların tümünü hal edeceğiz. Geriden gelen yanlış alışkanlıklar varsa, buna bağlı yaşanmışlıklar varsa, bunların bu sene yaşanmasına izin vermeyeceksiniz. Her bir öğrencimizi, okulumuzda güler yüzle karşılayan, ne yaşta olursa olsun onun bir değer olduğunu hissettiren, ama anne ve babasını da bu eğitimin içerisine dahil eden bir ev sahipliğiyle karşılayacaksınız ve bu sene eğitime başlayacaksınız" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kongre merkezi salonu

Toplantıya katılanlar

Vali Güzeloğlu'nun açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 397 MB

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Kayseri'de 3 akü hırsızı yakalandı

KAYSERİ, Niğde ve Yozgat'ta son 1 ayda toplam 20 akü çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Kayseri Polisi, geçen Ağustos ayında Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 8, Niğde'de 4, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 8 olmak üzere toplam 20 akünün çalınması üzerine inceleme başlattı. Ekipler, şüphelilerin Samed A. (27), Emre Y. (21) ve S.S. (17) olduğunu belirledi. 3 şüpheli Kayseri'de yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgularında 10 farklı araçtan toplam 20 akü çalarak, hurdacıya sattıklarını itiraf etti. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorguları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi

-Şüphelilerin çıkışı

-Diğer detaylar

Süre:1,20 Boyut:160 MB

Haber-Kamera:Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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11 belediye, deniz ve kıyıların korunmasına yönelik anlaştı

AKDENİZ ve Ege Denizi'ne kıyısı olan 11 belediye, iklim değişikliğinin etkilerine karşı deniz ve kıyıların korunmasına yönelik işbirliği konusunda anlaştı. Belediyeler, iklim değişikliklerine yönelik yeni birimler kuracak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Akdeniz ve Ege'ye kıyısı olan Adana, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Girne, Hatay, İzmir, Mersin ve Muğla belediyeleri, iklim değişikliğinin deniz ve kıyılar üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik bazı konularda anlaştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarının katılımıyla, Avrupa Birliği projesi olan 'Antalya'nın deniz ve kıyılarının iklim değişikliğine adaptasyonu' kapsamında, taraflar bazı maddelerde işbirliği yapacaklarını duyurdu. Protokol kapsamında 11 belediye iklim değişikliği ile ilgili daire başkanlığı, şube müdürlüğü veya koordinasyon merkezi kuracak. İklim değişikliği eylem planı hazırlayacak olan taraflar, iklim değişikliğinin en fazla etkileyeceği tarım, turizm ve su kaynakları gibi alanlarda taslak tedbirleri oluşturacak.

AKDENİZ'DE ASLAN VE BALON BALIĞI ÇOĞALDI

Projeye yönelik açıklamalarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz, faaliyetlerini sürdürdükleri projenin 2017 yılında başladığını ve 4 Eylül 2019 tarihi itibarıyla da sona erdiğini söyledi. Türkiye kıyılarının birtakım olumsuzluklar içerisinde olduğunu belirten Gürbüz, "Denizlerimizde zararlı türlerin geliştiğini görüyoruz. Aslan balığı, balon balığı Akdeniz'de oldukça fazla sayıda türler haline geldi. Az balık yer olduk. Zararlıların ortadan kaldırılması, kıyıların temizliğine yönelik neler yapabileceğimiz noktasında önemli bir projeyi hayata geçirdik. Çevre mirasımızı gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor" dedi.

PROTOKOL MADDELERİ

Protokolün diğer maddeleri ise şöyle:

"Tarafların iklim değişikliğinin etkilerine karşı deniz ve kıyıların korunmasına yönelik bütünleşik kıyı alanları ve okyanus yönetimi stratejik eylem planı hazırlaması. Tarafların, yapılacak uygulamalarda, iklim değişikliğini parametre olarak alması. Tarafların, deniz kirliliğinin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik tedbirleri belirlemesi ve uygulaması. Tarafların, doğaya sızan atıkların özellikle plastiğin azaltılmasına yönelik tedbirleri belirlemesi ve uygulaması. Denizlerimizin uzun vadede korunması, başarılı bir denizel ekonominin kurulması ve denizlerde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasını hedefleyen mavi ekonomiye yatırım yapılmasının sağlanması. Denizci bir toplum olma hedefiyle her yıl ortak belirlenecek bir tarihte 'Deniz Festivali' düzenlenmesi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Basın mensuplarının görüntüsü

Sinevizyon gösterimi

Mustafa Gürbüz'ün konuşması

Katılımcılardan görüntü

200 MB -- 01.48 // HD

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Çam fıstığındaki verim kaybı üretimi düşürdü (2)

"ALTIN DEĞERİNDE DİYENLER VAR"

İzmir’de aktar dükkanı işleten Fadime Esmer, çam fıstığı satışlarının son 1 yılda oldukça düştüğünü belirterek, “Satışların düşmesinin sebebi de fiyatların yüksek olması. Daha önce 30 liralık, 50 liralık alan vatandaşımız şu an 15-20 liralık, 10 liralık, 5 liralık tercih ediyor. Bunu genelde dolma yaparken dolmanın içine, mevlitlerde şerbetin üstüne kullanıyorlar ve helva kararken bunu kullanıyorlar. Yani mecburiyetten almak için alıyorlar. Yabancı turistlerimiz geldiğinde onlar biraz daha fazla alabiliyor, alım güçleri yüksek olduğu için. Genelde 1 kilo kadar alıp dükkanda tutuyorum. Fazla para bağlayamıyorum, çünkü pahalı bir ürün. 1 kilo aldığım ürünü de yaklaşık 15 günde, 1 ayda tüketebiliyorum, bitince tekrar alabiliyorum” dedi.

Çam fıstığı almaya gelenlerin fiyatını duyduğunda tepki gösterdiğini söyleyen Esmer sözlerine, “Altın değerinde, çeyrek altın değerinde diye söyleyen oluyor. ‘İnmeyecek mi, üretim mi düşük, neden bu kadar pahalı, yabancı mı ithal mi’ bu tarz sorularla karşılaşıyoruz ama mecbur kalınca tabii ki 10 liralık, 20 liralık alıyorlar. Tabii almayıp ‘Ben ceviz koyarım’ deyip yerine ceviz tercih edip ceviz kullanan da oluyor” diye devam etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

İZMİR ()