DHA YURT BÜLTENİ-17

1)ÜMİT ÖZDAĞ VE YUSUF HALAÇOĞLU' NUN KONUŞMA YAPACAĞI SALONDA OLAY ÇIKTI



MERSİN'in Silifke İlçesi'nde referandum öncesi 'hayır' kampanyası için gelen ve belediyeye ait salonda vatandaşlara hitap etmek isteyen Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, ülkücü oldukları öne sürülen bir grubun saldırısına uğradı. Grup, salondaki sandalye ve masaları devirirken milletvekilleri Özdağ ve Halaçoğlu, güvenlik önlemi için salondan çıkarıldı. Anamur İlçesi'ndeki programlarının ardından Silifke İlçesi'ne giden Özdağ ve Halaçoğlu, belediyeye ait düğün salonuna geçti. Seçmenleri referandumda 'hayır' oyu vermeleri için toplantılar yapan iki milletvekilinin oturduğu sırada ülkücü oldukları öne sürülen yaklaşık 100 kişilik bir grup, salona girip 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' sloganları atarak masa, sandalye ve kürsüyü devirdi.Salonun karışması üzerine milletvekilleri güvenlik amacıyla başka bir kapıdan salon dışına çıkarıldı. Salona çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olayların yatışmasından sonra Özdağ ve Halaçoğlu, tekrar salona geldi ve konuşmalarını yaptı.

"BAŞBAKAN HAYIR OYU VERECEK"

Olaylı Silifke toplantısından önce Anamur İlçesi'nde konuşan Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve Kayseri Milletvekili MHP'li Yusuf Halaçoğlu, referandumda evet çıkması halinde demokratik parlamenter sistemin ortadan kalkacağını ve ülkenin kaderinin yasama, yürütme ve yargı sistemi ile tek adamın eline verileceğini savundu. Özdağ, Başbakan Binali Yıldırım'ın referandumda 'hayır' vereceğine inandığını söyledi.

Esnaf ziyaretlerinin ardından bir düğün salonunda katılımcılara hitap eden Ümit Özdağ, ''Bu ülkenin hayır kullanan bütün vatandaşları parlamenter ve hukuk sistemini savunuyor. Bugün, hangi terör örgütü bu sistemi savunuyor?" diye sordu. Kendilerinin, Binali Yıldırım başbakan olarak kalsın diye Anadolu'yu dolaştıklarını belirten Ümit Özdağ, "O ise ‘Bana ne gerek var’ diyor. Bakın, Başbakan Hayır diyecek. Cumhurbaşkanı da bundan şüpheleniyor. Çok zor bir durum. HDP de hayır demeyecek. Hükümetle onların arasında evet konusunda bir anlaşmazlık yok. Hükümet HDP’ye özerklik teklif ediyor, onlar ise federal bir devlet istiyor. Hükümet ise bu talep için erken yanıtını veriyor'' dedi.

TÜRKİYE HANGİSİNİ BENİMSEYECEK?

MHP Eski İlçe Başkanı Erdal Bulut’un oluşturduğu platforma davet edilen, MHP’nin muhalif kanadının yanı sıra CHP, Vatan Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi'nin temsilcilerinin de katıldığı toplantıda MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da konuşma yaptı.Başbakan Binali Yıldırım'ın Çanakkale'ye yapılacak köprüyle ilgili olarak "Çanakkale Geçilir' dediğini belirterek tepki gösteren Halaçoğlu, ''Biz Çanakkale karşıdan karşıya geçilmez demedik ki, 'Düşmana geçilmez' dedik kardeşim. Yeni anayasanın birinci maddesindeki tarafsız kelimesinin yanına konulan bağımsız kelimesi ile 14'üncü maddedeki Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu seçimi arasında çelişkiler var. Türkiye demokratik hukuk sistemini mi benimseyecek, yoksa tek adam rejimini mi benimseyecek'' diye konuştu.Konuşmaların ardından katılımları için milletvekillerine teşekkür eden Erdal Bulut, Özdağ ve Halaçoğlu'na muzlu kabartma plaket hediye etti.

Görüntü Dökümü

----------------ANAMUR

- Ümit Özdağ'ın esnaf gezisinden görüntüler

- Esnafla görüşmeleri

- Esnafa 'Babanız dahi olsa bu kadar yetkiyi vermeyin' demesi

- Caddede esnafı selamlarken

- Konuşma alanına gelişleri

- Vatandaşla kucaklaşmalar

- Yusuf Halaçoğlu ve Ümit Özdağ'ın konuşması



- Erdal Bulut'un kabartma muz plaketi takdimi

SİLİFKE

-Salondaki gerginlik



-Grubun slogan atması



-Sahnedeki masaları devirmeleri

BOYUT: 174 MB. SÜRE: 08'44"

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR, SİLİFKE (MERSİN), ()

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KILIÇDAROĞLU:BİR ÜLKENİN GELECEĞİNİ BELİRLEYEN TEMEL FAKTÖR KADINDIR(ek)



2)VALLAHİ BİLLAHİ BEN DE EVET DEMİYORUM. HEP BERABER "HAYIR" DİYEREK HAYIRLI BİR İŞ YAPACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni anayasa ve referanduma ilişkin, "Değişikliğin siyasi parti ile ilgisi yok. 80 milyonu ilgilendiriyor. Bu bir iktidar olayı değil. Bu bir Türkiye olayı. Bu bir memleket olayı. Vallahi billahi ben de "evet" demiyorum. Hep beraber "hayır" diyerek hayırlı bir iş yapacağız. Tek adam anayasası olmaması lazım. Teklik sadece ve sadece Allah'a mahsustur. Ne yaparlarsa yapsınlar kavga etmeyecek kutuplaşmayacağız" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya kent meydanında halka hitap etti. Kılıçdaroğlu, "Bizi ayrıştırmak, bölmek, kutuplaştırmak istiyorlar. Bizi oturalım kavga edelim diye bu yola teşvik etmek istiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar kavga etmeyeceğiz. Kutuplaşmayacağız. Bir arada birliğimizi koruyacağız. Bu anayasanın tek adam anayasası olmaması lazım. Teklik sadece ve sadece Allah'a mahsustur. Başka hiç kimse ben tekim, tek adamım dememeli. Diyememeli. Bu anayasa değişikliği ekonomiyi, işsizliği, çifçinin sorununu, kadın cinayetlerini çözecek mi? O zaman bu değişikliği niye getiriyorsunuz? Hiç bir sorunu çözmüyor. O zaman bu anayasa değişikliği niye geliyor?" ifadelerini kullandı.

"VALLAHİ BİLLAHİ BEN DE EVET DEMİYORUM. HEP BERABER "HAYIR" DİYEREK HAYIRLI BİR İŞ YAPACAĞIZ"



Kılıçdaroğlu, "Bu Ankara'daki beylerin 18 yaşını dolduran çocukları var. Bunların hiç askere gitmemesi lazım. Yetmiyor milletvekili olması gerekiyor. 2 yılda emekli olmaları lazım. Ayda en az 13 bin lira emekli aylığı maaşı almaları lazım. Bunun için geliyor. Evet diyor musunuz? Benim inancım da, vicdanım da evet demiyor. Gözünüz aydın 550 milletvekilinin maaşını ödüyordunuz şimdi 600 kişinin maaşını ödeyeceksiniz. 600 milletvekili ne yapacak mecliste. Hangi gerekçe ile 600'e çıkıyoruz. 18 yaşındaki çocuklarının yanında bazı dostları da var. Onları da getirecekler. Vallahi billahi ben de evet demiyorum. Hep beraber "hayır" diyerek hayırlı bir iş yapacağız" diye konuştu.

"BUNUN SİYASİ PARTİ İLE İLGİSİ YOK. 80 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR"



Kılıçdaroğlu, "Bunun siyasi parti ile ilgisi yok. 80 milyonu ilgilendiriyor. Size bir sır vereyim kimse duymasın. Başkan yardımcılarının sayısını bilen var mı? vallahi ben de bilmiyorum tamamen başkanın takdirine bağlı canı ne kadar istiyorsa. Biz sayın Binali için de çalışıyoruz. Başbakanlık kaldırılıyor. Kaç bakan olacağı da tamamen başkanın takdirine bağlı. Kimi istiyorsa onu yapacak" dedi.

"BU BİR İKTİDAR OLAYI DEĞİL. BU BİR TÜRKİYE OLAYI. BU BİR MEMLEKET OLAYI"



Kılıçdaroğlu, "İktidar partisinin Adapazarı'nda yani Sakarya'da çok güçlü olduğunu biliyorum. Bu bir iktidar olayı değil. Bu bir Türkiye olayı. Bu bir memleket olayı. Geçmişte A, B partisine oy vermiş olabilirler. Hiçbir itirazım yok. Alınganlık da göstermedim. Şimdi referandum seçim değil Türkiye2ninn kaderini belirleyecek. Sağcısını, solcusunun, ortacısının kaderini belirleyecek. Bir kişiye yetki verdiniz kararname çıkarıp bütün valilikleri kaldırıyorum diyebilecek. Türkiye dipsiz bir kuyuya sürüklenmemeli vebalini üstlenmemeliyiz" diye konuştu.

İZMİR MARŞI İLE YÜRÜDÜLER



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programın devamında yaklaşık 5 bin kadının katılımıyla Adapazarı Çark Caddesi'nde İzmir Marşı eşliğinde yürüdü. Çark Caddesi'nde bulunan esnaflar ve vatandaşlar CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve kadınları alkışladı.

Görüntü Dökümü



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-Genel Başkan ve kadınlar yürüyüşü



-Alkışlayan vatandaşlar esnaflar



- Kılıçdaroğlu'nun konuşması



- Detaylar

SAKARYA/



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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

3)MEHMET ŞİMŞEK: ALMANYA'YA YAKIŞAN BİR TAVIR DEĞİL

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Almanya'nın tavrı doğru değil. Almanya'ya yakışan bir tavır değil" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Uçakta iki pilot olur" şeklindeki açıklamasını da yorumlayan Şimşek, "Evet doğru uçakta iki pilot olur ama birisi kaptan pilottur" diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin referandumla çalışmaları kapsamında Isparta'ya geldi. Modapark Düğün Salonu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılan Başbakan Yardımcısı Şimşek, ardından Isparta Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Almanya'nın bakanlar ve milletvekillerinin Türk vatandaşla buluşması yönünde sergilediği politikayı değerlendiren Şimşek, "Almanya'nın tavrı doğru değil. Almanya'ya yakışan bir tavır değil. Biz Avrupa Birliği üyesi ülkelerden kendi standartlarına, kendi ilkelerine, kendi demokratik normlarına uygun davranmalarını bekleriz" dedi.



'ALMANYA İLE GÜÇLÜ BAĞLARIMIZ VAR'



Başbakan Yardımcısı Şimşek, şöyle devam etti" "Almanya önemli bir ticaret ortağımız. Aynı şekilde Almanya ile bağımızı özel ve güçlü kılan 3 milyon üzerinde orada vatandaşımız var. Almanya'nın tutumunda güçlü tarihi bağları dikkate almasını beklemek tabi ki hakkımız. Bu inanıyorum ki düzelir, uzun sürmez. Onlar da bir seçim sürecinde. Kalıcı bir zarar olmaması için bizler de onlar da bir çaba göstermeliler."



'BU SORUNLAR AŞILIR'



Avrupa'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu, ihracatın yüzde 50'sinin oraya yapıldığını, Türkiye'ye sağlanan küresel finansmanın yaklaşık yüzde 75'inin Avrupa kaynaklı olduğunu vurgulayan Mehmet Şimşek, "Turizmin önemli bir kısmı yine Avrupa kaynaklı. Avrupa ile biz bir aile gibiyiz. Zaman zaman tartışırız ama temelde inanıyorum ki kalıcı bir tahribat olmaz. Avrupalılar kendi değerlerine sahip çıksınlar tek dileğimiz bu" diye konuştu.



'UÇAKTA İKİ PİLOT OLUR AMA BİRİSİ KAPTAN PİLOTTUR'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliğine ilişkin eleştirileri arasında söylediği 'Bir uçakta iki pilot olur' sözüne de değinen Şimşek, "Evet doğru uçakta iki pilot olur ama birisi kaptan pilottur. Genelde temel kararları o verir, yardımcısı vardır. Bizim yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde de bir kaptan olacak, onu da millet seçecek ama yardımcısı olacak" dedi.



'TÜRKİYE'NİN O KORKULARI YOK'



Başbakan Yardımcısı Şimşek, bir gazetecinin Almanya'nın uyguladığı tavrı geçmişte Türkiye'nin de uyguladığı yönünde muhalefetin eleştirisi olduğunu hatırlaTması üzerine şu açıklamada bulundu:



"Doğrusu o hususla ilgili benim fazla bir bilgim yok. Ama biz prensip olarak yabancı ülkeden bir temsilci geldiğinde Türkiye'de bir etkinlik yapmak isterse gerekli tedbirler alındıktan sonra genel prensip olarak zaman zaman biz de bu toplantılara katılıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin o konuda tutumu nettir. Benim konum değil ama Türkiye'nin o korkuları yok. Biz rahat bir ülkeyiz."



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, valilik ziyaretinin ardından Isparta Belediye Başkanlığı ve Ak Parti il başkanlığını ziyaret edecek, ardından da akşam saatlerinde iş dünyası ile bir araya gelecek.

Görüntü Dökümü



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-Mehmet Şimşek'in valiliğe gelişi



- Şeref defterini imzalaması



- Mehmet Şimşek'İn açıklamaları



Haber: Mehmet ERÇAKIR- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()

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4)BAKAN KILIÇ'TAN PARTİLİ KADINLARA REFERANDUM ÇAĞRISI

AYDIN'da partisinin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, partili kadınlara seslenerek, referandum öncesi halkın 'Evet' oyu kullanması için çalışmalarını istedi.Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, eşi Eda Kılıç ile birlikte AK Parti Kadın Kolları Aydın İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Bakan Kılıç, ilk ziyaretini Aydın Valiliğine yapı. Bakan Kılıç'ı Aydın Valisi Ömer Faruk Koçar ve protokol üyeleri karşıladı. Burada yapılan kısa ziyaret sonrasında, İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği 8 Mart Dünya Kadın Kolları etkinliğine katıldı. Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliğine; AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, İl Başkanı Ömer Özmen ve Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş ile birlikte ilçe kadın kolları başkanları ve çok sayıda kadın katıldı.

MİNİKTEN BAKANDAN YARDIM İSTEĞİ

Salonun önünde Bakan Kılıç'ı, Yahya Kemal Bayatlı İlkokul 2'inci sınıf öğrencisi Nisanur Cevizli karşıladı. Küçük öğrenciyi okul üniformasıyla karşısında gören Kılıç, onunla sohbet etti. Nisanur Cevizli, Kılıç'tan Didim Akbük'te izci grubunda olduğunu ve oradaki izcilik yaptıkları, izcilik evinin çatısının yıkıldığını ve bu konuda yardımcı olmasını istedi. Bakan Kılıç, öğrenciye söz vererek isteğini yerine getireceğini söyledi.

AYAKTA KARŞILANDI

Bakan Kılıç, salonu dolduran kadınlar tarafından ayakta karşılandı. AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlemiş olduğumuz zaman ayırarak teşrif ettiler. Bizlere onur verdiler. Tüm kadınlarımız ve teşkilatımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

"HERGÜN KADINLAR GÜNÜDÜR"

Konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatan Kılıç, "Bugün Efeler diyarındayız. Efelerin efe olmasını ve efelerin efe gibi yetişmesini sağlayan çok değerli annelerimize, kardeşlerimize ve eşlerimize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugünün hatırlanması için çok büyük önemi var. Bizim inancımızda ve medeniyetimizde her gün kadınlar günüdür. Çünkü cennet annelerin ayağının altına serilmiştir. Ülkemizde tarihi boyunca tüm sıkıntılı anlarda istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğimiz her anlarda kadınlar en önde olmuştur. Hakkında Muhtar bile olmaz manşetleri atıldı. Ama daha sonra aynı gazetelerin manşetlerinde Türkiye Cumhuriyetinin ilk seçilmiş 12. Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan adı yazıldı. Türkiye Cumhuriyeti anayasa değişikliği maddelerinin bir sıkıntısı olduğu söyleniyor. Türkiye Cumhuriyetinin anayasa maddelerinde hiçbir sıkıntısı yoktur. 16 Nisan'a kadar siz kadınlar olarak 'Evet' için kapı kapı dolaşım çalışacağınıza söz verin" dedi.



Bakan Kılıç ayrıca 'Hayır' için çalışan muhalefeti de eleştirerek, sandıktan 16 Nisan'da 'Evet' çıkacağını söyledi.

Görüntü Dökümü



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- Gençlik ve Spor Bakanı'nın konuşması

- Kadın Kolları Seda Sarıbaş'ın konuşması

- Öğrencinin Bakandan izci evinin yapımını istemesi

- Kadınlara plaket verilişi ve genel görüntü

(Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / EFELER (Aydın), ()

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5)BAKAN ELVAN, KONYA'NIN İLÇELERİNİ ZİYARET ETTİ

16 Nisan'da yapılacak referandum nedeniyle, kampanya çalışmasına bugün Konya'nın Kulu İlçesi'nden başlayan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, daha sonra Cihanbeyli, Altınekin ve Sarayönü ilçelerini ziyaret etti. Burada esnafları ziyaret edip, onlarla sohbet eden Bakan Elvan, partilileriyle de bir araya gelip, Anayasa değişiklik paketini anlattı. Elvan, Cihanbeyli İlçesi'ndeki ziyareti sırasında yolda gördüğü bir simitçinin tezgahındaki yaklaşık 15 simidi satın alıp, beraberindeki heyete dağıttı. Elvan, simitçiye de 100 lira verdi. Elvan, akşam saatlerinde ise Konya kent merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.



(Görüntü Dökümü



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- Bakan Elvan'ın ziyaretlerinden detay



- Esnaflarla sohbeti

-Simit tezgahından simit alması



- Genel ve detay



(Haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA ))



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6)NİLÜFER’DE KADINLARDAN SESSİZ YÜRÜYÜŞ

BURSA’nın merkez Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nin her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlediği ‘Kadın Yürüyüşü’ bu yıl 7 kadın işçinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle sessiz yapıldı. Uğur Mumcu Bulvarı’nda yapılan yürüyüşte kadınlar “Hem yasta hem isyandayızö pankartı taşıdı.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği ‘Kadın Yürüyüşü’ geniş katılımla gerçekleşti. Uğur Mumcu Bulvarı’ndaki 29 Ekim Mahalle Muhtarlığı önünde başlayan yürüyüşe, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Seden Bozbey ve belediye personeli, Nilüfer’deki kadın derneklerinin üyeleri ile çok sayıda kadın katıldı.

Kadın Yürüyüşü bu yıl, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı için Ankara’ya giderken yolda meydana gelen kazada 7 kadın işçinin hayatını kaybetmesi nedeniyle sessiz gerçekleşti. Kadınlar yürüyüşte “Hem yastayız hem isyandayızö pankartı taşıdı.

“Yürüyoruz, Kadın Dayanışmasını Büyütüyoruzö sloganı altında geniş katılımla gerçekleşen yürüyüşte, Nilüfer Belediyesi zabıta ekipleri de kadınlara karanfil dağıttı.

Uğur Mumcu Bulvarı’nda gerçekleşen yürüyüş boyunca kadınlar, ellerinde “Tacize tecavüze hayırö, “Kadın yaşam özgürlükö, “Geceler de sokaklar da meydanlar da bizimö, “Kadın emeğinin sömürüsüne hayırö, “Batsın bu dünya biz yeniden yaparızö, “Eşitlik yoksa aşk da yokö yazılı dövizler taşıdı.

Nâzım Hikmet Kültürevi önünde sona eren yürüyüşün ardından ortak açıklama yapıldı. Açıklamayı, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi ile Nilüfer Belediyesi Eşit Birimi adına Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Cevriye Coşkun Kayış yaptı.

Cevriye Coşkun Kayış açıklamaya, Ankara yolunda yaşanan kazada hayatını kaybeden

7 kadın işçi için yaşadıkları üzüntüye değinerek başladı. Kayış, hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, yaralananlar için de şifa diledi.

Kayış kadınlar olarak mücadeleyi acıyla, emekle, inat ve isyanla yoğurmaya devam ettiklerini belirterek “Her sene isyanımız perçinlenerek artıyorö dedi.

2017’DE 49 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

2017 yılında 49 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü belirten Cevriye Coşkun Kayış, “Her gün duyduğumuz ya da kapalı kapılar ardında kalan onlarca taciz ve tecavüz vakası yaşanıyor. Yine haykırarak söylüyoruz, erkek değil gerçek adalet istiyoruz. Yüzlerce kadın iş hayatında güvencesiz çalıştırılıyor. Ev kadınlarının emeği değer görmüyor. Kadının bu kadar değersizleştirildiğini gördükçe isyanımız yüreğimizi, boyumuzu aşıyorö şeklinde konuştu.

Sağduyu ve eşitlik algısının kaybedildiğini söyleyen Kayış, şöyle devam etti: “Siyaset üstü bir irade ile görevinden uzaklaştırılan kadın akademisyenler, vekiller, tutuklanan ihraç edilen öğretmenler, gazeteciler bir gün bu ülkenin utanç duvarı olacaktır. Halklar olarak birbirimize düşman ediliyoruz. Kadın olmanın, çocuk olmanın, LGBTİ olmanın ve tüm ‘Öteki’ ilan edilmelerin bedelini ağır ödüyoruz. Ne etnik kimlik, ne din, ne mezhep bizi birbirimizden ayırmalı. Önce, insan ve kadın olmanın güzelliği ile birlik ve beraberlik duygumuzu kaybetmemeliyiz. Bilmeliyiz ki, asıl düşman, bizi bize kırdıran zihniyetin kendisidir. Bizi sarıp sarmalamaya çalışan bu karanlığa inatla ‘Hayır’ diyoruz. Biliyoruz ki, ‘Dünyayı kadınlar kurtaracak ve isyanı sevmekle başlayacak her şey.’ Bizler, ‘Tek başına olmaz, hayır, kadınlar birlikte güçlü’ dedik. Biz kadınlar, 8 Mart'ın şafağında, aynı gökyüzü altında yıldızlardan bile parlak, savaşsız, sömürüsüz ve sürgünsüz bir dünya yaratmak için, emeğimizi ekmek ile gül ile çoğaltmak için, eşit ve adil bir dünya için buradayız. Yaşasın kadın dayanışmasıö diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’nun sahnelediği ‘Zabel’ isimli tiyatro oyunu Nâzım Hikmet Kültürevi’nde seyirciyle buluştu. Oyunun sahnelendiği salonda da kazada hayatını kaybeden 7 emekçi kadın unutulmadı ve ön sıradaki koltuklara isimleri yazılarak anıldı.

Görüntü Dökümü

BOYUT 330 MB



SÜRE 07.00

Görüntü Dökümü



--------------------Açıklamalar



-Yürüyüş



-Detay görüntüler

BURSA, ()-