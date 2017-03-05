DHA YURT BÜLTENİ-17

BAŞBAKAN YILDIRIM: MİLLETİMİZ BİZİ PARÇALAMAYA ÇALIŞANLARA GEREKEN DERSİ VERECEK (EK)



1)KANAAT ÖNDERİ 4 KİŞİYLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Binali Yıldırım, mitingin ardından Muş'a gitmek üzere geldiği Bingöl Havalimanı'nda, kanaat önderi oldukları söylenen Sahip Korkutata, Mehmet Okuyan, Muhittin Sevinç ve Mahmut Bilmez'la yarım saat süren görüşme yaptı. Görüşmenin içeriği hakkında bilgi verilmezken, bu kişilerin 1982 Anayasa referandumunda hayır denilmesi için çalıştıkları gerekçesiyle sürgün edildiği kaydedildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM, MUŞ'TA KONUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım, Bingöl'den sonra geldiği Muş'ta Belediye Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 bin kişiye hitap etti. Başbakan Yıldırım, burada da Anayasa değişiklik paketi ile ilgili görüşlerini açıkladı, refarandumda 'evet' çağrısında bulundu.

'FETÖ İLE PKK'NİN İPİ AYNI MERKEZİN ELİNDE'

15 Temmuz akşamı, "Alçak Fetö terör örgütünün maskesini düşürdük" diyen Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"FETÖ ile PKK’nın kardeş örgütleri olduğunu 15 Temmuz gecesi hep beraber gördük. Bunlar hep birlikye hareket ediyor. Bunların ipi aynı merkezin elinde. Bugün onu artık net görüyoruz. Ne PKK, ne katil FETÖ örgütü Türklerin de, Kürtlerin de, Arapların da, Zazaların da iyiliğini istemiyor. Bunların ipini tutanlar dışardan, bunların sahibi bölgede kendi çıkarlarına uygun bir düzen için kardeşi kardeşe düşürmeye çalışıyor. FETO din maskesi altında Türkiye'yi yıkan katil bir terör örgütü, PKK'da solcu maskesi altında bölücü bir terör örgütü. Bunlar alçak bir katil sürüsü. Bazı ülkeler hem FETÖ'ye hem de bölücü PKK'ya yataklık yapıyorlar. Neden yapıyorlar? Onları sevdiğinden mi? Hayır. Bu örgütleri Türkiye aleyhine kullanmak istiyorlar da ondan. İşleri bitince emin ol bu örgütleri de bir tarafa atacaklar. Ama biz Muşlular, 80 milyon uyanık olacağız, bizi tuzağa düşürmek isteyenleri iyi tanıyacağız. Bunların niyetlerini biliyoruz. İnşallah hep birlikte kardeşliğimiz daha da sağlamlaştırarak geçit bunlara vermeyeceğiz."

'BİZ 24'ÜNCÜ HÜKÜMET OLMALIYDIK, 65'İNCİYİZ'

Yeni sistemi anlatırken demokrasinin standartlarının daha da gelişeceğine işaret eden Binali Yıldırım, bu sistemde milletin iradesinin sandığa daha fazla yansıyacağını savundu. Seçilen cumhurbaşkanının en az yüzde 50 artı 1 oyla secileceği için istikrar getireceğine dikkati çeken Yıldırım, yeni sistemle sürekli iktidar, karşılıklı uzlaşma, kardeşlik geleceğini bildirdi. Mevcut sitemlerde göreve getirilen hükümetlerin seçim süresini bir türlü tamamlamadığını ileri süren Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Zayıf hükümet yüzünden ancak 1 ya da 1.5 yılda görevi bırakmak zorunda kalıyor. 1923'ten 2017'ye aradan geçmiş 94 yıl. 4 yılda bir hükümet sürseydi bugün 24'üncü hükümeti kuracaktık, ama biz şu anda 65'inci hükümetiz. Siz seçiyorsunuz ama seçtiğiniz süre dolmadan hükümetler gidiyor. Halbuki gelişmiş ülkelerde örneğin ABD kurulalı 228 yıl olmuş sadece 45 hükümet kurulmuş, Bu ne demektir? Her 5 yılda bir hükümet. Cumhurbaşkanlığı hükümet siteminde yalan yanlış bir sürü şeyler anlatıyorlar. Bu gelen sistem, çok basit anlatıyorum. İki sandık gelecek, 16 Nisan'da referandum yapacağız inşallah. Evet oylarınızla bu sitemi değiştireceğiz. Darbe kalıntısı ve maddelerini tamamen ayıklayacağız. Bu sitemde siz cumhurbaşkanını sandıkta seçeceksiniz. Aynı gün miletvekillerinizi de seçeceksiniz. Seçim belli olur olmaz hemen hükümet kurulacak ve 5 yıl boyunca seçim yok. Hizmet var, vaatlerin yerine getirilmesi var. Diyorlar ki tek adam rejimi, diktatörlük getiriyor.Bu da kocaman bir yalan. Niye yalan? 2 sandık arasında, 5 yıllığına seçim yapıyorsunuz. Milletin arkasında olduğu, miletin gücüyle seçilen diktatör olur mu? Olmaz, bu tek adam değil. Erdoğan için değil her doğan için yapılıyor."

'CHP İŞİN UCUNDAN TUTMAK İÇİN FIRSAT KOLLADI'

Bazılarının bu sistemi istemediklerini öne süren Başbakan Yıldırım, ana muhalefet partisini eleştirirken, şöyle konuştu:

"CHP istemiyor, neden istemiyor? Nerede bir hayırlı iş varsa onun karşısında CHP'yi görürsünüz. Bugüne kadar iyi işin arkasında olduklarını duyan var mı? Köprü yaparsın, havalimanı, tünel yaparsın, 'hayır' der. Gelsin Muş'a da Muş'u bir görsün. Bunlar neden istemiyor? Bunlar çalışmayı sevmezler. Bunlar bedavacı, fırsat olsa da işin ucundan biz de tutsak diye fırsat kolladılar. Darbelerin arkasında kendilerine siyasi bir alan açtılar. Şimdi başka kim karşı? HDP karşı. Bölücü PKK terör örgütünün adeta esiri haline gelmiş bir partiden bahsediyoruz. Sırtını Kandil'e yaslamış. Karşı olsa ne olur olmasa ne olur. PKK'nın o elebaşları Kandil'den ne diyorlar? Eğer 16 Nisan'da evet çıkarsa biz bittik diyorlar biz bittik. Evet çıkacak mı, onlarda bitecek mi? Bu alçak örgüt 15-16 yaşındaki çocukları dağa çıkardı, silah verdiler, ömrünün baharında onları ölüme gönderdiler."

'BAŞKANLAR, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DEĞİRMENİNE SU TAŞIDI'

PKK'nın tüneller kazarak yıktıklarını yeniden yaptıklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, "Evleri yıkılan vatandaşlar için 30 bin konut yaptık" dedi. Devlet yıkılanın en güzelini yaptığını, ama alçaklara asla boyun eğmediğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bu bayrak şehit kanlarından bu hale geldi. Bu bölgede milletin oylarıyla seçilen belediye başkanları, halka hizmet etmek yerine, maalesef terör örgütütün değirmenine su taşıdılar. Terör örgütüne lojistik destek sağladılar. Vatandaştan aldıkları bu paraları terör örgüte aktaranların burnundan fitil fitil getireceğiz. Şimdi onları görevden aldık, yerine hizmet edecekleri tayin ettik. Bölgelerde artık yemyeşil güller açıyor, güzel hizmetler benim sevgili vatandaşlarımla buluşuyor. Kim teöre yardım ediyorsa, desteklerse içerde, dışarıda hepsinin üzerine acımasızca gideceğiz."



HELİKOPTER, SİS YÜZÜNDEN CAMİNİN YANINA İNDİ



Başbakan Yıldırım, Bingöl'den helikopterle Muş'a geldiğinde sis yüzünden inecek yer bulamadıklarını belirtti. Yıldırım, "Dolaştık dolaştık en sonunda Kale Mahallesindeki Kale Camiinin yanına indik. Kale Mahalesindeki hemşehrilemizle tanışma fırsatı bulduk. Çaya ve yemeğe davet ettiler. Ama soğukta sizi bekletmeye gönlümüz razı olmadı. Oradan ilk araçla buraya geldik. Biz, millet neredeyse oradayız. Hiçbir zorluk bizim için önemli değildir" diyerek sözlerini tamamladı.

Görüntü Dökümü



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-Miting öncesi vatandaşların üstlerini aranması



-Ağaçlara çıkan vatandaşlar



-Miting alanındaki asılan pankartlar



-Alınan güvenlik önlemleri



-Sisli hava



-Başabakanı getiren helikopter



-Başbakanın mitin agalına çıkması



-Rabia işareti ve ülkücü işareti yapan vatandaşlar



Haber: Turgay İPEK - Yusuf Özgür BÜLBÜL- Kamera: Zafer KUMRU / Muş()



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(YENİDEN)



2)CHP'Lİ İNCE: HAYIR DİYENE TERÖRİST DİYEN TERBİYESİZDİR



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Balıkesir'de düzenenen mitingde vatandaşlardan hayır oyu isterken, Azerbaycan'a da Türkiye'de gelecekte olacakları gösterdiği için teşekkür ettu. İnce, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki konuşmasının yasaklanmasını da, hayırcılara uygulandığını öne sürdüğü yasakları hatırlatarak kınadı.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, bugün Balıkesir Alihikmetpaşa Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. İnce'ye İl Başkanı Ender Biçki ile Balıkesir, Çanakkale ve Bursa milletvekilleri ve belediye başkanları eşlik etti. İnce'yi İzmir Marşı ile karşılayan partililer ve vatandaşlar Türk bayrakları ile miting alanında yer aldı.

'NEDEN HAYIR DEMELİYİZ?'

Üniversiteyi Balıkesir'de okuduğu ve Balıkesir'den evlendiği için 'Balıkesir evladı' ve 'Enişte' diye karşılanan İnce, "Bugün burada 'neden hayır' diyeceğiz kısaca anlatayım" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Birincisi, adından utandılar. 'Başkanlık' dediler, anket yaptılar, baktılar ki millet başkanlığı istemiyor, o zaman adını değiştirerek 'cumhurbaşkanlığı' sistemi dediler. İkincisi; biz dedik ki 'rejim değişiyor', yok dediler 'sistem değişiyor.' Rejim ile sistem Fransızca sözcüklerdir. İkisi de aynıdır. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne bakın, rejim ile sistem aynıdır. Sonra çıktılar 'parlamenter sistem işlemiyor, onun için buraya geçtik' dediler. İşletmezsen işlemez. Şu anda anayasaya uyuyor musun da yeni anayasaya uyacaksın."

'HAYIR DİYENLERE TERÖRİST DİYEN TERBİYESİZDİR'

Referandumda 'hayır' oyu kullanmayı düşünenlerin terörist gibi gösterilmek istenmesini de eleştiren İnce şunları söyledi:



"Referandumda 'evet' diyenler kimdir? Evet diyenler tıpkı bizim gibi bu memleketin evladıdır. Hayır diyenler kimdir? Bu memleketin evlatlarıdır. Meydanlara çıkıp, 'hayır' diyenlere 'terörist' diyorlar değil mi? Şimdi size soruyorum; siz PKK'lı mısınız? Siz FETÖ'cü müsünüz? Siz IŞİD'çi misiniz? Siz terörist misiniz? 'Evet' diyenler de terörist değildir, 'hayır' diyenler de terörist değildir. Ama, 'hayır' diyenlere 'terörist' diyenler terbiyesizdir."

AZERBAYCAN'A TEŞEKKÜR

Getirilmek istenen sistemdeki yanlışlıklara dikkat çeken Muharrem İnce şöyle devam etti:

"Aklınıza sandığa gittiğinizde ne gelsin biliyor musunuz? Azerbaycan gelsin. Azerbaycan da ne oldu? Söz vermiş yengeye, yazdı kararnameyi, 'Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı yaptım seni' dedi. Kıskananlar çatlasın. Aynısı Türkiye'de başımıza gelebilir. Bu Azerbaycan bizim gerçek dostumuz; ne zaman başımız sıkışsa bize yardımcı olur. Kurtuluş Savaşı'nda da öyleydi, şimdi de bize geleceğimizi gösterdi. Şu Azerbaycan'a kocaman bir alkış gönderelim."

MERKEL'E İRONİLİ KINAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki konuşmasının yasaklandığını hatırlatan İnce, ironi yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Almanya'nın bu tutumunu kınıyorum, Almanya'nın bu tutumunu faşist buluyorum ve Bekir Bozdağ senin yanında olduğumu Ali Hikmet Paşa Meydanı'ndan bildiriyorum. Burası böyle. Şimdi gelelim ikinci kısma; Çanakkale'de Meral Akşener'in konuşacağı salonda elektrikleri kesen Almanya'yı da kınıyorum. Her gittiğimiz yerde bize zorluk çıkaran, meydanları süslettirmeyen, 'evet' demeyi serbest bırakıp, hayır demeyi yasaklamak isteyen, devletin uçağıyla, helikopteriyle, otobüsüyle, devletin parasıyla, devletin televizyonuyla evet propagandası yapıp, muhalefetin sesini kısmak isteyen Almanya'yı ve Merkel'i de kınıyorum. Ey Almanya; senin bu tutumun faşistçedir; Ey AKP; sen de Almanya gibi faşistçe davranıyorsun. İkiniz de aynısınız."

Görüntü Dökümü



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-İnce nin konuşması

Hilmi DUYAR - Coşkun YAMAN / BALIKESİR, ()

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3)CANİKLİ, CHP'YE YÜKLENDİ

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti İskenderun İlçe teşkilatını ziyaret etti. Burada toplanan vatandaşlara balkondan seslenen Canikli şöyle konuştu: "2002'den beri bugüne kadar Kılıçdaroğlu'nun hep dediğinin tersi oldu. Dedikleri hiç gerçekleşmedi. Yani hep milleti bugüne kadar kandırdılar, hep milleti kandırmak için siyaset yaptılar meydanlara da onun için çıktılar. Bugünde milleti kandırıyorlar, kandırmaya da devam ediyorlar. 16 Nisan'da milletin onayına sunduğumuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle de ilgili tarihte görülmemiş yalanlar söylüyorlar. Kuyruklu yalanlar, güneş yüzü görmemiş yalanlar söylüyorlar. Ve Kılıçdaroğlu milletin kafasını karıştırmaya çalışıyor. Bakın bunu yaparken de, açıkça, mertçe partisiyle birlikte kampanya yapamıyor. Yani CHP'nin kurumsal kimliği altında onun bayrağı altında kampanyasını yürütemiyor. Neden korkuyorsun ey Kılıçdaroğlu, bak biz AK Parti olarak yüzümüz, anlımız ak, göğsümüzü gere gere partimizin bayrağı altında AK Parti olarak kampanyamızı yürütüyoruz. Sen niye CHP'nin bayrağı altında bu kampanyayı yürütemiyorsun? Çünkü partisine güvenmiyor. Partisinden utanıyor. Çünkü biliyor ki bu millet CHP'yi çok iyi tanıyor."



Başbakan yardımcısı Canikli daha sonra da İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş dünyası ile bir araya geldi.

Görüntü Dökümü



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-Canikli nin konuşması

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), ()

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4)MÜEZZİNOĞLU KILIÇDAROĞLU'NU YUHALAYANLARI SUSTURDU

AK Parti Bursa İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yeni anayasayla ilgili referandumda CHP'nin tavrını eleştirdi. Müezzinoğlu, "CHP Genel Başkanı'nın gençlere 'Hayır' deyin diyor" dedi. Bu sırada salonu dolduran gençler Kılıçdaroğlu'nu yuhaladı. Ancak Müezzinoğlu araya girerek 'Yuh yok. Allah onlara da akıl fikir versin' diyerek, gençleri susturdu.



Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan AK Parti Bursa İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, referandumda 'Hayır' kampanyası yürüten CHP'yi eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlerden 'Hayır' oyu kullanmalarını istediğini söyleyen Müezzinoğlu, "Onlara bir dost tavsiyesinde bulunacağım. CHP'li gençlere ve CHP'nn başarılı olmasını isteyen tüm CHP'lilere sesleniyorum. Bu tavsiyemi tutarlarsa onlar kazanacak. Türkiye ve millet kazanacak. Onlar Recep Tayyip Erdoğan'a bir baksın. Mahalleden sokaktan gelmiş 18 yaşında. Şayet gençlere inanır ve güvenirlerse, gençlere yetki verirlerse Kılıçdaroğlu gider başarılı genç bir yönetici gelir. O genç insanın milletle kavgası da olmaz. Kasetle genel başkanlığa da gelmez. Tırnaklarıyla kazıya kazıya gelir ve CHP'li vatandaşlar da 'Oh be. ilk defa bizim içimizden, bizim büyüttüğümüz, sorumluluğu bilen , dünya ile bu ülkeyi yarışa sokacak bir genç çıktı' der. Ama gençlere hayır demeye devam ederlerse korkarım ki CHP yarınlarda bu günlerden daha kötü olacak" dedi.



CHP'nin 'Seçilme yaşının 18'e indirilmesini çocukları için istiyorlar' eleştirilerine yanıt veren Müezzinoğlu, "Hiç birimiz zembille buralara gelmedik. Ben başka bir ülkenin vatandaşı olarak buralara geldim. Sen kendinkilere bak. Kimleri hangi tezgahlarla bu milletin başına getirdin? Bu gibi söylemler milleti korkutmak için söylenen sıradan sözlerdir" şeklinde konuştu.

'BAŞBAKAN 12 MART’TA BURSA’DA'

Bursa teşkilatları olarak seçim çalışmalarına hazır olduklarını belirten AK Parti Bursa il Başkanı Cemalettin Torun ise, “Uzun zamandır yürüttüğümüz hazırlıklarımızı tamamladık. Bin 58 mahallemizde, 34 bin 736 cadde ve sokakta inşallah tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. İnşallah önümüzdeki hafta da 12 mart Pazar günü AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım’ı Bursa’da ağırlayacağızö dedi.

Görüntü Dökümü



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-Müezzinoğlu'nun konuşması



-Torun'un konuşması



-Salondan detaylar

BURSA/

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5)BAKAN EROĞLU: 16 NİSAN'DA SÖZ DE KARAR DA MİLLETİNDİR

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "16 Nisan'da milletin önüne bir sandık gelecek. Biz diyoruz ki, 16 Nisan'da söz de karar da milletindir" dedi.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gazipaşa İlçesi'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte katıldığı programın ardından Manavgat'a geçti. Bakan Eroğlu, Manavgat'ta 52 milyon liraya mal olan Naras Barajı Kapalı Sulama Sistemi açılışı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan çeşitli tesislerin temel atma töreni ve Orman Köylülerine Gelir Getirici Tür Sertifika Töreni'ne katıldı.



REFERANDUMDA 'EVET' OYU İSTEDİ



Bakan Eroğlu ve beraberindekiler Namık Karamancı Fen Lisesi'nde yapılan fidan dikim etkinliğinin ardından tören alanına geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Bakan Eroğlu, 16 Nisan'da yapılacak referanduma değindi. Bakan Eroğlu, "Biz diyoruz ki, 16 Nisan'da milletin önüne bir sandık gelecek. Biz diyoruz ki, 16 Nisan'da söz de karar da milletindir. Daha büyük, güçlü ve küresel bir güç olan Türkiye için evet, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için evet. İstikrar için evet" dedi.

SERİK BELEDİYESİ'NE ZİYARET

Konuşmaların ardından açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi. Bakan Eroğlu, orman köylülerine gelir getirici tür sertifikalarını verdikten sonra Manavgat'tan ayrılarak Serik'e geçti. Bakan Eroğlu, ikindi namazını kıldığı Serik Belediye binasında Başkan Ak Partili Ramazan Çalık'ı ziyaret etti. Ziyaret sonunda Başkan Ramazan Çalık, Bakan Eroğlu'na çilek ve meyve sepeti hediye etti. Bakan Eroğlu çileğin insana güç ve enerji verdiğini belirterek, herkesin çilek yemesi gerektiğini aktardı.

Görüntü Dökümü



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- Bakan Veysel Eroğlu'nun okulda öğrencilerle selamlaşması ve fidan dikimi



- Tören alanından genel görüntü



- Bakan Eroğlu'nun tören alanına gelişi



- Bakan Eroğlu'nun konuşması



- Temel atma, açılış ve sertifika töreni



- Serik Belediyesi ziyareti ayrı geçilecek (Serik klasörüne)

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN- Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT, SERİK (Antalya), ()