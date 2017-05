DHA YURT BÜLTENİ-17

Açlık grevindeki eğitimciler için oturma eylemi

İZMİT'te, KESK Kocaeli Şubeler Platformu açlık grevi sırasında gözaltına alınarak haklarında soruşuturma başlatılan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek vermek için oturma eylemi yaptı.

KESK Kocaeli Şubeler Platformu üyeleri, Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan ihraç edilmeleri nedeniyle açlık grevinde bulundukları sırada gözaltına alınan ve haklarında soruşturma başlatılarak adliyeye sevk edilen Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'ya destek vermek için İzmit Sabri Yalım Parkı'nda bir araya geldi. Sendika üyeleri "Karanlığa teslim olmayacağız", "Adalet talebi tutuklanamaz" sloganları atarken, "OHAL kaldırılsın, hiç kimsenin yaşam hakkı elinden alınmasın" yazılı pankart açtı. Sendika üyeleri açlık grevindeki eğitimciler için oturma eylemi yaptı. Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan yaptığı açıklamada, "Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinin en kritik aşamasındayken tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilmişlerdir. Üyelerimiz ve kamuoyu iki akademisyenin sağlıklarından ve yaşamlarından endişe etmektedirler. Onların iradelerini yok sayabilecek, karşılaşabilecekleri her türlü olumsuz duruma dair hükümeti ve yetkilileri uyarıyor, Eğitim-Sen'in süreci yakından takip edeceğinin bilinmesini istiyoruz. İş, emek mücadelesi ve adalet talebi tutuklanamaz" dedi.

Kilis'te şüpheli çanta paniği

Kilis'te, bir banka bırakılan çanta, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı. Çantadan asma yaprakları çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Paşa Hamamı Çarşısı'nda meydana geldi. Yol kenarındaki bankta çanta görenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, güvenlik şeridiyle çevirdikleri bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Daha sonra çağrılan bomba imha uzmanları tarafından fünye yerleştirilen çanta kontrollü şekilde patlatıldı. Çantadan asma yaprakları çıkarken, çevredekiler rahat nefes aldı.

Kadınlar Emine için adalet istiyor

BURDUR'un Çavdır'ın ilçesinde yaşarken dört yıl önce evlilik vaadiyle kandırılan, yüzde 63 zihinsel engelli 16 yaşındaki Emine Bakan'ı gece kulübü ve birahanelerde çalıştırıp alıkoydukları, 12 gün sonra da başka bir birahaneye götürürken Denizli'nin Baklan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölümüne neden oldukları iddia edilen 5 kişinin tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davada, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) aynı yöndeki talebi kabul edilmedi.

Burdur'un Çavdır İlçesi'nde yaşayan yüzde 63 zihinsel engelli Emine Bakan, 21 Ekim 2013 tarihinde, babasının yanına gideceğini söyleyerek evden çıktı. Ancak Emine Bakan'dan bir daha haber alınamadı. Bir anda ortadan kaybolan Emine Bakan'ı bulamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve ailesi genç kızı her yerde ararken, yapılan soruşturma kapsamında zihinsel engelli Bakan'ın evlenmek vaadiyle E.T. tarafından kaçırıldığı belirlendi. 53 yaşındaki baba Şakir Bakan, kızının Afyonkarahisar'ın Dazkırı İlçesi'nde bir birahanede tutulduğunu öğrendi. Baba Bakan, soluğu Dazkırı'da aldı ancak kızını bulamadı.

GECE KULÜNE GÖTÜRÜLÜRKEN KAZADA ÖLDÜĞÜ HABERİ GELDİ

Zihinsel engelli Emine Bakan, ortadan kaybolduktan 12 gün sonra Denizli'nin Baklan İlçesi Konak Mahallesi yakınlarında, içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Baba Şakir Bakan ile anne Ayşe Bakan, kızları Emine Bakan'ın iddiaya göre bir gece kulübüne E.D.'nin kullandığı otomobille götürüldüğü sırada kazanın yaşandığı ve hayatını kaybettiğini öğrendi. Kazadan E.D. hafif yaralı olarak kurtuldu. Kızlarının kazada öldüğü haberini alan Bakan çifti, yaşadıkları acının ardından cenazeyi teslim alıp, toprağa verdi.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTILAR

Evlenmek vadiyle kızlarının kaçırıldığı, birahanelerde çalıştırıldığını ve gece kulübüne satıldığını iddia eden Bakan çifti, hukuk mücadelesi başlattı. Kazayla ilgili, Baklan'da adliye olmadığı için Çal İlçesindeki Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, ailenin kız kaçırma, cinsel istismar ve hürriyetinden yoksun bırakma iddiaları üzerine görevsizlik kararı verildi. Dava, yeni iddialarla Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Kazada hayatını kaybeden zihinsel engelli Emine Bakan'ı kaçırdığı, alıkoyduğu, taksirle ölümü neden oldukları ve çocuğu fuhuşa sürüklediği iddiasıyla B.A., E.T., E.D., Y.G. ve H.G. hakkında dava açıldı. Davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davaya Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de, müdahil olmak istedi. Duruşmaya başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık Y.G. ve tutuksuz sanık B.A. ile baba Şakir Bakan ile anne Ayşe Bakan katıldı. KADEM'in üç avukatla davaya müdahil olma talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi. Bakanlığın avukatı Yahya Altınay, söz alarak iddianamenin eksik hazırlandığını belirtti, örgütlü hareket edip, çete kurmak suçunun da eklenmesini ve sanıkların tutuklanmasını istedi. Duruşma sırasında Emine Bakan'ın zorla tutulduğu ve çalıştırıldığı birahanenin sahibi olduğu iddia edilen sanık B.A., kendisine söz verilmeden, bağırarak, "Edirne'den geliyorum. Olay sırasında birahane değil lokanta işletiyordum. Kızlarıyla aile telefonla konuşmuş, kız neden zorla tutulduğunu ya da baskı gördüğünü söylememiş" diye bağırdı. Bu sırada hakim Haki Öncü, sürekli uyardığı sanığı salondan çıkardı. Duruşma, yazılan talimatların sonuçlarının beklenmesi ve yeni taleplerin alınması için 19 Eylül'e ertelendi.

"4 YILDIR BİR ADIM ATILMADI"

Duruşma çıkışında, kızını kaçıran, fuhuşa sürükleyen ve alıkoyanlar ile ölümüne neden olan kişilerin serbestçe dolaştıklarını belirten baba Şakir Bakan, "4 yıldır yargılama sürüyor ama bir adım ileriye gidilmedi. Sürekli erteleniyor. Suçluların tutuklanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Başka anne babalar yanmasın" dedi.

"KIZIMIN FOTOĞRAFIYLA YATIP KALKIYORUM"

Kızının fotoğrafını bir an olsun elinden ayırmayan anne Ayşe Bakan ise, kızının zihinsel engelli olmasından faydalanıldığını belirtip, "Kızımın katilleri yakalansın. Kızımın fotoğrafıyla yatıp, kalkıyorum. Katillerin cezalarını çekmesini istiyorum. Başvurmadığımız yer kalmadı, kimse yanımızda olmadı, kendimiz mücadele ettik. 4 yıldır acı çekiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

"AİLENİN YANINDAYIZ"

Kadın ve Demokrasi Derneği Başkanı Hilal Can ise yaptığı açıklamada, Bakan Ailesi'ne destek için yanlarında olduklarını belirtip, tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmasını istediklerini söyledi. Can, 16 yaşını henüz bitirmişken kaçırılıp pavyonlara satılan ve kuşkulu bir kazada yaşamını kaybeden Emine Bakan'ın 4 yıldır süren davasını takip edeceklerini belirterek, "Kaza günü Emine, pavyon çalışanlarından biri ile ve yine pavyon sahibinin aracı ile bu kez Denizli'de farklı bir birahaneye çalıştırılmak için götürülmek istendi ve her nasılsa aracı kullanan kişi olaydan yara bile almamışken, kaza sonucu Emine hayatını kaybetti. Emine'yi kaçıran kişi ile pavyon sahiplerine dava açıldı ancak hiçbiri bugüne kadar tutuklanmadı. Yani küçük yaşta zorla alıkonulan, fuhuşa sürüklenen, hayatı elinden alınan Emine'nin ölümü ile ilgili bugüne kadar suçlu bulunamadı. Ayrıca Emine'nin kaçırılmasında ve şüpheli ölümünün aydınlatılmasında ihmali olan tüm yetkililer hakkında soruşturma açılarak gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Toplumun, çocuk ve kadın bedeni üzerinden para kazanan çetelerden, küçük çocukların yaşamlarını çalanlardan ve bu kişilerden hesap sormak yerine mağdurları kusurlu bulan zihniyetten arınmasını istiyoruz" dedi.

============================================

Kardemir'de toplu sözleşme imzalandı



KARABÜK Demir Çelik Fabrikaları'nda örgütlü Hak- İş'e bağlı Çelik-İş Sendikası ile işveren arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı.

Karabük Demir Çelik Fabrikaları Genel Müdürü Ercüment Ünal ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamil Güleç ile Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, varılan anlaşmayla ilgili birlikte açıklama yaptı.

İmzalanan toplu sözleşmeye göre işçilerin ücretlerine ilk altı ay için yüzde 8.75 zam yapılacak. İkinci altı ay için enflasyon oranında zam öngören sözleşmeyle işçi ücretlerine üçüncü ve dördüncü altı ay için yüzde 5'er oranında zam yapılacak. Toplusözleşmenin imzalanmasının ardından açıklama yapan Çelik- İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci, krize rağmen zam almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İki yıl sonunda zam oranının yüzde 30'u bulacağını savunan ve sosyal haklarda da iyileştirmeler yapıldığını anlatan Değirmenci, "Bu toplu sözleşme ananızın ak sütü gibi helal olsun. Eğer ki biz burada 7.5 saatlik mesaimizde verimli çalışarak çok üretirsek, bir dahaki toplu sözleşme masasında daha güçlü hareket ederiz. Fabrikanın yükünü hafifletecek gücümüz varsa, yerine getirmemiz lazım. İşimizi doğru yapmamız lazım" dedi.



Otizmli Filiznur, Türkiye şampiyonasında ter döktü

Tek hayalleri dünya şampiyonası

TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği jimnastik şampiyonasında, 45 ilden, 78 kulübe bağlı 123 sporcu ter döktü. Şampiyonada yarışanlardan birisi de annesinin mucize yaratıp sevgiyle iyileşmesini sağladığı Filiznur İmer oldu. Türk Telekom firmasının anneler günü reklam filminde de kamera karşısına geçen Filiznur, yarışmada birincilik elde etti, dünya şampiyonasına katılmasının tek hayali olduğunu söyledi.

Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun her yıl düzenlediği Türkiye Jimnastik Şampiyonası, İzmir'de başladı. Şampiyonada, 45 ilden, 78 kulübe bağlı 123 sporcu ter döktü. Yarışmada annesinin mucize yaratıp sevgiyle iyileşmesini sağladığı Filiznur İmer de yarıştı. Bebekliğinde, yüzde 94 oranında 'ağır zihinsel engelli ve otistik' olduğuna yönelik teşhis konulan, 18 yaşından küçüklere verilmesi sakıncalı olan ilaçlar almak zorunda kalan, 6 yaşına kadar güçlükle konuşan, günün 20 saatini ağlama ve şiddet krizleriyle geçiren, kolunu kanatana kadar ısıran, başını duvarlara vuran, en anlaşılır şekilde sadece 'anne' diyebilen Filiznur, 2015 yılında jimnastikte Türkiye Şampiyonu olmuş, madalyasını da çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir ziyaretinde elinden almıştı. Filiznur, bu şampiyonada da başarısını sürdürdü ve yine Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Büyük başarıdan sonra Filiznur, dünya şampiyonasına katılmasının tek hayali olduğunu söyledi. Anne Süreyya İmer de, kızının hem sağlık durumunun hem de spordaki yeteneğinin çok iyi durumda olduğunu, her geçen gün daha da iyiyi gittiklerini ifade etti.

