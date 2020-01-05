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DHA YURT BÜLTENİ - 18

Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor (2) GEMİ KURTARILDI Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında 10 gün önce karaya oturan kuru yük gemisindeki yükün başka gemiye aktarılmasının ardından gece de süren...

GÜNDEM 05.01.2020, 02:43
DHA YURT BÜLTENİ - 18

Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor (2)
GEMİ KURTARILDI

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında 10 gün önce karaya oturan kuru yük gemisindeki yükün başka gemiye aktarılmasının ardından gece de süren çalışmalarda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait römorkörle çekilerek kurtarıldı. Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmaların ardından gemi kaptanı uzun süre siren çaldı.
Geminin yapılacak olan kontrollerinin ardından tekrar yükünü alarak yola çıkacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Geminin kurtarma çalışmaları
-Muhabir Mehmet Yirun anons
-Geminin yükünü boşaltması
-Geminin çekilmesi
-Kıyı emniyeti ekipleri
-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN - Nuri ÇAĞLAR / ŞARKÖY(Tekirdağ),()
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2 katlı ahşap evde çıkan yangında iki kişiyi polis kurtardı
 
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı ahşap evde çıkan yangını fark eden polis ekipleri, içerideki 2 kişiyi kurtardı. Kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. 
İnegöl Mesudiye Mahallesi Özen Sokak'taki Suriye uyruklu 2 kişinin oturduğu 2 katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. O sırada mahallede devriye atan polis ekipleri yangını fark etti. Arka kapıya yönelip, içeridekilere seslenen polis ekipleri, yangından haberi olmayan iki kişiyi kurtardı. 
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye yangını söndürdü. Yangın, yanındaki evlere sıçramadan söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yerinden detaylar
-Evin yanma anından detaylar
-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından detaylar
-Genel detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),()
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Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı (4)
TUTUKLANDI

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 40 günlük bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun (19), katil zanlısı Ramazan Dirgen (26), emniyetteki sorgusunun ardından akşam saatlerinde Çubuk Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan Dirgen, polis ekiplerine verdiği ifadeyi burada da tekrarladı. Dirgen, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Adliyeden görüntü
- Ramazan Dirgen'in adliyeden çıkarılması

Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI / ÇUBUK(Ankara),()
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İzmir'de 4.0 büyüklüğünde deprem 
 
İZMİR'in Urla ilçesinde, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Urla ve İzmir Merkez çevresinde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, kentte, saat 01.11'de merkez üssü Urla ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin derinliği yerin 21.31 km olarak açıklandı.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()
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Gökçeada'ya yarın fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi
 
ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi.
Kuzey Ege Denizi'nde yarın akşam saatlerinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında bazı feribot seferleri iptal edildi. Boğaz ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 20.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 15.00'te, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00 ve 17.00'de sefer yapılabilecek.

Haber: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,()
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İnternette satışa sunduğu 118 bronz sikkeyle yakalandı
 
BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmasında, internet üzerinden 118 bronz sikkeyi satmaya çalışan D.K. yakalanarak, gözaltına alındı
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Burhaniye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, internet üzerinde sikke satılmaya çalışıldığı tespit edildi. Burhaniye’de ikamet eden şüpheli D.K.'nin elinde, Bizans dönemine ait 118 adet bronz sikke olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen jandarma, 118 bronz sikkeyle birlikte D.K.'yi yakaladı. Şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandı.

Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN / BURHANİYE(Balıkesir),()
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Boşandığı eşinin sevgilisini öldüren kadın Kocaeli'de yakalandı
 
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, eşinin birlikte yaşadığı kadını tabanca ile ateş ederek öldüren Özlem K., Kocaeli'de yakalandı.
Dün gece, Konya Seydişehir'de meydana gelen olayda, Özlem K. boşanmak üzere olduğuğu eşi Tufan K.'nın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi. Kapıyı Süngülü'nün kızı açarken, içeri giren Özlem K. yanında getirdiği tabancayı ateşleyerek Aynur Süngülü'yü öldürdü. Özlem K. olayın ardından kaçtı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Özlem K.'nin, Kocaeli'de bulunduğu ve sosyal medya üzerinde ayrılmak üzere olduğu kocasını da öldüreceğini beyan eden açıklamalar yaptığının bildirilmesi üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı. Şüphelinin bulunduğu adresin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlenerek Özlem K. yakalanarak gözaltına alındı. Özlem K., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra Konya Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Haber: İZMİT(Kocaeli),()
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