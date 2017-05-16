DHA YURT BÜLTENİ-17

Antalya’da maden ocağında göçük (1)



ANTALYA’nın Kemer İlçesi Ovacık Mahallesi’ndeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 madencinin mahsur kaldığı belirtilen olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Haber: ANTALYA ,()

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TTK kurtarma ekibi Antalya'ya hareket etti

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) 7 kişilik kurtarma ekibi, Antalya'nın Kemer İlçesi Ovacık Mahallesi'ndeki maden ocağında meydana gelen göçükle ile ilgili kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü Tahlisiye İstasyonu'nda hazırlıklarını tamamlayan 1'i mühendis, 6'sı maden işçisi, 7 kişilik ekip, kurtarma çalışmalarında kullanacakları malzeme ve ekipmanlarla Zonguldak'tan hareket etti. Ekip, Çaycuma İlçesi Saltukova Beldesi'ndeki Zonguldak Havalimanı'ndan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağıyla Antalya'ya ulaştırılarak kurtarma çalışmalarına katılacakları belirtildi. AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın talebi üzerine TTK'dan kurtarma ekibi istediklerini belirterek, "Gelen bilgi üzerine hızlı şekilde arkadaşlarımız hazırlandı. 7 kişilik ekip havalimanına yola çıktı. Uçakla Antalya'ya ulaştırılacaklar. Oradan da hızlı şekilde maden ocağına giderek kurtarma çalışmalarına katılacaklar" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ekibin hazırlanması

-Malzemelerin dışarı çıkarılması

-Minibüsün gelmesi

-Malzemelerin minibüsse taşınması

-İşçilerin minibüse binmesi

-Minibüsün gitmesi

Süre: (5.05) Boyut: (1692 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()



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Fethullah Gülen'in yeğeni adliyeye sevk edildi (4)

TEKNİK DİREKTÖR ŞABAN YILDIRIM TUTUKLANDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen teknik direktör Şaban Yıldırım çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Haber: SAKARYA,()



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Laf attı, boğazında sigara söndürdü, serbest kaldı EK



SALDIRGAN YENİDEN GÖZALTINDA

Antalya'da annesi ve teyzesiyle evlerine giden Dilay Özel'i darp edip boynunda sigara söndüren, gözaltına alındıktan sonra savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kalan B.T., akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelinin saat 17.45 sıralarında yakalanarak gözaltına alındığı, adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.



Haber: ANTALYA,()



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Siverek’te seyir halindeki otomobile ateş açıldı: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde, uzun namlulu silahlarla taranan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaca çarptı. Otomobildeki 1 kişinin yaralandığı olayda saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirdi.

Olay, akşam saatlerinde Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Gerger Caddesi'nde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GU 1975 plakalı otomobile, plakası belirsiz bir otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Taranan otomobilin sürücüsü, saldırganlardan kurtulmak için aracıyla hızla uzaklaştı. Yaklaşık 1 kilometrelik kovalamanın ardından Çermik yolunda tekrar ateş açılan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Saldırganlar otomobille kaçarken, saldırıya uğrayan otomobilde bulunan Yılmaz Gündoğdu, sırtına isabet eden mermilerle yaralandı. Gündoğdu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Gündoğdu, acil servisteki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıya uğrayan ve hasar gören tomobilde 1 pompalı tüfek ve fişekler ele geçirildi. Tüfek ve fişeklere el koyan polis, saldırganların kimliklerinin belirleyerek yakalanmaları için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Ateş açılan otomobil

- İnceleme yapan polis ekipleri

- Alınan güvenlik önlemi

- Otomobilde bulunan pompalı tüfek

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

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Otomobil devrildi: 2 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola düşerek ters döndü. Kazada kardeş oldukları öğrenilen 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Fatih Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Selvilitepe Mahallesi'nden Ergenekon Mahallesi istikametine seyir halinde olan Ferdi Eser (18) yönetimindeki 35 FC 732 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola düşerek ters döndü. Kardeş oldukları öğrenilen Ferdi Eser ile otomobilde yolcu konumunda bulunan kardeşi Umut Eser (17) yaralanırken, kazayı gören çevredekiler iki kardeşi otomobilden çıkararak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Eser kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yapan otomobilden görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()



