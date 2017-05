DHA YURT BÜLTENİ - 17

Şemdinli'de güvenlik güçlerine havanla saldıran 3 terörist öldürüldü

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nde bulunan birliklere, Kuzey Irak topraklarından yapılan saldırıya fırtına obüsleriyle karşılık verildi. Yapılan top atışlarıyla 3 PKK'lı öldürüldü.

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi Umurlu bölgesindeki Gedik Tepe ile Başkaya bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerine, akşam saatlerinde Irak topraklarından PKK'lı teröristlerce havan atışı yapıldı. Bunun üzerine radarla havanın atıldığı bölge tespit edildi, ardından da fırtına obüsleriyle karşılık verildi. Yapılan top atışlarıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber: ŞEMDİNLİ (Hakkari), () -

===================================

Tendürek'te çatışma; 2 şehit, 11 yaralı var. 8 terörist ölü ele geçti (4)

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran İlçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde 2 askerin şehit olduğu, 11 askerin de yaralandığı çatışmanın ardından bölgeye sevk edilen takviye birlikler ile PKK'lı teröristler arasında çatışmalar sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada operasyonda 3 teröristin daha öldürüldüğü belirtildi. Böylece bölgede öldürülen PKK'lı sayısı 8'e yükseldi.

Haber: AĞRI, ()

===================================

Düğün hazırlıkları yaparken şehit haberi geldi

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde önceki gün operasyon sırasında mayına basarak ağır yaralanan 24 yaşındaki Çorumlu Uzman Çavuş Mustafa Ünal tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.Şehit Uzman Çavuş Ünal, bugün memleketinde düzenlenentörenle toprağa verildi.

Önceki gün Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Çatalca Köyü Erdemli mezrasında arama tarama faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonda mayına basarak ağır yaralanan Uzman Çavuş Mustafa Ünal, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulans uçakla Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ünal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak bu sabaha karşı şehit oldu. Çorum'un Ortaköy İlçesi Karahacip Köyü nüfusuna kayıtlı olan şehidin ailesinin Ankara'da yaşadığı belirtildi. Şehidin acı haberi ise memleketindeki yakınlarına ulaştı.

4 AY ÖNCE NİKAH YAPTI

Şehit Uzman Çavuş Ünal’ın 2 yıl önce göreve başladığı ve 4 ay önce de Merve Aktaş ile resmi nikah kıyıp evlilik hazırlıkları yaptıkları belirtildi. Şehit Uzman Çavuş Ünal'ın Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü olan 4 Eylül'de düğün yapmayı planladığı ifade edildi. Şehit Uzman Çavuş Ünal’ın annesi Nermiye Ünal ve kız kardeşi Ayşe Ünal’ı 1998 yılında trafik kazasında kaybettiği belirtildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'dan karayoluyla memleketi Çorum'un Ortaköy İlçesi Karahacip Mahallesi'ne getirilen şehit Ünal için burada tören düzenlendi. Törene Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral Mustafa Günel Tuğgeneral Mustafa Günel, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende şehidin babası Kahraman Ünal ve üçlükle ayakta durabildi. 70 yaşındaki anneannesi Melek Ünal, “Mustafam hakkım helal olsun. Daha düğününü yapacaktımö diyerek ağıtlar yaktı. Şehidin resmi nikah kıydıktan sonra düğün hazırlıkları yaptığı eşi Merve Ünal ise cenaze törenine eşinin askeri üniformasını giyerek katıldı.

Törene katılan Tuğgeneral Mustafa Günel, şehidin eşi Merve Ünal’ın yanına giderek başsağlığı diledi. Şehidin eşi komutana ‘Vatan sağolsun’ diye cevap verdi. Şehidin naaşı, Karahacip Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü :

----------------------------

- Şehidin yakınlarından detay

- Helallik alınması

- Şhit eşinden detay

- Cenaze namazı:

- Detaylar

Haber-Kamera :Yusuf ÇINAR-ÇORUM- ()

==============================================

Milli füze 'Bora'nın Sinop’ta atışlarını Vali İpek'te takip etti

SİNOP'un eski radar üssü mevkiinde füze test atışını gerçekleşti. Atışları Vali Hasan İpek'te takip etti:

Eski Radar Üssünde gerçekleştirilen test atışına katılan Vali Hasan İpek, test atışı öncesinde Roketsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Korgeneral Emin Alpman, Roketsan Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Usta ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı Topçu Komutanı Tümgeneral. Zaur Hüseyinov ile bir süre sohbet etti.

Roketsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Korgeneral Emin Alpman, gerçekleştirilen testte atışın başarılı olduğunu ifade etti. Türkiye’nin ilk uzun menzilli füzesi "Bora"hakkında Vali Hasan İpek’e bilgiler verdi.

Roketsan tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk uzun menzilli füzesi Bora’nın eski Radar Üssünde konuşlanan füze test atış alanında gerçekleştirilen test atışına Vali Hasan İpek’in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şefaattin Serten, İl Emniyet Müdür Vekili Yüksel Ateşoğlu katıldı.

Görüntü Dökümü :

--------------------------

- Atışın yapıldığı bölgeden detay

Haber-Kamera İbrahim ASLAN/SİNOP, ()-

==============================================

MESKİ Suriyeli 2 kardeşi zehirleyen atıksu kaçağını kapattı



MERSİN'de Suriyeli 2 kardeşin zehirlenmesine yol açan atık su kaçağının olduğu hatlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri tarafından kapatıldı.

MESKİ ekipleri, 15 yaşındaki Midya Mustu ile ablası 18 yaşındaki Ruhlat Mustu'nun banyoda zehirlenmesine neden olan, abla Mustu'nun taburcu edildiği, Midya'nın ise hastanede yaşam mücadelesi verdiği olayın ardından çalışma başlattı. MESKİ tarafından yapılan yazılı açıklamada söz konusu alanda kanalizasyonda görüntüleme aracı ile çalışma yapıldığı belirtilerek şu bilgiler verildi:

"Akdeniz İlçesi'ne bağlı Çay Mahallesinde bulunan 6475 sokak sakinlerinden gelen şikayetler neticesinde, 6 Mayıs tarihinde 6475 sokak civarından başlanarak atıksu kaynağına ulaşılması için yapılan çalışmalarda atıksu kaynağının 6486 sokak ile 6489 sokaktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu iki sokak kavşağından alınan atıksu numunesinin PH değerinin MESKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği'nde belirtilen uygun değerlere sahip olmadığı görülmüş ve deşarj edilen atıksuların 6489 sokak üzerinde faaliyet gösteren iş yerlerinden kaynaklandığı anlaşılmıştır."

PH değerine uygun değerlere sahip olmayan atık su bağlantılarının 8 Mayıs'ta iptal edildiği vurgulanan açıklamada şu bilgilere yer aldı:

"Kanalizasyon görüntüleme aracı ile endüstriyel nitelikli atık suların kanalizasyon hattına bağlantıları tespit edilerek bağlantı noktaları kapatılmıştır. Kaçak yollarla MESKİ Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki kanalizasyon hattına bağlantı yapıldığı tespit edilen taşınmazlar ile ilgili hukuki işlemler derhal başlatılmıştır."

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Belediye ekipler ikamerayla çalışma yaparken

- Ekipler kaçakları tespit çalışması yaparken

- Ekiplerin bölgede kazı çalışması yapması

- Ekiplerin kaçak hattı kapatması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: İbrahim MAŞE/ MERSİN, () -

==============================================

Diyanet İşleri Başkanı Görmez: En büyük korkum cahiliye hastalıklarının nüksetmesi



BURSA'da, Din Gönüllüleri Buluşması programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez , "Bağdat'ın yıkılmasından endişe etmiyorum. Bağdat yeniden imar edilir. Ancak bütün bu mezalim yaşanırken en büyük korkumuz toplumların bilinçaltında sakladıkları cahiliye hastalıklarının nüksetmesidir" dedi.

Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği Din Gönüllüleri Buluşması'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, kötülüklerin ülkemizi sarmak istediğini kaydederek, "Bütün bu kötülükler coğrafyamızı kuşatmak, ülkemizi sarmak istiyor. Egemenliği altına almak istiyor. Her türlü terörün bu ülkeyi umut olmaktan çıkarmak için nasıl bir kavga verdiğini hepimiz müşahede ediyoruz. Binlerce evladımızı bu noktada şehit verdik. Sonra ihanet ve darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kaldık. O sadece darbe teşebbüsü değil, bir katliam teşebbüsüydü. Toplumun yarısını karşı karşıya getirme teşebbüsüydüö dedi.

Cahiliye hastalıklarının İslam’ı kuşatmasından endişe ettiğini dile getiren Görmez, şöyle devam etti:

"Bağdat'ın yıkılmasından endişe etmiyorum. Bağdat yeniden imar edilir. Yeniden Bağdat Medinetüsselam olur. Şam- ı Şerifin yıkılmasından endişe etmiyorum, yeniden ayağa kalkar. Hikmetin yurdu olan San'a, Yemen yeniden ayağa kalkar. Ancak bütün bu mezalim yaşanırken en büyük korkumuz; bu toplumların bilinç altında sakladıkları cahiliye hastalıklarının nüksetmesidir. Irkçılık, mezhepçilik, meşrepçilik, cinsiyetçilik gibi hastalıkların, insanı dışlayan, insanı eşrefi mahluk olarak görmeyen yanlışların ve kötülüklerin nüksetmesidir. Cahiliye hastalıklarının alemi İslam'ı kuşatması, asıl en büyük kötülüktür. Küçük mensubiyetlerin dini mübini İslam'a Kuran-ı mübine, Muhammed Mustafa'ya mensubiyetin önüne geçmesi çok daha korkulacak büyük bir felakettir alemi İslam için."

'KENDİNİZE ADAM DEVŞİRMEYİN, ADAM YETİŞTİRİN'

Salonda toplanan kalabalığa 'Bu topraklarda her bir insanın ideal bir mümin olması için çaba gösterin' diyen Görmez "İslam ümmetine mensup bir insanın yetişmesine emek verin. Kendinize adam devşirmeyin. Adam, insan yetiştirin. Çocuklarınızı yetiştirin; ama o çocukları sadece kendi düşüncelerinizin mensubu haline getirmeyin. Allah'ın mensubiyetinden daha büyük mensubiyet mi var? Muhammed Mustafa'ya ümmet olmaktan daha büyük mensubiyet mi var?" şeklinde konuştu. Görmez'in bu sözleri salondan büyük alkış topladı.

'YENİ NESİL DİNLEMEYİ DEĞİL, KONUŞMAYI SEVEN BİR NESİL'

Yeni bir dünya ve nesille karşı karşıya olduğumuzun altını çizen Görmez, " 10 yıl önce yaptığınız vaazı şimdi yapamazsınız. Çünkü nesiller değişti. O nesillere hitap etmenin dilini bulup kalbine dokunmalıyız. Yeni nesil dinlemeyi değil, konuşmayı seven bir nesil. O zaman onlarla konuşacaksınız. Onlarla göz göze gelerek konuşun. İnanın yeni nesil kendisine tepeden konuşan hiç kimseye iyi gözle bakmıyor. Tepeden konuşmayacaksınız" ifadelerini kullandı.

'ATANMIŞ DEĞİL ADANMIŞ DİN GÖREVLİSİ'

İslam'a göre herkesin dininin görevlisi olduğunu söyleyen Görmez, "Müstakil bir din görevlisi zümresi olmaz. Onun için bu hizmet gönülle yapılacak bir hizmettir. Atanmış bir din görevlisi değil, adanmış din gönüllüsü lazım bize. Bütün müesseselerimizi yeniden gözden geçirmeliyiz." dedi.

Görmez, buradaki konuşmasının ardından Türkiye Diyanet Vakfı'nın Uluslararası Konuk Öğrenci Programı kapsamında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğrenim gören 34 öğrencinin diploma törenine katıldı. Hamitler Mahallesi'ndeki Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen diploma töreninde konuşan Görmez, eğitimin önemine değindi. Görmez, "Gerçekten çok güzel bir tablo ile karşı karşıyayım. Renklerinizin ve dillerinizin farklılıkları Allah'ın ayetlerindendir. Bizim medeniyetimizde sömürmek yok. Hiç kimsenin kimliğine dinen müdahale etmedi. Adalet esas oldu. Ümmetin çocukları 200 yıldır cahil bırakıldı. Biz insanların umut bağladığı topraklarda yaşıyoruz. Gönül coğrafyamızla ilgili misafir öğrencilerimizin çok eksiği var. Şuan 140 bin yabancı öğrenci var Türkiye genelinde. Onlar sadece burada eğitim almıyor. Bizim öğrencilerimize de farklı şeyler öğretiyorlar. Onun için hedefi alem olmayan alim olamaz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Salondaki kalabalık

-Görmez'in konuşması

Haber: Edip TEKİN / BURSA, () -

===============================================

Bursa Eğitim- Sen: Lisedeki dehşette ihmaller var



EĞİTİM- Sen Bursa Şubesi, lise öğrencisi 16 yaşındaki Hasan Can'ın, arkadaşı Nilüfer Acar'ı sınıfta tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar ettiği olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, her iki öğrencinin hem arkadaşlarına, hem sınıf öğretmenine, hem rehberlik servisine, kendileri için hayatın anlamının olmadığını ve canlarına kıyacaklarını defalarca söylediklerini, Nilüfer Acar'ın daha önce yazdığı intihar mektubundan ise sınıf öğretmeninin haberdar olduğunu öne sürüldü.

Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’ndeki Hürriyet Anadolu Lisesi'nde geçen Cuma günü meydana gelen olayla ilgili Eğitim- Sen Bursa Şubesi açıklama yaptı. Okuldaki adli ve idari soruşturmanın sağlıklı sürdürülebilmesi, delillerin karartılmaması için ilgili müdür, müdür yardımcıları, rehber öğretmen ve sınıf öğretmenlerinin açığa alınmasının istendiği açıklamada şöyle denildi:

"Yaptığımız tesbitler sonucu soruşturmanın iki ayrı boyutunu tesbit ettik. Bunlardan birincisi, olay günü yaşanan ihmaller zinciri. Okulun normalde açılış saati 09.00, öğrencilerin okula alınış saati 08.30 olmasına rağmen, öğrenciler saat 08.10'da hiçbir kontrolden geçmeden içeri girmişlerdir. Okulu müstahdemler açmış ve öğrenciler okula müstahdemler tarafından alınmıştır. Okul idarecileri saat 09.00 dan sonra gelmişlerdir ve bu görüntüler kameralarda kayıtlıdır. Olaya, nöbetçi öğretmenler silah seslerini duyunca sınıfa çıkarak müdahale etmiştir. Olayın ikinci boyutu ise bu iki öğrencinin yaşadıkları sıkıntıların bir yılı aşkın süredir bilinmesi. Nilüfer Acar ve Hasan Can, hem arkadaşlarına, hem sınıf öğretmenlerine hem de rehberlik servisine hayatın anlamının olmadığını ve canlarına kıyacaklarını defalarca söylemişlerdir. Hasan Can aynı zamanda velisinden şiddet gördüğünüde beyan etmiştir. Nilüfer Acar adlı öğrenci, daha önceden intihar mektubu yazmış ve bu mektup sınıf öğretmeni tarafından bilinmektedir."

Bu arada Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olayın hemen ardından başlatılan soruşturmanın çok yönle olarak sürdürüldüğünü, bu zamana kadar hiç bir sorumlu ve idarecinin açığa alınmadığını söyledi.

Haber: BURSA, () -

===============================================

Kamu Baş Denetçisi Malkoç: Boşa kürek çekmiyoruz



KAMU Baş Denetçisi Şeref Malkoç, aldıkları kararların arkasında olduklarını belirterek "Boşa kürek çekmiyoruz" dedi. Malkoç, bugüne kadar kuruma 30 bin müracaat yapıldığını açıkladı.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Kurulmasının Desteklenmesi Projesi kapsamında Ombudsmanlık Bölgesel Konferansları'nın ilki, Antalya'da gerçekleştirildi. Ramada Otel'de düzenlenen toplantıya Antalya'daki sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda mahalle muhtarı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, hedeflerinin 2017 yılı içinde 30 büyük ilde toplantılar yaparak ombudsmanlığı tanıtmak olduğunu söyledi. Malkoç, “Kamu denetçilerini 4 yıllık bir süre için Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. Seçildikten sonra yemin edip göreve başlarlar. Yürütmenin her türlü eylem ve işlerini, insan hakları, adalet ve hakkaniyet açısından denetlerler. Dolayısıyla bir yönüyle yürütmenin denetçisidir. Mahkeme değil, yargı değil ama kararları tavsiye kararıdır" dedi.

Kendilerine şikayet yapıldıktan sonra şikayet edilen kurumla temasa geçtiklerini anlatan Malkoç, vatandaşın derdine dostane çözümle çare bulmaya çalıştıklarını söyledi. Şikayet edilen idarenin aldığı kararda, yaptığı uygulamada ısrar etmesi halinde inceleme ve araştırmanın derinleştiğini anlatan Malkoç, ardından tavsiye kararı alındığını söyledi.

'Türkiye'de zaman zaman mahkeme kararlarına bile uyulmuyor. Tavsiye kararlarına mı uyulacak' gibi soruların akla gelebileceğini anlatan Malkoç, “Açık konuşayım. Biz boşa kürek çekmiyoruz. Verdiğimiz kararların arkasında duruyoruz. Sonuna kadar takip ediyoruz. Kurumun gücü zaten tavsiye kararı vermesinden geliyor. Ama verdiği karar, kurumun yumuşak gücünü toplumda etkinleştiriyor. Toplumun vicdanı haline geliyor. İnceleme ve araştırmalarımız hukuka ve insan haklarına dayalı olduğu için idareye tavsiye kararı verdiğimizde buna uymayan kurum olursa, bunları TBMM'ye bildiriyoruz. TBMM'nin ilgili komisyonları da muhatap kimse çağırıyor. Niçin uyulmadığını sorguluyor. TBMM'de böyle bir konuya muhatap olmak kolay bir şey değil. Çünkü karara uymayanların TBMM'ye geldikten sonra epey terlediklerini görmüş oluyoruz" diye konuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun son zamanlarda aldığı birkaç kararla kamuoyunda uzun süre yer aldığını da anlatan Malkoç, kuruma 30 bin müracaat olduğunu söyledi. Bunların önemli kısmının dostane çözüm yollarıyla halledildiğini açıklayan Malkoç, "Kuruma geçen yıl 5 bin 600 müracaat olmuş. Bu yıl nisan ayı sonu itibarıyla geçen yılın rakamı yakalandı. Vatandaşın şikayetleri arttığından değil, kurumumuz tanındıkça millet, derdine derman aranan bir yer olarak gördü. Biz de bundan memnunuz" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapılan şikayet üzerine yaptıkları girişimlerle 100'e yakın öğrencinin sınavının iptaliyle ilgili sorunun çözümlendiğini hatırlatan Malkoç, “100'e yakın öğrencimizin sınavı iptal edilmişti. İlaç kullanan çocuklar bize müracat etti. Ardından görüşüp konuştuk. İptal edilen sınavlarını geçerli hale getirdik. Ardından YGS'ye girecek öğrenciler için belli bir süre içinde para yatırılması istendi. Bu süre içinde annesi hastalanan oldu, trafik kazası geçirenler oldu. Çocuklar yatıramadı. Bunların içinde ilk 2 bine, 5 bine girenler vardı. ÖSYM'ye müracaat ettiler. ÖSYM hayır dedi. Biz onlarla görüştük. Kendilerine değişik yollar önerdik. Bu öğrencilere yeni bir hak tanındı" dedi.

ÇOCUKLARDAN DA ŞİKAYET GELİYOR

Malkoç'tan sonra çalışma ve sosyal güvenlik, engelli hakları, kadın ve çocuk hakları konularından sorumlu kamu denetçisi Celile Özlem Tunçak ile eğitim gençlik ve spordan sorumlu kamu denetçisi Arif Dülger faaliyet alanlarıyla ilgili bilgi verdi. Celile Özlem Tunçak, çocuklardan da şikayetler aldıklarını belirterek, “Çocuklardan, okulu, öğretmeni ve annesiyle ilgili şikayetler geliyor. Hatta sokaktaki hayvanlarla ilgili dahi güzel düşüncelerle ilgili çocuklar bize başvuruyor. Hepsiyle birebir irtibat kuruyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Toplantıdan genel görüntüler

- Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç'un konuşması

- Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak'ın konuşmaları

Haber- Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA, ()

===========================================

Akşehir'de kadın defineciler yakalandı



ANKARA'dan Konya'nın Akşehir İlçesi'ne gelip kaçak kazı yapıp define arayan 3'ü kadın, 4 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün öğle saatlerinde Engili Mahallesi Ormaniçi Mevkii'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, kazı yapan fabrika işçisi 47 yaşındaki Rabia B., 49 yaşındaki işçi emeklisi Halise Sevgi Ü., ev kadını 45 yaşındaki Yüksel K. ile kadınlara gözcülük yapan spor eğitmeni 51 yaşındaki Mustafa Ö.'yü gözaltına aldı. Kadınların kazı yaptığı kazma ve küreğe el konuldu.

Şüpheliler, jandarmadaki sorgularında, define aramak için Ankara'dan geldiklerini, kazıda tarihi eser ya da defineye rastlamadıklarını söyledi. Kazı yapılan alanın SİT alanı olmadığı için şüphellier, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber: Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR, (Konya), () -