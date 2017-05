DHA YURT BÜLTENİ-17

Batman'da karakola malzeme taşıyan sivil araca PKK bombası: 1 ölü, 1 yaralı (2)

YARALI YAKINLARI HASTANEDE BEKLİYOR

Haberin duyulması üzerine ağır yaralı olarak tedavi gören İlyas Çetinbaş'ın yakınları Batman Bölge Devlet Hastanesi acil servisine akın etti. İlyas Çetinbaş, yoğun bakımda tedavi görürken yakınları da dışarıda bekledi. İlyas Çetinbaş'ın amcasının oğlu Şirin Çetinbaş, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Haber aldığıız zaman olay yerine gitmek istedik. Ancak jandarma engel oldu, olay yrine gitmemize izin vermedi. Ambulansın geldiğini görünce de ambulansla birlikte biz de döndük. Amcamın oğlu İlyas Çetinbaş ağır yaralı ama ölüm tehlikesini atlattığın söylediler. Önlem olarak yoğun bakımda tutuluyor. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüz" dedi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Batman Valiliği de patlama ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "26.05.2017 Cuma günü saat:18.00 sularında Batman İli Kozluk İlçesi Bölükkonak Köyü yakınlarında yol üzerinde patlama olduğu ihbarının alınması üzerine yapılan araştırmada; Kozluk Gümüşörgü karayolu Bölükkonak Köyü çıkışında bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yola döşenen Mayın/el yapımı patlayıcı düzeneğinin sivil bir aracın yoldan geçişi sırasında patlatılması sonucu araçta bulunan bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bir vatandaşımız ise ağır yaralanmıştır. Olay ile ilgili olarak geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi.

CANİKLİ, GİRESUN ÜNİVERSİTESİ'NİN MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun Üniversitesi’nin Atatürk Stadı'nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Üniversiteyi başarıyla tamamlayan öğrencileri ve çocuklarının her zaman yanında olan anne ve babaları tebrik eden Canikli, öğrencilerin hayat yolculuklarının başarılı olmasını diledi. Canik, “Ama bir de gerçekler var. Bundan sonra hayatın gerçekleriyle yüz yüze olacaksınız. Üniversite yılları cicim yıllarıydı. Bugünleri çok arayacaksınız, 'Ne güzel günlermiş' diyeceksiniz. Ama filmi geriye çeviremeyeceksiniz. Hayat akmaya devam edecek. Ancak bütün birikimlerin üniversite yıllarında alınmadığını da bilmenizi istiyorum. Bu birikim bundan sonra da devam edecek. Ölene kadar devam edecek. Aslından bu mezuniyet bir başlangıç. Bundan sonra çok daha şeyler öğreneceksiniz. Bunları yaşadıkça öğreneceksiniz. En iyi değerlendirmeyi de kendiniz yapacaksınız. Ama şunu söyleyeyim hayat her zaman sürprizlerle doluö dedi.



"'BANA NE' DİYEMEZSİNİZ BÖYLE BİR ŞANSINIZ YOK"

“Türkiye olarak hedeflerimiz var. Millet olarak hedeflerimiz var, ideallerimiz var. Bu idealleri siz gerçekleştirebilirsiniz. Bunu sadece siz yapabilirsinizö diyen Canikli şöyle devam etti: “Sizler bu milletin geleceğisiniz. Bunu hiçbir zaman unutmamanız gerekiyor. 'Bana ne' diyemezsiniz. Böyle bir şansınız yok. Her şeyden kaçınabilirsiniz, her şeyi bir tarafa bırakabilirsiniz ama toplumun geleceği olma sorumluluğunu elinizin tersiyle itemezsiniz. Bu milletin geleceği olmaya mahkumsunuz. Bu milletin hedeflerine ulaşması için ne yapılması gerekiyorsa siz yapacaksınız. Bugün dünya dünden daha karmaşık. Ama güzel olan şu. Türkiye 10 yıl öncesinden daha güçlü. Uzun yıllar Türkiye başkalarının senarize ettiği planları, politikaları, hayata geçirmek zorunda kalan, başkaları için hedef olan ülke konumundaydı. Ama bugün Türkiye oyun kurabilen, senaryo geliştirebilen, uluslararası alanda masaya yumruğunu vurabilen bir ülkedir. Biz o Türkiye'nin ezik yönetilen dönemlerine de şahit olduk. Bizim üniversite dönemlerimiz de o dönemlerdi. Gelecekle ilgili hayallerimiz de böyle bir ortamda şekillendi.ö Canikli, konuşmasının ardından Giresun Üniversitesi'ni birincilikle bitiren Cansu Güney’e mezuniyet belgesi ile plaket verdi, altın hediye etti. Giresun Üniversitesi'nden 3 bin 600 öğrencinin mezun olduğu tören halk dansları gösterisi ve öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

