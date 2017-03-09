DHA YURT BÜLTENİ - 17

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı: Daktilo ile e-mail atmaya çalışıyoruz (2)

HER DEVLET ONA SAHİP OLAN HALK İÇİN OLUR

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Genel Maden İşçileri Sendikası’nda ‘Yeni anayasa’ adlı sempozyumda yaptığı konuşmasında, herhangi bir devletin demokrasi olup olmadığının, demokrasi işleyişinin işleyip işlemediğini anlamak için anlamak için 4 ilkenin bulunduğunu söyledi.

Uçum, “Bu ilkeler, meşruiyet, çözüm, değişim ilkesi ve bir devlette kuvvetler ayrılığı işliyor mu? Bu dört soruya cevap verdiğimizde bir devlette demokrasi olup olmadığını anlayabiliriz. Devlet, meclis, hükümet ve yargıdan oluşuyor. Demokratik sistemin esası nedir, halkın yönetimine dayanmasıdır. Peki halk nasıl yönetilecek. Halk doğrudan üretemeyeceğine göre temsilcileri vasıtasıyla üretecek. Halkın temsilcileri kim; meclis üzerinden milletvekilleri. Halkın temsilcileri kim; hükümet, yargı. Hem meclis hem hükümet hem de yargı halk adına hareket etmesi gerekir. Halk adına faaliyet yürütmesi gereken aygıtlardır. Hiçbir devlet kendisi için olmaz. Her devlet ona sahip olan halk için olurö dedi.

Önerilen sistemde halkın hem meclisi hem de hükümeti doğrudan seçeceğini belirten Uçum, çünkü önerilen sistemdeki Cumhurbaşkanı ile mevcut cumhurbaşkanının pozisyonunun farklı olduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salondaki kalabalık

-Mehmet Uçum'un konuşması

Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, ()

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Silahlı saldırıda ağır yaralandı



HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi'nde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 37 yaşındaki Murat Ayhan ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. İşten dönen Tayfun ve Murat Ayhan kardeşler, evlerinin önünde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği 37 yaşındaki Murat Ayhan, ağır yaralandı. Yakınları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Ayhan, yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()-

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Eskişehir'de 2 vergi memurunun şüpheli ölümü

ESKİŞEHİR Vergi Dairesi'nde icra memurları olarak görev yapan 62 yaşındaki Ömer Çiçek evinde, 57 yaşındaki Mehmet Uzun'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 2 memurun yapılan otopsilerinde metin alkol zehirlenmesinden öldükleri belirlendi. Polisler, Çiçek ve Uzun'a sahte içki sattığı iddiasıyla çay ocağı işleten 53 yaşındaki Y.A.'yı gözaltına aldı.

Alınan bilgilere göre Eskişehir Vergi Dairesi memuru 1 çocuk babası yalnız yaşayan Ömer Çiçek dün işe gitmeyince çilingirle kapıyı açtıran yakınları tarafından evde ölü olarak bulundu. Evli 3 çocuk babası Mehmet Uzun da dün kendi evinde rahatsızlanınca Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzun, bu sabah tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak öldü. Çiçek ve Uzun'un cenazeleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İş arkadaşlığını yanısıra yakın arkadaş da olan Ömer Çiçek ve Mehmet Uzun'un yapılan otopsilerinde metil alkol zehirlenmesi sonucunda yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Polisler, Çiçek ve Uzun'un evlerinde bulunan içkilerden incelenmek üzere numuneler aldı.

Polis ekipleri, Ömer Çiçek ve Mehmet Uzun'a sahte içki sattığı iddiasıyla Kırmızıtoprak Mahallesi'nde çay ocağı işleten Y.A.'yı gözaltına aldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Ölen vergi memurlarından Ömer Çiçek bugün Kırmızıtoprak Mahallesi'ndeki Alem Camii'nde ikindi namazını ardından kılınan cenaze namazından sonra Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mehmet Uzun'un da yarın toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü dökümü:

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-Ölen vergi memurlarından Ömer Çiçek'in cenaze töreninden,

-Ölen Ömer Çiçek'in siyah beyaz fotoğrafı,

-Ölen Mehmet Uzun'un siyah beyaz fotoğrafı bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,()-