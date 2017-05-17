DHA YURT BÜLTENİ-17



Maçka kırsalında operasyonlar sürüyor

TRABZON'un Maçka İlçesi kırsalında dün Jandarma Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz’ün şehit düştüğü çatışma sonrasında PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar sürüyor.

Giresun’dan gelen Jandarma Komando ekiplerinin yanı sıra Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin bölgede başlattığı arama- tarama çalışmaları devam ediyor. Yoğun sisin etkisini sürdürdüğü bölgede Karaağaç Yaylası'na giden yoldan yaya ve araç geçişlerine izin verilmiyor, zırhlı araçlar sürekli devriye görevi yapıyor.

Bu arada, bölgede ormanlık alanda farklı yerlere daha önce yerleştirilen foto kapanlardan alınan görüntülerle PKK’lıların 4 kişi olduğunun belirlendiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Maçka kırsalından askeri araçlar

-Detay görüntüler

Haber - Kamera: Osman ŞİŞKO/ MAÇKA (TRABZON),



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Şehit oğluna babasının ismi verildi

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit düşen 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar'ın hamile eşi doğum yaptı., Şehit oğluna babasının ismi verildi.

Hakkari'nin Çukurca İlçesi Kaletepe ile Hantepe üs bölgeleri arasında 16 Nisan pazar akşamı PKK'lı teröristler tarafından askeri araca roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar, tedaviye alındığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde şehit düştü. Doğum gününe 4 gün kala şehit düşen Harun Şenözüar, memleketi İzmir'in Torbalı İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

VASİYET YERİNE GETİRİLDİ

Şehit Harun Şenözüar'ın operasyona çıkmadan önce karnı burnunda hamile eşi Melek Şenözüar'e, "Bu görev ölürsem çocuğun adını Harun koy" diye mesaj attığı ortaya çıkmıştı. Vasiyet gibi mesaj duyanları duygulandırmıştı. Geçen zamanla birlikte beklenen müjdeli haber geldi. Şehidin eşi Melek Şenözüar, Medical Park İzmir Hastanesi'nde doğum yaptı. Şehidin erkek bebeğine babası 'Harun'un ismi verildi. Doğum sonrası önce şehidin mezarını ziyaret eden ardından evlerine çekilen aile, herhangi bir açıklama yapmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;:

- Şehidin evi ve diğer yakınlarının evlerine girerken görüntüsü

Haber- Kamera: Gökhan YALKALK / TORBALI (İzmir), ()



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35 bin dolarlık gümüş takı çalan 4 kişi yakalandı



İZMİR'in Selçuk İlçesi'nde, Cumhur İnallar'a ait hediyelik eşya dükkanından 35 bin dolar değerinde gümüş takı çalan, 2'si kadın 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Çalınan gümüş takılar işyeri sahibi İnallar'a teslim edildi.

Dün saat 03.00 sıralarında Şirince Mahallesi'ndeki, Cumhur İnallar'a ait İnallar Hediyelik Eşya dükkanın önüne araçla gelen 2'si kadın 4 kişiden erkek olan biri, işyerinin kapı kilidini kırıp içeri girdi. İçeride bulunan 4 kilogram ağırlığındaki, 35 bin dolarlık 400 gümüş takıyı çaldı. Ardından 4 kişi hep birlikte kaçtı. Hırsızlık anı, işyeri güvenlik kamearasına da yansıdı.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, soygunda kullanılan aracın bir rent a car firmasından kiralandığını belirledi. Ekipler ardından hırsızlık zanlılarının kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonda hırsızlık yapan M.K., E.K., S.Ç. ve H.D. kullandıkları otomobilde yakalandı. Çalınan gümüş takılar da şüphelilerden birinin evinin yatak odasında valiz içerisinde bulundu. Takılar işyeri sahibi Cumhur İnallar'a teslim edililirken, 4 kişi hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-şüphelilerin görüntüsü

-güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Bahri KARATAŞ/İZMİR, ()

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Servis minibüsü devrildi: 4'ü öğrenci 5 yaralı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, servis minibüsünün devrildiği kazada 4'ü ilkokul öğrencisi 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı yan yolunda meydana geldi. 48 S 3263 plaklı servis minibüsüyle Karagedik Mahallesi'nden Fethiye yönüne giden 61 yaşındaki Emin Acar, akaryakıt istasyonundan aniden önüne çıkan 42 yaşındaki Volga Avcı idaresindeki 48 JG 473 plakalı otomobile çarpmamak için direksiyonu çevirdi. Kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan servis minibüsü yana devrildi. Kazada servis şoförü Acar ile birlikte minibüste bulunan Karagedik İlkokulu öğrencisi Fatma Elif Millioğlu, kardeşi Muhammet Asım Millioğlu, Feyza Gök ve Yiğit Dirlik yaralandı.

Öğrenciler ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere götürülürken, hafif yaralı minibüs şoförü Acar olay yerinde ayakta tedavi edildi. Kazayı haber alan öğrenci yakınları telaş içinde hastanelere geldi. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenen yakınları rahat bir nefes aldı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Millioğlu kardeşler taburcu edilirken, hayati tehlikeleri bulunmayan diğer öğrencilerin gözetim altında tutulduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntüler

- Devrilen servi minibüsünün görüntüsü

- Hastaneden taburcu edilen Millioğlu kardeşlerin görüntüsü

- Acil girişinden görüntü

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()



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Soma ÇGM'ye yolsuzluk incelemesi

MANİSA'nın Soma İlçesi'nde, GAP Çocuk ve Gençlik Gelişim Merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren Soma Çocuk Gelişim Merkezi Derneği'nin (ÇGM) yolsuzluk iddiasıyla bilgisayar ve faaliyet defterlerine polis tarafından incelenmek üzere el konuldu.

Soma eski Kaymakamı Mehmet Bahattin Atçı öncülüğünde inşaatına başlanılan, birçok sivil toplum örgütü ve kamu kurumlarının destekleriyle yapılan, maden faciasında hayatını kaybeden madenci çocuklarının da birçok alanda faydalanabileceği Soma ÇGM'de bugün arama yapıldı. Dernekler masası görevlileri, polis ekipleriyle 'yolsuzluk' yapıldığı, zimmete para geçirildiği iddiasını araştırmak için, kurumun bilgisayarlarına ve faaliyet defterlerine el koydu. Soma'da faaliyet gösteren en büyük derneklerinden biri olduklarını ifade eden Soma ÇGM Başkan Yardımcısı Gökhan Özgür Zırhlı, "Aralarında Soma'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden şehit madencilerin çocuklarının da bulunduğu yaklaşık 2 bin öğrenciye eğitim veren bir kurumu, birileri siyasi bir darbe ile kapatmak istiyor. Bu durum Soma halkına vurulan bir darbedir. Burada Soma'nın çocukları eğitim görüyor" dedi. Yolsuzluk iddiasıyla suçlu arandığını, suçlunun ise yanlış yerde arandığını öne süren Zırhlı, "Araştırsınlar, yolsuzluk kimler tarafından yapılmış. Bunlar ortaya çıkarılsın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Soma Çocuk Gelişim Merkezi Derneği binasından görüntü

- Bina içinden görüntü

- Eğitim sınıflarından görüntü

- Kasaları alınan bilgisayarlardan görüntü

- Yönetici odalarından görüntü

- Soma Çocuk Gelişim Merkezi Derneği (ÇGM) Başkan Yardımcısı Gökhan Özgür Zırhlı'nın konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), ()

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Çanakkale'de huzur operasyonu

ÇANAKKALE İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte huzurun ve güvenliğin sağlanması amacıyla il genelini kapsayan huzur operasyonu düzenledi.

Saat 09.00 ile 15.00 arasında il genelinde toplam 16 noktada 'huzurlu sokaklar' uygulaması adı altında gerçekleşen huzur operasyonu, çok sayıda polisin katılımıyla yapıldı. Yapılan kontrollerde şüphelilere, kimlik kontrolü yapıldı. Aranan 4 kişi denetimde yakalandı. Huzur operasyonu kapsamındaki trafik kontrollerinde ise 1 araç trafikten men edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polislerin huzur operasyonundan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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Milas'ta topaç çevirme rekor denemesi



MUĞLA'nın Milas ilçesinde ilk kez düzenlenen Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği etkinlikleri kapsamında, 5 bin 586 öğrenci aynı anda topaç çevirerek rekor denemesinde bulundu.

Milas'ta çocukların çağın hastalığı bilgisayar, tablet veya cep telefonundan uzak tutularak geleneksel Türk oyunlarını tanıması amacıyla düzenlenen 1'inci Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği kapsamında dün kortej yürüyüşü yapıldı. Milas Kaymakamı Eren Arslan ve ilçe protokolünün yanı sıra AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şakir Fırat Erkal, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekici ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen kortej yürüyüşü Atapark'ta sona erdi. Konuşmaların ardından Milas Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, halk oyunları gösterisi sundu. Festivale Letonya, İspanya, Makedonya, Kosova, Romanya, Malta, Macaristan ve Litvanya'dan gelen 13 - 15 yaş arası öğrenciler ve öğretmenler de katıldı. Festivalde 5 bin 586 öğrenci aynı anda Atapark'ta ‘topaç çevirme' rekor denemesi yaptı. Guinness'in Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural tarafından denemenin başarılı olduğu tutunak altına alındı. Kararın açıklanmasıyla birlikte Atapark şölen yerine dönüştü. Tutanak tüm protokol ve görevliler tarafından imza altına alındı. Öğrencilerin rekor denemesinin ardından etkinliğe katılan protokol üyeleri de topaç çevirerek renkli görüntüler oluşturdu. Törenin son bölümünde tüm katılımcılara birer teşekkür belgesi takdim edildi. Program, Sınır Tanımayan Şefler Derneği (AREGALA) tarafından gerçekleştirilen yemek gösterisi ve stantların gezilmesiyle son buldu. Festival kapsamında bugün ise 3 bin kişiyle balık figürü oluşturularak Guinness rekoru kırılmaya çalışılacak.

Görüntü Dökümü:

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GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), ()



