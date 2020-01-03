DHA YURT BÜLTENİ - 18

Vanlı kuzenler, Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı



VANLI Zeynep Nur (12) ile kuzeni Elvin Fazla (13), bahçelerine Bodrum'da cansız bedeni sahile vuran Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin kardan heykelini yaptı. Savaşın acımasız etkisine dikkat çeken çalışma sosyal medyada dikkat çekti.

Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde oturan Zeynep Nur ile Elvin Fazla isimli kuzenler, yağan karın ardından bahçelerine, Bodrum'da 2 Eylül 2015'te teknenin batması sonucu hayatını kaybeden ve cansız bedeni kıyıya vuran Aylan Kurdi'nin kardan heykelini yaptı. Aylan bebek heykeli sosyal medyada da birçok kişi tarafından paylaşıldı. Suriye'de savaşın neden olduğu tahribata ve ölümlere dikkati çekmek istediklerini belirten kuzenler, geçen yıl da kardan zürafa, at, kurt ve yılan yaptıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kardan yapılan Aylan bebek heykeli

-Heykelden genel ve detaylar

-Kuzenlerin konuşması

Haber: VAN,()

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Anamur Belediyesi'nin makam aracı da yerli olacak

ANAMUR Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, bir sonraki makam aracının, Türkiye’nin ürettiği TOGG yerli otomobil olacağını söyledi.

Anamur Belediyesi'nin 2020 yılının ilk meclis toplantısında, gizli oylama ile yapılan 5 kişilik denetim komisyonu seçiminin ardından 8 aylık çalışmalar değerlendirildi. Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, belediye araç filosunun mahallelerde çalışmaya başladığını ifade etti. Başkanlık makam aracının arızalandığını bu nedenle değiştirilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Kılınç, yeni makam aracının, Türkiye’nin ürettiği TOGG yerli otomobil olacağını söyledi. 5-6 araç eksiklerinin kaldığını kaydeden Başkan Kılınç, en kısa zamanda tamamlayacaklarını söyledi.

Makam aracının yerli üretimden sipariş edileceğinin altını çizen Başkan Hidayet Kılınç, "Makam arabasının içeriye mazot aldığını söylediler. Şimdilik tamir ettirerek devam ediyoruz. Makam arabasının en son alınması taraftarıyım. İnşallah yerli üretim olan TOGG’tan almaya niyetliyiz. Yerli otomobilimiz hayırlı olsun. Çünkü yerli olmak, muhtaç olmamak her zaman bağımsız bir milletin ayak üstünde net durmasıdır. Türkiye bağımsız bir devlettir. Ama yine ekonomisiyle, yerli üretimle inşallah tam bağımsız bir Türkiye olacaktırö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Denetim seçimi görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

-Oy kullanırken

-Seçim sayılırken

-Sonuç açıklama

-Başkanın otomobil ile ilgili konuşması

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),()

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Kamyonetin üzerinden geçtiği Hamza ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, arıza yapan kamyonet, itildiği sırada sokakta oynayan 6 yaşındaki Hamza Alpyörük’ü ezdi. Ağır yaralanan Hamza, hastanede tedaviye alındı.

Olay, İnegöl ilçesindeki Orhaniye Mahallesi, Uncu Sokak'ta meydana geldi. Arıza yapan 20 SF 404 kamyoneti çalıştırmak için sürücüsü, çevredekilerden yardım istedi. Çalıştırılmak için itilen kamyonet, sokakta oyun oynayan Hamza Alpyörük’ü ezdi. Kamyonun altında kalan çocuğu fark edenler durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan çocuğu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan küçük çocuk daha sonra ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden detaylar

-Çocuktan detaylar

-Çocuğun ambulansa bindirilmesi

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),()

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Kayıp çiftçi Ali Kaçar'ın ailesi umutla bekliyor

MERSİN'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 12 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ın (63) arama çalışmalarına hava şartları nedeniyle ara verildi. Kaçar'ın ailesi umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Mersin-Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık günü çiftçi Ali Kaçar ile beraberindeki 3 arkadaşı, yoğun kar yağışı nedeniyle kayboldu. İhbar üzerine bölgede jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama çalışması başlattı. 3 kişi bulunurken, Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Kaçar için yürütülen ancak yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilen arama çalışmaları, dün yeniden başlatıldı. Ancak elverişsiz hava nedeniyle çalışmalar yeniden durduruldu.

Ali Kaçar’ın eşi Durdu Kaçar (64), eşiyle son olarak kaybolduğu gün öğle saatlerinde telefonda görüştüğünü belirterek, "Yaylada olduğunu söylemişti. Daha sonra aradığımda telefonu kapalıydı. Kendisine ulaşamadım. Daha sonra karakoldan aradılar ve muhtarla gidip ifade verdik. Devletimize güveniyoruz. Ekiplere teşekkür ederiz, zor şartlarda arıyorlar. Ben eşimin eve geri döneceğine inanıyorum. Umudumuzu yitirmedik. Ama devletimizden daha çok imkan ve görevliyle arama yapmalarını istiyoruz. Eşim biran önce bulunsun. Ben bunu istiyorum" dedi.

'BÖLGEYİ İYİ BİLİYOR'

Babasının kaybolduğu bölgeyi iyi bildiğini söyleyen kızı Fatma Kaçar ise, "Biz babamın sağ olduğuna inanıyoruz. Çevremizdeki insanlar babamın sağ olabileceğine inanıyor, biz de inanıyoruz. Fazla süre geçmeden babamın bir an önce bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ali Kaçar'ın eşi Durdu Kaçar ile röportaj

-Kızı Fatma Kaçar ile röportaj

-Ali Kaçar'ın fotoğrafı

-Ali Kaçar'ı arama çalışmalarından görüntü

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),()

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CHP'li Pertek Belediye Başkanı'na 'tanıdıklarını işe aldı' tepkisi



TUNCELİ'nin Pertek ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Ruhan Alan'ın, 2 gün önce, belediye kadrosunda işe aldığı 35 kişinin zengin ve tanıdığı olduğu iddiası, halkın tepkisini topladı. Belediye önünde bir araya gelen kalabalık, durumu protesto etti. Başkan Alan, "Tepkiler demokratik ama haksız tepkiler" dedi.

Pertek Belediye Başkanı CHP'li Ruhan Alan, 2 gün önce 35 kişiyi belediye kadrosunda işe aldı. İşe alınan kişilerin zengin ve Başkan Aslan'ın akrabaları olduğu iddia edilince, halk duruma tepki gösterdi. Belediye Başkanı Alan, cep telefonunu kapatıp ilçe dışına çıkarken, halk da durumu CHP Genel Merkezi'nde bildirdi. Bugün Pertek Belediyesi önünde toplanan kalabalık, basın açıklaması yaptı. Belediye önünde Başkan Alan'ın istifasını isteyip, uzun süre durumu protesto etti.

'NE YAPAYIM, SİZE Mİ SORACAĞIM?' DİYOR

Basın açıklaması metnini okuyan Cemal Baysal, Belediye Başkanı Ruhan Alan'ın hak, hukuk ve adalet konusunda hiçbir çabasının olmadığını öne sürüp, söz verdiği halde yoksulların ve iş ihtiyacı olanların yanında olmadığını söyledi. Baysal, Başkan Alan'ın zenginleri koruduğunu iddia ederek, şöyle konuştu:

"Hak, hukuk ve adalet noktasında hiçbir şey işlenmediği için işçi alımlarında bu en açık şekilde yapıldı. Tamamen kişisel inisiyatif kullanarak ilgili mercileri devre dışı bırakarak kişisel egolarını tatmin etmeye yönelik işlemektedir. Belediye meclis üyelerine sorulduğunda haberlerinin olmadığını söyleyerek meclis üyelerinin dolaylı yoldan fes edildiği anlamına geliyor. Bu durumda meclis üyelerinin istifa etsinler. Belediye Meclis üyelerinin bu işte parmağı var. Belediye başkanına gittiğimizde bu haksızlıkların yapılmaması gerektiği ile ilgili sorular sorduğumuzda 'Ne yapayım size mi soracağım?' diye cevap vermektedir. Oysaki kendi seçilirken kullanılan ön seçim metodunda her türlü kararda halk meclislerine danışacağı şeffaf belediyeciliği esas alacağı sözünü verdi. Geldiğimiz bu noktada halk tamamen yok sayıldı. Sadece kendi ve çevresinin çıkarlarını düşündü. Bu alınan işçiler tamamen kişisel inisiyatifiyle işe alındı. Bu durum şeffaflıktan uzaktır. Halk olarak derhal bu zihniyetten vazgeçmesini istiyoruz. Yoksa biz halk olarak tepkimizi sonuna kadar göstereceğiz. İşe alınanların çoğu zengin aile mensubu. İş ihtiyacı olanlar işe alınmamıştır."

'HALK HAKSIZLIĞA BOYUN EĞMEZ'

Seçim sürecinde Belediye Başkanı Alan ile çalışan bir kişi de "Belirtmek isterim ki seçim çalışmasında başkan ile birlikte 6 ay boyunca attığım her adımdan dolayı kendimden utanıyorum. yazıklar olsun gelsin bu halka hesap versin. telefon açıyoruz telefona çıkmıyor mesaj atıyoruz geri dönüş yok, belediyeye gidiyoruz muhatap yok seçim sürecinde, 'Belediye başkanı olursam belediyenin arka kapısını kullanmam' demişti şimdi görüyoruz ki artık arka kapıdan da gelmiyor, şimdi neredesin yoksun madem başkansın gel belediyeye sahip çık halk burada sen neredesin? gel bize cevap ver. Bu halk asla haksızlığa boyun eğmez. Biz nasıl başkanı getirdikse götürmesini de biliriz, şimdi kendince diyebilirsin 'Ben daha 4 yıl başkanlık yapacağım', 4 yıl daha başkanlık yapamayacaksın bu halk buna müsaade etmez. Arabası olan adam işe girmiş, dükkanı olan işe girmiş, kafesi olan adam işe girmiş, babası trilyonluk olan zengin aile çocuğu işe girmiş gariban olan kimsesi olmayan torpili olmayan evine ekmek götüremeyen adam ise işe giremedi" diye konuştu.

Belediye önünde uzun süre bekleyen ve 'Başkan istifa' sloganı atan kalabalık ardından olaysız dağıldı.

BAŞKAN ALAN: TEPKİLER DEMOKRATİK AMA HAKSIZ

muhabirlerinin telefonla arayıp ulaştığı Pertek Belediye Başkanı CHP'li Ruhan Alan ilçe dışında olduğunu söyledi ancak nerede olduğunu belirtmedi. Başkanı Alan konu hakkında şöyle konuştu:

"Bazı vatandaşlar tepki gösteriyor, bunu saygı ile karşılıyorum. İşe aldığımız 35 kişi Pertekli, biz başka yerden adam getirip işe almadık. Hepsi Pertek ilçemizden. Bu işe alım süreci bitmedi, yakın gelecekte iş imkanı yaratmak için çabalıyoruz. İşe aldığımız kişileri her kesimden özenle seçtik. Tepkiler demokratik ama haksız tepkiler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Belediye önünde toplanan alkış sloganlar ile protesto gösterisi

Basın açıklaması metninin Cemal Baysal tarafından okunması

Belediye önünde toplanan birçok vatandaşın başkana tepkilerini dile getirmesi

Bir kadının başkana ağlayarak tepki göstermesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,()

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Antalya'da 967 toplanma alanı var

AFET Acil Durum (AFAD) Başkanlığı Antalya Müdürü Fevzi Timur, Antalya'da 577'si park, 94'ü spor salonu, 70'i pazar yeri, 26'sı otopark, 176'sı okul ve kamu alanı, 24 de diğer alan olmak üzere 967 toplanma alanı olduğunu söyledi.

AFAD Antalya Müdürü Fevzi Timur, bir meslek örgütü temsilcisinin kentteki acil durumlarda toplanma alanı olarak kullanılacak yerlere yönelik açıklaması hakkında basın açıklaması yaptı. Meltem Mahallesinde toplanma alanı olarak belirlenen Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut Parkı'nda düzenlenen açıklamada Timur, habere konu hastane bahçesi ve kültür merkezindeki bölgenin AFAD tarafından belirlenen toplanma alanı olmadığına dikkat çekti. AFAD standartına göre belirlenen toplanma alanlarına asılan tabelaların altında logo ve karekod sistemi ile bazı rakam gruplarının yer aldığını vurgulayan Timur, "Sözkonusı toplanma alanı iş güvenliği kapsamında kurumun belirlediği acil toplanma alanına ilişkindir. Bizim AFAD olarak belirlediğimiz toplanma alanıyla ilgisi yoktur" dedi.

İlçe belediyelerle, ilgili kurumlarla görüşmelerin ardından toplanma alanlarının belirlendiğini anlatan Timur, şöyle konuştu:

"İlimizde 967 toplanma alanı var. 577'si parktan oluşur. Okul bahçesi, spor alanı, pazar yerinden, toplanma alanı oluşmuştur. AFAD olarak standardı vardır. Standarda uymayan yerler toplanma alanı olarak belirlenmemiştir. Toplanma alanlarındaki tabelalarda karekod sistemi ve AFAD'ın verdiği rakamlar bulunmaktadır. Bu şekilde olmayan tabelalar bizim belirlediğimiz alan değildir. Bizim alanlarımız dışındakiler sadece kurum veya sitelere ait belirlenen alandır. Bizim standardımıza uygun toplanma alanları e-devlet sisteminden halkımıza duyurulur. Alanların belirlenmesinde üniversite, ilgili kuruluşlardan fikir alınıyor. "

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin görüntüsü

-AFAD Başkanı Fevzi Temur açıklaması

-Toplanma alanı tebelasından detay görüntü

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA()