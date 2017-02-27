DHA YURT BÜLTENİ - 17

Erciyes Dağı'nda mahsur kalan genç 6 saatte kurtarıldı

KAYSERİ’de, Erciyes Dağı yakınlarında bulunan bir vadide gezintiye çıkan 19 yaşındaki Orhan Karagöz mahsur kaldı. Karagöz, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından yapılan ve yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olay 19.00 sıralarında Erciyes Dağına yakın bir vadide yaşandı. Tek başına gezintiye çıkan Orhan Karagöz, bulunduğu yerde mahsur kaldı. Uçurum nedeniyle tırmanış yapamayan Karagöz, durumu 155 ve 112 ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine gelen UMKE ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından Orhan Karagöz, bulunduğu yerden kurtarıldı. Karagöz, görevli ekiplere teşekkür etti. Sağlık durumu iyi olan Karagöz, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekipler tarafından yapılan çalışma

-Orhan Karagöz'ün kurtarılışı

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,()

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Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem

EGE Denizi'nde Girit Adası açıklarında saat 02.38'de Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, merkez üssü Girit Adası açıkları olmak üzere saat 02.38'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yerinin ise Muğla'nın Turgutreis ilçesi olduğu belirtildi.

Bu arada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi, depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 10 kilometre olarak açıkladı.

MUĞLA,()

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