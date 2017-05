DHA YURT BÜLTENİ-17

1)BALON ŞİŞİRİRKEN AORT DAMARI YIRTILAN KADIN ÖLDÜ



KOCAELİ Gebze İlçesi'nde 35 yaşındaki Lütfiye Gül balon şişirirken aort damarının yırtılması sonucu yaşamını yitirdi. Dün, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi kapalı pazar yerinde düzenlenen Trabzonlular Festivali'nde, İHH'nın kimsesiz çocuklar yararına açtığı stantta görev alan Lütfiye Gül balon şişirirken bir anda rahatsızlandı. Lütfiye Gül'ün rahatsızlandığını görenler 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Lütfiye Gül'ün yapılan kontrolünde aort damarının yırtıldığı tespit edildi. İstanbul Kartal Koşuyolu Hastanesi'ne sevk edilen Lütfiye Gül'ün ambulansta duran kalbi kalp masajı ile yeniden çalıştırıldı. Ameliyata alınan Lütfiye Gül yaşamını yitirdi.Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde veri elamanı olarak çalışan Lütfiye Gül'ün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Bilecik'e gönderildi.

Haluk TURGUT / GEBZE(Kocaeli)

2)VAGON ÜSTÜNDEKİ TELLERDEN AKIMA KAPILAN ÇOCUK YARALANDI



İZMİR'in Aliağa İlçesi'ndeki TCDD İstasyonu'nda arkadaşıyla oynayan 14 yaşındaki Vahitcan Bulut, üzerine çıktığı vagonun üzerindeki kablolardan geçen elektrik akımına kapılarak yaralandı. Petrokimya Ortaokulu öğrencisi öğrencisi Vahitcan Bulut, bugün öğle saatlerinde, bir arkadaşıyla birlikte Aliağa'daki TCDD İstasyonu yakınlarında raylarda oynamaya başladı. Bu sırada civarda bulunan TCDD'ye ait trenin vagonunun üstüne çıkan Vahitcan Bulut, kollarını kaldırıp yürümeye başladı. Kolu, yukarıdan geçen elektrik kablolarına değen Bulut, akımına kapılarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri Bulut'u ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahale sonrası Bulut, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Vahitcan Bulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bulut'un olaydan sonra korkup kaçan arkadaşının ise ifadesine başvurulmak üzere arandığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir)

3)DOĞU PERİNÇEK: AMERİKA'NIN TÜRKİYE'DE BÜTÜN İKTİDAR PLANLARI YERLE BİR OLACAK

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin FETÖ ve PKK'ya karşı mücadelede önemli adımlar attığını belirterek, "FETÖ, Türkiye'nin başındaki bir beladır, temizleniyor. Amerika'nın Türkiye'de bütün iktidar planları yerle bir olacak" dedi.Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı. Doğu Perinçek kitaplarını imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. FETÖ'nün Türkiye'nin başındaki bir bela olduğunu belirten Perinçek, "Fethullahçı Terör Örgütü'nün karşısındayız. Türk yargısına güveniyoruz. Yargılamalarda isabetli ve doğru kararlar alınmasını bekliyoruz. Fethullahçı Terör Örgütü, Türkiye'nin başındaki bir beladır, temizleniyor. Çok isabetli. Amerika, Türk Devleti'nin içinde, yargıda, poliste, askerde bu terör örgütünü örgütledi, yerleştirdi" dedi.

FETÖ ile mücadele eden bir parti olduklarını söyleyen Perinçek, "Fethullahçı Terör Örgütü ile 40 yıldır mücadele eden bir partiyiz. Onu en iyi biz tanıyoruz. Fethullahçı Terör Örgütü'nü yeniden yazamazsınız. Ancak onun karşısında onunla mücadele içinde olursunuz. Türkiye Fethullahçı Terör Örgütü'ne ve PKK'ya karşı mücadelesinde 2014'ten sonra önemli adımlar attı, başarı kazanıyor. Bunlar temizlenecek. Amerika'nın Türkiye'de bütün iktidar planları yerle bir olacak" diye konuştu.

Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli)

4)GÜBRELERİN İÇİNE SAPLANAN İNEK KEPÇE İLE KURTARILDI

TEKİRDAĞ’ın Hayrabolu İlçesi’nde gübrelerin içerisine girerek çıkamayan inek, tesadüfen yoldan geçen bir kepçe ile kurtarıldı.Hayrabolu İlçesi’nde, gübrelerin oluşturduğu batağın içine giren inek, sahibi ve çevredekilerin tüm çabalarına çıkarılamadı. Gübre batağında mahsur kalan ineği, tesadüfen yoldan geçen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) ekiplerinin kepçesi ile kurtarıdı. Çevresindeki gübreler temizlendikten sonra çıkarılan inek, sürüye katılarak ağılına götürüldü. Meraklı vatandaşlarda ineğin kurtarılma anını izleyip, cep telefonlarına kaydetti.

Haber-Kamera: İsmet KARABEY/HAYRABOLU(Tekirdağ)

5)MANAVGAT'TA TURİSTLER 19 MAYIS'I KUTLADI

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'ndeki Nashira Resort Hotel'de Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı turistlerin katıldığı etkinlikle kutlandı.Nashira Resort Hotel'deki kutlama, olumsuz hava koşulları nedeniyle lobide gerçekleştirildi. Türk bayrakları ve Atatürk posteri asılan otelde, turistlere çeşitli ikramlarda bulunuldu ve karanfil verildi. Nashira Resort Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ezgican Aydoğan yaptığı konuşmada, Türk milletinin kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün 98 yıl önce Samsun'a çıkarak bağımsızlık ve özgürlük ateşini yaktığını söyledi. Aydoğan, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve kahraman silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesini turizm sektöründe gerçekleşmekteyiz. Turizm dünyayı, barışı bir araya getiren sektördür. Biz de bugünü bu şekilde anmak istedik" dedi.Ardından, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 98'inci yıldönümü, üzerinde Türk bayrağı ve Atatürk'ün fotoğrafı bulunan pastayla kutlandı. Ezgican Aydoğan, Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu pastaya asla bıçak vurmayacağını ve vurdurtmayacağını belirterek, pastanın sadece kenarını kesti, görevlilerden de pastanın kenarlarının kesilerek ikram edilmesini istedi.

Kutlama, 10'uncu Yıl Marşı'nın çalışmasıyla sona erdi.

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya)

6)ATATÜRK VE 19 MAYIS İÇİN DOĞAYA YÜRÜDÜLER

MERSİN'de Mezitli Belediyesi’nin 19 Mayıs ‘Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ etkinlikleri kapsamında düzenlediği 5’nci doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çevlik ve Bozön mahalleri arasındaki 7 kilometrelik mesafeyi doğal güzellikler arasında şarkılar, marşlar söyleyerek yürüyen Mezitlililer, doğa ile iç içe doyumsuz bir gün geçirdi. Kalfe Mevkiinden başlayan yürüyüşe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, AKUT Mersin ekibi ve binlerce vatandaş katıldı. Özellikle son bölümü oldukça zorlu olan yürüyüş parkurunun sonunda, katılımcılara Bozön Mahallesi sakinleri tarafından hazırlanmış olan sıkma ve ayran ikramı yapıldı. Bozön Muhtarlığı önünde dinlenen yürüyüşçüler daha sonra yapılan bisiklet çekilişine katıldı. Oldukça heyecanlı geçen çekiliş sonunda 30 kişiye bisiklet verildi.

Yürüyüşe katılanlara teşekkür eden Başkan Tarhan, tüm vatandaşları daha güçlü bir belediye için, etkinliklere katılmaya davet etti.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN

7)MERSİN'DE CHP'LİLER 19 MAYIS'I KUTLADI

MERSİN'de CHP İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleşti. CHP Milletvekilleri Serdal Kuyucuoğlu, Hüseyin Çamak, İl Başkan Vekili Ayten Arslan ile çok sayıda partili katıldı.

Etkinlikte ilk olarak CHP İl Başkanlığı, yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütlerinin çelengi Atatürk anıtına bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlikte ilk olarak İl Başkan Vekili Arslan günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Milletvekili Kuyucuoğlu, Atatürk'ün Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini belirterek, "Çünkü gençler bu ülkenin geleceğidir. Atatürk ne demiştir, yöneticilere gaflet ve delalet içinde olabilir ama ülkemize sahip çıkacaklar gençlerimiz olacaktır" dedi. Kuyucuoğlu'nun ardından söz alan Milletvekili Çamak ise geçmişteki 19 Mayıs kutlamalarının günümüze göre daha görkemli olduğunu ifade etti.

CHP ise il yönetimi tarafından gençlere Nutuk'un dağıldığı tören olaysız bir şekilde bitti.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN

8)İRAN SINIRINDA ATATÜRK KOŞUSU

VAN'ın İran sınırındaki Saray İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk defa at yarışı yapıldı. Büyük heyecanın yaşandığı yarışlarda dereceye girenler altın ve kupayla ödüllendirildi.

Tüm Türkiye'de olduğu Van'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. En ilginç kutlama ise İran sınırındaki Saray İlçesi'nde yapıldı. Saray Kaymakamlığı tarafından organize edilen kutlamalar ilk olarak Kaymakamlık binası önünde başladı.

ATATÜRK KOŞUSU

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı törenler, ilk defa yapılan at yarışıyla renklendi. Programa Saray Belediye Başkan Vekili Kaymakam İbrahim Bayır, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kaymakamlık binası önünde yapılan törenlerin ardından günün en renkli yarışına geçildi. Atatürk Koşusu altında Dönerdere Mahallesi'nden Saray İlçe merkezine kadar olan 4 kilometrelik parkurda at yarışı yapıldı. 10 yarışmacının katıldığı at yarışı ilgiyle izlendi.

Büyük mücadele içinde geçen yarış sonucunda birinci Ercan Çelebi, ikinci Nihat Gül, üçüncü ise Ekrem Aracı oldu. Yarış sonucunda dereceye girenler altın ve kupayla ödüllendirildi. Ödülleri veren Belediye Başkan Vekili Kaymakam İbrahim Bayır etkinliğin çok renkli geçtiğini belirterek, var olan bir geleneği canlandırdıklarını söyledi. Bayır, günün anlam ve önemi nedeniyle yarışlarında ayrı bir değer kazandığını ifade etti.

