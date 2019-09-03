DHA YURT BÜLTENİ - 18

Bina yıkımında 4 metreden düşen işçi, ağır yaralı



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bina yıkımı sırasında dengesini kaybedip, 4 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi Mustafa Turan (53), ağır yaralandı.

Olay, İnegöl'e bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı iş yeri binasının yıkımını gerçekleştiren Mustafa Turan, çatıdaki molozları taşırken, dengesini kaybederek, 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. İşçinin düştüğünü gören çevredekiler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Turan'ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mustafa Turan'ın tedaviye alındığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı işçiden detaylar

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sosyal medyada yayınlamak için sokakta iç çamaşırıyla gezdi



KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, iddiaya göre sosyal medyada yayınlamak için iç çamaşırı ile sokaklarda gezen A.Ş.’ye vatandaşlar tepki gösterdi. Karakola götürülen A.Ş.’ye bir mağazadan tişört ve pantolon alınarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Yalova’dan Gölcük’e gelen A.Ş. adlı erkek, Şirinköy Mahallesi’nde sokak ortasında soyunarak üzerinde kalan iç çamaşırı ile yürümeye başladı. Çevredeki vatandaşlar üzerinde sadece külot olan kişiyi görünce polise haber verdi. Bazı vatandaşlar bu sırada A.Ş.’ye tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis, etrafını saran vatandaşların elinden kurtardığı A.Ş.'yi polis merkezine götürdü. A.Ş.’nin polis merkezinde, "Ben sosyal deneyim yapıyordum. Vatandaşların ilgisini çekmek ve sosyal medyada yayınlamak istedim.ö dediği öğrenildi.

Polis, A.Ş.’ye bir mağazadan pantolon ve tişört aldı. Mağazadan alınan kıyafetleri giyen A.Ş. sağlık kontrolü için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şahsın karakola götürülmesi

Şahıstan görüntüler

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER / GÖLCÜK(Kocaeli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Pınarhisar'da 3 günde 250 kişi hastaneye başvurdu

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesinde son 3 günde bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "İlçemizde son günlerde gastroenterit diye tabir edilen mikrobun artmasıyla birlikte bütün önlemleri aldık. İlçeye su sağlanan 4 farklı noktadan numuneler alındı ve laboratuvarda yapılan ölçümlerinde koliform oranı sıfır çıktı. Sularımızın içilebilmesi noktasında bir sorun yok" dedi.

Pınarhisar ilçesinde yaşayan vatandaşlar arasında bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetleriyle baş gösterdi. Son 3 günde hastaneye başvuranların sayısı yaklaşık 250 kişiyi bulurken, İl Sağlık Müdürlüğü ve Pınarhisar Belediyesi ekipleri, ilçesinin arıtma tesisine su sağlanan dereler ve belediyeye ait arıtma tesisinden su numuneleri alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede son günlerde çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye başvuranların sayısının artması üzerine kapsamlı bir çalışma başlattıklarını söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte hareket ederek içme suyunun sağlandığı dereler ile arıtma tesisinden numunelerin incelendiğini belirten Talay, "İlçemizde son günlerde gastroenterit diye tabir edilen mikrobun artmasıyla birlikte bütün önlemleri aldık. İlçeye su sağlanan 4 farklı noktadan numuneler alındı ve laboratuvarda yapılan ölçümlerinde koliform oranı sıfır çıktı. Sularımızın içilebilmesi noktasında bir sorun yok. Düzenli olarak kaynağımız ve depolarımızda klorlama yapıyoruz. Bütün önlemleri aldık" dedi.

Suya yapılan süper klorlama nedeniyle bir az bir koku mevcut olduğunu söyleyen Başkan İhsan Talay, vatandaşlardan klorlamanın etkisi geçene kadar suyu içmemelerini istedi. Talay, suyun kaynatılarak kullanılması gerektiğini ifade ederek, "Endişelenecek bir durum yok. Vatandaşlarımız huzurlu olabilir. Hastaneye başvuran vatandaşlarımızın sayısında da ciddi bir azalma oldu" dedi.

Görüntü Dökümü

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Pınarhisar Devlet Hastanesi'nden detaylar

Hastaneye gelenler

Hastaneden detaylar

İlçeden detaylar

Belediye Başkanı Talay ile röp.

Vatandaşlarla röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY / PINARHİSAR(Kırklareli),()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Cezaevi firarisini hastaneden kaçırmak isteyen 7 şüpheli adliyede (2)

TUTUKLANDILAR

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında 26 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari Serdar Katipoğlu'nu (31), adli muayene için götürüldüğü hastanede kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 2'si kadın 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Ayrıca, polisin kaçmasını engellemek için omzundan vurduğu Katipoğlu'nun hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa),()

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