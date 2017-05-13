DHA YURT BÜLTENİ - 17

İkinci midibüste bulunan yolcular Buca'ya geldi



Muğla'daki kaza yapan tur midibüsü ile beraber yola çıkan ikinci midübüsteki yolcular Buca'ya geldi. Buca'ya gelen yolcular yakınlarına sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Görüntü Dökümü

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-yolcuların gelmesi

-yolcuların yakınlarına sarılarak ağlamaları

-detaylar

Haber-Kamera: BUCA (İZMİR) ()

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Tur minibüsünün Buca'dan hareket ederkenki görüntüleri ortaya çıktı



24 kişinin hayatını kaybettiği tur minibüsü kazasındaki otobüsün, Buca'dan hareket ederkenki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki otobüsün peşpeşe gittiği görülüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Görüntü Dökümü

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-Otobüslerin hareket etme anı

Haber: İZMİR, ()

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Bakan Soylu: Kızlarımız bir daha dağa giderse Allah bana bu İçişleri Bakanlığını haram etsin (2)

MUĞLA'DA 23 ÖLÜ, 11 YARALI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars'tan helikopterle geldiği Iğdır Üniveversitesinin Karaağaç yerleşkesinde muhtarlara seslendi. Muğla'da trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Süleyman Soylu, "İzmir Buca’dan Muğla istikametine giden bir tur otobüsündeki insanlarımızın cumartesi ve pazarı değerlendirmek için çıktıkları seyhatte acı bir tabloyla karşılaştı. Kazada 23 vatandaşımız hayatını kaybetti,11 vatandaşımız da yaralı" diye konuştu.

Libya, Yemen, Fas, Mısır, Irak, Suriye'de yaşanan değişimi izledikleri hatırlatan Soylu, YPG, DEAŞ, FETÖ, KCK, PYD ile Türkiye'yi istikametinden uzaklaştırmaya çalışanların nasıl bir mücadele içerisinde olduklarını, Türkiye'nin büyümesini, zenginleşmesini engellemeye çalıştıklarını belirtti. Soylu, muhtara şunları anlattı:

"Şu çok açıktır, şu da çok nettir, onlar bizim gelişmemizi, kalkınmamızı, büyümemizi istemeyecektir. Bizi türlü türlü meselelerle kusurlu bulacaklar, suçlayacaklar, terör örgütleriyle ayağımızı bağlamaya çalışacaklar. Ama bizler de gelişmeyi, zenginliği, kalkınmayı, bu memleketin içerisinde gerçekleştirmek için reformlarımızı ve yeniliklerimizi değişimimizi ortaya koyacağız. "

Bakan Soylu, toplantı çıkışında Atatürk ve Cumhuriyet caddesindeki esnafı ziyaret etti. Ak Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras ile birlikte Bakan Soylu, daha sonra valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakanın konuşması

Salondan genel ve detaylar

Haber: Suat DENİZ / IĞDIR, ()

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Jandarma özel ekip kurdu, cinayet zanlısı 8 kişiyi yakaladı (2)

TUTUKLANDILAR

Edirne'nin Keşan İlçesi’ne bağlı Erikli Köyü sahilinde geçen yıl Ağustos ayında yazlık barakanın balkonunda 36 yaşındaki Hilmi Ertek’in tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili oluşturulan özel jandarma ekibi tarafından İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan ve Keşan'a getirilen zanlılar T.P. (41), K.Ö. (26), O.İ. (20), C.B.G. (20), E.S. (33), V.T. (51), S.A. (22) ile D.A. (32) çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Haber: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()

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Temel Karamollaoğlu trenle İzmit'e geldi



SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Milli Gençlik Vakfı'nın İsmetpaşa Stadyumu'nda düzenlediği Fetih ve Gençlik Şöleni'ne katılmak için Ankara'dan yüksek hızlı trenle İzmit'e geldi.

Temel Karamollaoğlu'nu tren garında partililer karşıladı. Teşkilat olarak ekonomiye, sanayiye, yatırımlara ve dış politikaya önem verdiklerini belirten Temel Karamollaoğlu, "Biz teşkilat olarak özellikle ekonomiye, sanayiye, yatırımlara, dış politikaya ve diğer sosyal konularda atılacak adımlara çok büyük önem veriyoruz. Teşkilatlarımız var, seçimle ilgili birimlerimiz var ama bu dört birim bizim önümüzdeki yıllarda ülkemizin karşısına nasıl çıkacağız, hangi projelerle çıkacağız, onu belirleyecekler" dedi.

Karamollaoğlu, Fetih ve Gençlik Şöleni ile ilgili olarak ise, "İnşallah bu fetih kutlamaları daha uzun bir zaman devam eder ve inşallah Türkiye'de bu ruhun hakim olmasıyla Türkiye'de siyasi hava da, sosyolojik hava ve ekonomik şartlar da bütünüyle değişir. Artık yeni bir fetih gerçekleştirmiş oluruz zaman içinde diye düşünüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Trenden inmesi, partililerle tokalaşması

-Açıklamada bulunması

Haber: Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli), () -

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Eskişehir'de bisikletli ölümlerine tepki

ESKİŞEHİR'deki bisiklet derneği üyeleri, otomobilin çarpması sonucu ölen 54 yaşındaki Burhan Günnar'ın kaza geçirdiği yerde toplanarak, sürücünün serbest bırakılması ve bisikletlilere dikkat edilmemesine tepki gösterdi.

Eskişehir'deki Gezgin Pedal BG, Bisiklet Durağı BG, ARES BG, Bisikletliler Derneği, Dorlion BG, VelEsbid, ESDAK, Eskişehir Perşembe Akşamı Bisikletçileri, ESOGÜ Bisiklet Kulübü ve Porsuk Feylesofları Derneği üyeleri, Espark Alışveriş merkezi önünde toplandı. Dernek üyeleri, bisikletleriyle geçen 30 Nisan'da Hoşnudiye Mahallesi Ahmet Kanatlı Caddesi Zübeyde Hanım Hastanesi yanında S.Ö.'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucunda çarpması sonucunda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra kurtarılamayan bisiklet sürücüsü Burhan Günnar'ın kaza geçirdiği yere geldi.

Bisikletliler, burada bulunan Burhan Günnar'ın eşi Mürivvet Günnar ve kızı Merve Günnar'a başsağlığı diledi, ardından da bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Kaza yerindeki ağaçlara otomobil sürücüsünü serbest bırakılmasına tepki olarak 'Adalet nerede?' başlığıyla çeşitli yazıların asılması dikkat çekti.

Sürekli gözyaşı döken Mürivvet Günnar, eşine çarpıp kaçan otomobil sürücüsünü alkollü olduğunu, kaza sonrasında polis tarafından yakalandığını ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı söyledi. Günnar, "Eşime vurup kaçanların dışarıda olmasını istemiyorum. Adalet istiyorum. Ben acı çekerken elini kolunu sallayıp gezmesini istemiyorum" dedi.

Bisikletliler adına konuşan Doğucan Yılmaz, bisikletli ölümlerine dur demek için toplandıklarını söyledi. Yılmaz şöyle devam etti:

"Gün geçmiyor ki ülkemizde trafik kazasına kurban bir bisikletlinin acı haberiyle karşılaşmayalım. Son olarak 30 Nisan 2017 Pazar günü sabah 06.30'da şehrimizde yaşanan trafik kazasında alkollü ve şehir içi hız limitlerinin üzerinde hareket etmekte olan otomobil sürücüsünün çarpması sonucunda bisiklet sürücüsü Burhan Günnar hayatını kaybetmiştir. Dünyanın her tarafında bisiklet kullanılmaktadır. Bizler de bisikletliler olarak sürücü ve şehir sakinlerinin bizi fark etmelerini ve bize yol vermelerini için bütün dünya ile birlikte sesleniyoruz; Şehirlerde ve şehirlerarası yollarda bisikletliler vardır ve bizi göremediğinizde ölüyoruz. Unutulmamalıdır ki bisikletlinin kaportası kendi vücududur. Belediyeleri de bir an önce bisikletli ulaşımı yaygınlaştıracak projelere, özellikle güvenli ve işlevsel standart bisiklet yolarını yapmaya çağırıyoruz."

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerindeki ağaçlara asılı olan yazıların,

-Bisikletlilerin gelmesi ve saygı duruşunda bulunmalaır,

-Bisikletli gençlerin ölen adamın eşine ve kızına başsağlığı dilemeleri,

-Eşi ölen Mürivvet Günnar'nı ağalayarak konuşması,

-Doğucan Yılmaz'ın basın açıklamasını okuması,

-Bisikletlilerin slogan atmaları,

-Mürivvet Günnar ile kızı Merve Günnar'ın konuşmaları,

-Ölen Burhan Günnar'nı sağlık fotoğrafı bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()