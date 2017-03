DHA YURT BÜLTENİ - 17

Bakan Kılıç: Bereketli olması anlamında hayırlı olsun (2)

BAKAN KILIÇ'TAN ALMANYA'YA TEPKİ

Bakan Kılıç, Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü'ndeki Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda Ak Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği 'Genç Kürsü' programına katıldı. Türk bakanların Almanya'daki toplantılarına izin verilmemesini eleştiren Bakan Kılıç şöyle konuştu:

"Öncelikle bu bir demokrasi ayıbıdır. Bu bir özgürlükler ayıbıdır ve kendi değerlerinde iddia ettikleri tüm değerlerle çelişmektedir. İnsan hakkı ihlalidir. Çünkü fikrinizi açıklama konusunda size açık olan bir yerde 'bunu açıklayamazsınız' deniyor. Bu demokratik olmayan, insan hakkı ihlali olan yaklaşımdan dönün. Hollanda Başbakanı demiş ki; Kamusal alanda seçim veya halk oylaması propagandası yapmak doğru değil. Biz Türkiye'de bu 'kamusal alan' konusunu çok yıllar tartıştık. Bu kamusal alan arkasına sığınarak çok hak ihlalleri yapıldı maalesef Türkiye'de. Suni gündemler ortaya atılarak gençlerimizin arasında okuma hakkı elinden alınan genç kardeşlerimiz oldu. Artık bu sorun yok. Tüm gençlerimiz fikir vicdan ve din özgürlüğü çerçevesinde istedikleri gibi üniversitelerini okuyorlar. Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkanlar, gelsinler bu salonu görsünler. Sayın Deniz Baykal'a farklı bir fikri dile getirmesi için salon veriyorsunuz. Doğrusu o. Biz farklı bir noktadaki düşünceyi dile getiriyoruz diye mi salon vermiyorsunuz? Kusura bakmayın bu tutmaz. Böyle bir şey olamaz. Bir an önce Avrupa'daki tüm siyasilerin ve siyasetçilerin bu ırkçılık ve ayrımcılık yaklaşımlarına karşı kendilerine çeki düzen vermelerini tavsiye ediyoruz."

Eski bakan Bağış: PKK, FETÖ, DHKP-C, CHP ile işbirliği yapıyor

AK Partili eski Bakan Egemen bağış, referandum kampanyası için geldiği Siirt'te katıldığı panelde yaptığı konuşmada, CHP'yi terör örgütleriyle işbirliği yapmakla suçlayarak, "Hayırcılar PKK, FETÖ, DHKP-C milletin vicdanında yargılanıp müebbet muhalefete mahkum olmuş ana muhalefet partimiz CHP ile işbirliği yapıyor" dedi.

Siirt'te düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı sistemi ve Türkiye" konulu panele Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Limak Holding Yönetim Kururlu Başkanı Nihat Özdemir ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Siirt Ticaret Odası Başkanı Güven Kuzu ile işadamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri vatandaşlar katıldı.

AVRUPA VE CHP'YE SERT ELEŞTİRİ

Avrupa ülkelerini teröre karşı ikiyüzlü davranmakla eleştiren Bağış, CHP'yi de terör örgütleriyle işbirliği yapmakla suçlayarak, "Bu sistem parlamenter sistem değil, aşure sistemidir, çünkü gerçek parlamenterler sistemlerde meclisin yasaları, meclisten çıkan hükümetin yasaları ve yetkileri çok farklı olur. Ama bizdeki sistem Kenan Evren sistemidir. 80 darbesinden sonra davulu koymuş hükümetin boynuna tokmağı da elinde tutmuş. Bu sistemi değiştirmesek, bakın size çok açık net söyleyeyim; baba ile evlat biri cumhurbaşkanı diğeri başbakan olsun bir yıl sonra ister istemez birbirlerine düşerler. Gerçekten istikrarı güvence altına alacak, karar mekanizmalarını hızlandıracak bir sisteme kavuşmamız lazım. Bu paket Türkiye'yi uçuracak bir pakettir. Buna evet demek milli bir görevdir. Çünkü Allah korusun hayır çıkarsa; hem ekonomik hem siyası bir kaos ve kargaşa ile karşı karşıya kalırız. Barağını seven ülkesini seven evet demesi gerekir. Kimlerin hayır kampanyası yaptığına bakarsanız zaten olay net bir şekilde ortaya çıkıyor. Hayırcılar PKK, FETÖ, DHKP-C milletin vicdanında yargılanıp müebbet muhalefete mahkum olmuş ana muhalefet partimiz CHP ile işbirliği yapıyor. Bu saydığımızla işbirliği yapıyor. Huzur için istikrar için bize bu sistem lazım, bunun için tüm hemşehrilerimizden rica ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatında Siirt'in çok büyük önemi var. Hapis yatmasına sebep olan şiiri de Siirt'te okudu. Yüzde 86 ile meclise girerek Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanlığı'na da Siirt'ten girdi. Siirt'te yüksek bir oranda oy bekliyoruz. Bu tasarı meclisten görüşülürken yüzde 56,6 ile geçeceğini söylemiştim; ama şuan Türkiye'nin her tarafını geziyorum, yüzde 65'e doğru gidiyoruz" dedi.

NİHAT ÖZDEMİR: BENİ GÖZALTINA ALMAK İSTEDİLER

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Siirt Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanı olan Nihat Özdemir, 17-25 Aralık sürecinde kendisinin de gözaltına alınmak istendiğini belirterek, o dönemde Cumhurbaşkanın dirayetli duruşuyla gözaltına alınmaktan kurtarıldığını söyledi. Türkiye'nin 2023 yılına gitmesi için çalışmak gerektiğini belirten İşadamı Özdemir, "17-25 Aralık'ta ben de bu işin içindeydim ve ortağım da bu işin içindeydi. 41 tane iş adamını gözaltına almak istediler. O zamanki Başbakanımız, şimdiki Cumhurbaşkanımız'ın dirayetli duruşu sayesinde gelip polislerin bizi gözaltına almasına mani oldular. Çünkü o gecede, 25 Aralık gecesinde yaşanan olayların gecesinde bir bir yaşamış neler olduğunu bilen bir değerli kardeşinizim. Bildiğiniz gibi 16 Nisanda Türkiye'yi yeni bir hükümet değişim yoluna hazırlık yapmak için referanduma gidiyor. Bakın sayın Bakın sayın Başkanım anlattı Türkiye'yi 2023 yılına çok değişime girdirmek için mücadele ediyoruz. Diyoruz ki inşallah 2023 yılında Türkiye'nin nüfusu 100 milyonlara ulaşacak bu hedeflerimizi dış güçler işte karşımıza getirdiler geziyi koydular. Karşımıza 17-25 Aralığı koydular. Yetmedi kendi askerimizi kullanarak kandırarak onlara değişik modeller vererek 15 Temmuzu yapmaya çalıştırlar. Ama biz yılmadık hepinizin bildiği gibi 2012 yılında model değiştirdik dedik ki ülkenin Cumhurbaşkanı halk seçecek, %52 ile seçildi. İnanın bunlar 3 Hava Limanı projesinin iptali için 1 dava açıldı. Birinde berat ediyoruz diğerlerini açıyorlar. Onu bitirtiyoruz başka açıyorlar bu açılan davaların tamamı, inanın Almanya kökenli, Fransa kökenli dış güçlerin dış milatların açtığı davalardır. Onun için hepinize 16 Nisanda önemli görev düşüyor. Gideceğiz Türkiye'nin büyük hedeflere ilerlemesi için bu sistem değişikliğine onay vereceğiz destek olacağız" diye konuştu.

Siirt Ticaret Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu da yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye için bir gereklilik olduğunu, bilhassa bürokratik oligarşiyi ortadan kaldıracağını söyledi.

Soylu, "Yeni sistemde esas patron millet olacak" (3)

MUĞLA'YA GEÇTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milas İlçesi'nden helikopterle Muğla'ya geçti. Muğla Jandarma Komutanlığı'na inen Bakan Soylu'yu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan ve askeri personel karşıladı. Bakan Soylu, daha sonra Muğla Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik önünde efe kıyafeti giyen çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Soylu, Vali Amir Çiçek'in makamında kent hakkındaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Bakan Soylu, Recai Güreli ve Turgut Reis Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret ederek, sohbet etti. Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi önünde kendisine tekmil veren polis memuruna, "Sürmeneli misin, Araklılı mısın" diye soran Bakan soylu, "Sürmeneliyim" cevabını aldı. Bekar olduğunu öğrendiği polis memuru ile evlenmesi konusunda bir süre şakalaştı. Kurşunlu Camii'ndeki bir cenaze töreni gören Soylu, vatandaşlara başsağlığı diledi. Koca Mustafa Efendi Caddesi üzerindeki AK Parti Menteşe İlçe Başkanlığı Seçim Bürosu'nun açılışına da katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, zaman zaman yoğun sevgi gösterisi altında zor anlar yaşarken, partililerin öz çekim isteklerini kırmadı.

"ÖZGÜR TÜRKİYE OLACAĞIZ"

Seçim bürosu açılışında konuşan Bakan Soylu, "Enflasyonun yüzde 5'in altına düşmesini, işsizliğin yüzde 2'lere inmesini, 500 milyon dolar ihracata koşmak ve fabrikalarımızın tıkır tıkır çalışmasını istiyoruz. Dünyadaki mağdur ve mazlumlara uzanmak istiyoruz. Biz özgür, zengin ve ayakları üzerinde duran bir Türkiye olacağız. Hayatında tek bir çivi çakmamış insanların ve sürekli olarak sistemin emanetçisi olarak siyasette bulunanların bugün Türkiye'ye elbise biçmeye hakları yoktur. Hiçbiri darbeye direnmedi. Onlar için patron millet değil, onlar için patron bu kuralları yazanlardır. Kuralları yazanların düdükleriyle beraber hareket ettiler. Artık o günler geçti. Onların borusu değil, milletin borusu ötüyor" dedi.

Kurdele kesiminin ardından, Orhaniye Mahallesi'nde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasının da açılışını gerçekleştiren Bakan Soylu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sivil toplum örgütleriyle buluşacak.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, deprem bölgesinde

BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsılan Adıyaman'ın Samsat İlçesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kaynak, depremde 22 evin tamamen yıkıldığı ilçede binden fazla binada da ağır hasar oluştuğunu ve depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, beraberinde TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden ile birlikte geçen perşembe günü 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsılan Adıyaman'ın Samsat İlçesi'ne giderek, koordinasyon merkezinde incelemelerde bulundu. 200'den fazla artçı sarsıntının meydana geldiğini anlatan Kaynak, deprem sonrası AFAD, Kızılay ve diğer tüm ilgili kurumların Samsat'a yönlendirildiğini söyledi.

Samsat'ta ve çevresindeki 16 köyde 1900 hanenin hasar gördüğünün tespit edildiğini dile getiren Kaynak, "Tespit edilen 1900 yapıdan binden fazla hanede ağır hasar meydana gelmiş vaziyette. 450 civarı evde de hafif hasar meydana gelmiş. 22 tane tam manasıyla yıkılmış binalar var. Depremin ardından öğrenciler okullarından hızlıca tahliye edildi. Samsat'ta yaklaşık 1500 öğrencinin okuduğu, 12 okuldaki 85 derslikte hasar tespit etmiş durumdayız" diye konuştu.

AFAD'ın 267 personeliyle ilçeye yönlendirildiğini, Samsat ve depremin etkili olduğu köylerde 7 bin 922 kişinin yaşadığını anlatan Kaynak, şöyle dedi:

"Şu anda Kızılay bu insanlarımızın yemek ihtiyacını karşılamaktadır. Bütün evler hasar görmese bile, artçı depremlerin verdiği endişe ile insanlarımız kendi evlerinde yemek yapamıyorlar. Biz bunu anlayışla karşılıyoruz. O sebeple insanlarımız kendi evlerine huzur içerisinde dönünceye kadar, bu destekler devam edecektir. Bütün il müdürlüklerimiz aktif olarak sahadadır. Valimizin koordinesinde bu çalışmalar yapılıyor. Kamu binaları geçici bir yerde hizmet verecek. Hasar görmüş okulları çok kısa sürede onaracağız, bu süreçte prefabrik okulla eğitim sürdürülecek. İçme suyu şebekesinde de ciddi sıkıntı meydana geldiğini gelmiş, bu sıkıntıyı kısa süre içerisinde gidereceğiz."

Kaynak, hasar tespiti için çalışmalara başlandığını ve kış mevsimine kadar hasarlı konutlarda yaşayanların yeni konutlara geçmesini hedeflediklerini de kaydetti.

