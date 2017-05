DHA YURT BÜLTENİ-17

Davutoğlu: Kimse bir daha Diyarbakır Ulu Cami'inin çevresini terör yuvası yapamayacak

ESKİ Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Mardin'de düzenlenen ve konuşmacı olarak katıldığı "Ufuk Turu" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, "Kimse bir daha Sur gibi aziz diyarları, Diyarbakır Ulu Camii'nin çevresini terör yuvası yapamayacak, çünkü Diyarbakır, Mardin, Siirt, bütün Türkiye bizim. Mardin de, Diyarbakır da, Konya da aynı haklara sahipler" dedi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından düzenlenen "Ufuk Turu" toplantılarının 14'üncüsü bugün Mardin'de yapıldı. Bir otelin konferans salonunda 'Sivil Toplum ve Din' temasıyla düzenlenen toplantıya eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yasin Aktay ile Ahmet Sungur, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, il protokolü ve 60 ilden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

"HAPİS ÇEKMEYE RAZI OLUR AMA ZULME RAZI OLMAZ"

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantının açılışında konuşan Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, katılımcıları selamladıktan sonra, Mardin'in Artuklu Devleti'nin başkenti olduğunu söyledi. Sivil toplumların rehberlerinin de öncülerinin de gerçek imamlar olduğuna vurgu yapan Davutoğlu, bedel ödemekten korkan ilim adamlarının olduğu yerde sivil toplumun olamayacağını dile getirerek, şunları söyledi: "Susan ilim adamlarının olduğu yerde sivil toplum olmaz. Hapis çekmeye razı olur ama zulme razı olmaz. Gücün dışında da fikir üretmesi gerekiyor. Kanaat beyan edecek, o güç zaafına düşse bile varlığını sürdürebilen bir sivil toplum olmazsa bir toplum olmaz. Düşünün Moğollar bütün Anadolu'yu kasıp kavurdular, Selçuklu devletini birçok noktada zaafa uğrattılar ama ayni fiiliyatta zaafa uğratamadılar. O zaafa uğramamışsa o devleti tekrar inşa edersiniz. Dini cemaatlerin siyasi dışında ahlaki insan yetiştirmektir. Onun devlette ne görev alacağına cemaat karar veremez. Orada cemiyetvari bir görevde yer alan devlet karar verir. O da kriterini emniyet ve inanca göre verir. Emniyetli ise kim olursa olsun görev verilir, değilse de kardeşi de olsa ya da aynı cemaate de mensup olsa ona görev vermez. Verirse sonu olumsuz bir şekilde olur. İşte bu FETÖ yapılanması cemaatvari görünümlü çıkıp cemiyetlik görevi taşıyan devleti, ekonomiyi rasyonel koruması gereken yerleri işgal edip tek bir şeye dönüştürdüğü için cemaat yapısına darbe vurdu. Ya devlet olması gerekir ya da cemaat. İkisi bir arada yaşayamaz."

"HİÇ KİMSE BİR DAHA BU ŞEHİRDE ÇUKUR KAZAMAYACAK"

Bölgede yaşanan terör olaylarına da değinen Davutoğlu, "Hiç kimse bir daha bu şehirde çukur kazamayacak. Bu şehirler bizim. Kimse bir daha bu mezraları patlatamayacak. Bu mezralar ve yaylalar bizim. Kimse bir daha Sur gibi aziz diyarları Diyarbakır Ulu Camii'nin çevresini terör yuvası yapamayacak, çünkü Diyarbakır, Mardin, Siirt, bütün Türkiye bizim. Mardin'de Diyarbakır da Konya da aynı haklara sahipler. Benim Konya'da bir evin içine ateş düştüğünde yüreğimin yanması neyse Mardin'e de Diyarbakır'a da düştüğü o dur. İşte sivil toplumların getirdiği birliktelik budur" dedi. Ahmet Davutoğlu, yaptığı konuşmasının ardından öğle yemeği için salondan ayrıldı. Davutoğlu, eşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Batman'ın antik ilçesi Hasankeyf'e gitmek üzere yola çıktı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------------

-Programdan görüntü

-Davutoğlu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()

==============================================

Elazığ’da FETÖ operasyonu: 7 kişi tutuklandı



ELAZIĞ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Bylock kullandığı belirlenen polis, eş ve yakınlarına yönelik Elazığ merkezli 7 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına 16 kişiden 7'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 Mayıs 2017 tarihinde Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında polis ve eşlerinin de bulunduğu 16 şüphelinin örgütün gizli iletişim ağı Bylock kullandığını belirledi. Polisin Elazığ merkezli, Ankara, Adana, Aksaray, Balıkesir, Çankırı ve Malatya illerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen, açıkta bulunan ve ihraç edilen polislerle birlikte, eşleri ve yakınlarından oluşan toplam 16 kişi gözaltına alındı.

Emniyette sorguları tamamlanan 16 sanık, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 16 sanık, daha sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifade veren 16 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Haber: ELAZIĞ, ()

==============================================

İlik kanseri teşhisi konulan er, hayatını kaybetti



HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde vatani görevini yaparken ilik kanseri teşhisi konularak memleketi Gaziantep'te tedaviye alınan er 20 yaşındaki Ogün Güzelyer hastanede yaşamını yitirdi.

Vatani görevini yapmak için 7 ay önce Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne giden Ogün Güzelyer'e gittiği hastanede ilik kanseri teşhisi konuldu. Ailesinin yanında tedavi görmesi için memleketi Gaziantep'e gönderilen Güzelyer'in, Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine başlandı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi nedeniyle 13 gün önce Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edilen Güzelyer, akşam saatlerinde mücadelesini kaybetti. Doktorlardan Güzelyer'in ölüm haberini alan annesi Gülseren ve babası Cuma Güzelyer ile yakınları yasa boğuldu. Yaşamını yitiren ve bekar olan Güzelyer'in cenazesinin, yarın öğle vakti Asri mezarlıkta düzenlenecek askeri törenle toprağa verileceği belirtildi.



Haber: Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, ()

=============================================

Lice davası ertelendi



DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, 1993 yılında dönemin Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili dava İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. Tanık olarak o dönem binbaşı rütbesinde görev yapan askeri personel dinlendi.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün yapılan 16’ıncı duruşmasına sanık emekli Albay Eşref Hatipoğlu’nun avukatı Mehmet Eren Turan, ölenlerin yakınları olan şikayetçiler Muhammed Bayar, İlhami Bayar ve avukatlar katıldı. 'Taammüden öldürme’, 'Halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik’, 'Cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturma’ suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan dönemin Jandarma Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu duruşmaya katılmadı. O dönemde Diyarbakır Bölge Jandarma Komutanlığı'nda Harekat ve Asayiş Şube Müdürü olarak binbaşı rütbesiyle görev yapan Mustafa İhsan Batı, Ankara'dan SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlendi. Olay gönü sabah saatlerinde Tuğgeneral Bahtiyar Aydın ile birlikte Diyarbakır'dan Lice Komando Tugayı'nın içinde bulunan alana helikopter ile indiklerini anlatan Batı, şunları söyledi: "Birliklerimiz biz indiğimizde operasyon bölgesine yaklaşıyordu. Operasyonun başında Bahtiyar paşa vardı ve operasyonu indiğimiz Lice Komando Tugayı'ndan yönetiyordu. Biz Diyarbakır'dan Lice'ye geldiğimizde henüz çatışma yoktu. Bizim helikopterimize karşı ateş açılmadı. Biz indikten yaklaşık bir saat sonra bir polis aracına ateş açıldığı haberini aldık. O olayda kısa bir süre sonrada komando tugayı dört bir yandan ateş altına alındı. Tugaydan da karşılık verildi. Bu karşılıklı çatışmanın ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. Çünkü Bahtiyar Aydın vuruldu. Jandarma tugayı ateş altında olduğu için helikopter iniş yapmayacağından, ben Bahtiyar paşayı zırhlı bir araçla güvenli bir noktaya götürerek helikopterle Diyarbakır'a götürdüm. Bu nedenle Lice'de yakılan evler veya ölen kişiler ile ilgili olarak nasıl olduğuna ilişkin bilgim yoktur. Bahtiyar Aydın'ın uzun menzilli Kanas silahı ile vurulmuş olabileceği muhtemeldir."

Tanık olarak SEGBİS ile dinlenecek, Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Emin Özkan'ın kulağında problem olduğu için ve mahkeme heyetini duyamadığından, ifadesi alınamadı. Şikayetçi avukatları, PKK terör örgütü üyelerinden hükümlü Şemdin Sakık'ın tanık olarak dinlenmesini, olay yerinde keşif yapılmasını, Bahtiyar Aydın'a müdahale eden doktorun dinlenmesini, ölüp ölmediğinin belli olmadığı ileri sürülen Tünay Yanardağ ile ilgili DNA raporu alınmasını ve sanık Eşref Hatipoğlu'nun tutuklanmasını talep etti. Sanık avukatı Mehmet Eren Turan da "Katılanlar her duruşmada müvekkilim hakkında tutuklama talep etmektedir. Müvekkilim yapmış olduğu görev nedeniyle şu an yargılanıyor. Sürekli tehdit aldığı için mahkemeye korumalarla gelip ifade vermiştir. Can güvenliği söz konusudur. Katılan taraflarının tüm taleplerinin yargılamaya bir katkı sağlamayacağı için reddedilmesini, müvekkilimin tutuksuz yargılanmasını istiyoruz" dedi. Mahkeme heyeti, kısa bir aradan sonra, olay sırasında ölen Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'a müdahale eden doktorun kimliğinin öğrenilmesi için Genelkurmay Başkanlığı'na yazı yazılmasına, Deniz Baykal, Mithat Bereket, Ünal Erkan, Şemdin Sakık, Hasan Kundakçı ve İlker Başbuğ'un tanık olarak dinlenmelerini ilişkin taleplerin reddine karar verdi. Olay yerine ilişkin krokilerin mevcut olması nedeniyle keşif isteğini ve Tünay Yanardağ ili ilgili olarak DNA raporu talebini de reddetti. Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ekim ayına ertelendi.



Haber: Bahri KARATAŞ / İZMİR, ()

==============================================

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Dalyan etabı start aldı

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, Doğu ve Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin (Allgau-Orient Rally) Türkiye etabının Dalyan ayağı start aldı.

Avrupa Birliği Bakanlığı himayesinde ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nin destekleriyle düzenlenen, 7 Mayıs'ta Almanya'dan start alan ralliye, 17 ülkeden 180 araç ve 400 sporcu katıldı. 2005'ten bu yana yapılan Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, 11 bin kilometreyi kapsıyor. Otoyol ve GPS kullanılmayan ralli 3 hafta sürüyor. Rallinin Dalyan-Ortaca- Dalaman- Fethiye- Manavgat etabının startı Muğla Vali Yardımcısı Beyazıt Bestami Alkan, Ortaca Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karaçelik ve protokol üyeleri tarafından verildi. Rallinin, Ürdün'ün Hakaba şehrinde sona ereceği belirtildi. Açıklama yapan Muğla Vali Yardımcısı Beyazıt Bestami Alkan, "Gelen misafirlerimizle sohbet etme imkanı bulduk. Onlara ülkemizin yeryüzünün en güvenli ülkelerinden birisi olduğunu, güvenlik açısından hiçbir sıkıntımız olmadığını, bunu kendi ülkelerinde başka ülkelerde ifade etmelerini, ülkemiz hakkında olumsuz propagandalara kanmamalarını, gördüklerini iletmelerini istedik. Zaten herkesin malumu olduğu üzere hiçbir sıkıntımız yok. Bu yıl da turistleri mümkün olan en güvenli şekilde ağırlayacağız ve ülkemiz turizmine katkı sağlayacağız" dedi. Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ise rallinin 3. kez Dalyan'a geldiğini ifade etti. Dalyan'da konaklayan katılımcıların Antalya'ya doğru gideceklerini belirten Karaçelik, "Sizin de izlediğiniz gibi son günlerde yoğun etkinlikler yaparak Dalyan ve ilçemizin tanıtımına hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu dostluk ve barış rallisini 3'üncü kez düzenlememizin amacı da buydu. Bir gece konakladılar. Kentimizi tekrar gezdiler. Değişik insanların gelmesi ve bu güzellikleri gittikleri ülkelerde aktarmaları için de bu tür etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

180 ARAÇ 400 SPORCU KATILDI

Rallinin Dalyan Koordinatörü Ali Mürşit Yağmur, "Organizasyon ülke ve bölgemiz için tanıtıma katkı sağlamakta. Bunlar ülkemizde güvenlik sorununu olmadığını anlatacak elçilerimiz olarak burada bulunmakta" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Konuşmalardan görüntü

- Startdan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), ()

================================================

Soma ÇGM'den destek çağrısı

MANİSA'nın Soma İlçesinde, GAP Çocuk ve Gençlik Gelişim Merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren Soma Çocuk Gelişim Merkezi Derneği'nin (ÇGM) yolsuzluk iddiasıyla bilgisayar ve faaliyet defterlerine polis tarafından incelenmek üzere el konulmasının ardından kurumun yönetim kurulu basın açıklamasıyla halktan destek istedi.

Soma ÇGM Başkan Yardımcısı Gökhan Özgür Zırhlı ve yönetim kurulu üyeleri, 'Çocuk Gelişim Merkezleri' yazan pankart ile Cengiz Topel Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Zırhlı'ya ve beraberindekilere, merkezde eğitim gören öğrencilerin velileri ve bazı vatandaşlar da destek verdi. Derneğin gelir kaynaklarını keserek, çeşitli söylentiler ve iftiralar yayarak kurumun itibarsızlaştırılmak istendiğini öne süren Zırhlı, "1 Mart 2017 tarihinde seçilen yeni yönetim kurulu olarak göreve başladık. Derneğimizin kurulmuş olduğu günden bu yana Kaymakamlığın ve diğer kamu kurumlarının bilfiil denetiminde olduğu tüm Soma kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bizler hukuka ve adalete saygılıyız. Bütün bu yaşadıklarımıza rağmen, Somalı çocuklara olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Onların Atatürkçü, çağdaş, bilimsel, laik bireyler olarak yetiştirilmesine devam edeceğiz" dedi.

DESTEK ÇAĞRISI YAPTI

Zırhlı ve yönetim kurulu üyeleri, "Soma halkından talebimiz derneğimize sahip çıkılmasıdır. Bu derneğin gerçek sahipleri, 13 Mayıs 2014'de yaşamları elimizden alınan madencilerdir. Şehit madenci aileleridir, maden işçileridir, onların çocuklarıdır. Kısaca Soma halkıdır. Halkın malını bu tür spekülatif dayatmalarla, iftiralarla halkın elinden alamazlar. Derneğimizin faaliyetlerine devam etmesi için merkezimizde imza kampanyası başlatılmıştır. Siz velilerimizi ve bu projeye gönül verenleri çocuk gelişim merkezine imza vermeye ve sahip çıkmaya davet ediyoruz" diyerek destek istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

- Meydana toplanan öğrenci velilerinden görüntü

- ÇGM öğrencilerinden görüntü

- Pankarttan görüntü

- Soma ÇGM Başkan Yardımcısı Gökhan Özgür Zırhlı'nın konuşmasından görüntü.

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), ()

==============================================

Adıyaman'da 20 yıldır müzede saklanan altın eserler sergilendi

ADIYAMAN'da, güvenlik nedeniyle 20 yıldır müzede saklanan sikke ve altın eserler, Müzeler Haftası kapsamında ziyarete açıldı.

Adıyaman Müzesi'nde güvenlik nedeniyle 20 yıldır saklı tutulan 30 sikke ile altından yapılan çeşitli takılardan oluşan eserler, Müzeler Haftası kapsamında yoğun güvenlik önlemleri arasında ziyarete açıldı. Korunaklı vitrinlerde sergilenen Roma, Abbasiler, Bizans ve Venedik dönemine ait eserler, ziyaretçi akınına uğrarken, izleyicileri büyüledi. Müzedeki iki görevli kadın ise, Roma dönemine ait kıyafetlerle eserlerin sergilendiği vitrinlerin önünde durup ziyaretçilere tanıtım yaptı.

Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, eserlerin güvenlik nedeniyle 20 yıldır kasada saklandığını belirterek, şöyle dedi:

"Yaklaşık 20 yıldır kasalarda muhafaza edilen altın sikkeler ve altın eserler için sergi açtık. Bu sergiyi açma sebebimizden biri de müzemizde güvenlik önlemlerinizi arttırdığımızdan dolayı yoğun bir ziyaretçi karşılaştık. Venedik, Roma, Bizans dönemine ait altın sikkeler ve yine Roma ve Abbasi dönemine takılar, altınlar mevcut. Şuanda toplamda 30 parça sergilenmekte ilerleyen zamanlarda artacaktır. Müzenin güvenliği 24 saat kamera ve güvenlik personelimiz var. Özellikle yerli ziyaretçilerimizin yoğun bir ilgisi var."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Adıyaman Müzesi

- Sikkelerin sergilenmesi

- Yerli ve yabancı turistler

- Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan'ı ile röp.

- Ziyaretçilerin müzeyi gezmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,()