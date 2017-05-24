DHA YURT BÜLTENİ-17

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Berilgen'e silahlı saldırı (4)

BAŞHEKİM PROF. DR. BERİLGEN, KURTARILAMADI

Makamında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen, girdiği ameliyat sonrası tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde, doktorların tüm mücadelesine rağmen hayatını kaybetti. Prof. Dr. Berilgen, evli ve 4 çocuk babasıydı.

GÖK'ÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan, Başhekim Prof. Dr. Berilgen'e silahlı saldırı düzenledikten sonra başına bir el ateş eden saldırgan Sercan Gök'ün ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ / ELAZIĞ ()

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Bahçeli konvoyunda trafik kazası: 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde açılışlar yaptıktan sonra karayolu ile Antalya Havalimanı'na hareket eden MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konvoyunda trafik kazası meydana geldi. Manavgat ilçesi Kızılot mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, İhsan Şahin'in kullandığı 07 BDY 17 plakalı hafif ticari araç, hızlı gelen konvoydaki araçları görünce yolun sağına geçmek istedi. Şahin'in kullandığı araç, yolun sağında yakıtı biten Mustafa Çetinkaya'nın kullandığı 42 DYS 43 plakalı minibüse çarptı. Abdurrahman Toprakoğlu'nun kullandığı 07 MPH 80 plakalı otomobil ise duramayınca arkadan Şahin'in kullandığı araca çarptı. Kazanın ardından konvoydan ayrılan gazeteciler, yaralıların yardımına gitti. Kazada İhsan Şahin hafif yaralanırken, otomobilinde sıkışan Abdurrahman Toprakoğlu ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Manavgat'a götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralılardan görüntü

- Kaza yapan araçlardan görüntü

- Araç içinden görüntü

- Ambulansdan görüntü

- Yaralıların anbulansdan alınması

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,)

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Boya fabrikasında korkutan patlama

ADANA Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) bulunan bir boya fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, ölen yada yaralanan olmadı.

Olay, Sarıçam ilçesinde bulunan AOSB'deki bir boya fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın çinkodan yapılmış çatısı parçalanırken, yangın çıktı. Olayın meydana geldiği alanda kimsenin olmaması can kaybının önledi. İhbar üzerine fabrikaya gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Boya fabrikasından genel ve detay görüntüler

- İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi

- Patalamada savrulan çatının görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

- Fabrikadan görüntüler

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,()

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Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı (2)

KAZA ANI MOBESE KAMERASINDA

Adıyaman'da dikkatsizlik, hız ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen 1 kişinin yaralandığı otobüs ile otomobilin karıştığı kaza anı, mobese kameraları tarafından görüntülendi. MOBESE görüntülerinde, kavşakta dururken yeşil ışık yanmasıyla hareket eden otomobile, iddiaya göre ışık ihlali yaptığı öne sürelen otobüsün hızla çarptığı ve aracın savrulduğu görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otobüsün otomobile vurma anı

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN-)

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Gaziantep'te STK'lardan Mehmet Görmez'e destek

GAZİANTEP'te faaliyet gösteren 32 sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcisi, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez hakkında son dönemlerde çıkan haberlere tepki gösterdi.

Özel bir otelde düzenlenen basın toplantısında buluşan 32 STK temsilcisi, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e yönelik eleştirileri protesto edip kınadı. STK temsilcileri adına basın açıklamasını okuyan Gaziantep Önder Derneği Başkanı Yemliha Aksoy, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın köklü bir tarihe ve geleneğe sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ümmeti kucaklayıcı ve kuşatıcı hizmetlerinden rahatsız olan ve güçlü bir Diyanet istemeyen bir takım çevreler, planlı ve koordineli şekilde başkanımızı ve başkanlığımızı yıpratmaya çalışmaktadır. Güçlü, sağlıklı ve toplumla barışık bir teşkilat, bu tip çevrelerin alanını daraltmaktadır. Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Başkanı Mehmet Görmez'in yalnız olmadığını belirtiriz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantıya katılanlar

- Yemliha Aksoy'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-)

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Şehitler, tablolarda yaşatıldı

KAYSERİLİ Resim Öğretmeni Mevre Kezik’in 14 şehidin kuru boya portrelerinden oluşan ‘’Yaşayan Kahramanlar’’ resim sergisi açıldı. Açılışta davetliler duygu dolu anlar yaşarken, şehitlerin anneleri de gözyaşlarını tutamadı.

Atatürk Evi’ndeki serginin açılışına, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, davetliler ve şehit yakınları katıldı. AK Parti İl Başkanı Özden, böyle bir serginin açılışından dolayı çok heyecanlandığını söylerken, Kültür ve Turizm Müdürü Taymuş da, bu vatan için canlarını feda eden şehitlerin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini bildirdi. Derneğin Kayseri Şube Başkanı Üçkan ise, ‘’Bu vatan için canlarını veren şehitler ve bedel ödeyen gaziler için ne yapılsa az gelir. Ancak, böyle güzel çalışmalar yapan gençleri gördükçe daha çok umutlanıyoruz. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük için neler yapabileceğini, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda ve 15 Temmuz’da gösterdik. Genç kardeşlerimiz de bu vatan ve millet için canlarını veren şehitlerimize ve gazi ağabeylerine gerektiğinde canlarıyla, gerektiğinde sanatla, bilimle neler yapabileceklerini gösterdiler. Hepsini ve Merve kardeşimizi kutluyorum’’ dedi.

Sergi hakkında bilgi veren Resim Öğretmeni Merve Kezik, 15 Temmuz’da Ankara Gölbaşı’ndaki Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığında şehit olan Polis Memuru Cennet Yiğit’le liseden okul arkadaşı olduklarını belirterek, ‘’Arkadaşım Cennet ve diğer şehitlerimiz için ne yapabilirim düşüncesinden hareketle bu sergi ortaya çıktı. Şehit ailelerimizden tek tek izin aldım ve şehitlerimizin sosyal medyada bulduğum fotoğraflarından portrelerini kuru boya ile çizdim. Bu tablolar böyle ortaya çıktı. Sergiyi de onlara adayarak, Yaşayan Kahramanlar adıyla açtık. Şehit ailelerimizi biraz gururla gülümsetmek istedim ama açılışımız çok duygusal oldu. Sergide sadece 15 Temmuz şehitlerimizin tabloları yer almıyor. Yurdun değişik bölgelerinde terörle mücadelede şehit düşmüş Kayserili hemşehrilerimizden 14’ünün tablosu bulunuyor. Sergi, 2 gün açık kalacak ve daha sonra tabloları, şehit yakınlarımıza hediye edeceğim’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılan sergiyi gezen şehit aileleri ve davetliler, duygu dolu anlar yaşadılar. 10 Aralık 2016’da İstanbul Vodafone Arena’da oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından yaşanan terör saldırısında şehit olan Kayserili polis memuru Yasin İke’nin annesi Yeter İke, oğlunun tablosunun üzerindeki tozları elleriyle sildi ve uzun süre tablonun yanından ayrılmadı. 27 Temmuz 2016’da Siirt-Eruh karayoluna PKK’lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek’in annesi Ayşe Temizyürek de, oğlunun tablosunun başında ressam Merve Kezik’e teşekkür ederek, Umre’den getirdiği hediyeleri verdi. Acılı Anne, ‘’Oğlum beni Umre’ye göndermeye söz vermişti. O şehit olduktan sonra Allah nasip etti ve Umre’ye gittim. Orada, iki yaşlının koluna girdim ve onlara yardım ederek Arafat’a çıktım. Umre rehberi hocamız, ben Arafat’a çıkarken yanımda asker elbiseli genç bir delikanlının olduğunu gördüğünü söyledi. Ben oğlumu göremedim ama hocamız görmüş’’ diyerek gözyaşı döktü. Şehit annesi Ayşe Temizyürek, oğlunun tablosunu çok beğendiğini söyleyerek, ressam Kezik’e teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Serginin açılışı

-Serginin gezilmesi

-Şehit annelerinin duygulanması

-Şehit annesinin oğlunun tablosunu silmesi

-Ressam Merve Kezik'in konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ )

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