DHA YURT BÜLTENİ - 17

Çanakkale'de sis deniz ulaşımını durdurdu

ÇANAKKALE'de iki gündür etkili olmaya devam eden yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Dün sis nedeniyle seferlerin yapılamamasının ardından bugün yeniden başlayan boğaz hattındaki feribot seferleri, akşam saatlerinde sisin etkisini arttırmasıyla tekrar durdu.

Çanakkale'de dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düşünce Lapseki-Gelibolu, Çardak-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattında feribot seferleri durduruldu. Bu sabah da Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Gün içinde sisin zaman zaman etkisini yitirmesiyle durdurulan feribot seferleri yeniden başladı. Ancak bu akşam sis yeniden etkisini arttırınca saat 18.00'da Lapseki-Gelibolu, Çardak-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri tekrar durduruldu. Boğazın Avrupa yakasından Anadolu yakasına ve tam ters istikamette deniz ulaşımı sağlanamıyor.

Bu nedenle de tüm feribot iskelelerinde uzun araç kuyruklarının yanı sıra, yaya olarak feribota binmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk bulunuyor. Ayrıca geceden itibaren çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişlerine de izin verilmiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çanakkale Feribot iskelesinden görüntü

- İskeleye bağlı feribottan görüntü

- Feribot bekleyen araçlardan görüntü

- İskelede önlem alan trafik polisi ekiplerinden görüntü

- Lapseki Feribot iskelesinden görüntü

- Lapseki iskelesinde oluşan uzun araç kuyruğundan görüntü.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN - Orhan AKTUĞ / ÇANAKKALE, ()

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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, STK'larla buluştu

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Samsun Valisi İbrahim Şahin'i makamlarında ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, daha sonra Samsun sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile buluşma programına katıldı. Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirilen programda Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili konuşma yaptı. Mevcut sistemin hatalarından kurtulmak için böyle bir referanduma ihtiyaç olduğunu belirten Kurtulmuş, "Çatışmacı ve vesayetçi bir yapıdan kurtulmak, yönetimde çift başlılıktan kurtulmak, siyasi istikrarsızlığın önlenmesi ve ekonomik istikrarsızlığın önlemesi için bir anaya değişkliğine ihtiyaç vardı, onun için bu anayasa değişikliğini yapmak durumundayız. Şunu da parantez içerisinde söyleyeyim hiçbir hükümet durduk yerde bir anayasa değişikliği meselesini gündeme getirip topluma kabul ettiremez. Gücü ne olursa olsun parlementodaki etkisi ne olursa olsun anayasa değişklik talepleri toplumda var olur, ondan sonra siyaseti şekillerdirir siyaset o süreci yönetir. Ben kendimi bildim bileli etkin bir yönetim modeli bu memlekette konuşulmuştur. Hem üniversiteler tarafından hem toplum tarafından hem siyasetçiler tarafından konuşulmuştur. Geçmiş siyasetçilerin hemen tamamı Özal, Türkeş, Erbakan, Yazıcıoğlu ve Demirel. Demirel’de hayatının son döneminde hep başkanlık sisteminden etkin bir yürütme mekanizmasından bahsetmişlerdir. Çünkü hepsi siyasetin ağırlığından çektikleri için tabiri caizse hepsi attan düştükleri için bu sistemin nasıl çalışmadığını iyi bilirler ve onun için bunları söylemişlerdir" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye hele hele çevresi bu kadar ateş çemberine dönmüşken, hele hele Türkiye içeriden ve dışardan terör örgütleri vasıtasıyla köşeye sıkıştırılıyorken hele hele içeride devleti neredeyse ele geçirmiş FETÖ denilen bir eşkıya çetesiyle mücadele ediyorken daha etkin bir yönetime ihtiyacı vardır. Daha istikrarlı bir yönetime ihtiyacı vardır. Daha istikrarlı bir ekonomik sisteme ihtiyacı vardır ve yönetimde çiftbaşlılığın ortadan kaldırılması gerekiyor."

Yürütme yetkisinin tamamıyla cumhurbaşkanında olacağını ve partisiyle ilişkiğinin kesilmeyeceğini belirten Kurtulmuş, "Efendim 'Partili cumhurbaşkanı olur mu?’ kusura bakmayın mış gibi yapıyor, görmemiş, duymamış, anlamamış gibi yapmanın bir anlamı var mı? İnönü, Süleyman Demirel,Celal Bayar, Turgut Özal partisiz miydi?Bunlar cumhurbaşkanlığı yaptıkları zaman iyiydi de ‘Efendim cumhurbaşkanı olunca parti ile irtibatları kalmadı’ İyi de insanların bir parti ile irtibatını attıkları bir imza değil gönüllerindeki bağlılıkları belirler. Geçmiş dönemlerde de Türkiye partili cumhurbaşkanları yaşadı ha bir de parti içerisinden gelmedikleri herhangibir parti ile kuvvetli gönül bağı olan cumhurbaşkanlarımız vardı. Dolayısıyla şimdi eskilerin tabiriyle malumun ilanı gerçekleşiyor. Türkiye'de hele hele bir kampanya ile cumhurbaşkanı bundan sonra seçilecekse cumhurbaşkanının kampanya ile seçilmesi için bir partiye ihtiyaç var" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çok yanlış anlatılan kasıtlı olarak yanlış anlatılan konulardan birisi de bu ‘Efendim Cumhurbaşkanı meclisi fesih edecek’ bir kere mevcut teklifin içerisinde fesih kelimesi yoktur. Cumhurbaşkını ya da TBMM eğer sistem kitlenirse yani gün olur 124 tur atarsınız herhangi bir konuda karar alamazsınız, ya da meclise herhangibir şekilde herhangibir konuyu Cumhurbaşkanı geçiremez ya da meclisle Cumhurbaşkanı kitlenir böyle olursa kim çözecek sorunu. Eski Türkiye’nin alışkanlığında cevap çok basitti, asker çözecek. Asker tankı topu tüfeği çıkaracak ve çözecek. Öyle mi öyleydi. 5 darbenin önemli gerekçelerinden birisi de sistem içerisindeki bu gerilimdir. Şimdi bu madde darbesavar bir madde. Bundan sonra hiç kimse siyasetteki kitlenmeleri bahane ederek darbe teşebbüsünde bulunamayacak. Kitlendiğinde ya Cumhurbaşkanı erken seçime gidecek, ya meclis seçime götürecek."

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından katılanlarla birlikte akşam yemeği yedi. Yemek sonrasında karayoluyla Ordu'nun Ünye İlçesi'ne gitmek üzere kentten ayrıldı.

Görüntü dökümü

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-Numan Kurtulmuş'un valilik ziyareti

-Numan Kurtulmuş'un valilik şeref defterini imzalaması

-Numan Kurtulmuş'a Vali İbrahim Şahin'in hediye takdimi

-Salondan detaylar

-Numan Kurtulmuş'un açıklamaları

-Numan Kurtulmuş'a Ak Parti İl Başkanı Muharrem Göksel'in tablo hediyesi etmesi

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()

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33'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi Eskişehir'de açıldı



AYDIN Doğan Vakfı tarafından düzenlenen '33'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi' Eskişehir'de açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Sergisi'nin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şahabettin Tosuner, Aydın Doğan Vakfı Sergiler ve Ödül Törenleri Koordinatörü İlhan Artar ile çok sayıda davetli katıldı.

KARİKATÜR, KONUŞMADAN PEK ÇOK ŞEYİ ANLATMA SANATI

Yılmaz Büyükerşen sergi açılışında yaptığı konuşmada Aydın Doğan Karikatür Yarışması'nı bir 'Karikatür Olimpiyatı'na benzetti. Büyükerşen, Türk halkının karikatürü Osmanlı zamanından bildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Bugün Aydın Doğan Vakfı'nın artık karikatür olimpiyatları olarak adlandırılan yıllık, mutat uluslararası yarışma sonucunda elde edilen karikatür sergilerinden bir tanesini daha açıyoruz. Aslında Türkiye Aydın Doğan Vakfı'nın karikatür yarışmaları nedeniyle dünyanın karikatür sanatının en seçme eserlerine sahip bir ülke haline gelmiş oluyor. Korkunç bir koleksiyon var. Çok ilgi görüyor. Ve hakikaten dünyanın bütün ülkelerindeki karikatürlerin eserlerini, düşüncelerini ki; karikatür bir konuşmadan anlatmak, hem de pek çok şeyi anlatma sanatıdır çizgilerle. Türk halkı karikatürü Osmanlı zamanından beri bilir. Abdülhamit döneminde dahi çizilen karikatürler ve yayınlanan dergiler, mecmualar var bunu biliyoruz. Fakat bugünkü karikatür anlayışının alfabesi Cemal Nadir'le olmuştur."

Karikatürün mizah sanatının bir parçası olduğunu ifade eden Büyükerşen "Karikatür sanatı hangi toplumda sıkıntılar var, hangi toplumda insanlar eziyet çekiyor, hangi toplumda çözülemeyen problemler var o dönemlerde adeta bir sıçrama yapar, yaygınlaşır. Çünkü sadece birkaç çizgiyle çok büyük olayları anlatır, eleştirilerini yapar karikatürcüler. Sayfalar dolusu kitap yazsanız o karikatürün anlattıklarını ifade etmeniz mümkün değildir" dedi.

ARTAR: 33 YILDIR, SANATSEVERLERİN HOŞGÖRÜSÜNE SUNUYORUZ

Aydın Doğan Vakfı Sergiler ve Ödül Törenleri Koordinatörü İlhan Artar da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Aydın Doğan Vakfı, toplumun bugün ve gelecekte karşılıklı saygı ve anlayış ortamında yaşayabilmesi için herkesin birey olarak hoşgörüyü yayma sorumluluğu taşıdığına inanıyor. Bu bakışla farklı düşünce ve inançlara saygılı toplum anlayışını destekliyor, toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu ve barışı dünyanın çeşitli yerlerinden sanatçıların yaptığı eserler ile öne çıkarıyor ve toplumun bütün kesimleriyle paylaşıyor. Bu sebeple 33 yıldır karikatür yarışmaları düzenleyip, sergilerimizle sanatseverlerin hoşgörüsüne sunuyoruz. Karikatür sanatı aslında herhangi bir fikrin, bir olayın gülünç veya bazen de hüzünlü şekilde bir kalem, kağıt ile resimlendirilip anlatılması sanatı da diyebiliriz. Karikatür sanatını eleştirisel yönüyle de topluma ışık tuttuğunu düşünmek, kabul edilebilir bir düşünce olduğu kanaatindeyim. Dünyanın karışık ve çalkantılı bu günlerinde karikatür sanatçılarının karikatürlerini yapmak için konu bulmakta sıkıntı çekmedikleri konusunda hemfikirizdir sanırım. Bu durum, burada bulunan eserlerin bir bölümü ile de tasdik edilir niteliğinde olduğunu düşünüyorum."

Konuşmaların ardından İlhan Artar, Yılmaz Büyükerşen ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a karikatür albümü takdim etti. Büyükerşen ve beraberindekiler, daha sonra sergiyi gezdi.

33'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen toplam 110 karikatürün yer aldığı Eskişehir'deki sergi, 12 Mart'a kadar izleyicilere açık tutulacak.

Görüntü dökümü:

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-Sergilenen karikatürlerin

-Yılmaz Büyükerşen'in konuşması

-İlhan Artar'ın konuşması

-Artar'ın Büyükerşen'e karikatür albümü vermesi

-Serginin gezilmesinden çekilen görüntüler bulunuyor

Haber: Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, () -

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Öğrenci minibüsü alev alev yandı

BİLECİK'in Bozüyük İlçesinde öğrenci taşıyan minibüs alev aldı. Sürücü tarafından öğrencilerin araçtan inip uzaklaştığı minibüsteki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, Yeni Mahalle Nurettin Sayar Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa B. yönetimindeki 11 DG 100 plakalı öğrenci taşıyan minibüs, seyir halindeyken elektrik aksamındaki arızadan dolayı alev aldı. Mustafa B., aracını durdurup minibüsteki öğrencileri tahliye ettikten sonra cep telefonuyla itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede alev topuna dönüşen minibüsteki yangına olay yerine gelen Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Ekiplerin söndürdüğü yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Görüntü dökümü:

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-Minibüsün alev alev yanması (Cep telefonu görüntüsü)

Haber: BOZÜYÜK(Bilecik), ()-