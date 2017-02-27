DHA YURT BÜLTENİ - 17

Suriyeli'nin Valilik önüne bıraktığı bavul bomba paniğine neden oldu

ADIYAMAN Valiliği önüne bırakılan ve bomba paniğine yol açan bavul, fünye ile patlatılmak istenirken gelen sahibine teslim edildi.

Bugün öğleden sonra Adıyaman Valiliği önüne arama noktasına bırakılan bavulu gören görevliler, bomba olabileceği şüphesiyle polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler, çevre güvenliğini alarak bomba imha uzmanlarından yardım istedi. Uzman ekipler, bavulu fünyeyle patlatmak için hazırlık yaptığı sırada gelen Suriyeli bir kişi, bavulun kendisine ait olduğunu söyledi. Yapılan kontrolde içerisinde kişisel eşyalar bulunan bavul uyarılan Suriyeliye teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Adıyaman Valiliği ve unutulan bavul

- Görevlilerin önlem alması

- Bavulun sahibi gelmesi

- Bavul kontrol edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

=========================================

Hayvansever anne-kız için koruma kararı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, oturdukları apartmanın giriş kapısı yanına, sokaktaki kedilerin beslenmesi için mama kabı ve kedi evi koyan hayvanseverlere bina yönetimi tarafından dava açıldı. Bir süre sonra da zinciri kesip kedi evini kaldıran yönetici Saygun Ürgen ve apartman görevlisi hakkında, bu kez hayvansever suç duyurusunda bulundu. Davalar sürerken, bina yöneticisi ve apartman görevlisi tarafından tehdit edildiklerini öne süren Firdevs Çırpıcı ile kızı Meral Çırpıcı Gürsoy için, savcılıkça koruma kararı verildi.

Bornova'da, Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki Yıldızhan Apartmanı'nın giriş kapısının yanına sokaktaki sahipsiz kedilerin beslenmesi için mama kabı, yağmur ve soğuktan korunmaları için de kedi evi koyan hayvanseverler Ayşe Ülkü ile Meral Çırpıcı Gürsoy, apartman sakinleri ile tartışmaya başladı. Apartman sakinleri geçen mayıs ayında yaptıkları toplantı ile beslenme odağı ve kedi evinin buradan kaldırılması, bina çevresindeki başka yere de konulmaması konusunda karar aldı. Bu karara rağmen hayvanseverler kedi evini kaldırmayınca, apartman yöneticisi veteriner hekim Saygun Ürgen, kaldırılmasının sağlanması için dava açtı. İzmir 3'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan bu dava henüz sonuçlanmadı.

Dava süreci devam ederken, yönetici Saygun Ürgen, bir süre önce zincirini kestiği kedi evini buradan alıp, kullanılmaması için apartmanın içine bir yere kaldırdı. Bunun üzerine Ayşe Ülkü ile Meral Çırpıcı Gürsoy, yöneticisi Saygun Ürgen ile apartman görevlisi Nurettin Okluoğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kulübeyi kaldırmalarının görüntülerinin yer aldığı, apartmanın güvenlik kamerası görüntüleri de delil olarak verildi.

Hukuki süreç devam ederken, Ürgen ve Okluoğlu tarafından tehdit edildiklerini öne süren, aynı binada oturan hayvanseverler anne Firdes Çırpıcı ve kızı Meral Çırpıcı Gürsoy, can güvenliklerinin tehlike altında olduğunu öne sürerek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe ile başvurdu. Yapılan başvuruyu değerlendiren savcılık, Firdes Çırpıcı ile kızı Meral Çırpıcı Gürsoy için bir ay süreyle koruma kararı verdi. Anne Çırpıcı ve kızı, herhangi bir olumsuz durumla karşılaştığında polisi arayıp yardım isteyecek.

ÖRNEK OLSUN

Türkiye'de son yıllarda sahipsiz sokak hayvanlarına bakan hayvanseverlerin sık sık hayvanları sevmeyenler tarafından şiddete ve hakaretlere uğradığını dile getiren Meral Çırpıcı Gürsoy, "Koruma kararı örnek bir karar. Sahipsiz hayvanları soğuktan korumak ve barınacak bir yuva imkanı sağlamak neden suç olarak görülsün. Biz insanlık vazifemizi yapıyoruz. Apartman yönetecisi ve görevlisi tarafından tehdit edildiğimiz için bu başvuruda bulunduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Anne Firdevs Çırpıcı ile röpörtaj.

-Meral Çırpıcı Gürsoy ile röportaj.

-Apartman yöneticisi Saygun Ürgen ile röportaj

-Kedi bakım evinden anons

Haber: Taylan YILDIRIM - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

=================================================

Sürücü otomobiliyle, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı

AKSARAY’da 53 yaşındaki Gülşen Bedir, yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetin kaybetmesi, sonucu kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araç içinde sıkışan kadın sürücü AFAD ekibinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Kireçlik Mevkii’nde meydana geldi. Gülşen Bedir idaresindeki 06 UU 014 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen vatandaşların kazayı görmesi üzerine jandarmaya bilgi verdi. Olay yerin gelen AFAD ve sağlık ekipleri araçta sıkışan sürücü Gülşen Bedir kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bedir, sedyeyle kayalıklardan taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Yaralı kadın Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Kaza yerinden detay

- Afad ve sağlık görevlilerinin yaralıya müdahalesi

- Yaralının ambulansa taşınması

- Genel ve detay

Haber- kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY ))

==========================================

Hibe düveler hayatını değiştirdi

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 30 bin liralık hibe desteği karşılığında 9 ithal gebe düve verilen 26 yaşındaki Esma Okur'un hayatı değişti. Okur, düveler sayesinde artık hayata daha sıkı bağlandığını söyledi.

İşsizlik yüzünden zor günler geçiren 26 yaşındaki Esma Okur'un imdadına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yurt genelinde başlattığı Genç Çiftçi Projesi yetişti. Proje kapsamında 30 bin liralık hibe desteğinden yararlanmak üzere Simav Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'ne başvurduğunu belirten evli ve iki çocuk annesi Esma Okur, "Talebim olumlu karşılandı. İlçe müdürlüğümüz bana 30 bin liralık hibe desteği karşılığında 9 ithal gebe düve teslim etti. Düvelerimi Demirciköy Beldesi, Öreğler Mahallesi'ndeki evimin altındaki ahırıma koydum. Şimdi iki çocuğumla birlikte düvelerimle meşgul olmam benim hayatımı olumlu yönde değiştirdi. Artık hayata daha sıkı sarılıyorum. Sorumluluğumun arttığına inanıyorum" dedi.

Biri dört diğeri iki yaşındaki iki çocuğundan ayırmadığı düvelerine gözünün içi gibi baktığını ifade eden Esma Okur, "Sabah yanlarına gidiyorum, samanlarını ve otlarını verip doyurduktan sonra da sularını içiriyorum. Daha sonra altlarını temizliyorum. Onlarla dertleşip söyleşiyorum. Onlar artık benim birer parçam oldu. Düvelerimle birlikte sorumluluğumda arttı" diye konuştu.

Bakanlık ile yaptığı sözleşmede düvelerini 3 yıl sonra satabileceğine vurgu yapan Simavlı genç kadın çiftçi Esma Okur, "Ben satmayı değil onları çoğaltmayı düşünüyorum. Çünkü, onları çok sevdim. Gerçi ithal oldukları için bu günlerde biraz huysuz davranıyorlar. Ancak gün geçtikçe birbirlerimize daha iyi ısınıyoruz. Şimdi onlar artık benim dilimden de anlamaya başladılar. Ne istesem yapıyorlar. Çok iyi anlaşıyoruz" dedi.

Eşinin önceleri çobanlık yaptığını anlatan Okur, "Daha sonra işimiz bozuldu. Önceleri çobanlık yaptığı için hayvan bakımını çok iyi biliyor. Şimdi hayvanlara bakmayı bana da öğretti. Hayvanlara artık ben bakıyorum. Onlarla adeta bütünleştim" diye konuştu.

Simav Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne mensup uzmanların ithal düvelerini zamanla gelip kontrol ettiklerine de vurgu yapan Okur, "Uzmanlarımız her geldiklerinde bana tam not veriyorlar. Onların bu olumlu yaklaşımları bana daha çok çalışma şevki veriyor. Hayatım değişti" dedi.

Simav'da Bakanlığın 'Genç Çiftçilere Proje Desteği' kapsamında 22'si kadın olmak üzere toplam 28 genç çiftçiye 30'ar bin liralık destek sağlandı. Genç çiftçilerin aldıkları 30'ar bin liralık hibe desteği sayesinde bazılarının hayvancılık, bazılarının da tarımsal alanda üretim yaptıkları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Ahırda genç çiftçi Esma Okurun düvelerine yem vermesi ve onları sevmesi

-Simavlı genç bayan çiftçi Esma Okur ile röp

Haber-Kamera: Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), ()