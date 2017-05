DHA YURT BÜLTENİ - 17

Kaza sonrası derede mahsur kalan CHP'li meclis üyesini itfaiye kurtardı



ARTVİN'in Ardanuç Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi 53 yaşındaki Ersin Dede, kamyonetiyle dereye uçtu. Kendi imkanlarıyla aracın üzerine çıkıp telefonla yardım isteyen Dede, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde ilçenin Çayağzı mevkiinde meydana geldi. Ardanuç Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ersin Dede yönetimindeki 08 AE 3015 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp yaklaşık 20 metre yükseklikten Bulanık Deresi'ne uçtu. Dede, kendi imkanlarıyla aracın üzerine çıkıp cep telefonuyla itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vererek, kurtarılmayı bekledi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveninden uzatılan ip yardımıyla Dede'yi bulunduğu yerden kurtardı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ersin Dede, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hakkari'de kaçak sigara operasyonu

HAKKARİ'de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan TIR'da 30 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında,19.05.2017 günü ilimiz merkezde şüphe üzerine durdurulan bir TIR'ın dorse kısmında yapılan aramada 30 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir"denildi.

Fazıl Say,Çocuk Senfoni Orkestrası ile konser verdi

ÜNLÜ piyanist ve bestekar Fazıl Say, Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne aldı.

Fazıl Say ile İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'nın konseri Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Konseri CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç ile çok sayıda kişi izledi.

Şef Ramazan Albayrak yönetimindeki Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası,ünlü piyanist Fazıl Say'la birlikte çeşitli parçaları seslendirdi. Çocuk orkestrası ile Fazıl Say, izleyenler tarafından alkışlandı.

İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası konserde 'Ağır Zeybek', 'Masal', 'Bağlamacı', 'Rüya', 'Kocaman Bebek', 'Ninni', 'Ege Şarkısı', 'Kırda Oyun', 'Kumru', 'İstanbul'da Kış Sabahı' ve 'Ses' adlı parçaları seslendirdi.

Bu arada konser organizasyon yönetimi, 'Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu' çerçevesinde, Fazıl Say sahne aldıktan sonra basın mensuplarına 1 dakikalık çekim süresi izni verdi.

Gölbaşı'nda TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı



ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı- Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresi Çatalağaç Köyü yakınlarında meydana geldi. Ayhan Çelik yönetimindeki 44 NP 990 plakalı TIR ile Fikret Demirel yönetimindeki 27 F 3532 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Fikret Demirel ile yanında bulunan 40 yaşındaki Hatice Demirel ve 19 yaşındaki Tuğçe Pınar Demirel olay yerinde yaşamını yitirdi, TIR şoförü Ayhan Çelik ise yaralandı.

Araçtan çıkarılan TIR şoförü Çelik, olay yerine sevk edilen ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Çelik, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada ölenlerin cesetleri ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılıp Gölbaşı Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

MDOB'un ikili temsiline büyük ilgi



MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB) 'Hanım Olan Hizmetçi' ve 'Rita' operalarını prömiyerle seyirciyle buluşturdu.

Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleşen temsilde ilk olarak Giovanni Battista Pergolesi'nin bestelediği 'Hanım Olan Hizmetçi' eseri sahnelendi. Orkestra yönetmenliğini Nathalie Marin ve Aytuğ Ülgen, sahne yönetmenliğini Süleyman Tekin'ın yaptığı eserde beceriksiz, rahatına düşkün ve zengin bir erkek ile onun çocuk yaşta evine alıp büyüttüğü güzel ve kurnaz bir genç kız olan hizmetçisi arasında geçenlerin serüveni konu edilirken, başlıca rolleri Kıvanç Uğraşbul, Volkan Şen, Sevil Erçak, Itır Gözde Tuyan, Tolga Erden ve Zeynep Özgür Yılmaz dönüşümlü olarak paylaştı.

Prömiyerin ikinci bölümünde ise Romantik İtalyan opera repertuvarının seçkin 'Komik Opera' örneklerinden biri olan Donizetti'nin tek perdelik Rita operası sahnelendi. Şiddet uygulayan kocası Gasparo'nun öldüğünü öğrenince yeni bir hayata başlayan ve bir motel işleterek hayatının dizginlerini elinde tutmaya çalışan Rita'da ise Işıl Cavga Bölükbaşı, Funda Hayfavi, Dağhan Ergün, Erhan Kaya, Mehmet Erkoç, Serkan Karagöz ve Levent Yetkin rol aldı.

Yaklaşık 2 saat süren temsil sonunda salonu dolduran sanatseverler, sanatçıları uzun süre alkışladı.

Eserin ikinci temsili ise 23 Mayıs'ta yapılacak.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz: Alçaklar her tarafa sızmışken, nasıl devlete sırtımızı döneriz



ÜLKÜ Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz, 'ülkücüler, Ak Parti iktidarına destek veriyor' eleştirilerine tepki göstererek, "Bir tarafta IŞİD, bir tarafta PYD, bir tarafta YPG, PKK, DHKPC, TİKKO ve devletin her yerine sızmış bir Allahsız kitapsız FETÖ var. Şimdi bunlar böyle iken, bu alçaklar her tarafa sızmışken nasıl devletimize, nasıl milletimize, nasıl kutlu değerlerimize sırtımızı döneriz" dedi.

Tokat Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanlığı tarafından Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda 'Şahlanış Gecesi’ konseri düzenledi. Konsere Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Onur Çalışkan, Tokat Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Mustafa Ersagun Dalan, partiler ve binlerce vatandaş katıldı.

Konser öncesi konuşan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Türkiye’nin kendisinden başka dostu olmadığını ifade ederek, "Geride bırakmış olduğumuz bir 2016 yılı vardır. 2016 yılında atlatmış olduğumuz felaketleri unutamayız. Bir 15 Temmuz darbe gecesi atlattık. 15 Temmuz darbe gecesinde milletimize kendi parasıyla almış oldukları uçakla maalesef bomba yağdırdılar. Kendi silahlarımızla milletimizi kurşunladılar. Ve 248 tane vatan evladımız alçakça şehit edildi. Fakat darbe girişiminin karşısında çok şükür ki milletimiz tankların önüne yattı, hainlere fırsat vermedi. Bayrağımızı indirtmedi’’ dedi.

'BUGÜN SAHİP ÇIKMAYIP DE NE ZAMAN ÇIKACAĞIZ’

İçeride ve dışarıda bazı art niyetli kişilerin bulunduğunu kaydeden Kılavuz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef içimizde ve dışımızdaki bazı art niyetliler ‘efendim AKP iktidarına destek veriyor’ veyahut 'AKP ile birlikte hareket ediliyor’ diye birtakım acımasızca eleştirilerde ve yanlış yorumlarda bulunuyorlar. Sizler de biliyorsunuz, yakından takip ediyorsunuz. Türkiyemizin ardı, önü tıkanmış durumda. Bir tarafta IŞİD, bir tarafta PYD, bir tarafta YPG, PKK, DHKPC, TİKKO ve devletin her yerine sızmış bir Allahsız kitapsız FETÖ var. Şimdi bunlar böyle iken, bu alçaklar her tarafa sızmışken nasıl devletimize, nasıl milletimize, nasıl kutlu değerlerimize sırtımızı döneriz de mevcut siyasi iktidara kısır bir döngü içerisinde çatışabiliriz. Bugün milletimize sahip çıkmayıp, bu ateşle baş başa bırakıp ne zaman sahip çıkacağız. Onun için böylesine art niyetli kişilerinde olduğunu görmekteyiz. Bunlara taviz veremeyiz. Hareketimizi, davamızı, camiamızı zayıf düşürmeye çalışan, kanını bir kene gibi emmeye çalışan üçkağıtçılara, sahtekarlar asla taviz vermeyeceğiz. Davamıza sahip çıkacağız ve davamızın da yarınları sizler olacaksınız."

Etkinlikte, Kerküt’ten Tokat’ta gelen evli ve 4 çocuk babası 40 yaşındaki Ümit Abdurrahim ve ailesi, Genel Başkan Kılavuz’a Kuran’ı Kerim hediye etti. Daha sonra sahneye çıkan Ali Kınık ve Ahmet Şafak söylediği şarkılarla salonu dolduran kalabalığı coşturdu.

Yol kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu (3)

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Manisa'nın Kula İlçesi'nde, boğazı kesilerek öldürülüp cesedi yol kenarına atılan Ali Sarı cinayetinin şüphelisi olarak gözaltına alınan Kadir Sarı'nın (25) savcılıktaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Ali Sarı'nın amcasının oğlu olduğu öğrenilen Kadir Sarı'nın, cinayeti işlediği sırada giydiği kıyafetler ile olayda kullandığı iddia edilen bıçak da yapılan sorgunun ardından olay yeri yakınlarında bulundu. Kadir Sarı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Hasan YİĞEN / KULA(Manisa),()

==================================