DHA YURT BÜLTENİ - 17

Bakan yardımcısından parlamenter sistem eleştirisi

SAVUNMA Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Manisa'da anayasa değişikliğiyle ilgili toplantıda, ülkedeki sistemin gerçek anlamda bir parlamenter sistem olmadığını söyleyerek, "Türkiye bunları yaşadı ve 67 yıldır parlamenter sistemden anasından emdiği süt burnundan geliyor. Bunu hepimiz yaşadık" dedi.

Anayasa Değişikliği Tanıtım Grubu tarafından Manisa'da, sivil toplum kuruluşlarına sistem değişikliği anlatıldı. Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) tarafından Saruhan Otel'de düzenlenen toplantıya; Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Platform Temsilcisi Mustafa Dağcı, Platform Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin, MASİDAP Manisa Temsilcisi Mesut Öner ve Manisa'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"DAKTİLO İLE MAİL ATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Moderatörlüğünü Mehmet Şahin'in yaptığı toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, değişikliğin neden gerekli olduğunu anlattı. Uçum, anayasa değişikliğinin bütün değişikliklerden daha önemli olduğunu belirtip, "Yaklaşık 200 yıldır sürekli bir yönetim arayışı içerisinde olduk. Geldiğimiz noktada ilk kez nasıl bir siyasal sistemde yaşamak istediği halka sorulacak. Anayasa değişikliğine bakarken mevcut tecrübeden uzaklaşarak bakmamız lazım. Alıştığımız Cumhurbaşkanı konumuyla bu değişikliğe bakarsak anlayamayız. Önerilen sistemde Cumhurbaşkanının hükümet olma fonksiyonu öndedir" diye konuştu.

Anayasa değişikliğinin zamanlamasının sorulduğunu dile getiren Uçum, kapalı devlet yapısının ortaya çıkardığı sorunlar olduğunu söyleyerek, "Devleti halka kapatırsanız başkalarına açarsınız. O yapılar da kadrocu, illegal yapılardır. Bu kapalı devlet yapısının özelliğini bilen FETÖ çetesi kadrolaşma yoluyla işgal hareketine girişmiştir. Böyle kapalı devlet yapıları ile demokrasiyi tam olarak koruyamazsınız. Dünya yeniden yapılanıyor. 21'inci yüzyılda dünya tekrar kuruluyor. Dünyanın yeniden kuruluş sürecinde rol oynamak zorundayız. Bu rolü oynamak için güçlü devlet yapısına ihtiyaç var. Adeta daktilo ile mail atmaya çalışıyoruz. Daktilo ile mail atılmaz. 1960 model araba ile yarış yapamazsınız. Biz eski model aygıtı 21'inci yüzyıla uygun hale getirmeliyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, değişikliğin dışında kalan kişilerin yok olacağını söyleyip, "Siyasette olgunlaşan değişikliklerin taşıyıcılığını yapan siyasi aktörler gelecekte söz sahibi olur. Değişikliklerin karşısında duranlar ise siyaset sahnesinden yok olur giderler. Yok olanların yerine de yeni siyasi aktörler çıkar" dedi.

Uçum'un ardından Prof. Dr. Muharrem Kılıç konuşup, STK temsilcilerine yeni sistemin faydalarını anlattı.

Anayasa Tanıtım Grubu'nda yer alan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, bugüne kadar 65 hükümet kurulduğunu belirtip, tarihten örnekler vererek şunları söyledi:

"Türkiye'deki sistem gerçek manada bir parlamenter sistem değildir. 1923'ten 2017 yılına kadar hükümet sayısı 65'tir. Elde ne var; azınlık hükümetleri, koalisyon hükümetleri. Türkiye bunları yaşadı ve 67 yıldır parlamenter sistemden anasından, ne bileyim yani anasından emdiği süt burnundan geliyor. Bunu hepimiz yaşadık."

Konuşmaların ardından STK temsilcilerinin soruları cevaplandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Salondan görüntü

- STK temsilcilerinden ve Anayasa Tanıtım Grubundan görüntü

- Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un konuşması

- Bakan Yardımcısı Suay Alpay'ın konuşması

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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Burdur'da Cumhurbaşkanlığı Sistemi konferansı

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Yeni Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konferansında konuştu.

Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu Burdur'da 'Yeni Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' konulu konferans verdi. MAKÜ'nün davetlisi olarak gelen Yavilioğlu'nun MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'ndaki konferansına Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

16 Nisan'da ortaya çıkacak sonucun ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni eden Yavilioğlu, "Bu seçim oldukça değerlidir, vesayet odaklarının dışarıda kalması, halkın hakemliğine başvurulması, tek hakem olarak halkın kabul edilmesi adına hükümet sistemi değişikliği yani anayasa değişikliği oldukça değerlidir, oldukça önemlidir. 15 yılık tek parti iktidarı olmasına rağmen 7 Haziran'da kriz yaşanabileceğini ve bu krizin de bizatihi sistemden kaynaklandığını gördük. Hükümet kurma krizlerinin yaşanmaması için mutlak surette sizin kendi iradenizle seçmiş olduğunuz, oy vererek belirlemiş olduğunuz bir hükümet oluşturma sistemine geçilmesinin daha doğru olacağı düşünüldüğü için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi önünüze getirilmiş oldu" diye konuştu. Yavilioğlu, terör örgütleriyle mücadele etmek için mutlak surette güçlü iktidarlara ihtiyaç olduğuna işaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan detay,

- Yavilioğlu'nun sunumu

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Düşen çantasının peşinden indiği mağaradan itfaiye çıkardı

ANTALYA'da çantasını düşürdüğü falezler üzerinde 6 metre derinliğindeki mağaraya inen 15 yaşındaki Aysa Çancı, geri çıkamayınca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Hasan Subaşı Parkı'nda meydana geldi. Dün akşam saatlerinde Hasan Subaşı Parkı'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yapan ilköğretim 8'inci sınıf öğrencisi Aysa Çancı, dinlenmek için falezlerin üzerine oturdu. Bu sırada yanına koyduğu çantası kayarak falezlerdeki 6 metre derinliğindeki mağaraya düştü. Havanın kararması nedeniyle çantasını alamayan Çancı, bugün okuldan çıktıktan sonra çantasını almak için arkadaşlarıyla parka geldi.

Arkadaşlarının da yardımıyla inen Çancı, mağaranın daha derin bir noktasındaki çantaya ulaşamadı. Çancı kendi imkânlarıyla yukarı çıkmayı başaramayınca arkadaşları polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Çancı'yı kurtarmak için operasyon başlattı. Bir itfaiye eri vinç yardımıyla mağaraya indi. İtfaiye eri Çancı'yı halatla kendisine bağladı. Vinç yardımıyla itfaiye eri ve Çancı, mağaradan çıkartıldı. İtfaiye eri yine vinçle mağaraya inerek çantayı da çıkardı. Polis ekipleri çantayı alarak Çancı'ya verdi. Polis ekipleri ve parkta görevli özel güvenlik görevlileri korktuğu gözlenen Çancı'yı su içerek sakinleştirmeye çalıştı. Çancı, polis ekiplerinin olaya ilişkin tutanak tutmasının ardından arkadaşlarıyla parktan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye ekibinin çalışmasından görüntü

-Düşen kızın çıkartılırken görüntüsü

-İtfaiyenin kızı çıkartması

-Çantanın itfaiye tarafından çukurdan çıkartılması

-Görevlilerin Aysa 'ya su vermeleri

-Detaylar

HABER-KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA-)

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Emniyet binası yakınlarında şüpheli paket alarmı

BURSA’da otomobilden inerek emniyet binasına yakın olan köprüye siyah çanta asan bir kişi kaçtı. Olayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Beşevler Mahallesi’ni bir birine bağlayan köprü geliş ve gidiş trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri bomba imha ekibi bekliyor.

Merkez Nilüfer ilçesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü binasına yakınlarında, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Beşevler Mahallesi’ni bir birine bağlayan köprü üzerine otomobiliyle gelen kimliği belirsiz bir kişi köprüye çanta asarak kaçtı. Olayı gören vatandaşlar ise polis ekiplerine haber verdi. Köprü üzerine gelen polis ekipleri trafiği geliş ve gidiş istikametinde kapatarak bomba imha ekiplerini beklemeye başladı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA, () -