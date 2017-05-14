DHA YURT BÜLTENİ-17

1)KILIÇDAROĞLU ZÜBEYDE HANIM’IN MEZARINI ZİYARET ETTİ

SAKAR Geçidi'de 24 kişinin yaamını yitirdiği midibüs kazasında ölenlerin cenaze törenine katılmak için İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdoaroğlu, Anneler Günü'nde Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın karşıyaka'daki mezarını ziyaret etti, karanfil bırakarak dua etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdoaroğlu, Anneler Günü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın Karşıyaka’daki kabrini ziyaret etti. Zübeyde Hanım’ın anıt mezarına karanfil bırakan Kılıçdaroğlu, burada dua etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, kadınların Anneler Günü'nü kutladı ve onlarla fotoğraf çekildi, 7 yaşındaki bir kızın elini öptü. Kılıçdaroğlu daha sonra İzmir’den ayrılmak üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na geçti.

Görüntü Dökümü

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- Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelişinden görüntü

- Mezara karanfil bırakması

-Kılıçdaroğlu’nun dua etmesinden görüntü

-Kadınlarla fotoğraf çekilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

(Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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2)ÜNLÜ OYUNCU ÇEŞME'DE KAZA GEÇİRDİ

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde tatil yapan oyuncu Asuman Dabak, Alaçatı yolunda bir trafik kazası geçirerek boynundan yaralandı.

Ünlü oyuncu Asuman Dabak, Çeşme'de dün (cumartesi) saat 03.15'te trafik kazası geçirdi. Çeşme Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Dabak, "Alaçatı'ya arkadaşlarımın yanına gitmek için evden çıktım. Yol bomboştu. Yan yoldan ana yola bir araba süratle çıktı. Ben sol şeritteyken aniden önüme çıktı. Sağa doğru direksiyonu çevirdim. Arabanın arkasından vurdum. Aracım savruldu ve hava yastığı açıldı. Çarpmanın şiddetiyle boynum koptu sandım. Emniyet kemerim takılıydı. Çeşme Devlet Hastanesi'ne gittik, boyunluk takıldı" diye konuştu. Hastaneden sonra karakola gittiğini belirten Dabak, ifade verdiğini söyleyerek "MOBESE kameralarında görüntü tespit edilmiş. Önüme çıkan aracın kırmızı ışıkta durmayıp ana yola çıktığı belirlenmiş. Yani karşı taraf yüzde yüz hatalı. Ben de ünlü birisi olduğum için kendilerini haklı çıkarmaya çalışıyorlar. Onlarda alkol de var. Duyduğum kadarıyla birisinin ayağı kırılmış" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Asuman Dabak'ın röportajı.

Haber - Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), ()

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3)BODRUM UÇURTMALARLA ŞENLENDİ

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde düzenlenen 11'inci Bodrum Uçurtma ile Farkındalık Festivali'nde gökyüzü çeşitli uçurtmalarla renklendi.

Bodrum'un Gümbet Mahallesi'ndeki Değirmenler Mevkii'nde Miyase Karlıova Organizyon tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Bodrum Uçurtma ile Farkındalık Festivali, "Engelsiz Eğitim İçin Engelleri Gökyüzünde Kaldıralım" sloganı ile gerçekleştirildi. Organizasyonu üstlenen Miyase Karlıova, uçurtma satışlarından elde edilecek gelirin Ortakent Yahşi Özel Eğitim İş ve Uygulama Merkezi'ne bağışlanacağını ifade etti.

Sabah saatlerinde festivalin yapıldığı alana gelerek, uçurtmalarını uçuran katılımcılar renkli görüntüler oluşturdu. Organizasyon komitesi tarafından yılın annesi seçildi. Doğumundan bir yıl sonra fiziksel ve bedensel engelli olan 14 yaşındaki Livaneli Doğan'ın annesi Mülkünaz Doğan Bodrum'da yılın annesi seçildi. Doğan'a oğlunun çok arzu ettiği 70 ekran bir televizyon hediye edildi. Ödül töreninin ardından genç şarkıcı Cem Belevi sahne aldı. Belevi "Alışamıyorum", "Sor" gibi sevilen şarkılarını Bodrumlularla birlikte söyledi.

Festival, çeşitli etkinliklerle ve uçurtma atölyesi etkinlikleri ile sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Konserden genel detay görüntüler,

-Uçurtma festivalinden görüntüler,

-Yıllın annesine ödül verilmesinden görüntü.

(Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla) , )

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4)EDİRNE CİĞERE DOYDU, ACI BİBER YARIŞMASI AĞLATTI

EDİRNE Belediye Başkanlığı'nın düzenlediği Bando ve Ciğer Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde kentin meşhur lezzeti tava ciğer ücretsiz dağıtılırken, acı biber yarışmasına katılanlar 50 biber yerken, gözyaşlarına hakim olamadı. Ciğer dağıtımında izdiham yaşandı. Edirne Belediye Başkanlığı’nın bu yıl 7’ncisini düzenlediği Bando ve Ciğer Festivali, ücretsiz dağıtılmasıyla sona erdi. CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediyesi Başkan Vekili Çiğdem Geceoğlu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Emin İnağ, tava ciğer ustaları ve bando takımları Atatürk anıtında bir araya geldi. Anıta çelenk sunulmasının ardından Edirne ciğerinin marşı çalındı. Oluşturulan kortej bando eşliğinde Atatürk anıtından trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi’ne kadar yürüdü. Edirne Belediye Başkan Vekili Çiğdem Gegeoğlu, tava ciğerin kentle özdeşleştiğini ifade ederek, “Bu yıl festivalimizin 7’ncini düzenliyoruz. Ciğerlerimizi birazdan pişireceğiz. Biber yarışmamız var. Hep birlikte eğleneceğiz. Araya küçük bir not eklemek istiyorum. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın herkese çok selamları var. Malum bir saldırıya uğradı. Başkanım sadece şunu iletmemi istedi. ‘Bu tarz olaylar bizi yıldıramaz. Edirne aşkımız bambaşkadır. Biz yolumuzda ve bildiğimizde devam edeceğiz’ dedi. Buradan geçmiş olsun diyelim ve festivalimize geçelim" dedi.

ACI BİBER YARIŞMASI AĞLATTI

Festivalde acı biber yeme yarışması ise renkli görüntülere sahne oldu. Tava ciğer yanında servis edilen kurutulmuş biberlerden 50 adet yiyen 4 yarışması jüri tarafından birinci seçildi. Birincilere çeşitli ödüller verilirken, acı biberi yiyen yarışmalardan bazılarının ağladığı gözlendi.

CİĞER DAĞITIMINDA İZDİHAM YAŞANDI

Konuşmaların ardından CHP Edirne milletvekili Erdin Bircan, Çiğdem Gegeoğlu ve protokol üyeleri, sahnede Edirne ciğeri pişirdi. Ardından alanda toplananlara ücretsiz olarak tava ciğeri ve içecek dağıtıldı. Ciğer dağıtımı sırasında görevlilerin tüm uyarılarına rağmen paketleri almak isteyenler arasında ve kuyrukta izdiham yaşandı. Hafif şekilde başlayan yağmur rağmen kuyruklardan kimse ayrılmadı.

2006’DA TESCİLLENDİ

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, 2006 yılında Edirne'ye özgü tava ciğerine Türk Standartları Enstitüsü'nden 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' alabilmek için başvurdu bulundu. 4 yıl süren işlemlerin ardından tava ciğeri Edirne'ye tescillendi.

TAVA CİĞERİNİN HAZIRLANMASI

Edirne’nin meşhur lezzetinin en önemli özelliği, hazırlanışında bölgede yetiştirilen ürünlerin kullanılması. Kararmaması için önce zarından ayrılan dana ciğeri, yaprak şeklinde doğranıyor ve kandan arınması için yıkanıyor. Kanlanmanın önlenmesi için tuzlanan ciğer, dinlendirildikten sonra özel olarak hazırlanan tavalarda yüksek ısıda pişiriliyor. Ciğerin kızartılmasında buğday unu ve ayçiçek yağı kullanılıyor. Birkaç dakikada pişirilen ciğer, Edirne’ye özgü olan kuru biber ile servis ediliyor.



Görüntü Dökümü

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-Yürüyüş korteji

-Alandaki kalabalık

-Çiğdem Gegeoğlu’nun konuşması

-Biber yarışması

-Acı biberler

-Yarışmacılar

-Ağlayan yarışmacılar

-Birinci olan 4 yarışmacıya ödül verilmesi

-Birincilerle röp.

-Protokolün ciğer pişirmesi

-Tava ciğer detay

-Ciğer dağıtımı

-Yaşanan izdiham

-Ciğer dağıtılması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

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5)ŞANLIURFA'DA ANNELER GÜNÜ KUTLANDI

ŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğü tarafından Anneler günü nedeniyle düzenlenen programa kent protokolünün yanı sıra şehit ve gazi aileleri de katıldı.Emniyet Müdürlüğü tarafından Anneler günü nedeniyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde verilen yemeğe; Vali Valisi Güngör Azim Tuna, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, şehit aileleri, gazi ve polis aileleri katıldı. Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile eşi Asuman Tipioğlu, programa gelenlerle tek tek ilgilenerek sohbet edip gül dağıttı.

Dünyada en çok fedakarlık yapan kişilerin anneler olduğunu ifade eden Vali Tuna, "Anne ve babaya 'öf' bile dememenin bizim inancımızda çok önemli bir yeri vardır. Zaten toplum olarak da bizim her alanda kamuda, ticaret ve diğer alanlarda kadınlarımız var. Toplumsal gelişmede en önemli rolü yine kadınlarımız üstleniyor. Bu toplumun ileriye gitmesi tamamen onların eliyle oluyor" dedi.

Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ise şehit annelerini kutlayarak, Anneler Günü'nü birlikte geçirdikleri için mutlu olduklarını kaydetti.



Görüntü Dökümü

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- Emniyet bahçesindeki programa katılanlar

- Protokol ile şehit ve gazi yakınları

- Yemeklerin yenilmesi ve gül dağıtılması

- Protokol konuşmaları

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 288 MB