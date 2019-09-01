DHA YURT BÜLTENİ-18

İzmir'de 5 yaşındaki Eymen, dövülerek öldürüldü



İZMİR'in Buca ilçesinde, polis ekiplerinin, Eymen Sadık Durak'ın (5) annesi M.D.'den (25), şiddet gördüğü ihbarı üzerine başlattığı araştırmada, çocuğun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polisin takibi sonucu yakalanan anne M.D.'nin verdiği ifadesinde Eymen'in, erkek arkadaşı S.E. (37) tarafından dövülmesi sonucu yaşamını yitirince elleri ve ayakları bağlanarak poşet içinde kullanılmayan bir tandır içine konulduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili anne M.D. ile erkek arkadaşı S.E. ve kardeşi E.E. gözaltına alındı.

Geçen hafta İzmir Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşinden ayrıldığı öğrenilen M.D.'nin oğlu Eymen Sadık D.'ye iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Buca ilçesinde belirlenen adrese giden ekipler, Eymen'in ve annesi M.D.'nin bir süredir eve gelmedikleri bilgisini aldı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de soruşturmaya dahil edildi. Araştırmada M.D.'nin ilçedeki yakınlarının evinde olduğu belirlendi.

ANNENİN KORKUNÇ İTİRAFI

Operasyon düzenleyen polis, M.D.'yi evde yakalarken küçük Eymen'i bulamadı. Polislerin, Eymen'in nerede olduğu yönündeki sorusuna M.D., bir akrabasının yanında olduğu söyledi. Çocuğun ısrarla getirilmesi yönünde polisin baskı yapması üzerine önce çelişkili ifadeler veren M.D., ardından oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan M.D.'nin ifadesinde, Eymen'in birlikte yaşadığı S.E. tarafından dövüldüğü sırada nefessiz kalıp yere düştüğünü keydetti. Daha sonra Eymen'in öldüğünü anladıklarını ve korktukları için cansız bedenini Buca ilçesinin kırsal Kaynaklar Mahallesi'ne götürüp, kullanılmayan tandır içine koyduklarını itiraf ettiği öğrenildi.

TALİHSİZ ÇOCUĞUN ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI CESEDİ BULUNDU

Bunun üzerine, M.D'nin gösterdiği yerde arama yapan polis, korkunç gerçekle karşılaştı. Ağzı tuğlayla kapatılmış tandırı açtıklarında içinde Eymen'in elleri ve ayakları bağlanmış poşet içindeki cesedi bulundu.

ŞÜPHELİ İLE ZKARDEŞİ YAKALANDI

Polis, başlattığı çalışmayla kısa sürede cinayet şüphelisi S.E. ile olayda ağabeyine yardım ettiği gerekçesiyle kardeşi E.E.'yi (29) gözaltına aldı. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulamaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli Tıp önünden detay

- Annenin fotoğrafı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()-

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Türk gemisi, Bozcaada açığında su aldığını rapor etti (2)

GEMİ'DE 8 PERSONEL VAR

Bozcaada açıklarında baş tarafından su alarak batmaya başlayan 'KANUNİ D.S.' isimli gemide kaptan ile birlekte toplam 8 mürettebat bulunduğu öğrenildi. Tuzburun köyü açıklarında baş tarafından su alan gemi, Ayana koyuna kadar sürüklenerek karaya oturdu. Kaptan makineleri stop ettirdi. Gemiye Sahil Güvenlik Botı eşlik ederken, bölgeye Kurtarma-6 römorkörü de ulaştı etti. Gemiyi kurtarmak için çalışmalar sürdürülüyor.

ÇANAKKALE ()

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Keserle babasını öldürdü, polislere "Siz mi geldiniz? Kendimi öldürecektim" dedi

SAKARYA'nın merkez ilçesi Adapazarı'nda henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı baba ve oğlu arasında yaşanan tartışma sonucu iddialara göre oğul, babasını bıçak ve keser darbeleriyle öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polislere evin kapısını açan zanlı "Siz mi geldiniz? Kendimi öldürecektim" dedi.

Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi Gebeşler sokak üzerinde oturan baba Abdullah Adıgüzel ile oğlu R.A arasında nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşürken R.A evde bulunan keser ve bıçakla babasını öldürdü. Çevre sakinleri evden gelen gürültüler üzerine polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerine kapıyı açan R.A babasını öldürdüğünü söylerken "Siz mi geldiniz? Kendimi de öldürecektim"dedi. Ekipler tarafından olay yerinde gözaltına alınan R.A karakola götürülürken olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinde baba Abdullah Adıgüzel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Abdullah Adıgüzel'in cenazesi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesii Korucuk ön otopsi merkezine kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

-Olay yerinin olduğu bina

-Polis ve cenaze aracı detaylar

-Olay yeri inceleme ekipleri ve evin girişinden detaylar

-Vatandaştan detaylar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya)()-

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Kocaeli'de taksiciyi bıçak ve palalarla gasbetmeye çalıştılar

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir taksi şoförünü ellerinde bıçak ve palalarla gasbetmeye çalışan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Olayı duyan taksiciler hem bilgi almak hem de saldırıyı protesto etmek amacıyla karakol önünde toplandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İzmit kent merkezinden Emek Taksi Durağı'ndan aldığı yolcuyu Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi'ne götüren henüz ismi öğrenilemeyen 41 T 0276 plakalı taksi sürücüsü yolcuyu indirdiği sırada ellerinde bıçak ve palalar olan 4 kişinin saldırısına uğradı. Cep telefonu ve parayı gasbetmeye çalışan şüpheliler, şoförün karşı koyması sonucu taksinin camlarını palalarla kırdı. Taksicinin gasbedildiğini görenlerin polise durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerinden kaçan saldırganlar, takip sonucu bölgeye yakın bir yerde yakalanarak ifadeleri alınmak üzere Tütünçiftlik Polis Karakolu'na sevk edildi.

Olayın duyulması üzerine çok sayıda taksici hem bilgi almak, hem de saldırıyı protesto etmek üzere Tuğrul Caddesi'ndeki Tütünçiftlik Polis Karakolu'nun önünde toplandı. Saldırıda taksinin camları palalarla kırılırken, kaportada da izler oluştu. Taksi şoförünün de arbede sırasında sıyrıklar aldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Karakol önünde toplanan taksiciler

-Gasp edilen taksi detayları

HABER-KAMERA: Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), ()-

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Sivas'ta 2 TIR çarpıştı, sürücüler yaralandı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde 2 TIR'ın çarpıştığı kazada sürücüler ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu üzerinde ilçeye bağlı Akçaağıl köyü yakınlarında meydana geldi. İran Uyruklu Eslan Azizzadeh yönetimindeki külçe kurşun yüklü 62 E 500 İran plakalı TIR, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı şeride geçerek, Şahin Uluç (21) yönetimindeki 34 VEM 36 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan TIR sürücüleri itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Sivas'a sevk edildi. Her iki sürücünün de durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

Haber: Hüseyin ÇİÇEK/SUŞEHRİ (Sivas), ()

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Çorlu'daki çifte cinayetin zanlısı: En yakın arkadaşımla beni aldattı (2)

TUTUKLANDI

Çorlu'da, kendisine boşanma davası açan eşi Melike Baştürk ile kadının birlikte yaşadığı kendi asker arkadaşı Salih Durmuş'u tabancayla vurarak öldüren Nazım Baştürk, çıkarıldığı mahkemece, 'kasten adam öldürmek' suçlamasıyla tutuklandı.

TEKİRDAĞ ()

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