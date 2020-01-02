DHA YURT BÜLTENİ - 18

İzmir'de kanlı pusu: 2 ölü (GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİYLE)

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yol kenarında pusu kuran silahlı grup, beyaz bir otomobilin geçişi sırasında gizlendikleri yerden çıkarak silahlarını peş peşe ateşledi. Saldıraya uğrayan otomobil sürücüsü, süratini arttırıp hızla olay yerinden kaçarken, tesadüfen yolda bulunan bir otomobil sürücüsü ile kurye kurşunların hedefi oldu. 2 yaralı kaldırıldıkları hastanede yaşamı yitirirken, polis, saldırganları ve saldırıya uğrayan otomobildeki kişiyi tesbit etmek için çalışma başlattı. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İzmir'de benzerine film senaryolarında rastlanabilecek bir silahlı saldırı olaye gerçekleşti. Olay, bugün saat 23.00 sıralarında İnönü Caddesi üzeride meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen bir grup, cadde üzerinde pusu kurarak bir otomobili beklemeye başladı. Bu sırada sokaktan çıkan beyaz renkli otomobilin gören grup, belinden çıkarttıkları tabancaları ardı ardına ateşledi. Saldırıya uğrayan otomobilin sürücüsü hızını arttırarak bölgeden uzaklaşırken, tesadüfen cadde üzerinden geçen motorlu kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir başka otomobilde bulunan Lokman Çakır (40), grubun açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı.

ÇEVREDE KORKU VE PANİĞE NEDEN OLDU

Silah sesleri çevrede panik ve korkuya neden olurken, olay sonrası silahlı grup hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Ambulansa alınan Çakır ve Kara, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çakır ve Kara'nın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Benzerine filmlerde rastlanabilecek olayda, silahlı grubun düzenlediği kanlı pusu bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, caddede bekleyen grup, ara sokaktan beyaz renkli bir otomobil çıkınca tabancalarını çıkartıp peş peşe ateş etmeye başlıyor. Motorlu kurye Sadullah Serkan Kara'nın ise aynı sokaktan çıktığı görüntülendi.

İşyeri güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren gruptakiler ile olay yerinden kaçan beyaz renkli otomobilin sürücüsünün kimliklerini belirleyip, yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polis ekipleri ve sokaktan görüntü

Güvenlik çemberindeki olay yeri

Olay yeri ekiplerinin çalışmaları ve kurşun izleri

Motosikletten görüntü

Balkonlardan ve sokaktaki vatandaşlardan görüntüler

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(Güvenlik kamera görüntüleri)

Pusu, silahların ateşlenmesi ve olay anları

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

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Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kavşakta çarpışan 2 otomobilden biri, savrulup refüje çıkarak yön levhasını devirdi. Kazada iki otomobil de hurdaya döndü.

Kaza, gece saatlerinde, Osmangazi Mahallesi Tuzla Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Savaş Girti yönetimindeki 34 TM 9394 plakalı otomobille Eyüp Demir'in kullandığı 34 EE 8039 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Eyüp Demir'in otomobili savrularak refüje çıkıp, yön levhasını devirdi. Kazada iki otomobil de hurdaya dönerken, sürücüler yara almadan kurtuldu. Otomobiller çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntü

Refüje çıkan araçtan görüntü

Aracın çekici ile çekilmesi

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), ()

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Edremit'te soba külü otomobili yaktı



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir evin duvar dibine dökülen kor halindeyken dökülen küllerin yolaçtığı yangında, park halindeki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Edremit Tuzcumurat Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evin yanındaki arsaya, mahalle sakini Ercan Çevik otomobilini park etti. Otomobilin park halinde bulunduğu bögeye bazı vatandaşlar soba küllerini döktü. Henüz kor halindeyken dökülen soba küllerinin yol açtığı yangında Ercan Çevik'e ait 35 V 5880 plakalı otomobilin lastikleri, alev aldı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri itfaiye ve polise haber verdi. Alev alan otomobilin yanında bulunan diğer iki otomobilde de küçük çapta hasar oluştu. Edremit İtfaiyesi tarafından yangın söndürülürken, Ercan Çevik'e ait otomobilde büyük hasar meydana geldi.

Olaya tepki gösteren Ercan Çevik, "Ben arabamı park ederken burada kül yoktu. Vatandaşlarımız bilinçsiz olarak soba küllerini buraya atmış. Aracım tutuştu. Neyseki kimsenin canına birşey gelmedi" dedi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otomobili söndürme çalışmalarından genel ve detay görüntü.

-Otomobil sahibi Ercan Çevik röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), ()

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Hafif ticari araç bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı



KOCAELİ’nin Derince ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, bariyerlere çarptı. Büyük hasar gören aracın sürücüsü Adem Sözer (45), ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Derince 44 Evler Sapağı’nda meydana geldi. D-100 Karayolu İstanbul istikametine giden Adem Sözer idaresindeki 54 VH 990 plakalı hafif ticari araç, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaymaya başladı. Yaklaşık 30 metre kayan hafif ticari araç, yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, bariyerlere giren araçta sıkışan Adem Sözer’i araçtan çıkardı. Ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU /DERİNCE(Kocaeli),()

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Van'da kar yağışı İranlı turistler için eğlence kaynağı oldu



VAN'da, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yeni yıl tatili için kente gelen İranlı turistler, karın tadını çıkardı. Bazı turistler lapa lapa yağan karın altında gezerken, kimisi de kartpostallık görüntülerin oluştuğu parklarda cep telefon kameralarıyla selfie çektirip, o anları ölümsüzleştirdi.

Van kent merkezinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Aniden yağan kar yağışı vatandaşları mutlu etti. Karın keyfini çıkartmak isteyen aileler, çocuklarıyla birlikte dışarı çıkıp, kartopu oynadı. Bazı kişiler de yaptıkları kardan adamın yanında hatıra fotoğraf çektirdi. Yılbaşı tatili için kente gelen İranlı turistler ise kartpostallık görüntülerin oluştuğu parklarda cep telefonları ile selfie çekip, o anları ölümsüzleştirdi.

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte, yolların kapanmaması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iş makineleri gece geç saatlere kadar kar temizleme çalıması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Muhabir anonsu

-Lapa lapa yağan kar yağışının altında gezenler

-Kar yağışı

-Bir kız ile röportaj

-Vatandaş ile röpontaj

-Kar yağışını fırsat bilip kardan adam yapan vatandaşlar

-Vatandaşlarla röportajlar

-Kartapo oynayan kadın ve erkekler

-Kar altında gezenler

-kara gömülen araçlar

-İranlı turistler kar altında gezip, selfie çekerken

-Detaylar

-Kar temizliği yapan iş makineleri

-Parkta cep telefonları ile selfie çeken turistler

-Bir vatandaş ile röportaj

-İranlı turistle karposttalık görüntülerin oluştuğu parkta gezerken

-İranlı bir turist ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ / VAN,()

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