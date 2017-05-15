DHA YURT BÜLTENİ-17

1)CHP'Lİ DEMİR "SAKAR RAMPASININ EĞİMİ ARAŞTIRILMALI"

CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, 24 kişinin öldüğü kazanın meydana geldiği Sakartepe Rampasının mevzuata göre yüzde 10 olması gereken eğimin, viraj noktalarında sınırın üzerinde olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyledi.

CHP Muğla milletvekilleri Nurettin Demir ve Ömer Süha Aldan ile CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, feci kazanın yaşandığı yerde incelemede bulundu.

Kazayla ilgili basın mensuplarına basın açıklamasında bulunan Milletvekili Demir, "D-2 (Şehirler Arası Tarifesiz Yolcu Taşıma Belgesi) Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen bir belgedir. Bu belgeyi almak için 75 koltuk kapasitesine sahip olmak yeterli. Bu araçlarda yaş sınırı 10'dur. Ancak D2 belgesine kiralık araç kaydettirilirse, araç yaş şartı aranmıyor. Kazadaki araçta kiralıktır. Aracın yolcu kapasitesi 30 kişi olmasına rağmen 34 yolcu bulunuyor. Tur faaliyetlerinin TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri marifetiyle yapılması gerekiyor. Bu araç tabiri caizse turizm acentesine bağlı olmadan mahalle aralarından yolcu toplayarak tura çıkarmaktadır. Her gün buna benzer onlarca araç günübirlik tur adı altında acentesiz, belgesiz Muğla'ya tur düzenliyor" dedi.

Açıklamalarını sürdüren CHP'li Milletvekili Demir, "Bahse konu araç, İzmir ilinden Muğla'ya gelene kadar Çine, Kavaklıdere Kavşağı ve Menteşe girişi 3 ayrı polis kontrol noktasından geçmiştir. Bu noktalarda durdurulsa ve araç yolcu sayısı ya da TÜRSAB acentesi sözleşmesine bakılsaydı belki bu kaza olmayacaktı. Yetki belgesi denetimden sorumlu olan İzmir Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'nde 6 ile bakan tek bir denetim ekibi var. D2 Belgesi alabilmek için araçlarda ilave teknik kriter aranmamakta, herhangi bir minibüs ve otobüs çok kolay şekilde bu belgeyi almakta ya da kiralık olarak belgeye eklenmektedir. Ulaştırma Bakanlığı'nca 2016 yılında çıkarılan genelge ile D2 Belgeli araçların yolda durdurulmaması emredilmiştir. Bu genelge Kasım ayında bitmesine rağmen teamül olarak hala uygulanıyor. Bu elim kazaya benzer riskler başka taşıma türlerinde de olma ihtimali vardır. Özellikle Milli Eğitim Müdürlükleri'nin yaptığı öğrenci taşıma ihalelerinde S plakalı, teknik özellikleri belirlenmiş, sürekli elektronik ortamda takip edilen araçlar yerine yaş kriteri olmayan her türlü ticari taşıtın ihalelere alınması da benzer riskler taşıyor. Bahse konusu Sakar Rampasında mevzuata göre yüzde 10 olması gereken eğimin özellikle viraj noktalarında bu sınırın üzerinde olup olmadığı da araştırılmalı" diye konuştu.

ÜÇ KEZ MUAYENEDEN GEÇEMEMİŞ

CHP'li Milletvekili Ömer Suha Aldan ise kazadaki midibüsün üç kez fren sistemindeki arızadan dolayı araç muayenesinden geçemediğini öğrendiklerini belirtti. Aracın 05.05.2016'da son muayenesinin yapıldığnı belirtti.

Öte yandan; kaza yerinde hayatını kaybedenlerden geriye kalan ayakkabı ve giysiler yürekleri dağladı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden ve geriye kalan eşyalardan görüntü

- CHP milletvekillerinin kaza yerindeki incelemesi

- CHP'li Milletvekili Nurettin Demir'in açıklaması

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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8'inci Ana Jet Üssü'ne giren aracın altında patlayıcı düzeneği malzemeleri bulundu (EK)

2)BAKANLIK: ÖZEL BİR FİRMANIN SERVİS ARACI

Diyarbakır'da, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’ne ait bir personel aracının askeri üsse girişi sırasında patlayıcı düzenek tespit edilmesiyle ilgili haberler üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu araç Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze ait olmayan özel bir firmanın servis aracıdır. Aracın Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile hiçbir alakası yoktur" denildi.



-Güvenlik - Türkiye-Diyarbakır - DİYARBAKIR,()-

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3)HAKKARİ'DE TERÖRİST, PATLAYICI DÖŞEMEK İSTERKEN ÖLDÜ

HAKKARİ'nin merkeze bağlı Zap Jandarma Karakolu yakınlarına el yapımı patlayıcı düşemek isteyen 1 PKK'lı terörist patlayıcının inflak etmesi sonucu ölürken, Şemdinli'de ise 1 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu.

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, Hakkari merkeze bağlı Zap Jandarma Karakolu'nun 1 kilometre yakınındaki Erziki Köprüsü'ne el yapımı patlayıcı döşemeye çalışan 1 terörist, patlayıcının infilakı sonucu silahı ile beraber etkisiz hale geldi. Şemdinli'de ise bölücü terör örgütünden kaçan bir PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bu arada, güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi arama tarama çalışmaları sırasında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2, Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 3, Bitlis'te 1, Siirt'in Pervari ilçesinde ise 1olmak üzere toplam 7 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği, patlayıcı düşemek isterken ölen PKK'lı ile ilgili açıklama yaptı. Patlamanın meydana geldiği yerde terör örgütüne ait roketatar silahı, el bombaları ve anti tank mühimmatının ele geçirildiği, patlamada yaralanan 1 PKK'lının da yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"15 Mayıs 2017 günü İlimiz Merkez Akbulut Köyü Erziki Köprüsü mevkiinde patlama olduğu bilgisi üzerine yapılan incelemede, yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale gelmiştir. Bununla birlikte;1 RPG-7 roketatar silahı,1 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 2 RPG-7 antitank mühimmatı ve roketatar sevk fişeği, 6 kalaşnikof şarjörü,1 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan telsiz ele geçirilmiş, ayrıca ikinci bir bölücü terör örgütü mensubunun yaralı olarak kaçtığı tespit edilmiştir. Kaçan bölücü terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirmek için bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

HAKKARİ, ()

