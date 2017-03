DHA YURT BÜLTENİ-17

Bakan Ömer Çelik'ten Almanya'ya tepki (2)

"AVRUPALILARA İKRAM EDELİM"

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Valilik ziyaretinin ardından Kemeraltı Çarşısını gezdi. Esnafla selamlaşan, çocukları seven Çelik, Kızlarağası Hanı'nda kahve içti. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Çelik daha sonra, tanınmış İlyas Gönen Kahvecisi'ni ziyaret etti. Çelik, o sırada kavrulan kahve çekirdeklerini görünce İlyas Gönen'den kahveleri hakkında bilgi aldı. Çelik, kahve çekirdeklerinin tadına da baktı. İlyas Gönen'in 'Kahve gelir Yemen'den, içeceksin İlyas Gönen'den' esprisi üzerine, "O zaman bu kahveden alıp Avrupalılara ikram edelim" dedi. İlyas Gönen ile birlikte kahve içen Bakan Çelik, cuma namazını kılmak üzere Hisarönü Camisi'ne geçti.

İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Bakan Çelik, cuma namazının ardından AK Parti İzmir İl Teşkilatında partililerle bir araya geldi. İzmir'de havalimanından itibaren AK Parti kadın kolları üyelerinin faaliyetlerine geniş bir katılım göstermesinden memnuniyet duyduğunu belirten Çelik, "Bu durum çok nadirdir. Bu yüzden kadınların fazla olması beni mutlu etti. Kadınların siyasetimize bu kadar damga vurması, siyaset ve iş hayatında daha çok yer etmesi aslında yapılan bir faaliyetin kalitesini gösterir. İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü şimdiden kutlamaya başladık" diye konuştu.

"CHP'LİLER PATİLERİNİ YENİLESİN"

Parti binasında anayasa değişikilği referandumu ile ilgili konuşan Çelik, "Hayır diyenlerin cephesine bakın. Ana muhalefet partisi başkanı kendi bekası için 'hayır' diyor. CHP'lilere fırsat veriyoruz. Partilerini yenilesinler. Artık ben değil biz diyen partiler olacak. HDP niye karşı çıkıyor, çünkü terör biterse onlar da bitecekler. 'Hayır' diyenler, Allah aşkına 18 maddeyi okusunlar. Ben okuduklarını düşünmüyorum. Hani neden 'hayır' dedikleri için 30 maddeyle sıralıyorlar ya, buruşturup çöpe atsınlar" dedi.

"200 YILDIR BUNU TARTIŞIYORUZ"

Anayasa değişikliği ile ilgili "Niye bu kadar acele ediyorlar" denildiğini belirten Çelik, "200 yıldır bu topraklarda bunu tartışıyoruz. Bizim ciddi bir sivilleşme ve anayasa problemimiz var. Bize soruyorlar; 'Cumhurbaşkanı sizden, başbakan sizden, TBMM'de çoğunluğa sahipsiniz. Neden bu kadar gücünüz varken anayasada değişiklik istiyorsunuz?' Biz daha çok güç peşinde koşsaydık sistemin devamını isterdik" diye konuştu.

15 YILDIR AK PARTİ SAYESİNDE KOALİSYON OLMADI

Yeni sistemin farklı hayat tarzlarını, farklı kimlikleri uzlaştırmayı sağladığı için toplumsal kapsayıcılığı olduğunu anlatan Çelik, "Milletin değerleri ile kavga edenler, yasaklayıcı politika ortaya koyanlar, bunu koalisyonlar çevresinde ortaya koyabildiler. 16 Nisan'dan sonra inşallah Türkiye'de koalisyon ihtimalini ortadan kaldırıyoruz. 15 yıldır AK Parti'nin varlığı sayesinde koalisyon olmadı. Türkiye'de parlamenter sistem tam anlamıyla hiç hayata geçmedi. Geçmeye fırsat bulamadı. Her zaman koalisyonlar, parçalı yapılar ortaya çıktı. Bir tek AK Parti döneminde sistem istikrar üretmeye başladı. AK Parti de bunu gerçekleştirdiği zaman askeri bildiri ile karşı karşıya kaldı. Parti kapatma davası açıldı. Türkiye'nin patronu sizsiniz. Türkiye'nin nasıl yönetileceğine siz karar verirsiniz" dedi.

"OTOKRASİ EŞİTTİR CHP"

"Ekonomik krizin olmadığı, kimliklerin kavga ettirilmediği, koalisyon ihtimali olmadığı bir sisteme geçmek durumundayız" diyen Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık meclis hükümeti sisteminden millet hükümeti sistemine geçeceğiz. Biz çeşitli tartışmalar izliyoruz. CHP süreli tek adam rejiminden bahsediyor. CHP'nin siyaset geçmişi ile otokrasi arasında yakın bir örtüşme vardır. Türkiye'de demokratik perspektife göre kavramların anlamlandırıldığı bir Google yapılsa 'otokrasi' yazıldığında eşittir 'CHP' yazması lazım. Bu şekilde suçlamalarının tarihsel geçerliliği yok."

Referanduma evet denilmesi halinde rejimin değişeceği söylemlerine de değinen Bakan Çelik, "Bu rejim değişikliği lafı büyük bir yalandır. Rejim demek, egemenliğin millete ait olması demektir. CHP'nin desteklediği 27 Mayıs darbesi, 12 Eylül darbesi, 28 Şubat rejim değişikliğidir. AK Parti'ye kapatma davası rejim değişikliği teşebbüsüdür. Rejimi, doğru anlamak lazım. Rejime sahip çıkmak istiyorsan, cumhura sahip çıkmak istiyorsan cumhurun yetkisinin her şeyin üzerinde olduğunu ayakta selamlamak gerek. Bu yoksa asıl rejim değişikliği o demektir" diye konuştu.

Bakan Ömer Çelik sözlerini, "İzmir'de gördüğüm tablo, İzmir'in güçlü kuvvetli anlamlı şekilde destek vereceğidir. İzmir'in dağlarında çiçekler açar, 16 Nisan'da 'Evet'ler açacak" diyerek bitirdi.

Şırnak'ta 385 asker hakkında hazırlanan FETÖ/PDY iddianamesi mahkemeye sunuldu



Şırnak'ta, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında subay, astsubay ve uzman erbaşlardan oluşan 49'u tutuklu 385 askeri personel hakkında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame, Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'ne teslim edildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak imzasıyla yazılı olarak yapılan açıklamada, darbe girişimi sırasında, gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve haklarında devam eden soruşturma nedeniyle meslekten alınan ya da ihraç edilen, 49'u tutuklu 385 askeri person ile ilgili hazırlanan iddianame, Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'ne teslim edildiği belirtildi. 15 Temmuz darbe girişimine destek olmak için Ankara'ya gitmek üzere Cizre İlçesi polis kontrol noktasında durdurulan ve gitmeleri engellenen Şırnak 23'üncü Sınır Jandarma Tümen Komutanlığı, Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı ve Akça Tugay Komutanlığında görevli 385 asker hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/1649 Soruştuma dosyasında General, Subay, Astsubay ve Uzman Erbaş rütbelerinde 49'u tutuklu 385 şüpheli hakkında, 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme' suçlarından ve ayrıca dönemin Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanı Şüpheli hakkında yukarıda belirtilen suçlar ile birlikte 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' suçundan kamu davası açılmış olup, hazırlanan 03/03/2017 tarihli iddianame Şırnak Ağır Ceza Mahkemesine sunulmuştur" denildi.

Haber: ŞIRNAK, ()



==============================================



Kocaeli'de FETÖ soruşturmasında 2 öğretmen adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddia edilen 2 öğretmen adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. Özel okullarda görev yapan, 15 Temmuz sonrası öğretmenlik lisansları iptal edilen 2 öğretmen gözaltına alındı. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Depremzedelerin ihtiyaçları yardım bürosundan karşılanacak

Çanakkale'nin Ayvacık Belediyesi, seri depremlerle sarsılan ilçeye gönderilen yardımların depremzedelere dağıtılması için yardım bürosu kurdu.

Ayvacık İlçesi'nde 6 Şubat sabahı meydana gelen depremde evleri hasar gören depremzedeler için bölgeye gönderilen yardımlar sürüyor. Ayvacık Belediyesi ise bu yardımların akıllıca ve profesyonelce dağıtımı için ilçeye deprem yardım bürosu kurdu. 24 saat çalışan büroda ekipler, ihtiyaç kadarını depremzedelere dağıtıyor.

Depremzedelerin kıyafet, battaniye, ayakkabı ve ısıtıcı gibi ihtiyaçlarının deprem yardım bürosu ekiplerince kayıt altına alınıp depremzedelere verildiğini söyleyen Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, dağıtımda yaşanan kargaşa ve karışıklığının önüne geçildiğini ifade etti. Yardım bürosunun kuruluş sürecinden bahseden Şahin, "Öncelikle halkımıza çok teşekkür ediyorum. Deprem faciası yaşandığı günden beri Türkiye'nin her bölgesinden ilçemize yardım yağdı. Özellikle kıyafet, ayakkabı, battaniye ve ısıtıcılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Fakat deprem, ilçemizin birçok noktasını etkiledi. Hasar ise ilçemizin 20 köyünde meydana geldi. Biz bu yardımları yaparken, vatandaşlar yanımıza gelip bu yardımları alıyor ama bazen aldığı kıyafetler, ayakkabılar üzerine uymuyor. O zaman da depremzedeler bunları kullanamıyor. Biz de bu düşünceyle bir deprem yardım bürosu kurma kararı aldık. Büyük bir depo kiraladık. Vatandaşların ihtiyacı olan kıyafet ve eşyaları buradan temin edebiliyor" dedi.

Babası ve ağabeyin mezarları arasında toprağa verildi

Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'nde dereye uçan otomobilden suya düşen ve cesedi beş gün sonra bulunan 4 yaşındaki Uğur Deniz, gözyaşları içinde, aynı kazada ölen babası Harun Deniz ve ağabeyi Mustafa Deniz'in mezarlarının arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'dan geçen 25 Şubat Cumartesi günü öğleden sonra hafta sonu tatilini geçirmek için memleketleri Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'ne gitmek üzere yola çıkan Deniz Ailesi'nin içinde bulunduğu 10 VR 306 plakalı otomobil, akşam saatlerinde kırsal Akyayla Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp Hondular Deresi'ne yuvarlandı. Otomobilden fırlayan 27 yaşındaki Melek Deniz, bir ağaca tutunmuş halde, yaralı olarak bulundu. Eşi Harun Deniz ve oğlu Mustafa Deniz'in ise otomobilden 100 metre ileride cesetlerine ulaşıldı. Baba- oğulun cenazeleri, geçen 27 Şubat'ta gözyaşları içinde toprağa verildi. Anne Melek Deniz'in Dursunbey Devlet Hastanesi'nde tedavisine devam edilirken, kayıp olan 4 yaşındaki Uğur Deniz'in ise arama-kurtarma çalışmalarının beşinci günde Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından Balat Köprüsü'nün 1 kilometre ilerisinde taşların arasında sıkışmış olarak cesedi bulunup, otopsi için Dursunbey Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi. Otopsinin ardından, bugün yakınları tarafından alınan cenazesi, öğlende Dursunbey Çarşı Camisi'ne getirildi. Buradaki törene AK Partili Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, küçük Uğur'un amcası Lokman Deniz ve diğer yakınlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından küçük Uğur'un bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Dursunbey Mezarlığı'na götürülüp, aynı kazada yaşamını yitiren babası Harun Deniz ve ağabeyi Mustafa Deniz'in mezarları arasında toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel oldu.

Bıçaklı market gasbı güvenlik kamerasında



SAMSUN'da bir markete girip bıçak tehdidiyle kasiyeri etkisiz hale getrip yaraladıktan sonra kasadaki 1963 lirayı gasp ettikleri iddia dilen 3 şüphelide biri polisin takibi sonucu yakalandı. İkisinin ise işledikleri gasp ve uyuşturucu ticareti suçundan cezaevinde olduğu belirlendi. Gasp anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay yaklaşık 5 ay önce İlkadım İlçesi Kışla Mahallesi Uzunmahmut Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Oktay A. (30), İsmail T. (36) ve Hakan Ç. (40) bir marketin kapanma saatine yakın müşteri gibi içeri girdi. Başlarında kapüşon geçiren şüphelilerden İsmail T., kasiyer İnci A.'nın (30) görev yaptığı kasanın önüne geldi. İçeride müşteri bulunmamasından faydalanan şüpheli, kasiyeri bıçak tehdidiyle etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan 1963 lira parayı gasp etti. Ardından da İnci A.'yı bel kısmından bıçakla yaralayıp arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçtı. İhbarın ardından olayla ilgili soruşturma başlatan gasp büro amirliği ekipleri işyerinin güvenlik kamerası dahil toplam 102 güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyip üç şüphelinin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışma sırasında gasp şüphelilerinden Hakan Ç.'nin 2 gün önce 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan Samsun'da, İsmail T.'nin ise 2 ayrı gasp olayından İstanbul'da cezaevinde olduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelilerden Oktay A.'nın da İstanbul'da olduğu belirlendi. Bunun üzerine 5 kişilik özel ekip, İstanbul'a giderek dün Oktay A.'yı Ümraniye'de saklandığı evde yakalayıp Samsun'a getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan market gasbı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.

Asker yemin töreninde süpriz evlilik teklifi

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı'nda kısa dönem asker olan Erman Ayaz, kışlada yemin töreni sırasında sevgilisi Sinem Karabulut'a sürpriz evlilik teklifi yaptı. Türk bayraklarıyla donatılan masalarının önünde diz çökerek sevgilisi Karabulut'a yüzükle yaptığı teklife 'evet' yanıtı alan Ayaz, sevincini asker arkadaşlarıyla paylaştı.

Tekirdağ'da Jandarma Komutanlığı bahçesinde gerçekleştirilen 366'ncı Kısa dönem askerlerin yemin töreni süpriz evlilik teklifine sahne oldu. Yemin törenine Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt'un yanı sıra askeri erkan ve çok sayıda asker yakını katıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, asker aileleri olarak büyük bir gurur yaşadıklarını ifade ederek şöyle dedi:

"Hepiniz asker annesi, asker babası, eşi olmanın gururunu yaşıyorsunuz. Bir baba olarak bir evladın nasıl yetiştiğini iyi bilirim. Siz de evlatlarınızı yetiştirdiniz ve bize teslim ettiniz. Teslim oldukları andan itibaren onları kendi evlatlarımız gibi koruyacağımıza, zamanı gelince onları size daha deneyimli, daha donanımlı ve hatta daha sağlıklı teslim edeceğimize hiç şüpheniz olmasın."

Konuşmaların ardından Tekirdağ Jandarma Komutanlığında görevli 366'ncı kısa dönem askerler, Türk Bayrağı ve tüfeğin üzerine ellerini koyarak yemin etti.

DİZ ÇÖKÜP EVLENME TEKLİF ETTİ

Yemin eden kısa dönem askerlerden Erman Ayaz, programın sonunda töreni izleyen sevgilisi Sinem Karabulut'un önünde diz çökerek yüzükle evlenme teklifi etti. Karabulut'un 'evet' cevabı üzerine yüzük takan Ayaz'a tertipleri de alkışlarıyla destek verdi. Sinem Karabulut teklif yemin töreninde teklif almasına çok şaşırıp sevindiğini ifade etti.

