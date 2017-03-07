DHA YURT BÜLTENİ - 17

Bakan Eroğlu, Simav'da anayasa değişikliğini anlattı (4)

EMET VE TAVŞANLI'DAKİ AÇILIŞLARA KATILDI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Emet İlçesi'nde toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Eroğlu törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bizler bu toprakların insanlarıyız. Sadece Kütahya'da değil, Türkiye'mizin her yerini baraj ve göletlerle donattık. Geçmişte birkaç baraj yapanla övünülüyordu. Bizler göreve geldiğimizden beri son 14 yılda 145 milyar liralık yatırım yaptık. 2012 yılında 1000 günde 1000 göleti ülkemize kazandırdık. Şimdi hedefimiz 2019 sonuna kadar bu sayıyı 1071'e yükseltmektir."

Emet'ten sonra Tavşanlı İlçesi'ne gelen Bakan Veysel Eroğlu burada da toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Eroğlu konuşmasında "Ben size bir müjde vermek istiyorum. Ege Bölgesi için büyük bir kalkınma projesi yoktu. Ama Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir sene çalıştık. Kütahya'nın da içinde olduğu Ege gelişim projesini sunduk. 2019 sonuna kadar tamamlanacak" dedi.

'AVURPA'DA BİZİM SAĞLIK SİSTEMİMİZ GİBİ SİSTEM YOK'

avşanlı İlçesi'ndeki programını tamamlayan Bakan Veysel Eroğlu daha sonra Kütahya kent merkezine gelerek Valiliği ziyaret etti. Eroğlu Valilikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eroğlu Almanya ile yaşanan sorunlarla ilgili olarak da şöyle konuştu:

"Türkiye büyüdükçe, mesela havaalanından sonra bu bazı ülkelerin tavrı değişti. Çünkü İstanbul dünyanın merkezi haline geliyor, uçuş noktaları uçuşlarda merkez. Dünyanın en yüksek barajlarını yapıyoruz. Ayrıca kendimiz yaptığımız Marmaray ve bunun gibi Yavuz Sultan Selim köprüsü gibi, Osman Gazi köprüsü gibi Avrasya tüneli gibi otobanlar hastaneler Avrupa'da böyle bir sistem yok. Avrupa'da bizim sağlık sistemimiz gibi sistem yok. Ben bütün dünyayı gezdim. Amerika'ya gidin perişan olursunuz sağlık konusunda, Avrupa'da keza öyle. Dünyanın sayılı harp gemilerini denize indirecek hale geldik. İşte bundan Avrupa çekiniyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi bunun için de gerekli. Kim istemiyor? Türkiye'nin gelişmesini istemeyen ülkeler istemiyor. Onlar hayır diyor, CHP hayır diyor, FETÖ, PKK, DEAŞ gibi bütün ülkenin önünü kesmek isteyen terör örgütleri hayır diyor. Biz de bunlara karşı evet diyoruz. Demokrasinin beşiği dediğimiz bazı ülkeler maalesef böyle bir tutum içinde. Doğru bulmuyorum. Ben burada gerçekten sayın Devlet Bahçeli'yi gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten devlet adamlığını gösterdi."

'ANKETLERİ BOŞVER'

Bakan Eroğlu yapılan anketlerle ilgili de "Anketleri boşver. Millet aslında kararsız gözüküyor ama zihninde karar vermiştir. Anketlerin hangisi tuttu. En çok denek sayısı kaç bin tane ile karar verilebilir mi? Ben istatistik dersi verdim üniversitede bunların tahmin aralığı çok geniş onlara bakmayalım neticeye bakalım" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Bakan Eroğlu'nun Kütahya Valiliği ziyaretinden,

-Eroğlu'nun valilikteki konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA, ()

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Siverek'te, TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralıŞANLIUR

FA’nın Siverek ilçesinde, TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Selimpınar mahallesi yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 33 BHS 44 plakalı TIR, sürücüsü öğrenilemeyen 63 EH 979 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpma sonucu yolcu minibüsü takla atarak devrildi. Kazada, Siverek ile Diyarbakır arasında yolcu taşıyan minibüsteki Zeynel Abidin Aden hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Takla atan minibüsün içinde sıkışan bazı yaralıları vatandaşlar dışarı çıkarırken, sıkışan iki yaralı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Minibüste sıkışıp olay yerinde yaşamını yitiren Zeynel Abdin Aden'in cesedi inceleme sonrası otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Devrilen minibüsten görüntü

- Olay yerinden detaylar

- Araçta sıkışan yaralıyı çıkarma çalışması

- Olay yerindeki itfaiye ve sağlık çalışanları

- Polisin kalabalığı dağıtma çabası

- Sıkışan araçtan çıkarılan cesedin ambulansa alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

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Tatvan'da ambulans karşı yönden gelen araçla çarpıştı: 4 ölü 1 yaralı

BİTLİS'in Tatvan İlçesi'nde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i hemşire 4 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Tatvan-Van karayolunun 15'nci kilometresindeki Düzcealan Köyü yakınlarında meydana geldi. Tatvan İlçesi'nden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne hasta taşıyan özel bir hastaneye ait Üstün Ölekli yönetimindeki 13 AV 943 plakalı ambulans ile karşı yönden gelen Abdulkerim Türk yönetimindeki 13 AZ 779 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan hemşire Belgin Ateş ile diğer araçta bulunan sürücü Abdulkerim Türk ve ismi belirlenemeyen bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan ambulans sürücüsü ve ambulansta bulunan hasta Bedrettin Güler olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Bedrettin Güler de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtalamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Fettah YEŞİLYAPRAK / TATVAN (Bitlis), ()-

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Çanakkale'de patlamamış top mermisi bulundu

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'nde, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi bulundu.

Gelibolu Belediyesi tarafından Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde su ve kanalizasyon çalışmaları için kazı yapıldığı sırada işçiler toprağın üzerinde yarısı gözüken top mermisini fark etti. Kazı çalışmalarını durduran işçiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, caddeyi trafiğe kapattı. Yapılan incelemelerde herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için patlamamış top mermisinin yarın (Salı) sabah bulunduğu yerden çıkarılmasına karar verilirken, merminin Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Belediyenin kazı çalışması sırasında bulunan top mermisinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA / GELİBOLU (Çanakkale), ()

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İntihar teşebbüsünü telefon kameralarına kaydettiler

ŞANLIURFA'da, madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve daha önce birçok kez intihar girişiminde bulunan 30 yaşındaki Muhittin A., 20 metre yüksekliğindeki aydınlatma direğine çıktı. Polisin ikna ettiği gencin direkten indirilişi sırasında meraklı onlarca kişi yaşananları telefonlarının kameralarına kaydetti.

Akşam saatlerinde Eyyübiye mahallesinde bulunan 20 metre yükselliğindeki aydınlatma direğine çıkan bir kişinin intihara kalkıştığını görenler polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye giden polisler, direğe çıkan kişinin daha önce de birçok kez benzer girişimlerde bulunan Muhittin A. olduğunu saptadı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin de önlem aldığı bölgede, polisler bir saat boyunca konuştuğu Muhittin A.'yı ikna etmek için dil döktü. Çok sayıda kişi meraklı gözlerle izlediği intihar teşebbüsünü cep telefonları kamrealarına kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Polisin ikna etmeyi başardığı ve direkten indirdiği Muhittin A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin gelmesi

- İtfaiye ve sağlık ekiplerinin beklemesi

- İntihara kalkışan genç

- Toplanan meraklı vatandaşlar telefonla canlı yayın yapması

- Polis toplanan meraklı vatandaşları dağıtması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-()

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Oğlu öldürülen baba: Yapacak bir şey yok hakkın rahmetine kavuşmuş

KÜTAHYA'da 28 yaşındaki Seyfettin Bayram, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından orman kenarında bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerine gelen baba Mustafa Bayram, "Yapacak bir şey yok hakkın rahmetine kavuşmuş işte, biz bıkmıştık" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası binası karşısındaki orman kenarında akşam saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar bir kişinin hareketsiz olarak yerde yattığını görünce 155 Polis İmdat hattını arayarak bilgi verdi. Gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede yerde yatan Seyfettin Bayram'ın çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Polislerin haber vermesiyle olay gelen Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan baba Mustafa Bayram, oğlunu cesedini teşhis etti.

Baba Mustafa Bayram polislere "Yapacak bir şey yok hakkın rahmetine kavuşmuş işte, biz bıkmıştık bırakıp gidiyordu. Dün sabahtan beri yoktu" dedi.

Seyfettin Bayram'ın cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin cesedi incelemesi,

-Sağlık görevlilerinin,

-Cesedin cenaze aracına taşınmasından,

-Babanın polislerle konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,()

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